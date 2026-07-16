Zuschuss für Rentner für die Nebenkosten-Nachzahlung

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Rentner kann Nebenkosten-Nachzahlung nicht zahlen: Wer springt jetzt ein?

Eine hohe Nebenkostenabrechnung kann für Rentnerinnen und Rentnern innerhalb weniger Tage zu einem echten Problem werden. Besonders schwierig wird es, wenn die laufende Rente zwar gerade für den gewöhnlichen Lebensunterhalt reicht, eine Nachforderung von mehreren Hundert Euro aber nicht mehr bezahlt werden kann.

In einer solchen Situation kann das Sozialamt mit einem Zuschuss einspringen. Das gilt unter bestimmten Voraussetzungen sogar dann, wenn bislang weder Grundsicherung im Alter noch Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen wurde.

Nebenkosten gehören zu den Kosten der Unterkunft

Bei der Grundsicherung im Alter werden neben dem Regelbedarf auch angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung berücksichtigt. Dazu zählen grundsätzlich die Miete, kalte Betriebskosten sowie angemessene Heizkosten.

Eine Nachforderung aus einer Betriebs- oder Heizkostenabrechnung kann daher einen zusätzlichen Unterkunftsbedarf auslösen. Entscheidend ist grundsätzlich der Monat, in dem die Rechnung zur Zahlung fällig wird, und nicht das Jahr, in dem die Kosten ursprünglich entstanden sind.

Das Bundessozialgericht behandelt vergleichbare einmalige Unterkunfts- und Heizkosten als Bedarf im Fälligkeitsmonat. Die Nachzahlung wird daher nicht einfach auf zwölf Monate verteilt und auch nicht rückwirkend den einzelnen Monaten des Abrechnungsjahres zugeordnet.

Auch ohne laufende Grundsicherung kann ein Anspruch entstehen

Viele Rentner gehen davon aus, dass das Sozialamt nur Menschen hilft, die bereits dauerhaft Grundsicherung beziehen. Das ist nicht richtig, denn eine hohe Nachzahlung kann dazu führen, dass erstmals für einen einzigen Monat Hilfebedürftigkeit entsteht.

Für die Berechnung werden der gewöhnliche Bedarf, die anerkannten Wohnkosten und die fällige Nachzahlung zusammengerechnet. Diesem Gesamtbedarf stellt das Sozialamt die anrechenbare Rente, weitere Einkünfte und verwertbares Vermögen gegenüber.

Reicht das Einkommen in diesem Monat nicht aus, kann das Sozialamt die verbleibende Differenz übernehmen. Es handelt sich dann häufig um eine einmalige oder zeitlich begrenzte Zahlung, ohne dass daraus automatisch ein dauerhafter Grundsicherungsbezug entsteht.

Weitere Informationen zur Aufstockung einer niedrigen Rente enthält der Beitrag Grundsicherung im Alter 2026: Anspruch, Voraussetzungen und Berechnung.

Berechnungsbeispiele, wann und wie viel Zuschuss Rentnern gewährt wird

Berechnungsbeispiel 1: Eine alleinstehende Rentnerin erhält monatlich 1.250 Euro Rente. Ihr anerkannter Bedarf einschließlich Miete und Heizkosten liegt bei 1.190 Euro, sodass ihr normalerweise 60 Euro mehr zur Verfügung stehen.

Wird im Oktober eine Nebenkostennachzahlung von 480 Euro fällig, steigt der Bedarf in diesem Monat auf 1.670 Euro und es entsteht eine rechnerische Unterdeckung von 420 Euro, die das Sozialamt bei erfüllten Voraussetzungen übernehmen könnte.

Berechnungsbeispiel 2: Ein Rentnerehepaar verfügt gemeinsam über 2.050 Euro anrechenbares Einkommen. Der anerkannte monatliche Bedarf des Haushalts beträgt 1.980 Euro, weshalb im Normalfall kein Anspruch auf Grundsicherung besteht.

Kommt eine Heizkostennachzahlung von 900 Euro hinzu, erhöht sich der Bedarf im Fälligkeitsmonat auf 2.880 Euro und die mögliche Unterstützung beträgt nach Abzug des Einkommens 830 Euro.

Welches Amt ist für Rentner zuständig?

