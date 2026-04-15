Arbeitslosengeld-Anspruch trotz Studium – Urteil

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Viele Bezieher von Arbeitslosengeld I erleben es immer wieder: Die Agentur für Arbeit lehnt den Antrag ab, weil angeblich Zeiten fehlen. Besonders heikel wird es, wenn Sie während eines Studiums oder einer Weiterbildung gearbeitet haben. Genau hier schafft ein Urteil des Sozialgerichts Nürnberg Klarheit (Urteil vom 08.03.2022, Az. S 22 AL 129/21).

Das Gericht stärkt die Rechte von Arbeitslosen deutlich. Es stellt klar, dass nicht jede Tätigkeit während eines Studiums automatisch versicherungsfrei ist. Entscheidend bleibt, wie Ihre Arbeit tatsächlich ausgestaltet war.

Wenn die Agentur für Arbeit falsch rechnet

Im entschiedenen Fall verweigerte die Agentur für Arbeit der Klägerin Arbeitslosengeld I für einen kurzen Zeitraum im Januar 2021. Sie argumentierte, die Frau habe die notwendige Anwartschaftszeit nicht erfüllt. Dabei blendete sie eine mehrmonatige Vollzeittätigkeit während eines unterbrochenen Studiums vollständig aus.

Das Sozialgericht Nürnberg korrigierte diese Sichtweise. Es stellte fest, dass die Klägerin ausreichend versicherungspflichtige Zeiten gesammelt hatte. Die Ablehnung des Arbeitslosengeldes war rechtswidrig.

Der konkrete Fall vor dem Sozialgericht Nürnberg

Die Klägerin arbeitete mehrere Jahre in Vollzeit bei einem Unternehmen in Nürnberg. Danach nahm sie ein Postgraduiertenstudium im Bereich Informatik an einer amerikanischen Universität auf. Für dieses Studium erhielt sie ein Stipendium, das eine parallele Erwerbstätigkeit grundsätzlich untersagte.

Als die Corona-Pandemie begann, kehrte sie nach Deutschland zurück. Die Universität stellte den Studiengang vollständig auf Online-Lehre um. Anders als an deutschen Hochschulen gibt es dort keine klassischen Semesterferien, sondern fest definierte Studienabschnitte, für die sich Studierende jeweils neu anmelden müssen.

Unterbrechung des Studiums und Wechsel in Vollzeitarbeit

Für den sogenannten Summer Term meldete sich die Klägerin bewusst nicht an. Sie erhielt von der Stipendiengeberin ausdrücklich die Erlaubnis, das Studium zu unterbrechen und in dieser Zeit einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen. Gleichzeitig entfielen die Stipendienzahlungen vollständig.

In dieser Phase nahm sie eine befristete Vollzeitstelle bei einem Unternehmen in Deutschland auf. Sie arbeitete dort 40 Stunden pro Woche, erhielt ein hohes Monatsgehalt und widmete ihre gesamte Arbeitskraft der Tätigkeit. Der Arbeitgeber führte Sozialversicherungsbeiträge ab und band sie fest in ein anspruchsvolles Projekt ein.

Rückkehr ins Studium und Antrag auf Arbeitslosengeld

Nach Ende dieser Beschäftigung setzte die Klägerin ihr Studium fort und schloss es erfolgreich ab. Anschließend meldete sie sich arbeitslos und beantragte Arbeitslosengeld I. Für einen kurzen Übergangszeitraum zwischen Studienende und neuer Beschäftigung verlangte sie Leistungen von der Agentur für Arbeit.

Die Agentur lehnt den Antrag ab

Die Agentur lehnte den Antrag ab. Sie argumentierte, die Klägerin habe die Anwartschaftszeit nicht erfüllt, weil die Tätigkeit während des Studiums als versicherungsfreies Praktikum zu werten sei. Damit rechnete sie diese Monate nicht an.

Streit um Studentenstatus und Versicherungspflicht

Die Klägerin widersprach dieser Einschätzung. Sie machte geltend, dass sie während der Tätigkeit gar keine Studentin gewesen sei. Sie war nicht immatrikuliert, zahlte keine Studiengebühren und nahm an keinen Lehrveranstaltungen teil.

