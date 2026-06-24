Wohnungstausch: Rentner bewohnen 175 Quadratmeter und haben 4 Arbeitszimmer

Familien suchen dringend mehr Platz, ältere Menschen wohnen oft in Wohnungen, die längst zu groß geworden sind. Auf den ersten Blick scheint die Lösung einfach: Wer zu viel Raum hat, tauscht mit denen, die zu wenig haben. Doch in der Praxis scheitert der Wohnungstausch häufig an Geld, Gewohnheiten, rechtlichen Unsicherheiten und sehr persönlichen Erwartungen.

Gerade in angespannten Wohnungsmärkten wie Berlin, München oder Hamburg wirkt der Tausch wie ein Ausweg aus einer blockierten Lage. Wer eine Wohnung anbieten kann, tritt nicht nur als Suchender auf, sondern bringt selbst etwas mit. Das Versprechen lautet: Die eine Seite bekommt mehr Platz, die andere weniger Treppen, weniger Kosten oder eine passendere Wohnsituation.

Wenn Wohnraum nicht mehr zum Leben passt

Viele Wohnbiografien verändern sich schneller als die Wohnungen, in denen Menschen leben. Kinder ziehen aus, Partnerschaften enden, neue Kinder werden geboren, Menschen werden älter. Was einmal perfekt passte, kann nach Jahrzehnten zu groß, zu teuer im Unterhalt oder körperlich beschwerlich werden.

Das Beispiel eines Rentnerpaars Sabine und Helmut Schuster in Berlin-Tempelhof zeigt diesen Widerspruch besonders deutlich. Zwei Menschen wohnen dort auf 175 Quadratmetern, verteilt über mehrere Zimmer, darunter Räume mit ungenutzten Schreibtischen.

Ihre Altbauwohnung erzählt von einem langen Familienleben: Früher brauchten sie die Zimmer für Studium, Kinder und Arbeit, heute stehen mehrere Schreibtische ungenutzt in eigenen Räumen.

Sabine Schuster beschreibt die Lage selbstkritisch: „Das ist unökologisch und unsolidarisch“, fügt aber hinzu, dass es lange „keinen Grund umzuziehen“ gab. Erst mit zunehmendem Alter, steiferen Gelenken und 123 Stufen bis zur Wohnung wird aus dem Platzvorteil langsam eine Belastung.

Nur wenige Meter entfernt lebt eine fünfköpfige Familie auf 81 Quadratmetern, mit geteiltem Kinderzimmer und einem Raum, der zugleich Arbeitszimmer, Gästezimmer, Babyzimmer und Wäscheraum ist.

Rein rechnerisch wäre der Fall einfach. Die einen haben Platz, den sie nicht mehr benötigen, die anderen brauchen genau diesen Platz dringend. Doch Wohnen ist keine Rechenaufgabe, sondern mit Erinnerungen, Routinen, Geld und Sicherheitsbedürfnissen verbunden.

Der Reiz des Wohnungstauschs

Der Wohnungstausch wirkt vor allem deshalb attraktiv, weil er Suchenden einen Vorteil verschaffen kann. Wer eine eigene Wohnung anbieten kann, konkurriert nicht nur mit vielen anderen Bewerbern bei einer regulären Besichtigung. Stattdessen entsteht eine direkte Verbindung zwischen zwei Haushalten, deren Bedürfnisse sich ergänzen könnten.

In großen Städten beginnt das Wohnungstausch-Modell an Fahrt zu gewinnen. Auf Immobilienplattformen finden sich zahlreiche Anzeigen, in denen nicht einfach eine Wohnung gesucht, sondern ausdrücklich ein Tausch angeboten wird. Besonders in Berlin und Hamburg ist der Anteil solcher Inserate in vielen Phasen auffällig hoch.

Hinter diesen Angeboten steht oft dieselbe Hoffnung. Menschen möchten mehr Raum, weniger Miete, eine bessere Lage, einen Fahrstuhl, ein weiteres Kinderzimmer oder eine Wohnung ohne Treppen. Der Tausch soll ermöglichen, was der normale Mietmarkt kaum noch bietet: eine bezahlbare Veränderung.

Warum die alte Miete so schwer loszulassen ist

Ein wichtiger Grund für die geringe Wechselbereitschaft liegt im Abstand zwischen alten und neuen Mietverträgen. Wer seit Jahrzehnten in einer Wohnung lebt, zahlt häufig deutlich weniger als Menschen, die heute neu anmieten. Dadurch wird selbst eine kleinere Wohnung oft teurer als die bisherige größere.

Viele ältere Mieterinnen und Mieter stehen deshalb vor einer paradoxen Entscheidung. Sie könnten weniger Platz benötigen, müssten dafür aber mehr bezahlen. Der Umzug würde nicht entlasten, sondern finanziell belasten.

