Kurioses Urteil: Rente kann den Job kosten

Rente und Weiterarbeit: Warum der Rentenantrag den Arbeitsplatz gefährden kann

Wer eine Altersrente beantragt und trotzdem weiterarbeiten möchte, sollte den eigenen Arbeitsvertrag sehr genau prüfen. Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein zeigt, dass eine alte Vertragsklausel das Arbeitsverhältnis automatisch beenden kann, sobald tatsächlich eine Altersrente gezahlt wird. Das kann auch dann gelten, wenn nur eine Teilrente bewilligt wurde.

Der Fall sorgt für Aufmerksamkeit, weil viele Beschäftigte seit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen davon ausgehen, dass Rente und Arbeit problemlos nebeneinander möglich sind. Sozialrechtlich stimmt das grundsätzlich: Seit 2023 können Altersrentnerinnen und Altersrentner bei vorgezogenen Altersrenten unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente gekürzt wird. Arbeitsrechtlich kann jedoch etwas anderes gelten, wenn der Vertrag eine Rentenbezugsklausel enthält.

Der Fall: Teilrente beantragt, Job verloren

Im entschiedenen Fall arbeitete ein Mann seit Mitte der 1980er Jahre bei seinem Arbeitgeber. Sein Arbeitsvertrag aus dem Jahr 1994 enthielt eine Klausel, nach der das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung enden sollte, sobald der Arbeitnehmer tatsächlich Altersruhegeld bezieht. Spätestens sollte das Arbeitsverhältnis mit Erreichen eines bestimmten Lebensalters auslaufen.

Im Jahr 2024 beantragte der Beschäftigte eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligte ihm eine Teilrente in Höhe von 99,99 Prozent. Nach der ersten Rentenzahlung teilte die Arbeitgeberin mit, das Arbeitsverhältnis sei wegen der Klausel beendet.

Der Arbeitnehmer wollte das nicht akzeptieren und klagte. In erster Instanz hatte er zunächst Erfolg, weil das Arbeitsgericht die Klausel für nicht ausreichend transparent hielt. In der Berufung entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein jedoch anders und wies die Klage ab.

Warum die Klausel nach Ansicht des Gerichts wirksam war

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts war die Rentenbezugsklausel ausreichend klar formuliert. Entscheidend sei nicht, ob eine Vollrente oder eine Teilrente bezogen werde. Ausreichend sei der tatsächliche Bezug einer Altersrente.

Das Gericht sah in der Klausel eine sogenannte auflösende Bedingung. Das bedeutet: Das Arbeitsverhältnis endet nicht durch eine Kündigung, sondern automatisch, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dieses Ereignis war hier die erste Rentenzahlung.

Für eine solche Regelung kann es einen sachlichen Grund geben. Nach der Argumentation des Gerichts tritt an die Stelle des Arbeitsentgelts eine dauerhafte Leistung aus der Altersversorgung. Außerdem hängt der Eintritt der Bedingung vom Verhalten des Arbeitnehmers ab, weil er selbst den Rentenantrag stellt.

Warum der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen nicht schützt

Viele Beschäftigte kennen vor allem die rentenrechtliche Seite. Seit dem 1. Januar 2023 wurden die Hinzuverdienstgrenzen für Altersrenten aufgehoben. Wer eine Altersrente bezieht, darf grundsätzlich weiterarbeiten und zusätzlich Arbeitsentgelt erzielen, ohne dass die Altersrente wegen des Hinzuverdienstes gekürzt wird.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der bisherige Arbeitsplatz erhalten bleibt. Das Rentenrecht entscheidet darüber, ob Rente und Arbeitsentgelt nebeneinander bezogen werden können. Das Arbeitsrecht entscheidet dagegen, ob das konkrete Arbeitsverhältnis durch Vertrag, Tarifvertrag oder Vereinbarung endet.

Genau hier liegt die Gefahr. Eine vertragliche Klausel kann vorsehen, dass das Arbeitsverhältnis beim tatsächlichen Bezug von Altersruhegeld endet. Dann hilft es nicht, dass die Rentenversicherung den Hinzuverdienst erlaubt.

