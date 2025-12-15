Pflegegeld: Verhinderungspflege nur für vorübergehende und begründete Ausfälle – Urteil

Lesedauer 5 Minuten

Wenn private Pflege organisiert wird, hängt die Versorgung in der Praxis oft an wenigen Schultern. Fällt die pflegende Person aus, gerät der Alltag schnell ins Rutschen. Genau an dieser Stelle setzt die Verhinderungspflege an: Sie soll einspringen, wenn die Pflegeperson vorübergehend verhindert ist. Das Thüringer Landessozialgericht (LSG) hat mit Urteil vom 12.11.2025 (Az. L 12 P 500/21) einen Maßstab formuliert, der die Reichweite dieser Leistung deutlich konturiert.

Aus dem veröffentlichten Leitsatz lassen sich drei Dinge ablesen: Verhinderungspflege ist grundsätzlich auf vorübergehende Ausfälle ausgerichtet; „andere Gründe“ sollen typischerweise einen plötzlich eintretenden oder nicht aufschiebbaren Ausfall abdecken; und die Leistung setzt nach Auffassung des Gerichts voraus, dass tatsächlich Pflegegeld gezahlt wird, das durch den Verhinderungsfall in seiner Funktion berührt wird.

Das rechtliche Umfeld: Was § 39 SGB XI verspricht und was er verlangt

§ 39 SGB XI knüpft an eine bestimmte Grundsituation an: Eine Pflegeperson pflegt einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 in häuslicher Umgebung und ist wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert. Dann übernimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege, zeitlich begrenzt auf bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr.

Der Gesetzestext betont, dass eine vorherige Antragstellung vor Durchführung der Ersatzpflege nicht erforderlich ist. Das entlastet in akuten Lagen, nimmt den Betroffenen aber nicht die Aufgabe ab, am Ende nachvollziehbar nachzuweisen, dass es sich um eine notwendige Ersatzpflege handelte und welche Kosten tatsächlich entstanden sind.

Die Verhinderungspflege steht zudem nicht im luftleeren Raum. Sie ist eingebettet in das Geflecht aus Pflegegeld, Sachleistung und Kombinationsleistung. Pflegegeld zielt auf selbst organisierte Pflege, Sachleistung auf professionell erbrachte Pflegehilfe, die Kombinationsleistung mischt beides. Daher stellt sich immer wieder die Frage, wann wirklich „eine Pflegeperson“ ausfällt, die ersetzt werden muss, und wann sich die Situation eher als Organisationsproblem innerhalb professioneller Versorgung darstellt. Genau hier setzt das Urteil an.

„Vorübergehend“ heißt nicht beliebig

Der Leitsatz beginnt mit einer scheinbar banalen, praktisch aber folgenreichen Aussage: Verhinderungspflege komme grundsätzlich nur bei vorübergehenden Verhinderungen in Betracht. Damit wird die Leistung als Überbrückung verstanden, nicht als zweite dauerhafte Versorgungsform neben dem regulären Arrangement.

Die Bedeutung dieser Einordnung zeigt sich in Grenzfällen. Wer die Verhinderungspflege als „flexiblen Zusatz“ versteht, um wiederkehrende Lücken zu schließen, läuft nach dieser Lesart in ein Abgrenzungsproblem: Ersatzpflege darf nicht zur Routine werden, die die eigentliche Versorgungsentscheidung ersetzt. Aus Sicht des Gerichts geht es um den zeitweisen Ausfall einer konkreten Pflegeperson, nicht um die Finanzierung eines generellen Mehrbedarfs.

Die umstrittene Formulierung „aus anderen Gründen“: Das LSG setzt einen strengen Maßstab

Besonders praxisrelevant ist die zweite Leitlinie. Das Gesetz nennt „Erholungsurlaub“ und „Krankheit“ ausdrücklich, lässt daneben aber „andere Gründe“ offen. Genau diese Offenheit ist in der Beratungspraxis häufig der Dreh- und Angelpunkt, weil das Leben Ausfälle produziert, die weder klassische Krankheit noch planbarer Urlaub sind.

Das LSG ordnet diese „anderen Gründe“ nach dem Leitsatz in zwei typische Fallgruppen ein. Zum einen geht es um ungeplante Verhinderungen, die plötzlich eintreten oder kurzfristig entstehen können. In solchen Situationen liegt der Gedanke nahe, dass Pflege in häuslicher Umgebung nicht einfach pausiert werden kann, sondern sofort eine Lösung benötigt. Zum anderen akzeptiert das Gericht auch geplante Verhinderungen, verlangt dann aber, dass sie unausweichlich sind oder medizinisch beziehungsweise gesundheitlich angezeigt erscheinen. Der Leitsatz nennt als Beispiele etwa Kuraufenthalte, Arzttermine während der Pflegezeit und sogar Urlaub, verbindet dies aber mit der Hürde der Unausweichlichkeit. Entscheidend sei, dass mit der Verhinderungspflege ein plötzlicher oder unaufschiebbarer Ausfall kompensiert werde.

Es genügt nicht, dass eine Pflegeperson „nicht kann“ oder „nicht da ist“. Nach dieser Sichtweise muss zusätzlich plausibel werden, warum die konkrete Verhinderung in ihrer zeitlichen Lage nicht vermeidbar oder nicht aufschiebbar war. Das ist ein deutlich engeres Verständnis als ein reines „Vertretungsrecht“ für jede beliebige Abwesenheit.