Bei einer Altersrente ist im Regelfall das Sozialamt der richtige Ansprechpartner. Wer eine Rente wegen Alters bezieht, ist grundsätzlich von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen und kann deshalb nicht ohne Weiteres an das Jobcenter verwiesen werden.

Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, können bei Hilfebedürftigkeit Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII erhalten. Bei einer lediglich befristeten vollen Erwerbsminderung kommt stattdessen häufig Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII in Betracht.

Das Jobcenter kann bei Rentenbezug nur in besonderen Konstellationen zuständig sein. Denkbar ist dies etwa bei einer teilweisen Erwerbsminderung, wenn weiterhin Erwerbsfähigkeit im Sinne des SGB II besteht und kein Ausschlussgrund vorliegt.

Situation Mögliche zuständige Stelle und Leistung Altersrentner bezieht bereits Grundsicherung Die Abrechnung wird beim Sozialamt als zusätzlicher Bedarf für Unterkunft und Heizung eingereicht. Altersrentner bezieht keine Sozialleistung Im Fälligkeitsmonat kann beim Sozialamt erstmals Grundsicherung beantragt werden. Befristete volle Erwerbsminderungsrente Je nach persönlicher Situation kommt Hilfe zum Lebensunterhalt beim Sozialamt in Betracht. Teilweise Erwerbsminderungsrente und bestehende Erwerbsfähigkeit Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Jobcenter zuständig sein. Rentner bezieht Wohngeld Die konkrete Jahresnachzahlung wird nicht gesondert über das Wohngeld erstattet; ein Antrag beim Sozialamt sollte geprüft werden. Forderung ist bereits zu einer Schuld geworden Eine Übernahme als Darlehen oder zur Sicherung der Wohnung kann nach § 36 SGB XII geprüft werden.

Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden

Bei der Grundsicherung im Alter ist ein Antrag erforderlich. Die Leistung beginnt grundsätzlich frühestens am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde und die Voraussetzungen vorlagen.

Betroffene sollten deshalb nicht bis zur Mahnung oder bis zum nächsten Monat warten. Der Antrag sollte möglichst sofort nach Erhalt der Abrechnung, spätestens aber im Monat der Fälligkeit, nachweisbar beim Sozialamt eingehen.

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Ein formloser Antrag kann zunächst ausreichen. Darin sollte stehen, dass die Übernahme der Betriebs- oder Heizkostennachzahlung als Bedarf für Unterkunft und Heizung beantragt wird.

Die vollständigen Formulare und Nachweise können anschließend nachgereicht werden. Eine Online-Beantragung der Grundsicherung wird inzwischen ebenfalls über die offizielle Sozialplattform angeboten.

Welche Unterlagen das Sozialamt benötigt

Benötigt werden regelmäßig die vollständige Nebenkostenabrechnung, der Mietvertrag, ein Nachweis über die aktuelle Miethöhe und der Rentenbescheid. Hinzukommen meist Kontoauszüge, Angaben zu weiteren Einkünften, Unterlagen über vorhandenes Vermögen und gegebenenfalls Nachweise über die Einkünfte des Ehepartners.

Aus der Abrechnung müssen der Abrechnungszeitraum, die geleisteten Vorauszahlungen, der Verteilerschlüssel, die einzelnen Kostenarten und das Zahlungsziel erkennbar sein. Fehlen Seiten oder Anlagen, kann das Sozialamt eine abschließende Entscheidung zurückstellen.

Der Antrag sollte nachweisbar abgegeben werden, beispielsweise durch eine Eingangsbestätigung, ein Faxprotokoll oder die Bestätigung eines Online-Portals. Ein gewöhnlicher Brief ohne Zugangsnachweis kann später zu Beweisproblemen führen.

Das Sozialamt übernimmt nicht automatisch die gesamte Forderung

Die Höhe der Hilfe richtet sich nach der tatsächlichen finanziellen Unterdeckung. Verfügt der Rentner im Fälligkeitsmonat über Einkommen, das den gewöhnlichen Bedarf geringfügig übersteigt, wird dieser Überschuss auf die Nachzahlung angerechnet.

Auch vorhandenes verwertbares Vermögen wird geprüft. Geschütztes Vermögen und angemessene Rücklagen dürfen jedoch nicht ohne vorherige rechtliche Prüfung wie frei verfügbares Einkommen behandelt werden.