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Teilrente ist nicht automatisch ein Schutz

Besonders brisant ist der Fall, weil der Arbeitnehmer keine vollständige Altersrente beantragt hatte. Er erhielt eine Teilrente von 99,99 Prozent. Viele Betroffene könnten annehmen, dass eine solche Gestaltung den Arbeitsplatz schützt.

Das Landesarbeitsgericht sah das anders. Auch eine Teilrente kann nach der Entscheidung ausreichen, wenn der Vertrag an den tatsächlichen Bezug von Altersruhegeld anknüpft. Maßgeblich ist dann nicht die Höhe der Rente, sondern dass überhaupt eine Altersrente gezahlt wird.

Für Beschäftigte ist das ein wichtiges Warnsignal. Wer eine Teilrente plant, sollte vor dem Antrag prüfen lassen, ob der Arbeitsvertrag eine Beendigungsklausel enthält. Das gilt besonders bei älteren Verträgen, in denen Begriffe wie „Altersruhegeld“, „Altersrente“ oder „Rentenbezug“ verwendet werden.

Was Beschäftigte vor dem Rentenantrag prüfen sollten

Vor einem Rentenantrag sollte der Arbeitsvertrag vollständig gelesen werden. Entscheidend sind nicht nur die offensichtlichen Abschnitte zu Kündigung oder Vertragsdauer. Rentenklauseln können auch unter Überschriften wie „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“, „Altersgrenze“ oder „Ruhestand“ stehen.

Auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können wichtig sein. In manchen Branchen gelten Regelungen, die das Arbeitsverhältnis mit einer bestimmten Altersgrenze oder mit Rentenbeginn enden lassen. Wer nur den Rentenbescheid betrachtet, übersieht deshalb leicht arbeitsrechtliche Folgen.

Sinnvoll ist außerdem ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, bevor der Rentenantrag gestellt wird. Soll die Beschäftigung trotz Rente fortgeführt werden, sollte dies schriftlich vereinbart werden. Mündliche Absprachen reichen bei späterem Streit häufig nicht aus.

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Wann Weiterarbeit trotz Altersgrenze möglich bleibt

Das Gesetz lässt eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses über eine vereinbarte Altersgrenze hinaus zu. § 41 SGB VI sieht vor, dass die Arbeitsvertragsparteien den Beendigungszeitpunkt durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses hinausschieben können. Das kann auch mehrfach geschehen.

Wichtig ist jedoch der Zeitpunkt. Eine solche Vereinbarung sollte geschlossen werden, bevor das Arbeitsverhältnis nach der bisherigen Regelung endet. Wer erst nach Eintritt der Beendigung reagiert, steht rechtlich deutlich schlechter da.

In der Praxis kann eine schriftliche Verlängerungsvereinbarung sinnvoll sein. Darin sollte eindeutig stehen, dass das Arbeitsverhältnis trotz Rentenbezugs fortgesetzt wird. Auch Arbeitszeit, Vergütung, Aufgaben und Befristung sollten klar geregelt werden.

Welche Beschäftigten besonders aufmerksam sein sollten

Betroffen sind vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorzeitig eine Altersrente beantragen wollen. Dazu gehören etwa langjährig Versicherte, besonders langjährig Versicherte oder schwerbehinderte Menschen mit Anspruch auf Altersrente. Auch Beschäftigte, die nur eine kleine Teilrente beziehen möchten, sollten vorsichtig sein.

Ältere Arbeitsverträge enthalten häufig Formulierungen, die aus einer Zeit stammen, in der Rente und Weiterarbeit weniger verbreitet waren. Seit der Reform der Hinzuverdienstgrenzen ist die Erwartung vieler Beschäftigter eine andere. Die Vertragslage wurde aber in vielen Betrieben nicht angepasst.

Das Urteil zeigt deshalb eine Lücke zwischen moderner Rentenplanung und alten Arbeitsverträgen. Wer diese Lücke nicht erkennt, kann den Rentenantrag stellen und kurz darauf den Arbeitsplatz verlieren.