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Das Sozialgericht Nürnberg folgte dieser Argumentation. Es stellte fest, dass die Klägerin ihr Studium tatsächlich unterbrochen hatte und nach ihrem äußeren Erscheinungsbild eindeutig als vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin anzusehen war. Das sogenannte Studentenprivileg griff daher nicht.

Entscheidung zugunsten der Klägerin

Das Gericht wertete die Tätigkeit als versicherungspflichtige Beschäftigung. Dadurch hatte die Klägerin auch nach dem 31.12.2019 ausreichend Pflichtbeitragszeiten erworben. Für sie galt deshalb die verlängerte Rahmenfrist von 30 Monaten.

Unter Einbeziehung aller Beschäftigungszeiten erfüllte sie die Anwartschaftszeit deutlich. Das Sozialgericht verurteilte die Agentur für Arbeit, das Arbeitslosengeld für den streitigen Zeitraum zu zahlen. Damit bestätigte es, dass formale Etiketten wie „Studium“ oder „Praktikum“ nicht entscheidend sind, sondern allein die tatsächlichen Lebensumstände.

Arbeit ist nicht gleich Studium

Die Agentur für Arbeit berief sich auf das sogenannte Studentenprivileg. Danach sind Studierende oft versicherungsfrei, wenn sie neben dem Studium arbeiten. Das Gericht zieht hier jedoch eine klare Linie und prüft den Einzelfall.

Wer das Studium tatsächlich unterbricht, sich nicht für den Studienabschnitt anmeldet und in Vollzeit arbeitet, bleibt nicht automatisch „ordentlicher Studierender“. Das Gericht knüpft damit an die Grundsätze des Bundessozialgerichts an, wonach nicht allein die Stundenzahl zählt, sondern das Gesamtbild. Entscheidend ist, ob Studium oder Beschäftigung den Schwerpunkt Ihres Lebens prägt.

Rahmenfrist kann länger sein als gedacht

Ein zentraler Punkt des Urteils betrifft die Rahmenfrist. Weil die Klägerin nach dem 31.12.2019 versicherungspflichtig gearbeitet hatte, galt für sie die verlängerte Rahmenfrist von 30 Monaten. Dadurch konnte sie mehr Zeiten in die Anwartschaft einbeziehen.

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Das Sozialgericht stellte klar, dass die Agentur diese Regelung falsch angewendet hatte. Mit der längeren Rahmenfrist erreichte die Klägerin ohne Zweifel die erforderlichen zwölf Monate. Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld I stand dem Grunde nach fest.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Das Urteil zeigt Ihnen, dass die Agentur für Arbeit Beschäftigungszeiten nicht einfach mit dem Etikett „Studium“ oder „Praktikum“ aus der Anwartschaft streichen darf. Sie können verlangen, dass die Behörde den Einzelfall prüft und das Gesamtbild bewertet. Wenn Sie Ihr Studium tatsächlich unterbrochen haben und in Vollzeit gearbeitet haben, stärkt Ihnen dieses Urteil den Rücken.

Für Betroffene steckt die wichtigste Botschaft im Begriff „Erscheinungsbild“. Das Gericht schaut darauf, was Ihren Alltag geprägt hat: Haben Sie studiert oder haben Sie gearbeitet? Wenn Sie nicht für einen Studienabschnitt angemeldet waren, keine Studiengebühren gezahlt haben und Ihre Arbeitskraft vollständig einem Arbeitgeber widmen mussten, spricht vieles für Versicherungspflicht und damit für anrechenbare Zeiten.

Ablehnungsbescheid ist kein Endpunkt

Praktisch bedeutet das: Sie sollten einen Ablehnungsbescheid nicht hinnehmen, wenn die Agentur Ihre Tätigkeit pauschal als versicherungsfrei einordnet. Sie können Widerspruch einlegen und aufzeigen, dass Sie nicht als „ordentliche Studierende“ gearbeitet haben, sondern als vollwertige Arbeitnehmerin oder vollwertiger Arbeitnehmer. Das Urteil macht deutlich, dass Gerichte solche Konstruktionen auseinandernehmen, wenn die Fakten nicht zum Studentenprivileg passen.

