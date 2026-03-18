Auch Selbstständige haben Anspruch auf Bürgergeld

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Viele verbinden Bürgergeld noch immer vor allem mit Arbeitslosen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Dieses Bild greift jedoch zu kurz. Das Bürgergeld ist keine Leistung, die Selbstständige grundsätzlich ausschließt.

Entscheidend ist vielmehr, ob eine Person ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sichern kann oder ob trotz Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit besteht.

Genau an diesem Punkt wird deutlich, warum das Thema für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Gewerbetreibende so relevant ist. Wer arbeitet, Aufträge annimmt und dennoch zu wenig einnimmt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten.

Der Anspruch hängt nicht vom Berufsstatus ab, sondern von der Bedürftigkeit

Rechtlich ist die Lage eindeutig. Bürgergeld erhalten grundsätzlich Personen, die erwerbsfähig, hilfebedürftig und in Deutschland gewöhnlich aufhältig sind. Das Gesetz unterscheidet beim Zugang zur Leistung nicht danach, ob jemand angestellt, arbeitslos oder selbstständig ist.

Für Selbstständige gilt daher derselbe Grundsatz wie für andere Erwerbstätige: Wenn das vorhandene Einkommen und das zu berücksichtigende Vermögen nicht ausreichen, um den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, kann ein Anspruch bestehen.

Damit ist auch ein verbreiteter Irrtum ausgeräumt. Nicht selten heißt es, Selbstständige müssten zuerst ihr Geschäft vollständig aufgeben, bevor sie Bürgergeld beantragen könnten.

Das ist so nämlich nicht richtig. Eine selbstständige Tätigkeit kann weitergeführt werden, solange die Voraussetzungen vorliegen und das Jobcenter die wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend prüft.

Es geht also nicht um ein Entweder-oder zwischen Unternehmertum und Grundsicherung, sondern um die Frage, ob die selbstständige Arbeit den Lebensunterhalt tatsächlich trägt.

Warum gerade Selbstständige häufig in eine komplizierte Lage geraten

Für abhängig Beschäftigte ist die Einkommenssituation meist vergleichsweise leicht zu erfassen. Monatliche Lohnabrechnungen zeigen, was verdient wurde. Bei Selbstständigen ist das deutlich schwieriger.

Einnahmen schwanken, Ausgaben fallen unregelmäßig an, Rechnungen werden teils spät bezahlt und einzelne Monate können kaum mit dem Jahresverlauf verglichen werden. Genau daraus entstehen häufig Missverständnisse im öffentlichen Blick auf das Bürgergeld für Selbstständige.

Ein Betrieb kann auf dem Papier Umsatz machen und dennoch kaum freien finanziellen Spielraum lassen. Hohe Materialkosten, Versicherungen, Mieten für Geschäftsräume, Leasingraten, Software-Abonnements oder berufsbedingte Fahrten können einen erheblichen Teil der Einnahmen aufzehren.

Hinzu kommt, dass viele Selbstständige nicht über Rücklagen verfügen, die längere Durststrecken auffangen könnten. In solchen Situationen wird das Bürgergeld zu einer Überbrückungsleistung, die nicht das Unternehmerrisiko ersetzt, aber den Absturz unter das Existenzminimum verhindern soll.

Wie das Jobcenter das Einkommen von Selbstständigen prüft

Bei Selbstständigen schaut das Jobcenter nicht allein auf den Umsatz. Maßgeblich ist vielmehr, was nach Abzug der berücksichtigungsfähigen Ausgaben tatsächlich als Einkommen verbleibt. Für die Berechnung wird grundsätzlich von den Betriebseinnahmen ausgegangen.

Davon werden die im Bewilligungszeitraum tatsächlich geleisteten notwendigen Ausgaben abgezogen. Erst danach wird ermittelt, welches Einkommen auf das Bürgergeld angerechnet werden kann.

Das ist für Betroffene ein besonders wichtiger Punkt. Wer nur auf den eigenen Umsatz blickt, zieht oft vorschnell den Schluss, es bestehe kein Anspruch. Doch ein höherer Umsatz bedeutet nicht automatisch, dass genügend Mittel für den privaten Lebensunterhalt vorhanden sind.

Bei Solo-Selbstständigen und Freiberuflern kann die Spanne zwischen Einnahmen und tatsächlich verfügbarem Geld erheblich sein. Deshalb verlangt das Jobcenter in der Praxis regelmäßig detaillierte Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen.