Übersicht: Was beim Rentenantrag arbeitsrechtlich wichtig ist

Frage Warum sie wichtig ist Enthält der Arbeitsvertrag eine Rentenbezugsklausel? Eine solche Klausel kann das Arbeitsverhältnis automatisch beenden, sobald Altersrente gezahlt wird. Geht es um Vollrente oder Teilrente? Auch eine Teilrente kann ausreichen, wenn die Klausel allgemein an den tatsächlichen Rentenbezug anknüpft. Gilt ein Tarifvertrag? Tarifliche Altersgrenzen oder Beendigungsregeln können zusätzlich zum Arbeitsvertrag greifen. Wurde die Weiterarbeit schriftlich vereinbart? Eine klare Vereinbarung kann verhindern, dass später Streit über das Ende des Arbeitsverhältnisses entsteht. Wurde der Rentenantrag bereits gestellt? Nach Bewilligung und erster Zahlung kann eine auflösende Bedingung bereits eingetreten sein.

Nicht jeder Rentenbezug beendet automatisch den Job

Das Urteil bedeutet nicht, dass jeder Rentenantrag automatisch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Entscheidend ist immer die konkrete Vertragslage. Fehlt eine entsprechende Klausel, endet das Arbeitsverhältnis nicht allein deshalb, weil eine Altersrente beantragt oder bewilligt wurde.

Auch eine unklare oder unwirksame Klausel kann angreifbar sein. Ob eine Regelung transparent genug ist, hängt vom Wortlaut und vom Gesamtzusammenhang des Vertrags ab. Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell hinnehmen, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs für beendet erklärt.

Zu beachten ist außerdem, dass das Verfahren laut dejure beim Bundesarbeitsgericht unter dem Aktenzeichen 7 AZR 210/25 anhängig ist. Damit kann die höchstrichterliche Bewertung noch Bedeutung für vergleichbare Fälle bekommen.

Praxisbeispiel: Teilrente als Zusatzverdienst geplant

Ein 64-jähriger Lagerarbeiter möchte nach 45 Versicherungsjahren eine abschlagsfreie Altersrente beantragen und trotzdem weiter in Teilzeit arbeiten. Er geht davon aus, dass dies wegen der weggefallenen Hinzuverdienstgrenzen problemlos möglich ist. Erst kurz vor dem Rentenantrag entdeckt er in seinem Arbeitsvertrag eine Klausel, nach der das Arbeitsverhältnis mit dem Bezug von Altersruhegeld endet.

Der Arbeitnehmer spricht daraufhin mit dem Arbeitgeber und bittet um eine schriftliche Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses trotz Rentenbezugs. Wird eine klare Vereinbarung geschlossen, kann die Weiterarbeit rechtssicherer gestaltet werden. Stellt er den Rentenantrag dagegen ohne Prüfung und ohne Vereinbarung, könnte bereits die erste Rentenzahlung das Ende des bisherigen Arbeitsverhältnisses auslösen.

Fragen und Antworten

Kann eine Altersrente wirklich den Arbeitsplatz kosten?

Ja, das kann passieren, wenn der Arbeitsvertrag eine wirksame Rentenbezugsklausel enthält. Dann kann das Arbeitsverhältnis automatisch enden, sobald tatsächlich Altersrente gezahlt wird.

Gilt das auch bei einer Teilrente?

Nach der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein kann auch eine Teilrente ausreichen. Entscheidend ist, ob der Vertrag allgemein an den tatsächlichen Bezug einer Altersrente anknüpft.

Schützen die weggefallenen Hinzuverdienstgrenzen vor dem Jobverlust?

Nein. Die weggefallenen Hinzuverdienstgrenzen bedeuten nur, dass Altersrente und Arbeitsentgelt rentenrechtlich nebeneinander möglich sind. Sie verhindern nicht automatisch eine arbeitsvertragliche Beendigung.

Was sollte vor dem Rentenantrag geprüft werden?

Beschäftigte sollten Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und mögliche Betriebsvereinbarungen prüfen. Besonders wichtig sind Klauseln zu Altersgrenze, Rentenbezug, Ruhestand und automatischer Beendigung.

Kann man trotz Rentenklausel weiterarbeiten?

Das ist möglich, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer rechtzeitig eine klare Vereinbarung treffen. Diese sollte schriftlich erfolgen und vor dem vorgesehenen Ende des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen werden.

Was tun, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs beendet?

Betroffene sollten die Erklärung nicht ungeprüft hinnehmen. Es kann Fristen geben, und die Wirksamkeit der Klausel hängt vom genauen Wortlaut ab. Eine arbeitsrechtliche Prüfung ist deshalb dringend ratsam.