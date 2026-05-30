Pflegende Angehörige im Bürgergeld-Bezug geraten nach Urteil stärker unter Druck

Pflegende Angehörige im Bürgergeld-Bezug stehen häufig vor einer doppelten Belastung. Sie sichern im Alltag die Versorgung eines nahestehenden Menschen, haben selbst aber oft nur geringe finanzielle Reserven.

Aktuelle Beschlüsse des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen verschärfen diese Lage im einstweiligen Rechtsschutz. Das Gericht wertet Pflegegeld in solchen Eilverfahren als „bereites Mittel“, wenn es kurzfristig zur Abwendung einer akuten Notlage eingesetzt werden kann.

Worum es in den Beschlüssen geht

Im Kern der gerichtlichen Auseinandersetzung steht nicht die endgültige Berechnung des Bürgergeldes. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob im Eilverfahren eine so dringende Notlage besteht, dass das Jobcenter sofort zu vorläufigen Leistungen verpflichtet werden muss.

Im sozialgerichtlichen Eilverfahren müssen Betroffene regelmäßig zwei Dinge glaubhaft machen. Erstens muss ein materieller Anspruch auf Leistungen bestehen, zweitens muss eine akute Eilbedürftigkeit vorliegen.

Genau bei dieser Eilbedürftigkeit setzt die Linie des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen an. Wenn Pflegegeld tatsächlich verfügbar ist, kann das Gericht zu dem Ergebnis kommen, dass die unmittelbare existenzielle Not noch nicht ausreichend belegt ist.

Pflegegeld bleibt bei der normalen Leistungsberechnung geschützt

Wichtig ist die Abgrenzung zur regulären Bürgergeld-Berechnung. Pflegegeld ist im Regelfall keine frei verfügbare Sozialleistung für den allgemeinen Lebensunterhalt, sondern dient der häuslichen Pflege.

Für pflegende Angehörige ist weitergereichtes Pflegegeld deshalb häufig privilegiert. Nach der Bürgergeld-Verordnung werden nicht steuerpflichtige Einnahmen einer Pflegeperson für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung nicht als Einkommen berücksichtigt. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Auch § 11a SGB II schützt zweckbestimmte Leistungen davor, ohne Weiteres als Einkommen behandelt zu werden. Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, dürfen nur berücksichtigt werden, soweit Bürgergeld-Leistungen demselben Zweck dienen.

Warum das Eilverfahren trotzdem anders bewertet wird

Die Beschlüsse zeigen eine juristische Trennung, die für Betroffene schwer nachvollziehbar sein kann. Ein Betrag kann bei der normalen Einkommensprüfung geschützt sein und im Eilverfahren dennoch als kurzfristig verfügbare Hilfe betrachtet werden.

Das Gericht fragt in dieser Situation nicht nur, ob das Pflegegeld später im Bescheid angerechnet werden darf. Es prüft vielmehr, ob aktuell Geld vorhanden ist, mit dem Miete, Strom, Lebensmittel oder andere dringende Ausgaben vorübergehend gedeckt werden können.

Für pflegende Angehörige entsteht dadurch ein praktisches Problem. Geld, das eigentlich für Pflegeaufwand, Fahrtkosten, Hilfen im Haushalt oder eine Anerkennung der Pflegeleistung gedacht ist, kann vor Gericht als Reserve erscheinen.

Was „bereites Mittel“ bedeutet

Der Begriff „bereites Mittel“ beschreibt Geld oder Vermögen, das tatsächlich verfügbar ist. Im Eilverfahren kommt es dabei weniger auf eine endgültige rechtliche Einordnung an, sondern auf die sofortige Nutzbarkeit.

Wer also Pflegegeld auf dem Konto hat oder regelmäßig erhält, muss damit rechnen, dass das Gericht nachfragt, ob dieses Geld vorübergehend eingesetzt werden kann. Das gilt besonders, wenn keine konkreten Nachweise vorliegen, dass das Pflegegeld bereits gebunden oder für Pflegezwecke verbraucht ist.

Betroffene sollten deshalb nicht nur allgemein auf ihre Bedürftigkeit verweisen. Sie müssen möglichst genau erklären, warum das Pflegegeld nicht für den allgemeinen Lebensunterhalt zur Verfügung steht.

Welche Nachweise im Verfahren wichtiger werden

Die neue Linie macht die Begründung von Eilanträgen anspruchsvoller. Pflegende Angehörige sollten nachvollziehbar dokumentieren, wofür das Pflegegeld verwendet wird und welche laufenden Pflegekosten daraus bezahlt werden.

Dazu gehören etwa Fahrtkosten zu Ärzten, Zuzahlungen, Pflegehilfsmittel, besondere Ernährung, Ersatzpflege, Haushaltshilfen oder Ausgaben für Wäsche und Hygiene. Auch Vereinbarungen innerhalb der Familie können hilfreich sein, wenn aus ihnen hervorgeht, dass das Pflegegeld nicht zur freien Verfügung der Bürgergeld-beziehenden Person steht.

