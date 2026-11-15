Wohngeld: Sabine mit 2.400 Euro Lohn hat Anspruch auf den Mietzuschuss

Sabine K. lebt allein, verdient 2.400 Euro brutto im Monat und zahlt 700 Euro Bruttokaltmiete in einer Gemeinde der höchsten Mietenstufe VII. Sie vermutet, dass ihr Gehalt für Wohngeld zu hoch ist, obwohl nach der Miete wenig Spielraum bleibt.

Doch in diesem Praxisbeispiel ergibt sich für 2026 ein Wohngeld von 17 Euro monatlich. Vorausgesetzt sind zwölf gleich hohe Gehälter, keine weiteren anzurechnenden Einnahmen, der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und alle drei pauschalen Abzüge für Steuern und Sozialversicherung.

2.400 Euro sind keine Einkommensgrenze

Beim Wohngeld gibt es keine bundesweit einheitliche Bruttolohnschwelle für Alleinstehende. Ob ein Zuschuss bleibt, ergibt sich aus dem wohngeldrechtlichen Einkommen, der berücksichtigten Miete und der Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder.

Die Mietenstufe des Wohnortes bestimmt dabei, bis zu welcher Grenze die Wohnkosten angesetzt werden können. Deshalb kann derselbe Verdienst in einer Gemeinde noch einen Anspruch ermöglichen und in einer anderen bereits zu hoch sein.

Für 2026 gelten weiterhin die seit Januar 2025 angepassten Berechnungswerte. Eine Einordnung für unterschiedliche Haushaltsgrößen bietet unsere Übersicht zu den Einkommensgrenzen beim Wohngeld 2026.

Warum aus 2.400 Euro brutto rechnerisch 1.608,25 Euro werden

Die Wohngeldstelle übernimmt weder einfach das Bruttogehalt noch den Nettobetrag, der auf dem Konto landet. Sie ermittelt das Einkommen nach eigenen gesetzlichen Vorschriften und berücksichtigt dabei unter anderem Werbungskosten.

Bei Beschäftigten sind grundsätzlich mindestens 1.230 Euro Werbungskosten im Jahr anzusetzen, also umgerechnet 102,50 Euro monatlich. Höhere berücksichtigungsfähige Aufwendungen können mit entsprechenden Nachweisen geltend gemacht werden.

Nach § 16 Wohngeldgesetz werden anschließend jeweils zehn Prozent abgezogen, wenn Einkommensteuer, Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten sind. Treffen alle drei Voraussetzungen zu, beträgt der pauschale Abzug insgesamt 30 Prozent.

Rechenschritt im Beispiel Betrag pro Monat Bruttogehalt bei zwölf gleich hohen Monatsgehältern 2.400,00 Euro Abzüglich Arbeitnehmer-Pauschbetrag 102,50 Euro Zwischensumme 2.297,50 Euro Abzüglich 30 Prozent für Steuern und Sozialversicherung 689,25 Euro Wohngeldrechtliches monatliches Einkommen 1.608,25 Euro

Diese 1.608,25 Euro sind eine Rechengröße für das Wohngeld und kein ausgezahlter Nettolohn. Auch entsprechen die pauschalen Abzüge nicht den tatsächlichen Abzügen auf der Gehaltsabrechnung.

Wer andere Einkommensarten bezieht, kann die Rechnung nicht unverändert übernehmen. Bei einer Rente fallen beispielsweise andere Werbungskosten und häufig weniger der genannten Zehn-Prozent-Abzüge an.

Der Wohnort entscheidet mit: 17 Euro Zuschuss oder gar nichts

Für eine alleinstehende Person nennt Anlage 1 zum Wohngeldgesetz einen monatlichen Grundhöchstbetrag von 361 Euro in Mietenstufe I und 677 Euro in Mietenstufe VII. Die Klimakomponente erweitert diese Grenze jeweils um 19,20 Euro.

Bei Sabines Bruttokaltmiete von 700 Euro können in Mietenstufe VII deshalb höchstens 696,20 Euro berücksichtigt werden. Hinzu kommt die pauschale Heizkostenentlastung von 110,40 Euro, sodass 806,60 Euro als Wohnkosten in die Formel eingehen.

Wie stark der Wohnort das Ergebnis verändert, zeigt der Vergleich dreier Mietenstufen. Einkommen und tatsächliche Bruttokaltmiete bleiben dabei genauso hoch wie im Eingangsbeispiel.

Mietenstufe Wohnkostenansatz einschließlich der Komponenten Wohngeld im Modellfall I 490,60 Euro 0 Euro IV 640,60 Euro 0 Euro VII 806,60 Euro 17 Euro

Die Modellrechnung folgt der gesetzlichen Wohngeldformel und den vorgeschriebenen Rundungen für 2026. Persönliche Freibeträge, höhere Werbungskosten oder zusätzliche Einnahmen sind dabei nicht berücksichtigt.

Ein möglicher Anspruch bei 2.400 Euro brutto bedeutet also keineswegs, dass überall ein Zuschuss gezahlt wird. Unter den genannten Annahmen bleibt selbst in der höchsten Mietenstufe nur ein kleiner Betrag.