Zusätzlich prüft das Sozialamt, ob die Unterkunfts- und Heizkosten angemessen sind. Besonders hohe Heizkosten können Rückfragen zum Verbrauch, zum Gebäudezustand, zur Wohnfläche oder zu gesundheitlich bedingtem zusätzlichem Wärmebedarf auslösen.

Eine hohe Rechnung ist allerdings nicht allein deshalb unangemessen, weil sie über dem Durchschnitt liegt. Preissteigerungen, ein strenger Winter, mangelhafte Dämmung oder technische Probleme können erklären, weshalb die Kosten höher ausgefallen sind.

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Wohngeld ersetzt die Nachzahlung normalerweise nicht

Wohngeld ist ein laufender Zuschuss zu den Wohnkosten. Seine Höhe wird anhand der Haushaltsgröße, des Einkommens, der berücksichtigungsfähigen Miete und pauschaler Komponenten für Heizkosten und Klimabelastungen berechnet.

Eine konkrete Nebenkosten- oder Heizkostennachzahlung wird von der Wohngeldstelle daher üblicherweise nicht zusätzlich in tatsächlicher Höhe erstattet. Wer durch die Rechnung vorübergehend seinen Lebensunterhalt nicht mehr decken kann, sollte stattdessen einen Antrag nach dem SGB XII prüfen lassen.

Grundsicherung und Wohngeld werden grundsätzlich nicht gleichzeitig für dieselbe Person gewährt. Eine ausführliche Gegenüberstellung bietet der Beitrag: Zu wenig Rente: Grundsicherung oder besser Wohngeld beantragen?.

Nebenkostenabrechnung vor der Zahlung prüfen

Bevor eine staatliche Übernahme beantragt wird, sollte geprüft werden, ob die Forderung überhaupt wirksam und nachvollziehbar ist. Der Vermieter muss die Abrechnung grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums mitteilen.

Nach Ablauf dieser Frist kann eine Nachforderung ausgeschlossen sein, sofern der Vermieter die Verspätung zu vertreten hat. Mieter können außerdem innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang Einwendungen gegen die Abrechnung erheben.

Zu prüfen sind insbesondere die Vorauszahlungen, der Abrechnungszeitraum, der Umlageschlüssel und die aufgeführten Kostenarten. Verwaltungskosten, Reparaturen und viele Instandhaltungskosten dürfen beispielsweise nicht als gewöhnliche Betriebskosten auf Mieter abgewälzt werden.

Mieter haben grundsätzlich Anspruch darauf, die zugrunde liegenden Rechnungen und Zahlungsbelege einzusehen. Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass hierfür kein besonderes Interesse dargelegt werden muss.

Typische Abrechnungsfehler werden im Beitrag Nebenkostenabrechnung: Diese fünf häufigen Fehler kosten Mieter Hunderte Euro erläutert.

Haushaltsstrom wird anders behandelt

Eine Nachforderung des Vermieters für Heizung und umlagefähige Betriebskosten ist von einer Rechnung des Stromversorgers zu unterscheiden. Gewöhnlicher Haushaltsstrom wird aus dem Regelbedarf bezahlt und gehört normalerweise nicht zu den gesondert übernommenen Unterkunftskosten.

Eine gewöhnliche Stromnachzahlung wird deshalb regelmäßig nicht als Zuschuss übernommen. Droht allerdings eine Stromsperre und kann die Notlage nicht auf andere Weise behoben werden, kommt unter Umständen ein Darlehen in Betracht.

Betroffene müssen häufig zunächst versuchen, mit dem Energieversorger eine angemessene Ratenzahlung zu vereinbaren. Eine behördliche Hilfe hängt dann von der Höhe der Forderung, der drohenden Versorgungssperre und den verfügbaren Möglichkeiten zur Selbsthilfe ab.

Was gilt, wenn bereits Mietschulden entstanden sind?

Wird eine fällige Nachforderung nicht rechtzeitig als aktueller Unterkunftsbedarf beantragt, kann sie später als Schuld behandelt werden. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Schuldenübernahme sind strenger als bei einer rechtzeitig eingereichten aktuellen Abrechnung.

Nach § 36 SGB XII können Schulden übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Beseitigung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Droht ohne die Zahlung Wohnungslosigkeit, soll die Behörde die Schulden übernehmen, sofern die Hilfe notwendig und gerechtfertigt ist.