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Gerade bei langjährigen Mietverhältnissen sind außerdem viele Investitionen in die Wohnung eingeflossen. Einbauten, Renovierungen oder selbst geschaffene Wohnqualität lassen sich nicht einfach in einen neuen Vertrag übertragen. Wer jahrzehntelang an einem Ort gelebt hat, gibt nicht nur Quadratmeter auf, sondern auch einen Teil seiner persönlichen Geschichte.

Hemmnis beim Wohnungstausch Warum es den Wechsel erschwert Günstige Bestandsmieten Eine kleinere neue Wohnung kann teurer sein als die bisherige große Wohnung. Emotionale Bindung Viele Menschen hängen an Nachbarschaft, Erinnerungen und vertrauten Wegen. Hohe Ansprüche an Ersatzwohnungen Wer sich verkleinert, sucht häufig dennoch Balkon, Fahrstuhl, Licht, Ruhe und gute Lage. Ungleiches Angebot Es gibt deutlich mehr Haushalte, die sich vergrößern wollen, als Haushalte, die freiwillig kleiner wohnen möchten. Rechtliche Unsicherheit Ohne klare Ansprüche bleibt oft unklar, ob Vermieter einem Tausch zustimmen oder die alte Miete erhalten bleibt.

Der Wunsch nach Veränderung trifft auf Angst vor Verlust

Ältere Menschen wissen oft sehr genau, dass ihre Wohnung nicht mehr zur aktuellen Lebensphase passt. Trotzdem bedeutet ein Umzug ein Risiko. Die neue Wohnung muss kleiner sein, aber nicht schlechter; günstiger oder wenigstens bezahlbar; barriereärmer, aber nicht abgelegen.

Hinzu kommt die Frage der Nachbarschaft. Viele Menschen möchten ihren Kiez nicht verlassen, weil dort Freunde, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und vertraute Wege liegen. Gerade im Alter kann ein Umzug in einen anderen Stadtteil wie ein Bruch wirken.

So entstehen Suchprofile, die kaum erfüllbar sind. Die Wohnung soll einen Fahrstuhl haben, hell sein, nicht im Erdgeschoss liegen, einen Balkon besitzen, im vertrauten Umfeld liegen und zugleich finanziell vernünftig bleiben. Je mehr Bedingungen zusammenkommen, desto kleiner wird die Chance auf einen erfolgreichen Tausch.

Familien zahlen den Preis der Blockade

Auf der anderen Seite stehen Familien, die ihren Alltag in zu kleinen Wohnungen organisieren müssen. Kinder teilen sich Zimmer, Eltern schlafen im Wohnzimmer, Arbeitsplätze entstehen zwischen Wäscheständer und Babybett. Solche Wohnsituationen sind nicht nur unbequem, sondern können auf Dauer belasten.

Die Wohnungsknappheit trifft dabei nicht alle gleich. Besonders Alleinerziehende, Menschen mit geringem Einkommen, Armutsgefährdete und Personen ohne deutschen Pass leben häufiger in überbelegten Wohnungen. Wer keine attraktive Tauschwohnung anbieten kann, bleibt oft außen vor.

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Genau hier entsteht Kritik am Wohnungstausch. Das Modell hilft vor allem jenen, die bereits über eine Wohnung verfügen, die für andere interessant ist. Menschen ohne eigene Wohnung oder mit sehr schlechter Ausgangslage können davon kaum profitieren.

Wohnungstausch als Versprechen

Die Politik diskutiert deshalb seit Jahren über verbindlichere Regeln. Einige Parteien fordern ein Recht auf Wohnungstausch, bei dem bestehende Mietverträge übernommen werden können und Vermieter nur aus nachvollziehbaren Gründen ablehnen dürfen. Besonders im öffentlichen und kommunalen Wohnungsbestand wird ein solches Modell immer wieder als Entlastung vorgeschlagen.

Andere Länder zeigen, dass rechtlich abgesicherte Tauschmodelle möglich sind. In Schweden können Mieterinnen und Mieter unter bestimmten Voraussetzungen im kommunalen Wohnungsbestand tauschen. Auch in den Niederlanden und in Österreich gibt es rechtliche Verfahren oder Regelungen, die den Wechsel innerhalb bestimmter Wohnungssegmente erleichtern.

Doch selbst dort bleibt der Tausch kein Allheilmittel. Er kann nur funktionieren, wenn genügend passende Wohnungen vorhanden sind und die beteiligten Haushalte tatsächlich wechseln wollen. Ein Rechtsanspruch allein schafft noch keine passende Wohnung im richtigen Haus zur richtigen Miete.

Warum Programme oft hinter den Erwartungen zurückbleiben

Berlin hat mit einem freiwilligen Tauschprogramm gezeigt, wie groß der Abstand zwischen Interesse und tatsächlichem Umzug sein kann. Viele Menschen registrieren sich, viele Anfragen werden verschickt, doch nur wenige Tausche kommen zustande. Die Zahlen wirken ernüchternd, weil sie zeigen, wie kompliziert der Vorgang im Alltag ist.