Entscheidend ist die konkrete Darstellung des Einzelfalls. Je genauer die Verwendung des Pflegegeldes belegt wird, desto schwerer lässt sich argumentieren, es sei eine kurzfristig einsetzbare Notfall-Reserve.

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Die Folgen für pflegende Angehörige

Für pflegende Angehörige kann die Rechtsprechung erhebliche Auswirkungen haben. Wer ohnehin mit knappen Mitteln lebt, muss im Streit mit dem Jobcenter zusätzlich erklären, warum Pflegegeld nicht einfach zur Überbrückung eingesetzt werden kann.

Das kann den Zugang zu schnellem Rechtsschutz erschweren. Gerade in akuten Situationen, etwa bei Mietrückständen oder ausbleibenden Leistungen, zählt aber oft jeder Tag.

Sozialpolitisch entsteht damit ein Spannungsverhältnis. Einerseits soll Pflegegeld die häusliche Pflege stärken, andererseits kann es im Eilverfahren die Annahme einer akuten Notlage abschwächen.

Übersicht: Regulärer Bürgergeld-Bescheid und Eilverfahren

Situation Bewertung des Pflegegeldes Reguläre Bürgergeld-Berechnung Weitergereichtes Pflegegeld ist bei pflegenden Angehörigen häufig geschützt und wird regelmäßig nicht als Einkommen berücksichtigt. Einstweiliger Rechtsschutz Das Gericht kann prüfen, ob Pflegegeld tatsächlich verfügbar ist und kurzfristig zur Überbrückung eingesetzt werden kann. Praktische Folge Betroffene müssen genauer belegen, dass das Pflegegeld für Pflegezwecke gebunden oder bereits verbraucht ist. Risiko für Antragsteller Ein Eilantrag kann scheitern, wenn das Gericht keine unmittelbare finanzielle Not erkennt.

Kein Freibrief für Jobcenter

Die Beschlüsse bedeuten nicht, dass Jobcenter Pflegegeld nun ohne Weiteres auf Bürgergeld anrechnen dürfen. Die rechtliche Schutzwirkung bei der normalen Leistungsberechnung bleibt davon zu unterscheiden.

Auch im Eilverfahren muss stets der Einzelfall geprüft werden. Pflegegeld ist nicht automatisch frei verfügbar, nur weil es auf einem Konto eingeht.

Gerichte müssen berücksichtigen, ob das Geld für Pflegeaufgaben vorgesehen ist, bereits verwendet wurde oder der pflegebedürftigen Person wirtschaftlich zuzuordnen bleibt. Pauschale Annahmen reichen dafür nicht aus.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Pflegende Angehörige im Bürgergeld-Bezug sollten Pflegegeldzahlungen transparent dokumentieren. Kontoauszüge, Quittungen, Fahrtenlisten und kurze schriftliche Erläuterungen können im Streitfall entscheidend sein.

Wer einen Eilantrag stellt, sollte nicht nur die ausbleibende Bürgergeld-Zahlung schildern. Wichtig ist auch eine nachvollziehbare Darstellung, warum das Pflegegeld nicht zur Deckung des allgemeinen Lebensunterhalts eingesetzt werden kann.

Hilfreich kann außerdem eine frühzeitige Beratung sein. Sozialverbände, Erwerbslosenberatungen, Pflegestützpunkte oder Fachanwälte für Sozialrecht können dabei helfen, die Unterlagen richtig aufzubereiten.

Einordnung

Die Beschlüsse des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen machen deutlich, dass pflegende Angehörige im Bürgergeld-Bezug in Eilverfahren genauer vortragen müssen als bisher. Es genügt nicht immer, auf die Zweckbindung des Pflegegeldes zu verweisen.

Für Betroffene ist das eine zusätzliche Hürde in einer ohnehin belastenden Lebenslage. Für die Praxis bedeutet es: Pflegegeld sollte nicht nur korrekt gemeldet, sondern auch sorgfältig dokumentiert werden.

Rechtlich bleibt die Unterscheidung entscheidend. Das Pflegegeld darf im regulären Bürgergeld-Verfahren nicht vorschnell als Einkommen behandelt werden, kann aber im Eilverfahren die Bewertung der akuten Not beeinflussen.

Beispiel aus der Praxis

Eine Tochter pflegt ihre schwer erkrankte Mutter zu Hause und erhält von ihr monatlich weitergereichtes Pflegegeld. Gleichzeitig bezieht die Tochter Bürgergeld, weil sie wegen der Pflege nur eingeschränkt arbeiten kann.

Als das Jobcenter Leistungen vorläufig stoppt, beantragt sie beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung. Auf ihrem Konto befindet sich noch ein Teil des Pflegegeldes.

Ohne weitere Nachweise könnte das Gericht annehmen, dass dieses Geld kurzfristig zur Sicherung des Lebensunterhalts eingesetzt werden kann. Legt die Tochter aber Quittungen für Pflegehilfsmittel, Fahrtkosten und eine schriftliche Aufstellung der Pflegeausgaben vor, kann sie besser darlegen, dass das Geld nicht als freie Reserve vorhanden ist.

Quelle

Urteil, AZ: L 6 AS 1191/25 B ER