Besonders wichtig ist auch die Frage der Rahmenfrist. Wenn Sie nach dem 31.12.2019 versicherungspflichtig gearbeitet haben, kann für Sie eine längere Rahmenfrist gelten und damit ein deutlich größerer Zeitraum, in dem Sie Zeiten sammeln. Wer hier sauber rechnet, kippt oft die Ablehnung und sichert sich den Anspruch.

Sichern Sie alle Unterlagen

Am Ende steht eine klare Konsequenz: Sichern Sie Belege und argumentieren Sie konkret. Legen Sie Arbeitsvertrag, Stundenumfang, Lohnabrechnungen, Projektaufgaben und Nachweise zur Unterbrechung des Studiums vor. Je klarer Sie zeigen, dass Arbeit die Hauptsache war, desto stärker wird Ihre Position.

Modelle für die Praxis

Zwei Modelle für die Praxis verdeutlichen, wann Sie vermutlich trotz Studium einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, und wann nicht. Viele andere Situationen sind denkbar, und Sie sollten sich im Zweifelsfall vorausschauend sozialrechtlich beraten lassen.

Modell 1: Isabella – Anspruch auf ALG I trotz Studium

Isabella ist zwar formell Studierende, doch ihr Studium tritt faktisch in den Hintergrund. Sie unterbricht einen Studienabschnitt, meldet sich für das Semester nicht an und zahlt keine Studiengebühren. Stattdessen arbeitet sie mehrere Monate in Vollzeit, erhält ein marktübliches Gehalt und widmet ihre gesamte Arbeitskraft einem Arbeitgeber, der sie fest in Projekte einbindet.

Nach dem Gesamtbild prägt nicht das Studium, sondern die Erwerbsarbeit Isabellas Alltag. Sie tritt nach außen nicht als Studentin auf, sondern als vollwertige Arbeitnehmerin. In einem solchen Fall besteht nach der Rechtsprechung eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Gerichte von einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ausgehen und diese Zeiten für die Anwartschaft auf ALG I zählen.

Modell 2: Benjamin – Kein Anspruch auf ALG I trotz Beschäftigung

Benjamin ist während seines Studiums durchgehend immatrikuliert. Er besucht regelmäßig Lehrveranstaltungen, zahlt Studiengebühren und organisiert seine Erwerbstätigkeit klar um den Studienbetrieb herum. Seine Arbeit erfolgt neben dem Studium, auch wenn sie zeitweise mehr als 20 Stunden pro Woche umfasst.

Nach außen bleibt Benjamin eindeutig Student. Das Studium ist die Hauptsache, die Arbeit nur Nebensache. In diesem Modell greift regelmäßig das Studentenprivileg, sodass die Beschäftigung als versicherungsfrei gilt und keinen Anspruch auf ALG I begründet.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zum Urteil

Zählt Arbeit während eines Studiums für ALG I?

Ja, wenn das Studium tatsächlich unterbrochen ist und die Arbeit den Schwerpunkt bildet.

Was ist entscheidend für die Versicherungspflicht?

Nicht der Titel „Praktikum“, sondern die tatsächliche Ausgestaltung der Tätigkeit und das Gesamtbild.

Spielt die 20-Stunden-Grenze immer eine Rolle?

Nein, sie ist nur ein Indiz und keine starre Grenze, weil Gerichte den Einzelfall bewerten.

Kann sich die Rahmenfrist verlängern?

Ja, wenn Sie nach dem 31.12.2019 versicherungspflichtig beschäftigt waren, kann eine 30-monatige Rahmenfrist gelten.

Lohnt sich eine Klage gegen die Ablehnung von ALG I?

Ja, wenn die Agentur Zeiten pauschal ausschließt oder die Rahmenfrist falsch berechnet.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Nürnberg zeigt deutlich: Die Agentur für Arbeit darf nicht schematisch entscheiden. Wenn Sie während eines Studiums tatsächlich gearbeitet haben, zählt diese Zeit unter Umständen voll für Ihren ALG-I-Anspruch. Wer sich wehrt, kann bares Geld sichern und fehlerhafte Bescheide korrigieren lassen.