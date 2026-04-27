Bürgergeld: Jobcenter müssen Verfügbarkeit von Wohnraum bei fundiertem Konzept nicht belegen

Marion K. aus dem Rhein-Main-Gebiet bekommt seit Monaten Post vom Jobcenter. Die Behörde teilt ihr mit, ihre Wohnung koste 180 Euro zu viel. Sie solle umziehen. Marion sucht – und findet nichts. Jede Absage legt sie sorgfältig ab. Doch das Jobcenter besteht auf der Kostensenkung und verweist auf seine Mietobergrenze.

Was Marion nicht weiß: Ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 27. November 2025 hat die Spielregeln in diesem Streit grundlegend verschoben. Und das geht zulasten der Betroffenen.

Das Bundessozialgericht hat mit dem Urteil vom 27. November 2025 (BSG, B 4 AS 28/24 R) eine Entscheidung getroffen, die bei Bürgergeld-Beziehenden und in der Fachöffentlichkeit erhebliche Verwirrung ausgelöst hat.

Der 4. Senat räumt den Jobcentern unter bestimmten Voraussetzungen deutlich mehr Spielraum bei der Festlegung angemessener Unterkunftskosten ein. Das Kernproblem: Stützt sich ein Jobcenter auf ein methodisch fundiertes Konzept, entfällt die Pflicht der Behörde, die reale Verfügbarkeit von günstigerem Wohnraum gesondert zu belegen.

Die Behörde muss also nicht mehr konkret nachweisen, dass es tatsächlich Wohnungen zum festgelegten Preis gibt – das Konzept selbst gilt als Beleg.

Was das Gericht entschieden hat – und was es bedeutet

Die Logik des BSG lautet: Wurde die Mietobergrenze in einem methodisch abgesicherten Verfahren ermittelt, darf im Sinne einer Tatsachenvermutung davon ausgegangen werden, dass es ausreichend Wohnungen zu diesem Preis gibt.

Das Konzept, so das Gericht, bilde die Marktverhältnisse bereits ab. Eine zusätzliche Pflicht der Jobcenter, reale Verfügbarkeit im Einzelfall zu dokumentieren, besteht dann nicht mehr.

Die Folge ist weitreichend. Bürgergeld-Beziehende können im Widerspruchs- oder Klageverfahren nicht mehr einfach darauf verweisen, dass auf dem lokalen Wohnungsmarkt schlicht nichts Bezahlbares zu finden sei. Der pauschale Hinweis auf einen angespannten Wohnungsmarkt genügt nicht mehr als Einwand gegen eine Kostensenkungsaufforderung.

Die Ausnahmeregelung des § 22 Abs. 1 Satz 7 SGB II – wonach unangemessene Kosten weiterhin übernommen werden, wenn ein Umzug trotz Suchbemühungen unmöglich ist – greift nach dieser Rechtsprechung nicht automatisch. Sie greift erst dann, wenn das Jobcenter-Konzept selbst angreifbar ist oder wenn die Suchbemühungen der Betroffenen lückenlos dokumentiert wurden.

Das Gericht kontrolliert künftig lediglich noch, ob die gewählte Methode nachvollziehbar und plausibel erscheint. Nicht mehr, ob der ermittelte Wert die Wirklichkeit trifft.

Wann ein Konzept als „schlüssig” gilt – und wann nicht

Der springende Punkt ist das sogenannte schlüssige Konzept. Schlüssig ist ein solches Konzept nach ständiger BSG-Rechtsprechung nur, wenn es neben rechtlichen auch bestimmte methodische Voraussetzungen erfüllt. Nicht jede behördeninterne Tabelle genügt diesen Anforderungen.

Das Konzept muss die untersuchten Wohnungen nach Größe und Standard definieren. Es muss Angaben zur Art und Weise der Datenerhebung enthalten sowie zum Zeitraum, auf den sich diese Erhebung bezieht. Repräsentativität und Validität der Daten müssen gewährleistet sein. Anerkannte mathematisch-statistische Grundsätze müssen bei der Auswertung eingehalten worden sein.

Soziale Segregation durch Brennpunkte muss vermieden werden. Und schließlich muss das Konzept eine Begründung enthalten, aus der hervorgeht, wie die Angemessenheitswerte aus den erhobenen Daten hergeleitet wurden.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den Sozialrechtsexperte Detlef Brock ausdrücklich betont: Das Konzept muss aktuell sein. Ein veraltetes Konzept, das die Marktentwicklung der letzten Jahre nicht abbildet, verliert seine rechtliche Aussagekraft.

