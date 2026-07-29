Wohngeld-Kürzung kann Familien auch den Kinderzuschlag kosten

Fällt eine Familie infolge der geplanten Wohngeldreform aus dem Wohngeldbezug, kann zusätzlich der Kinderzuschlag gefährdet sein. Beide Leistungen werden zwar von verschiedenen Behörden bewilligt, sind bei der Prüfung des Familienbedarfs aber eng miteinander verbunden. Reichen Einkommen, Kindergeld und Kinderzuschlag ohne Wohngeld nicht aus, kann ein Wechsel in die Grundsicherung erforderlich werden.

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Wichtig ist: Der Kinderzuschlag entfällt nicht bei jeder Familie automatisch mit dem Wohngeld. Erst die individuelle Berechnung nach dem Bundeskindergeldgesetz zeigt, ob der Anspruch bestehen bleibt.

Die Wohngeldreform ist noch kein geltendes Recht

Das Bundeskabinett hat den Entwurf zur Änderung des Wohngeldgesetzes am 6. Juli 2026 beschlossen. Nach den Angaben der Bundesregierung soll die reguläre Erhöhung zum 1. Januar 2027 ausgesetzt, die dauerhafte Heizkostenkomponente halbiert und die Wohngeldformel verändert werden.

Der Entwurf muss noch das parlamentarische Verfahren durchlaufen. Bundestag und Bundesrat können die geplanten Regeln daher noch verändern. Einen Überblick über die vorgesehenen Einschnitte und die betroffenen Haushalte bietet der Beitrag zur Wohngeld-Kürzung ab 2027.

Warum der Wohngeldverlust den Kinderzuschlag gefährden kann

Der Kinderzuschlag soll verhindern, dass eine Familie allein wegen des Bedarfs ihrer Kinder auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist. Die Familienkasse ermittelt deshalb nicht nur die mögliche Höhe des Kinderzuschlags, sondern auch, ob die Familie mit ihren verfügbaren Mitteln den errechneten Bedarf decken kann.

Nach § 6a Absatz 1 BKGG wird dabei das für den Antragsmonat bewilligte Wohngeld berücksichtigt. Liegt noch kein Wohngeldbescheid vor, kann die Familienkasse den voraussichtlich zustehenden Betrag ansetzen. Besteht nach der neuen Wohngeldberechnung kein Anspruch mehr, fällt dieser Betrag in der Kinderzuschlagsrechnung jedoch weg.

Das Wohngeld wird dabei nicht wie Arbeitslohn auf die Höhe des Kinderzuschlags angerechnet. Es hilft vielmehr bei der Prüfung, ob Einkommen und vorrangige Leistungen gemeinsam ausreichen, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden. Fällt es weg, kann deshalb bei der nächsten Prüfung auch eine Voraussetzung für den Kinderzuschlag entfallen.

Was der Regierungsentwurf zu dieser Folge sagt

Der Regierungsentwurf vom 6. Juli 2026 rechnet infolge der Wohngeldänderungen mit geringeren Ausgaben für den Kinderzuschlag. Ab 2029 erwartet die Bundesregierung jährliche Minderausgaben von 72 Millionen Euro.

Der Paritätische Gesamtverband warnte bereits zum Referentenentwurf, dass Familien mit dem Wegfall des Wohngeldes zugleich den Kinderzuschlag verlieren könnten. Die Stellungnahme bezog sich auf einen früheren Stand des Entwurfs.

Nach dem aktuellen Regierungsentwurf könnten rund 381.000 Haushalte aus dem Wohngeld fallen; etwa 143.000 von ihnen könnten in Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII wechseln, wie der Jugend-Check zum Entwurf zusammenfasst.

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Die Zahlen sind Modellrechnungen und keine Entscheidungen über einzelne Haushalte. Ob der Kinderzuschlag bestehen bleibt, hängt unter anderem von Einkommen, Wohnkosten, Haushaltsgröße, möglichen Mehrbedarfen und zu berücksichtigendem Vermögen ab.

Wann der Kinderzuschlag trotz Wohngeldverlust bleiben kann

Für die Prüfung stellt die Familienkasse den Bedarf nach den Regeln des SGB II den verfügbaren Mitteln der Familie gegenüber. Zum Bedarf gehören insbesondere die Regelbedarfe, die berücksichtigten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie anerkannte Mehrbedarfe.

Reichen Einkommen, Kindergeld und der mögliche Kinderzuschlag auch ohne Wohngeld aus, scheitert der Anspruch nicht an der fehlenden Wohngeldzahlung.

Daneben gibt es den erweiterten Zugang nach § 6a Absatz 1a BKGG. Danach kann der Anspruch trotz einer kleinen Deckungslücke ausnahmsweise bestehen bleiben, wenn höchstens 100 Euro fehlen. Zusätzlich müssen die Absetzbeträge aus Erwerbseinkommen mindestens 100 Euro betragen und kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft darf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen oder beantragt haben.

Liegt die Lücke über 100 Euro, hilft diese Ausnahme nicht. Kann die Familie den Bedarf auch mit Kinderzuschlag nicht decken, ist die Voraussetzung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit regelmäßig nicht erfüllt. Dann kommt für eine erwerbsfähige Familie vor allem Grundsicherung nach dem SGB II in Betracht.