Eine hohe Warmmiete wird nicht vollständig übernommen

Ausgangspunkt ist die Bruttokaltmiete, also die Nettokaltmiete einschließlich kalter Betriebskosten wie Wasser- und Müllgebühren. Die tatsächlichen Heiz- und Warmwasserkosten werden nicht einfach hinzuaddiert.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Stattdessen berücksichtigt das Gesetz eine pauschale Heizkostenentlastung, die für einen Einpersonenhaushalt 2026 insgesamt 110,40 Euro monatlich beträgt. Dieser Betrag wird ebenso wenig zusätzlich zum Wohngeld ausgezahlt wie die Klimakomponente.

Beide verändern lediglich die Berechnungsgrundlage, wobei die Klimakomponente nur den Miethöchstbetrag erhöht. Liegt die tatsächliche Bruttokaltmiete unter dieser Grenze, wird grundsätzlich die niedrigere tatsächliche Miete angesetzt.

Auch eine deutlich teurere Wohnung führt deshalb nicht zu einem unbegrenzt höheren Zuschuss. Die Unterschiede erläutert unsere Wohngeld-Tabelle zu den berücksichtigungsfähigen Mietkosten.

Weihnachtsgeld kann den kleinen Anspruch wieder aufzehren

Die Rechnung mit 2.400 Euro Monatsbrutto passt nur, wenn die Einkommensannahmen stimmen. Regelmäßiges Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder andere anzurechnende Einnahmen können den Zuschuss verringern oder ganz entfallen lassen.

Nach § 15 Wohngeldgesetz zählt grundsätzlich das Einkommen, das im Bewilligungszeitraum zu erwarten ist. Regelmäßig anfallende Sonderzahlungen werden nach den gesetzlichen Regeln anteilig berücksichtigt.

Umgekehrt können höhere nachgewiesene Werbungskosten oder persönliche Freibeträge einen Anspruch eröffnen, der bei einer pauschalen Rechnung nicht sichtbar wird. Gerade nahe der Einkommensgrenze lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Berechnungsgrundlagen.

Wer bereits andere Wohnkostenleistungen erhält, muss genauer prüfen

Wohngeld wird grundsätzlich nicht zusätzlich zu Bürgergeld oder Grundsicherung gezahlt, wenn dort bereits Unterkunftskosten berücksichtigt werden. Für einen alleinstehenden Menschen ist eine solche laufende Leistung daher regelmäßig ein Ausschlussgrund.

Ein Erwerbseinkommen ist dagegen kein Ausschlussgrund. Der Mietzuschuss kann gerade Beschäftigten helfen, deren Lohn für den Lebensunterhalt reicht, aber durch die Wohnkosten stark belastet wird.

Ein verschobener Antrag kann Geld kosten

Wohngeld setzt einen Antrag bei der zuständigen Wohngeldbehörde voraus. Nach § 25 Wohngeldgesetz beginnt die Bewilligung im Regelfall mit dem ersten Tag des Antragsmonats, sofern die Voraussetzungen bereits vorliegen.

Wer einen möglichen Anspruch im November 2026 prüft, den Antrag aber erst im Dezember stellt, kann deshalb den Zuschuss für November verlieren. Eine längere Bearbeitungszeit verschiebt bei bestehendem Anspruch dagegen nicht automatisch den Leistungsbeginn.

Für die Prüfung benötigt die Behörde insbesondere Einkommensnachweise und Angaben zur Miete sowie zu den Betriebskosten. Der Wohngeldrechner des Bundesbauministeriums kann eine erste Orientierung geben; verbindlich entscheidet die Wohngeldstelle.

Vier Fragen und Antworten zum Wohngeld bei 2.400 Euro brutto

Kann ich als Alleinstehender mit 2.400 Euro brutto Wohngeld bekommen?

Ja, das kann 2026 möglich sein, insbesondere bei einer entsprechend hohen berücksichtigungsfähigen Miete in der höchsten Mietenstufe. Einen automatischen Anspruch gibt es bei diesem Gehalt jedoch nicht.

Rechnet die Behörde mit meinem Nettogehalt?

Nein, sie ermittelt das wohngeldrechtliche Einkommen nach gesetzlichen Regeln. Werbungskosten, pauschale Abzüge und mögliche Freibeträge können dazu führen, dass dieses Einkommen vom Nettolohn auf der Abrechnung abweicht.

Bekomme ich die Heizkostenpauschale zusätzlich ausgezahlt?

Nein, die pauschale Heizkostenentlastung erhöht den Wohnkostenansatz innerhalb der Berechnung. Sie ist kein gesonderter Auszahlungsbetrag neben dem Wohngeld.

Erhalte ich auch einen errechneten Zuschuss von fünf Euro?

Nein, nach § 21 Wohngeldgesetz besteht kein Anspruch, wenn das monatliche Wohngeld weniger als zehn Euro betragen würde. Gerade an der Einkommensgrenze kann diese Mindestgrenze den Unterschied zwischen einer Zahlung und einer Ablehnung ausmachen.