Typisch ist dabei eine vorläufige Einschätzung zu Beginn eines Bewilligungszeitraums. Selbstständige müssen angeben, welche Einnahmen und Ausgaben sie voraussichtlich erwarten. Nach Ablauf des Zeitraums werden die tatsächlichen Zahlen geprüft.

Daraus kann sich ergeben, dass Leistungen nachgezahlt werden oder dass zu viel gezahlte Beträge zurückgefordert werden. Diese wirkt auf viele Betroffene kompliziert, ist aber eine Folge der schwankenden Einkünfte, die bei selbstständiger Tätigkeit üblich sind.

Praxisbeispiel mit Berechnungsbeispiel

Nehmen wir an, eine selbstständige Grafikdesignerin lebt allein in einer Mietwohnung. Nach mehreren abgesagten Aufträgen gerät sie vorübergehend in eine finanzielle Schieflage. Sie arbeitet weiter, erzielt aber in einem Monat nur noch 1.400 Euro Betriebseinnahmen. Gleichzeitig hat sie notwendige betriebliche Ausgaben in Höhe von 500 Euro, etwa für Software, Telefon, Internet, Fachprogramme und beruflich veranlasste Fahrtkosten. Damit bleiben zunächst 900 Euro als zu berücksichtigender Gewinn aus ihrer selbstständigen Tätigkeit übrig.

Für das Beispiel wird angenommen, dass ihr monatlicher Gesamtbedarf bei 1.520 Euro liegt. Dieser Betrag setzt sich vereinfacht aus dem Regelbedarf und den angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zusammen. Wenn dem Jobcenter nun ein anrechenbares Einkommen von 900 Euro gegenübersteht, ergibt sich eine finanzielle Lücke von 620 Euro.

Die Rechnung sieht in diesem vereinfachten Beispiel also so aus: 1.400 Euro Einnahmen minus 500 Euro notwendige Betriebsausgaben ergeben 900 Euro. Liegt der monatliche Bedarf bei 1.520 Euro, dann fehlen 620 Euro.

In diesem Fall könnte die Grafikdesignerin ergänzend Bürgergeld in Höhe von 620 Euro erhalten, weil ihre selbstständige Tätigkeit den notwendigen Lebensunterhalt in diesem Monat nicht vollständig deckt.

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Das Beispiel zeigt sehr deutlich, worauf es in der Praxis ankommt. Nicht der Umsatz allein entscheidet, sondern der Betrag, der nach Abzug der notwendigen betrieblichen Ausgaben tatsächlich übrig bleibt.

Erst danach wird geprüft, ob dieser Betrag ausreicht, um den persönlichen Lebensunterhalt zu sichern. Reicht er nicht aus, kann trotz laufender Selbstständigkeit ein Anspruch auf Bürgergeld bestehen.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um ein stark vereinfachtes Rechenbeispiel handelt. In der tatsächlichen Prüfung können noch weitere Faktoren eine Rolle spielen, etwa Freibeträge, besondere Lebensumstände, vorhandenes Vermögen oder die genaue Zusammensetzung der Wohnkosten.

Tabelle: Wann entsteht bei Selbstständigen ein Anspruch auf Bürgergeld?

Einkommen aus Selbstständigkeit nach Abzug der betrieblichen Kosten Anspruch auf Bürgergeld im Beispielfall 0 Euro Ja, voller Anspruch bis zur Höhe des individuellen Bedarfs 300 Euro Ja, weil das Einkommen deutlich unter dem angenommenen Gesamtbedarf von 1.163 Euro liegt 600 Euro Ja, ergänzender Anspruch besteht weiterhin 900 Euro Ja, ergänzender Anspruch besteht weiterhin 1.000 Euro Ja, weil noch eine Lücke zum angenommenen Gesamtbedarf besteht 1.100 Euro Ja, geringer ergänzender Anspruch kann noch bestehen 1.163 Euro In diesem vereinfachten Beispiel grundsätzlich kein Anspruch mehr, weil der Bedarf rechnerisch gedeckt ist 1.300 Euro In diesem vereinfachten Beispiel kein Anspruch 1.500 Euro In diesem vereinfachten Beispiel kein Anspruch

Vermögen spielt weiterhin eine Rolle

Wie bei anderen Antragstellern prüft das Jobcenter auch bei Selbstständigen nicht nur das Einkommen, sondern ebenso das Vermögen. Dabei gelten die allgemeinen gesetzlichen Regeln zum Schonvermögen und zur Karenzzeit. Im ersten Jahr des Leistungsbezugs wird Vermögen nur berücksichtigt, wenn es erheblich ist. Nach Ablauf dieser Karenzzeit gelten niedrigere Freibeträge. Das bedeutet: Nicht jede Rücklage führt automatisch zum Ausschluss vom Bürgergeld, aber vorhandenes Vermögen bleibt ein wichtiger Bestandteil der Prüfung.

