5 Fallen im Mietvertrag, die sich Mieter nicht gefallen lassen müssen

Wer einen neuen Mietvertrag unterschreibt, achtet oft zuerst auf Miethöhe, Wohnungsgröße, Kaution und Einzugstermin. Doch viele Verträge enthalten Klauseln, die Mieter deutlich schlechterstellen, als es das Gesetz erlaubt.

Besonders problematisch sind Regelungen zu Renovierungen, Kleinreparaturen, Haustieren, Kaution und Besichtigungen. Nicht jede Formulierung ist wirksam, nur weil sie im Vertrag steht und unterschrieben wurde.

Warum Mieter ihren Vertrag genau lesen sollten

Ein Mietvertrag ist für viele Haushalte eine der wichtigsten Vereinbarungen des Alltags.

Er entscheidet darüber, welche Kosten übernommen werden müssen, wann der Vermieter Zutritt verlangen darf und welche Pflichten beim Auszug entstehen. Gerade in angespannten Wohnungsmärkten unterschreiben viele Mieter schnell, weil sie die Wohnung nicht verlieren wollen.

Das kann teuer werden, wenn unzulässige Klauseln später als Druckmittel genutzt werden.

Das Gesetz schützt Mieter aber vor unangemessenen Benachteiligungen.

Nach § 535 BGB muss der Vermieter die Wohnung in einem geeigneten Zustand überlassen und während der Mietzeit erhalten. Diese gesetzliche Ausgangslage kann nicht beliebig auf Mieter abgewälzt werden.

Falle 1: Starre Renovierungsfristen

Eine häufige Falle im Mietvertrag betrifft Schönheitsreparaturen. In vielen Verträgen steht, dass Mieter Küche, Bad, Flur oder Wohnräume nach festen Zeitabständen renovieren müssen.

Typisch sind Formulierungen wie „Küche und Bad alle drei Jahre, Wohnräume alle fünf Jahre“. Solche starren Fristen sind problematisch, wenn sie keinen Spielraum lassen.

Eine Wohnung muss nicht allein deshalb gestrichen werden, weil eine bestimmte Frist abgelaufen ist. Entscheidend ist der tatsächliche Zustand der Räume.

Wer eine Wohnung kaum abnutzt, darf nicht automatisch zur Renovierung verpflichtet werden. Anders kann es aussehen, wenn der Vertrag flexible Formulierungen enthält, etwa „in der Regel“ oder „im Allgemeinen“. Dann bleibt Raum für den tatsächlichen Zustand der Wohnung.

Mieter sollten daher genau prüfen, ob der Vertrag eine starre Pflicht enthält oder ob der Abnutzungsgrad berücksichtigt wird.

Falle 2: Renovierung trotz unrenovierter Wohnung

Besonders teuer kann es werden, wenn Mieter eine unrenovierte Wohnung übernehmen und später trotzdem renovieren sollen.

Der Bundesgerichtshof hat hierzu klargestellt, dass eine formularmäßige Übertragung der Schönheitsreparaturen auf Mieter unwirksam sein kann, wenn die Wohnung unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergeben wurde und kein angemessener Ausgleich gewährt wurde.

Der Grund ist einfach: Mieter sollen nicht die Gebrauchsspuren des Vormieters beseitigen müssen.

Wer bereits beim Einzug abgewohnte Wände, vergilbte Decken oder beschädigte Lackflächen übernimmt, darf beim Auszug nicht ohne Weiteres so behandelt werden, als habe er die Wohnung frisch renoviert erhalten. Wichtig ist deshalb das Übergabeprotokoll. Mieter sollten den Zustand der Wohnung beim Einzug genau dokumentieren.

Fotos, Zeugen und schriftliche Hinweise im Protokoll können später entscheidend sein.

Wer eine unrenovierte Wohnung übernimmt, sollte nicht vorschnell akzeptieren, dass er beim Auszug vollständig renovieren muss.

