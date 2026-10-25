Wohngeld zurückzahlen: Behörde darf nicht alles einbehalten darf

Wer Wohngeld zurückzahlen muss, kann plötzlich ohne den laufenden Mietzuschuss dastehen. Die Behörde darf eine frühere Überzahlung grundsätzlich mit dem gesamten monatlichen Wohngeld aufrechnen. Sie darf dabei jedoch nicht in einem Umfang aufrechnen, der nachweislich Hilfebedürftigkeit entstehen lässt oder verstärkt.

Betroffene sollten deshalb nicht nur um kleinere Rückzahlungsraten bitten. Sie können ausdrücklich geltend machen, dass ihnen durch den Einbehalt das notwendige Geld für Miete und Lebensunterhalt fehlt. Entscheidend sind überprüfbare Nachweise über ihre wirtschaftliche Situation.

Warum die Behörde das gesamte Wohngeld einbehalten kann

Bei der Erstattung zu Unrecht gezahlter Sozialleistungen erlaubt § 51 Absatz 2 SGB I grundsätzlich eine Aufrechnung mit bis zur Hälfte der laufenden Geldleistung. Für Wohngeld enthält § 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz eine Sonderregelung: Forderungen auf Rückzahlung früher überzahlten Wohngeldes kann die Wohngeldbehörde mit dem gesamten Wohngeldanspruch aufrechnen.

Ein bewilligter Anspruch führt deshalb nicht immer zu einer Überweisung. Die laufende Leistung kann stattdessen zur Tilgung der alten Forderung eingesetzt werden. Die Behörde muss allerdings entscheiden, ob und in welcher Höhe sie aufrechnet, und dabei die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.

Rechtlich handelt es sich um eine Aufrechnung, wenn die Wohngeldbehörde ihre eigene Erstattungsforderung einzieht. Eine Verrechnung betrifft dagegen Ansprüche eines anderen Leistungsträgers, die mit der Wohngeldzahlung ausgeglichen werden sollen.

Welcher Schutz vor Hilfebedürftigkeit bestehen bleibt

Die Sonderregelung hebt den Schutz des § 51 Absatz 2 SGB I nicht auf. Leistungsberechtigte können nachweisen, dass sie durch die Aufrechnung hilfebedürftig nach den dort genannten Vorschriften des SGB II oder SGB XII würden.

Die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift unter Nummer 29.21 bestätigt dies ausdrücklich. Sie erfasst eine Hilfebedürftigkeit, die durch die Aufrechnung entsteht oder verstärkt wird. Den Nachweis muss die zur Rückzahlung verpflichtete Person erbringen; die Wohngeldbehörde muss diese Prüfung danach nicht von sich aus vornehmen.

Ein erfolgreicher Nachweis sichert allerdings nicht zwangsläufig die vollständige Auszahlung. Eine geringere Aufrechnung kann weiterhin zulässig sein, wenn sie die Schutzgrenze wahrt. Entscheidend ist deshalb die konkrete Berechnung.

Wann liegt Hilfebedürftigkeit vor?

Ein geringes Einkommen oder eine hohe Miete allein reichen als Nachweis nicht aus. Zu prüfen ist, ob die verfügbaren Mittel nach dem Einbehalt noch den sozialrechtlich anzuerkennenden Bedarf decken. Dazu gehören insbesondere die gesetzlichen Lebenshaltungsbedarfe sowie die zu berücksichtigenden Kosten für Unterkunft und Heizung.

Auch Einkommen und gegebenenfalls einzusetzendes Vermögen sind zu berücksichtigen. Dabei gelten die jeweiligen gesetzlichen Freibeträge und Schutzvorschriften. Eine einfache Gegenüberstellung von Nettolohn und Warmmiete ersetzt diese Prüfung nicht.

Für die Hilfe zum Lebensunterhalt beschreibt § 27 SGB XII den Ausgangspunkt: Unterstützung erhält, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten kann. Welches Einkommen und Vermögen berücksichtigt wird, hängt auch von den persönlichen und familiären Verhältnissen ab.

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Welche Unterlagen den Nachweis unterstützen

Die Unterlagen sollten erkennen lassen, welche Einnahmen zur Verfügung stehen, welche Wohnkosten entstehen und wer bei der Bedarfsprüfung zu berücksichtigen ist. Hilfreich ist eine nachvollziehbare Darstellung der Situation mit und ohne den angekündigten Einbehalt.

Unterlage Was damit belegt werden kann Wohngeldbescheid und Aufrechnungsschreiben Höhe des Anspruchs und vorgesehener Einbehalt Lohnabrechnungen, Rentenbescheid oder andere Einkommensnachweise Laufende Einnahmen Mietvertrag und aktuelle Neben- und Heizkostenunterlagen Kosten für Unterkunft und Heizung Angaben zu den Personen im Haushalt Haushaltsgröße und familiäre Verhältnisse Vermögensnachweise Vorhandene Mittel und mögliche Schutzvorschriften Vorhandene Bedarfsberechnung von Jobcenter oder Sozialamt Bereits geprüfte Berechnungsgrundlagen

Ein Kontoauszug mit niedrigem Guthaben kann die Dringlichkeit verdeutlichen. Für sich genommen zeigt er aber noch nicht, ob Hilfebedürftigkeit im gesetzlichen Sinne vorliegt. Eine Sozialberatungsstelle kann helfen, die erforderlichen Angaben zusammenzustellen.

Was im Schreiben an die Wohngeldstelle stehen sollte

Betroffene sollten ausdrücklich erklären, dass sie sich auf den Schutz vor Hilfebedürftigkeit nach § 51 Absatz 2 SGB I in Verbindung mit § 29 Absatz 2 WoGG berufen. Dazu gehören das Aktenzeichen, der angekündigte monatliche Einbehalt und eine Beschreibung der finanziellen Folgen.