Für Selbstständige ist das besonders sensibel, weil betriebliche und private Mittel in der Lebenswirklichkeit häufig enger miteinander verflochten sind als bei Angestellten. Viele Betroffene befürchten, dass schon kleine Rücklagen oder notwendige Reserven für den Geschäftsbetrieb den Zugang zur Leistung blockieren könnten. In der Praxis kommt es deshalb sehr stark auf die genaue Einordnung und die Nachweise an. Pauschale Aussagen helfen hier wenig. Maßgeblich ist immer die konkrete Prüfung des Einzelfalls.

Die Selbstständigkeit muss nicht automatisch beendet werden

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Fortführung der selbstständigen Tätigkeit. Bürgergeld bedeutet nicht zwangsläufig das Ende eines Unternehmens oder einer freiberuflichen Arbeit. Vielmehr kann das Jobcenter die Fortsetzung der Tätigkeit akzeptieren und unter Umständen sogar unterstützen, wenn Aussicht besteht, dass sie tragfähig ist oder wieder tragfähig werden kann.

Das ist wirtschaftlich sinnvoll. Würde jede vorübergehende Krise sofort zur Aufgabe einer Selbstständigkeit führen, gingen häufig gewachsene Geschäftsbeziehungen, Qualifikationen und Marktchancen verloren. Das System der Grundsicherung eröffnet deshalb die Möglichkeit, schwierige Phasen zu überbrücken, ohne dass Betroffene sofort aus ihrer Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Allerdings ist diese Unterstützung an Bedingungen gebunden und wird genau geprüft.

Welche besonderen Fördermöglichkeiten es für Selbstständige gibt

Neben der Sicherung des Lebensunterhalts gibt es im Bürgergeld-System eigene Förderinstrumente für Selbstständige. Das Jobcenter kann unter bestimmten Voraussetzungen Darlehen oder Zuschüsse für notwendige Sachgüter gewähren, wenn diese für die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit erforderlich und angemessen sind. Dazu können etwa technische Ausstattung, Maschinen, Werkzeuge oder andere betriebsnotwendige Anschaffungen gehören. Laufende Betriebskosten werden dagegen nach den Informationen der Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich nicht in gleicher Weise gefördert.

Hinzu kommen Beratungsangebote und Qualifizierungen, die dazu dienen sollen, eine selbstständige Tätigkeit zu stabilisieren oder neu auszurichten. Gerade bei Gründungen oder wirtschaftlichen Krisenphasen kann diese Form der Unterstützung bedeutsam sein. Sie zeigt, dass das Jobcenter Selbstständigkeit nicht nur als Problemfall betrachtet, sondern unter bestimmten Voraussetzungen als realistische Perspektive zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit.

Wichtig ist allerdings, dass auf diese speziellen Leistungen kein automatischer Anspruch besteht. Ob eine Förderung gewährt wird, entscheidet das Jobcenter im Einzelfall. Dabei spielen die Erfolgsaussichten, die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die persönliche Eignung eine erhebliche Rolle. Wer eine solche Unterstützung in Anspruch nehmen will, sollte deshalb frühzeitig das Gespräch mit dem Jobcenter suchen und keine Anschaffungen voreilig tätigen.

Welche Probleme es mit dem Jobcenter geben kann und was Betroffene tun können

In der Praxis entstehen bei selbstständigen Bürgergeld-Beziehern oft Schwierigkeiten, weil das Jobcenter schwankende Einnahmen nur vorläufig bewertet und die wirtschaftliche Lage deshalb anders einschätzt als die Betroffenen selbst. Häufig geht es um die Frage, welche Betriebsausgaben als notwendig anerkannt werden, wie hoch das tatsächlich anrechenbare Einkommen ist oder ob Unterlagen vollständig und nachvollziehbar eingereicht wurden.

Ebenso kommt es vor, dass Bescheide auf Schätzungen beruhen, weil Nachweise fehlen oder weil die Einnahmen für den laufenden Bewilligungszeitraum nur vorläufig prognostiziert werden können.