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Falle 3: Kleinreparaturen ohne klare Grenze

Viele Mietverträge enthalten eine Klausel zu Kleinreparaturen.

Danach sollen Mieter kleinere Reparaturen etwa an Wasserhähnen, Lichtschaltern, Fenstergriffen oder Rollladengurten bezahlen.

Solche Vereinbarungen sind nicht grundsätzlich verboten. Sie müssen aber klar begrenzt sein.

Eine wirksame Kleinreparaturklausel braucht in der Regel eine Obergrenze pro einzelner Reparatur und eine jährliche Höchstgrenze. Fehlt eine solche Begrenzung, kann die Klausel unwirksam sein.

Auch darf der Mieter nicht verpflichtet werden, selbst einen Handwerker zu beauftragen.

Die Organisation der Reparatur bleibt Sache des Vermieters. Unzulässig sind Formulierungen, nach denen Mieter pauschal „alle kleineren Schäden“ übernehmen müssen.

Ebenso problematisch sind Klauseln, die Reparaturen an Gegenständen erfassen, mit denen Mieter normalerweise gar nicht direkt in Berührung kommen. Wer etwa für Leitungen in der Wand, Heizungsanlagen oder Gebäudeteile zahlen soll, sollte die Forderung prüfen lassen.

Falle 4: Kaution sofort und vollständig vor Einzug

Auch bei der Mietkaution gibt es klare Grenzen. Vermieter dürfen bei Wohnraum grundsätzlich höchstens drei Nettokaltmieten als Sicherheit verlangen.

Außerdem dürfen Mieter eine Geldkaution in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen leisten. Die erste Rate wird zu Beginn des Mietverhältnisses fällig, die weiteren Raten zusammen mit den nächsten Mietzahlungen.

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Eine Vertragsklausel, die die vollständige Kaution sofort vor Schlüsselübergabe verlangt, benachteiligt Mieter daher erheblich.

Das gilt besonders, wenn zusätzlich die erste Monatsmiete, Umzugskosten und mögliche Renovierungsausgaben anfallen.

Mieter sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, die gesamte Kaution auf einmal zu zahlen. Das gesetzliche Recht auf Ratenzahlung besteht auch dann, wenn im Vertrag etwas anderes steht.

Ebenso muss der Vermieter die Kaution getrennt von seinem eigenen Vermögen anlegen. Die Kaution ist kein frei verfügbares Geld des Vermieters, sondern eine Sicherheit für mögliche Ansprüche aus dem Mietverhältnis.

Falle 5: Pauschale Verbote von Haustieren oder Besuchen

Viele Mietverträge enthalten strenge Regelungen zur Nutzung der Wohnung.

Dazu gehören Klauseln, die Haustiere pauschal verbieten oder Übernachtungsbesuch nur mit Zustimmung des Vermieters erlauben. Solche Formulierungen sind oft zu weit gefasst.

Ein vollständiges Verbot jeglicher Tierhaltung kann unwirksam sein, wenn es auch ungefährliche Kleintiere wie Hamster, Zierfische oder Wellensittiche erfassen soll. Bei Hunden und Katzen kommt es auf den Einzelfall an.

Der Vermieter darf berechtigte Interessen prüfen, etwa Größe des Tieres, Anzahl der Tiere, Wohnungsgröße, Störungen oder Gefahren.

Ein pauschales Nein ohne Einzelfallprüfung ist jedoch rechtlich angreifbar. Auch Besuch darf nicht beliebig beschränkt werden.

Mieter dürfen grundsätzlich Besuch empfangen, auch über Nacht. Erst wenn aus Besuch faktisch eine dauerhafte Aufnahme einer weiteren Person wird, kann eine Zustimmung des Vermieters erforderlich werden.