Mit den beigefügten Nachweisen sollten sie verlangen, dass die Behörde den zulässigen Umfang der Aufrechnung überprüft. Fehlen noch Unterlagen, empfiehlt sich ein Hinweis, welche Belege nachgereicht werden. Das Ergebnis der Prüfung sollten Betroffene schriftlich anfordern.

Die bloße Bitte um „mehr Zeit“ lässt dagegen offen, ob lediglich eine Zahlungserleichterung gewünscht oder eine gesetzliche Grenze der Aufrechnung geltend gemacht wird.

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Warum eine Ratenvereinbarung die Prüfung nicht ersetzt

Eine Ratenvereinbarung regelt, wie eine bestehende Forderung schrittweise zurückgezahlt werden soll. Der Schutz vor Hilfebedürftigkeit betrifft dagegen die rechtlichen Grenzen des Einbehalts aus dem laufenden Wohngeld.

Auch kleinere Raten können finanziell überfordern. Bevor Betroffene einer monatlichen Zahlung zustimmen, sollten sie deshalb prüfen, welcher Betrag tatsächlich tragbar ist. Eine freiwillige Vereinbarung sollte nicht vorschnell an die Stelle der Prüfung treten, ob die angekündigte Aufrechnung zulässig ist.

Die Rückforderung muss gesondert geprüft werden

Ob früher gezahltes Wohngeld zurückgefordert werden darf, ist eine andere Frage als der zulässige Umfang der Aufrechnung. Der Nachweis drohender Hilfebedürftigkeit beseitigt die Erstattungsforderung nicht automatisch.

Die Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen regelt § 50 SGB X. Wer die Rückforderung selbst für falsch hält, sollte deren Grundlage, Höhe und Zeitraum zusätzlich prüfen lassen.

Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag dazu, wann Wohngeld zurückgezahlt werden muss. Für den konkreten Fall kommt es auf die Begründung und Berechnung im eigenen Bescheid an.

Rechtsbehelfsfristen nicht verstreichen lassen

Liegt bereits ein Bescheid vor, müssen Betroffene dessen Rechtsbehelfsbelehrung beachten. Je nach Landesrecht kann ein Widerspruch oder unmittelbar eine Klage vorgesehen sein. Die Belehrung nennt die zuständige Stelle und die einzuhaltende Frist.

Eine Bitte um Überprüfung oder um Ratenzahlung ersetzt keinen fristgerechten Rechtsbehelf. Drohen wegen der ausbleibenden Zahlung unmittelbar Mietrückstände, sollte außerdem geprüft werden, ob gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich ist.

Beispiel aus der Praxis: Von 240 Euro müssen mindestens 100 Euro bleiben

Ein alleinlebender Mieter erhält monatlich 240 Euro Wohngeld. Wegen einer früheren Überzahlung von 960 Euro will die Behörde vier Monate lang den gesamten Zuschuss einbehalten. Das folgende Beispiel ist fiktiv und vereinfacht.

Eine individuelle sozialrechtliche Prüfung ergibt einen monatlichen Bedarf von 1.200 Euro. Ohne Wohngeld stehen dem Mieter nach Berücksichtigung aller einschlägigen Regeln 1.100 Euro anrechenbare Mittel zur Verfügung; einzusetzendes Vermögen ist nicht vorhanden. Mit dem Wohngeld verfügt er über 1.340 Euro.

Ein vollständiger Einbehalt würde eine Unterdeckung von 100 Euro verursachen. Unter diesen Annahmen müssten mindestens 100 Euro Wohngeld ausgezahlt werden, damit der Bedarf gedeckt bleibt. Rechnerisch kämen höchstens 140 Euro für eine Aufrechnung in Betracht; ob die Behörde diesen Betrag tatsächlich einbehalten darf, muss sie gesondert prüfen.

Der Mieter sollte die Bedarfsberechnung zusammen mit den Einkommens- und Mietnachweisen vorlegen. Die Rückforderung von 960 Euro entfällt durch diesen Nachweis allein nicht.

Häufige Fragen zur Aufrechnung beim Wohngeld

Darf die Wohngeldstelle das gesamte Wohngeld einbehalten?

Grundsätzlich erlaubt das Wohngeldgesetz eine vollständige Aufrechnung wegen früher überzahlten Wohngeldes. Sie darf aber nicht in einem Umfang erfolgen, der nachweislich Hilfebedürftigkeit entstehen lässt oder verstärkt.

Muss ich bereits Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt erhalten?

Ein bereits laufender Leistungsbezug ist keine ausdrücklich genannte Voraussetzung. Der Schutz erfasst auch Menschen, die erst durch die Aufrechnung hilfebedürftig würden.

Reicht ein Kontoauszug als Nachweis?

Ein Kontoauszug kann die finanzielle Lage ergänzend belegen. Regelmäßig sind weitere Angaben zu Einkommen, Wohnkosten, Vermögen und persönlichen Verhältnissen erforderlich.

Ist nach einem erfolgreichen Nachweis jede Aufrechnung ausgeschlossen?

Nicht zwangsläufig. Eine geringere Aufrechnung kann zulässig bleiben, wenn dadurch keine Hilfebedürftigkeit entsteht oder verstärkt wird und die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

Was sollten Betroffene zuerst tun?

Sie sollten die drohende Hilfebedürftigkeit möglichst früh ausdrücklich geltend machen und mit überprüfbaren Unterlagen belegen. Liegt bereits ein Bescheid vor, müssen sie zusätzlich die darin genannte Rechtsbehelfsfrist beachten.