Für Selbstständige ist das besonders heikel, weil unregelmäßige Zahlungseingänge, verspätet beglichene Rechnungen und saisonale Schwankungen leicht den Eindruck erwecken können, es stehe mehr Geld zur Verfügung, als tatsächlich für den Lebensunterhalt vorhanden ist. Hinzu kommen Verzögerungen bei der Bearbeitung, Rückforderungen nach der abschließenden Prüfung oder die Ablehnung einzelner Kostenpositionen, die aus Sicht der Betroffenen für den Betrieb unverzichtbar sind.

Betroffene sollten deshalb jeden Bescheid genau prüfen, sämtliche Einnahmen und Ausgaben sauber dokumentieren und fehlende Unterlagen so früh wie möglich nachreichen. Wichtig ist es, betriebliche Besonderheiten schriftlich zu erläutern, damit das Jobcenter die wirtschaftliche Situation nicht nur schematisch bewertet. Wer einen Bescheid für fehlerhaft hält, kann innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Wird existenzsichernde Leistung zu Unrecht gekürzt oder versagt und reicht das Geld nicht für Miete oder Lebensunterhalt, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht kommen.

Reagiert das Jobcenter über längere Zeit gar nicht, ist unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Untätigkeitsklage möglich. Gerade weil Verfahren im Bürgergeld für Selbstständige oft kompliziert sind, kann es sinnvoll sein, frühzeitig Hilfe bei einer Sozialberatungsstelle, einem Fachanwalt für Sozialrecht oder einem Lohnsteuerhilfe- beziehungsweise Buchhaltungsdienst mit Erfahrung im Leistungsrecht in Anspruch zu nehmen. Wer gut dokumentiert, Fristen einhält und Entscheidungen nicht ungeprüft hinnimmt, verbessert seine Chancen deutlich, fehlerhafte Einschätzungen des Jobcenters zu korrigieren.

Was Antragsteller besonders sorgfältig vorbereiten sollten

Für Selbstständige ist ein Bürgergeld-Antrag meist aufwendiger als für abhängig Beschäftigte. Das liegt nicht nur an der Dokumentation der laufenden Einnahmen und Ausgaben, sondern auch daran, dass wirtschaftliche Entwicklungen oft prognostisch bewertet werden müssen. Das Jobcenter will wissen, wie sich die Tätigkeit voraussichtlich entwickelt, welche Kosten unvermeidbar sind und ob die Selbstständigkeit realistische Aussichten bietet, den Lebensunterhalt künftig ganz oder teilweise zu sichern.

Wer hier unvollständige oder unscharfe Angaben macht, riskiert Verzögerungen, Rückfragen oder im ungünstigen Fall eine fehlerhafte Entscheidung. Deshalb kommt es auf eine saubere Buchführung, nachvollziehbare Unterlagen und realistische Prognosen an. Gerade bei stark schwankenden Umsätzen ist es ratsam, betriebliche Besonderheiten plausibel zu erläutern, etwa saisonale Unterschiede, Projektgeschäft, Zahlungsziele oder einmalige Investitionen.

Ebenso wichtig ist die Trennung von betrieblichen und privaten Ausgaben. Je klarer nachvollziehbar ist, welche Kosten betrieblich veranlasst sind und welche nicht, desto besser lässt sich die wirtschaftliche Lage bewerten. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass schlecht dokumentierte Verhältnisse zu Problemen führen, selbst wenn ein Anspruch dem Grunde nach durchaus bestehen könnte.

Fazit

Die Aussage „Auch Selbstständige haben Anspruch auf Bürgergeld“ ist keine politische Parole, sondern rechtlich begründet. Wer selbstständig arbeitet und seinen Lebensunterhalt dennoch nicht ausreichend sichern kann, darf nicht allein wegen seines Berufsstatus von der Grundsicherung ausgeschlossen werden. Entscheidend ist nicht die Bezeichnung der Erwerbsform, sondern die tatsächliche finanzielle Lage.

Für viele Betroffene bedeutet das eine wichtige Entlastung. Bürgergeld kann in Krisenzeiten Stabilität schaffen, den Fortbestand einer selbstständigen Tätigkeit ermöglichen und zugleich den notwendigen Lebensunterhalt absichern. Wer unsicher ist, ob ein Anspruch besteht, sollte sich nicht von Vorurteilen oder Halbwissen abschrecken lassen. Die rechtlichen Regeln geben Selbstständigen ausdrücklich die Möglichkeit, Leistungen zu erhalten, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Quellen

Die allgemeinen Voraussetzungen des Bürgergeldes ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen zu den Leistungsberechtigten und zur Hilfebedürftigkeit im SGB II. Danach kommt es auf Erwerbsfähigkeit, Hilfebedürftigkeit und den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland an.