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Situation nach der neuen Wohngeldberechnung Mögliche Folge für den Kinderzuschlag Der Wohngeldanspruch sinkt, der Familienbedarf bleibt aber vollständig gedeckt. Der Kinderzuschlag kann bei erfüllten weiteren Voraussetzungen bestehen bleiben. Ohne Wohngeld bleiben höchstens 100 Euro ungedeckt. Der erweiterte Zugang kann greifen, wenn sämtliche Zusatzbedingungen erfüllt sind. Ohne Wohngeld fehlen mehr als 100 Euro zur Bedarfsdeckung. Der Kinderzuschlag kann bei einer Neuberechnung entfallen; ein Anspruch nach dem SGB II sollte geprüft werden.

Die Leistungen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu geprüft werden

Wohngeld und Kinderzuschlag haben getrennte Bewilligungszeiträume. Kinderzuschlag wird gewöhnlich für sechs Monate bewilligt. Spätere Änderungen wirken sich während dieser Zeit grundsätzlich nicht aus; Ausnahmen gelten insbesondere bei einer veränderten Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft oder einem neuen Höchstbetrag des Kinderzuschlags.

Auch ein bereits bewilligter Wohngeldbescheid soll nach dem Regierungsentwurf bis zum Ende seiner Laufzeit fortgelten. Die Kürzung würde für solche Haushalte daher nicht pauschal am 1. Januar 2027 einsetzen. Sie könnte erst bei einem späteren Folgeantrag oder einer aus anderen Gründen erforderlichen Neuberechnung sichtbar werden.

Dadurch können zeitlich versetzte Entscheidungen entstehen. Das Wohngeld kann bereits neu berechnet sein, während der Kinderzuschlag noch einige Wochen oder Monate weiterläuft. Spätestens vor dem nächsten Kinderzuschlagsantrag sollte die Familie deshalb wissen, welcher Wohngeldbetrag künftig angesetzt wird.

Was beim Wechsel in die Grundsicherung gilt

Der Wechsel in die Grundsicherung bedeutet nicht, dass die Familie ohne Unterstützung bleibt. Im SGB-II-Bezug ermittelt das Jobcenter den gesamten Bedarf und rechnet Einkommen sowie Vermögen nach den dortigen Regeln an.

Noch gezahlter Kinderzuschlag kann während einer Übergangsphase als Einkommen berücksichtigt werden. Die Leistungshöhe kann deshalb von der bisherigen Summe aus Wohngeld und Kinderzuschlag abweichen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe können sowohl beim Bezug von Kinderzuschlag oder Wohngeld als auch nach dem SGB II oder SGB XII beansprucht werden.

Sie gehen durch den Systemwechsel daher nicht automatisch verloren, doch Zuständigkeit und Antragsweg können sich ändern. Auch Befreiungen und kommunale Vergünstigungen sollten neu geprüft werden, weil sie häufig an einen bestimmten Leistungsbescheid anknüpfen.

Worauf Familien vor dem Auslaufen der Bescheide achten sollten

Familien sollten zunächst die Enddaten ihres Wohngeld- und Kinderzuschlagsbescheids vergleichen. Danach sollte mit aktuellen Einkommensnachweisen, Wohnkosten und der voraussichtlichen Wohngeldhöhe eine neue Gesamtberechnung erfolgen. Der KiZ-Lotse der Familienkasse ermöglicht eine erste Anspruchsprüfung, berechnet aber weder die genaue Höhe noch ersetzt er einen Bescheid.

Ergibt die Berechnung eine Deckungslücke von mehr als 100 Euro, sollte ein möglicher SGB-II-Anspruch rechtzeitig geprüft werden. Nach § 37 SGB II wirkt ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, nicht aber auf frühere Monate.

Ein fristwahrender Antrag auf Grundsicherung kann deshalb eine Zahlungslücke verhindern. Ist das Ergebnis knapp oder noch ungeklärt, sollte vor parallelen Anträgen eine Beratung erfolgen, weil bereits ein SGB-II-Antrag den erweiterten Zugang zum Kinderzuschlag ausschließen kann.

Wird das Wohngeld oder der Kinderzuschlag abgelehnt, sollte die Berechnung im Bescheid nachvollziehbar sein. Zu prüfen sind besonders die angesetzten Wohnkosten, das berücksichtigte Einkommen, die Haushaltsmitglieder und der errechnete Familienbedarf.

Beim Kinderzuschlag beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe. Beim Wohngeld zeigt die Rechtsbehelfsbelehrung, ob Widerspruch oder unmittelbar Klage erhoben werden muss und welche Frist gilt.

Häufige Fragen zum Wohngeldverlust und Kinderzuschlag

Fällt der Kinderzuschlag automatisch weg, wenn das Wohngeld endet?

Nein. Entscheidend ist, ob der berücksichtigte Familienbedarf auch ohne Wohngeld gedeckt wird oder die verbleibende Lücke unter die Ausnahme von höchstens 100 Euro fällt. Erst die individuelle Berechnung zeigt, ob der Anspruch bestehen bleibt.

Enden laufende Wohngeld- und Kinderzuschlagsbescheide am 1. Januar 2027?

Nein. Nach dem Regierungsentwurf sollen bereits bewilligte Wohngeldbescheide bis zum Ende ihrer Laufzeit weitergelten. Auch der Kinderzuschlag wird für einen festen Bewilligungszeitraum festgesetzt und nicht allein wegen des Kabinettsbeschlusses beendet.

Was sollten Familien tun, wenn beide Leistungen bald auslaufen?

Sie sollten die Enddaten beider Bescheide vergleichen und beide Ansprüche mit aktuellen Angaben neu berechnen lassen. Zeichnet sich eine Deckungslücke ab, sollte frühzeitig geprüft werden, ob Grundsicherung beantragt werden muss. Bei einem knappen oder ungeklärten Ergebnis ist eine Beratung sinnvoll, bevor parallel Anträge gestellt werden.