Eine solche Zahlung wird häufig als Darlehen erbracht und muss später zurückgezahlt werden. Eine bloße Mahnung führt daher nicht automatisch zu einem Zuschuss.

Bei einer Ablehnung sollte der Bescheid geprüft werden

Lehnt das Sozialamt die Übernahme ab, muss es die Entscheidung schriftlich begründen. Pauschale Hinweise auf einen zu hohen Verbrauch oder auf die Möglichkeit einer privaten Ratenzahlung reichen nicht in jedem Fall aus.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids sollte dabei genau beachtet werden.

Ist die Zahlungsfrist sehr kurz oder droht der Verlust der Wohnung, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht kommen. Sozialberatungsstellen, Sozialverbände, Mietervereine oder Fachanwälte für Sozialrecht können bei der Prüfung unterstützen.

Praxisbeispiel: 620 Euro Heizkostennachzahlung

Ein alleinstehender Rentner erhält monatlich 1.180 Euro anrechenbare Rente. Sein vom Sozialamt anerkannter gewöhnlicher Bedarf einschließlich Miete und Heizung beträgt vereinfacht 1.120 Euro, sodass normalerweise kein Anspruch auf Grundsicherung besteht.

Im September wird eine angemessene Heizkostennachzahlung von 620 Euro fällig. Dadurch steigt sein Bedarf für diesen Monat auf 1.740 Euro.

Nach Abzug der Rente verbleibt eine Unterdeckung von 560 Euro. Sofern kein anrechenbares Vermögen oder weiteres Einkommen vorhanden ist, könnte das Sozialamt für September 560 Euro übernehmen.

Der Rentner müsste in diesem Beispiel 60 Euro selbst tragen, weil seine Rente den gewöhnlichen Monatsbedarf um diesen Betrag übersteigt. Die Berechnung ist vereinfacht und kann im Einzelfall durch Freibeträge, Versicherungsbeiträge, weitere Haushaltsmitglieder oder besondere Bedarfe anders ausfallen.

Fragen und Antworten zur Nebenkosten-Nachzahlung bei Rentnern

1. Kann das Sozialamt eine Nachzahlung übernehmen, obwohl bislang keine Grundsicherung bezogen wurde?

Ja. Führt die fällige Nachzahlung dazu, dass das Einkommen im betreffenden Monat nicht mehr für den anerkannten Gesamtbedarf ausreicht, kann für diesen Monat erstmals ein Anspruch auf Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt entstehen.

2. Bis wann muss der Antrag gestellt werden?

Der Antrag sollte sofort nach Erhalt der Abrechnung und spätestens im Monat der Fälligkeit gestellt werden. Wird erst später gehandelt, kann die Forderung bereits als Schuld eingeordnet werden, für deren Übernahme strengere Voraussetzungen gelten.

3. Zahlt das Sozialamt immer die vollständige Nachforderung?

Nein. Übernommen wird grundsätzlich nur die nach Anrechnung von Einkommen und verwertbarem Vermögen verbleibende Unterdeckung, sofern die Kosten anerkannt und angemessen sind.

4. Kann die Wohngeldstelle die Rechnung bezahlen?

Eine konkrete Jahresnachzahlung wird über das Wohngeld normalerweise nicht zusätzlich erstattet. Wohngeld wird pauschaliert als laufender Wohnkostenzuschuss berechnet, während eine vorübergehende Unterdeckung durch eine hohe Rechnung beim Sozialamt geprüft werden kann.

5. Gilt die Hilfe auch für eine Stromnachzahlung?

Gewöhnlicher Haushaltsstrom wird grundsätzlich aus dem Regelbedarf finanziert. Bei einer drohenden Stromsperre kann jedoch ein Darlehen oder eine andere Hilfe zur Beseitigung der akuten Notlage geprüft werden.

6. Was kann ein Rentner bei einer Ablehnung tun?

Der Bescheid sollte auf Berechnungsfehler, unzutreffend angerechnetes Einkommen und eine nachvollziehbare Angemessenheitsprüfung untersucht werden. Innerhalb der im Bescheid genannten Frist kann Widerspruch eingelegt und bei besonderer Eile gerichtlicher Rechtsschutz beantragt werden.