Pflegegeld als Voraussetzung: Warum das Gericht an die tatsächliche Zahlung anknüpft

Die dritte Aussage des Leitsatzes dürfte die größte Sprengkraft haben. Das LSG hält als Voraussetzung für Verhinderungspflege eine tatsächlich erfolgte Gewährung von Pflegegeld für erforderlich, jedenfalls im Rahmen einer Kombinationsleistung. Begründet wird dies im Leitsatz mit dem Gedanken, dass es etwas geben müsse, das durch den Verhinderungsfall „zu kompensieren“ sei.

Dahinter steht erkennbar eine Systemidee: Pflegegeld ist das Leistungsinstrument, das typischerweise die häusliche Pflege durch private Pflegepersonen abbildet. Wo Pflegegeld tatsächlich fließt, lässt sich leichter sagen: Hier existiert eine private Pflegeperson, deren Ausfall zu einer Versorgungslücke führt.

Wer ausschließlich Pflegesachleistungen nutzt, organisiert Pflege eher über Dienste und Verträge; dann ist die „Pflegeperson“ im Sinne der Vorschrift weniger eindeutig greifbar. Das Urteil liest § 39 damit als Leistung, die funktional an die private Pflegeperson gebunden ist und nicht beliebig auf jede Form häuslicher Versorgung ausgedehnt werden soll.

Für Betroffene kann das ganz konkrete Folgen haben. Haushalte, die bislang vollständig auf Sachleistungen setzen, könnten sich im Fall eines Ausfalls nicht ohne Weiteres auf Verhinderungspflege berufen, wenn man der LSG-Linie folgt. Umgekehrt gewinnt die Kombinationsleistung an Bedeutung, weil sie eine Brücke schlagen kann: Ein tatsächlich gezahlter Pflegegeldanteil dokumentiert, dass private Pflege in einem gewissen Umfang stattfindet. Gerade in gemischten Arrangements, in denen Angehörige neben einem Pflegedienst einen erheblichen Teil übernehmen, wird der Pflegegeldbezug zum rechtlichen Signal.

Reisen, Auslandsaufenthalte und die Frage der Leistungsgrenzen

Der Leitsatz erwähnt Urlaub als Beispiel, verbindet ihn aber mit dem Erfordernis der Unausweichlichkeit. In der Praxis liegt es nahe, dass Streitigkeiten gerade bei Reisen entstehen, weil hier schnell der Vorwurf mitschwingt, es gehe eher um Lebensgestaltung als um Notlagen.

Hinzu kommt, dass das Pflegeversicherungsrecht Auslandsaufenthalte in § 34 SGB XI gesondert regelt. Grundsätzlich ruhen Leistungsansprüche bei Aufenthalt im Ausland, wobei das Gesetz für Pflegegeld eine Ausnahme bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr vorsieht. Für Aufenthalte in der EU, im EWR oder in der Schweiz enthält § 34 darüber hinaus eine Regelung, nach der der Anspruch auf Pflegegeld oder anteiliges Pflegegeld nicht ruht. Diese Normen sind nicht deckungsgleich mit § 39, zeigen aber, wie stark der Gesetzgeber beim Thema Ausland differenziert und wie schnell formale Voraussetzungen über die Anspruchslage entscheiden können.

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat in der Vergangenheit anerkannt, dass Verhinderungspflege auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt in der Schweiz in Betracht kommen kann, was die Debatte um „Urlaub“ zusätzlich auflädt. Vor diesem Hintergrund wirkt die Thüringer Entscheidung wie ein Versuch, die Anspruchsvoraussetzungen wieder enger an den Ausfallcharakter zu binden: Nicht jede geplante Abwesenheit soll ausreichen, sondern nur solche, bei denen sich ernsthaft begründen lässt, warum sie in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt nicht zu vermeiden war.

Was das Urteil für die Praxis bedeutet: Nachweise, Darstellung, Streitpunkte

Auch wenn § 39 SGB XI die vorherige Antragstellung nicht verlangt, bleibt es in der Realität riskant, ohne saubere Dokumentation zu agieren. Wer die Kosten später erstattet haben will, muss die Ersatzpflege als notwendig darstellen können, die Zeiträume eindeutig benennen und die entstandenen Aufwendungen belegen.

Nach dem Urteil des LSG kommt hinzu, dass der Grund der Verhinderung inhaltlich überzeugen muss. Gerade bei „anderen Gründen“ wird die Begründung nicht nur eine Formalität sein, sondern ein möglicher Angriffspunkt. In der Konsequenz dürfte der Bedarf an ärztlichen Bescheinigungen, Terminunterlagen oder sonstigen belastbaren Belegen steigen, wann immer die Verhinderung nicht unmittelbar als Krankheit oder klassischer Erholungsurlaub erscheint.

Wer Verhinderungspflege beanspruchen will, sollte das eigene Leistungsprofil genau kennen: Wird Pflegegeld tatsächlich gezahlt, vollständig oder anteilig? Gibt es eine Kombinationsleistung, die den privaten Pflegeanteil sichtbar macht? Das sind keine bloßen Verwaltungsdetails, sondern können nach dieser Entscheidung die Tür zum Anspruch öffnen oder schließen.

Quellen

Leitsätze und Angaben zum Urteil LSG Thüringen vom 12.11.2025, Az. L 12 P 500/21.