Übersicht: Welche Mietvertragsklauseln Mieter prüfen sollten

Vertragsklausel Warum sie problematisch sein kann Renovierung nach festen Fristen Starre Fristen können unwirksam sein, wenn der tatsächliche Zustand der Wohnung keine Renovierung erfordert. Endrenovierung in jedem Fall Mieter dürfen nicht unabhängig von Mietdauer und Abnutzung zur vollständigen Renovierung verpflichtet werden. Schönheitsreparaturen trotz unrenovierter Übergabe Wer eine unrenovierte Wohnung übernimmt, muss nicht ohne Ausgleich die Gebrauchsspuren des Vormieters beseitigen. Kleinreparaturen ohne Kostenlimit Ohne klare Grenze pro Reparatur und pro Jahr kann die Klausel unwirksam sein. Kaution vollständig vor Einzug Mieter dürfen eine Geldkaution grundsätzlich in drei monatlichen Raten zahlen. Pauschales Haustierverbot Ein vollständiges Verbot ohne Einzelfallprüfung kann zu weit gehen. Besuch nur mit Erlaubnis Normale Besuche gehören zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung.

Warum eine Unterschrift nicht jede Klausel wirksam macht

Viele Mieter glauben, dass sie sich nach der Unterschrift an jede Vertragszeile halten müssen. Das stimmt so nicht.

Vorformulierte Mietverträge unterliegen einer rechtlichen Prüfung. Benachteiligt eine Klausel Mieter unangemessen, kann sie unwirksam sein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Mieter jede Forderung einfach ignorieren sollten. Sinnvoll ist es, den Vertrag, das Übergabeprotokoll und die konkrete Forderung gemeinsam zu prüfen.

Gerade bei Renovierungskosten, Kautionsabzügen oder Reparaturrechnungen geht es schnell um mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro.

Wer unsicher ist, sollte frühzeitig den Mieterverein, eine Verbraucherberatung oder einen Fachanwalt einschalten.

Besonders wichtig beim Auszug

Viele Streitigkeiten entstehen erst am Ende des Mietverhältnisses. Dann fordert der Vermieter plötzlich Malerarbeiten, neue Silikonfugen, Austausch von Armaturen oder eine Verrechnung mit der Kaution.

Mieter sollten in dieser Situation nicht vorschnell zahlen oder unterschreiben. Ein Abnahmeprotokoll sollte nur unterschrieben werden, wenn die Angaben tatsächlich stimmen.

Wer im Protokoll anerkennt, bestimmte Schäden verursacht zu haben, erschwert sich später die Gegenwehr.

Deshalb ist es ratsam, die Wohnung vor Rückgabe zu fotografieren und Zeugen mitzunehmen.

Normale Gebrauchsspuren sind nicht automatisch Schäden.

Nach mehreren Jahren Mietzeit können Abnutzung an Böden, leichte Spuren an Wänden oder altersbedingte Veränderungen auftreten, ohne dass Mieter dafür immer zahlen müssen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Mieterin zieht nach sechs Jahren aus ihrer Wohnung aus. Der Vermieter verlangt 1.800 Euro für Malerarbeiten und verweist auf den Mietvertrag.

Dort steht, dass Küche und Bad alle drei Jahre und Wohnräume alle fünf Jahre zu renovieren seien. Außerdem soll die Wohnung beim Auszug vollständig weiß gestrichen zurückgegeben werden.

Die Mieterin prüft den Vertrag genauer.

Beim Einzug war die Wohnung nicht frisch renoviert, was im Übergabeprotokoll vermerkt wurde. Außerdem enthält der Vertrag starre Fristen und eine pauschale Endrenovierungspflicht.

Nach Beratung weist sie die Forderung zurück. Der Vermieter kann die Malerkosten nicht einfach von der Kaution einbehalten.

Das Beispiel zeigt: Wer den Mietvertrag erst beim Auszug liest, steht oft unter Druck. Besser ist es, problematische Klauseln schon beim Einzug zu erkennen und den Zustand der Wohnung sauber zu dokumentieren.