Ein Tausch muss gleich mehrere Bedingungen erfüllen. Beide Wohnungen müssen passen, beide Haushalte müssen überzeugt sein, Vermieter müssen zustimmen, Mietfragen müssen geklärt werden und der Umzug muss zeitlich funktionieren. Schon ein einzelner Einwand kann den Vorgang beenden.

Private Plattformen verzeichnen zwar mehr Bewegung, doch auch dort bleibt die Erfolgsquote überschaubar. Der digitale Abgleich ersetzt nicht die persönlichen Hürden. Wer sich verkleinern soll, erwartet oft eine nahezu perfekte Alternative.

Was sich ändern müsste

Damit Wohnungstausch häufiger gelingt, müssten vor allem die finanziellen Risiken sinken. Wer eine große günstige Wohnung aufgibt, braucht die Sicherheit, danach nicht schlechter dazustehen. Auch Vermieter benötigen klare Regeln, damit Verfahren nicht bei jeder Anfrage neu verhandelt werden müssen.

Besonders wirksam könnten kommunale Programme sein, wenn sie aktiv vermitteln und nicht nur Plattformen bereitstellen. Ältere Mieterinnen und Mieter könnten Beratung, Umzugshilfe und garantierte Mietkonditionen erhalten. Familien wiederum bräuchten realistische Chancen, ohne in einen Bieterwettbewerb zu geraten.

Am Ende zeigt der Wohnungstausch die Grenzen eines überhitzten Mietmarkts. Er kann einzelne Haushalte entlasten, aber keine fehlenden Wohnungen ersetzen. Ohne Neubau, bezahlbare Mieten und einen stärkeren Schutz vor Verdrängung bleibt er ein nützliches Instrument mit begrenzter Wirkung.

Beispiel aus der Praxis

Ein älteres Ehepaar lebt seit mehr als 35 Jahren in einer großen Altbauwohnung im dritten Stock. Die Kinder sind ausgezogen, die Treppen werden anstrengender, doch die Miete ist im Vergleich zum Markt sehr niedrig. Eine junge Familie aus der Nachbarschaft würde die Wohnung gern übernehmen und bietet dafür eine kleinere Wohnung mit Fahrstuhl an.

Der Tausch klingt zunächst ideal. Doch bei der Besichtigung zeigt sich, dass die kleinere Wohnung keinen Balkon hat, die Küche deutlich enger ist und der Blick in den Innenhof geht. Das ältere Ehepaar zögert, weil es zwar weniger Fläche braucht, aber nicht auf Lebensqualität verzichten möchte.

Die Familie bleibt in ihrer zu kleinen Wohnung, das Ehepaar sucht weiter. Der Fall zeigt, warum Wohnungstausch selten an fehlendem Interesse scheitert. Häufig scheitert er daran, dass die Erwartungen beider Seiten nicht gleichzeitig erfüllt werden.

Fragen und Antworten zum Wohnungstausch

Warum ist Wohnungstausch in Großstädten so attraktiv?

Er verspricht einen Ausweg aus einem angespannten Mietmarkt. Wer selbst eine Wohnung anbieten kann, hat bessere Chancen als bei einer normalen Bewerbung. Besonders Familien hoffen dadurch auf mehr Platz zu bezahlbaren Bedingungen.

Warum tauschen ältere Menschen große Wohnungen nicht häufiger?

Viele zahlen sehr günstige Bestandsmieten und würden nach einem Umzug finanziell schlechter dastehen. Außerdem hängen sie oft an ihrer Wohnung, der Nachbarschaft und vertrauten Wegen. Eine kleinere Wohnung muss deshalb viele Erwartungen erfüllen.

Ist Wohnungstausch rechtlich einfach möglich?

Nicht immer. In der Regel müssen Vermieter zustimmen, und häufig ist unklar, ob alte Mietkonditionen übernommen werden können. Ohne klare gesetzliche Regeln bleibt jeder Tausch ein Einzelfall.

Hilft Wohnungstausch gegen Wohnungsnot?

Er kann einzelne Haushalte entlasten, löst aber nicht den Wohnungsmangel insgesamt. Das Modell verteilt vorhandenen Wohnraum anders, schafft aber keine neuen Wohnungen. Deshalb kann es nur ein ergänzendes Instrument sein.

Wer profitiert besonders vom Wohnungstausch?

Vor allem Menschen, die bereits eine attraktive Wohnung anbieten können. Wer eine günstige, gut gelegene oder große Wohnung hat, bringt etwas in den Tausch ein. Menschen ohne eigene Wohnung oder mit sehr schlechter Wohnlage profitieren deutlich seltener.

Was müsste passieren, damit Wohnungstausch besser funktioniert?

Es bräuchte mehr rechtliche Sicherheit, Schutz vor starken Mieterhöhungen und professionelle Vermittlung. Auch Umzugshilfen und Beratung könnten helfen, besonders für ältere Menschen. Entscheidend ist, dass ein Wechsel nicht als Verlust empfunden wird.