Ebenso entscheidend ist die Frage, ob der gewählte Vergleichsraum die lokalen Verhältnisse realistisch abbildet. Wer etwa im Speckgürtel einer Großstadt wohnt, aber nach einem Konzept bewertet wird, das die Preisstruktur der Umlandgemeinden nicht korrekt berücksichtigt, hat konkrete Ansatzpunkte für ein Gerichtsverfahren.

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Was Betroffene jetzt konkret tun müssen

Das Urteil verlagert die Beweislast. Wer die Mietobergrenze des Jobcenters angreifen will, muss nun das Konzept selbst hinterfragen – und zwar gezielt. Das gelingt nicht mit allgemeinen Klagen über teure Mieten, sondern nur mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Behörde.

Im Eilverfahren vor dem Sozialgericht lässt sich klären, ob ein schlüssiges Konzept im Sinne der BSG-Rechtsprechung tatsächlich vorliegt.

Wer hingegen eine zu teure Wohnung bewohnt und keine günstigere findet, muss seine Suchbemühungen akribisch und lückenlos dokumentieren. Das bedeutet: Jede Wohnungsanfrage festhalten, Absagen aufbewahren, Suchzeiträume und genutzte Plattformen notieren. Diese Dokumentation ist dem Jobcenter vorzulegen.

Nur wer nachweist, dass er ernsthaft gesucht hat und trotzdem keine kostenangemessene Wohnung gefunden hat, kann die Schutzwirkung des § 22 Abs. 1 Satz 7 SGB II in Anspruch nehmen – also die Übernahme der tatsächlichen, eigentlich zu hohen Unterkunftskosten.

Dieser Schutz gilt dem Grunde nach auch nach dem BSG-Urteil weiter. Konnte trotz aller dokumentierten Bemühungen kein kostenangemessener Wohnraum gefunden werden, gelten die Kosten der tatsächlich bewohnten Wohnung weiterhin als angemessen und müssen vom Jobcenter übernommen werden. Das ist keine Gnade, sondern geltendes Recht nach § 22 Abs. 1 Satz 7 SGB II.

Einzelfallprüfung bleibt Pflicht – Härtefälle haben weiterhin Gewicht

Das BSG-Urteil ändert nichts daran, dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob besondere Umstände einen abweichenden Leistungsanspruch begründen. Grundrechtsrelevante Sachverhalte und Härtefälle können dazu führen, dass ein Umzug als unzumutbar einzustufen ist.

Das gilt etwa für schwer kranke Menschen, die auf medizinische Versorgung in der Nähe angewiesen sind, für pflegende Angehörige, für Familien mit Kindern in laufenden Schuljahren oder für Menschen, die durch einen erzwungenen Umzug ihren sozialen Nahbereich verlören.

Solche Umstände müssen gegenüber dem Jobcenter aktiv vorgetragen und, wenn nötig, gerichtlich geltend gemacht werden.

Das Urteil macht unmissverständlich klar: Bürgergeld-Beziehende, die gegen eine Mietobergrenze vorgehen wollen, brauchen mehr als Empörung. Sie brauchen eine inhaltliche Strategie. Wer das Konzept des Jobcenters nicht kennt, kann es nicht angreifen.

Der erste Schritt ist daher, das Konzept beim Jobcenter anzufordern – am besten schriftlich, mit Empfangsbestätigung. Liegt das Konzept vor, lässt sich prüfen, ob es die genannten methodischen Anforderungen tatsächlich erfüllt. Tut es das nicht, steht der Klageweg offen.

Das Urteil und seine Konsequenz im Überblick

Das Bundessozialgericht hat mit dieser Entscheidung den Jobcentern einen erheblichen Verfahrensvorteil verschafft. Behörden, die sich die Mühe machen, ein methodisch sauberes Konzept zu erstellen, sind künftig von der Einzelfallpflicht befreit, günstige Wohnungen am Markt nachzuweisen. Das klingt nach einer technischen Justierung.

Es ist aber eine strukturelle Verschiebung, die Millionen von Mietverhältnissen im Bürgergeld-Bezug betrifft. Wer nicht aktiv wird, riskiert die Kostensenkung oder – schlimmer – die Kürzung seiner Unterkunftskosten ohne reale Alternative.

Der entscheidende Satz des Urteils lautet sinngemäß: Ein methodisch abgesichertes Konzept begründet die Vermutung, dass ausreichend Wohnraum zum angemessenen Preis verfügbar ist.

Diese Vermutung muss erschüttert werden – und das gelingt nur durch eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Konzept selbst. Die Beweislast liegt damit faktisch bei den Betroffenen. Wer das ignoriert, verliert.

Quellen: BSG, Urteil vom 27.11.2025 – B 4 AS 28/24 R; § 22 Abs. 1 Satz 7 SGB II