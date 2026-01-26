Wohngeld bei Zwischenmiete: Anspruch trotz kurzer Mietdauer

Lesedauer 4 Minuten

Ein befristeter Mietvertrag oder eine Zwischenmiete schreckt viele Wohngeldberechtigte ab, weil sie glauben, Wohngeld gebe es nur bei „richtigen“ Dauer-Mietverhältnissen. Genau diese Unsicherheit führt dazu, dass Menschen keinen Antrag stellen oder Behörden vorschnell abwinken. Dabei kann auch eine Zwischenmiete Wohngeld auslösen, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.

Zwischenmiete zählt: Sie gelten auch als Untermieter als wohngeldberechtigt

Wohngeld gibt es als Mietzuschuss nicht nur für Hauptmieter, sondern auch für Untermieterinnen und Untermieter. Wer Ihnen pauschal sagt, Zwischenmiete schließe Wohngeld aus, verkürzt die Rechtslage. Entscheidend ist, dass Sie Wohnraum tatsächlich angemietet haben und die vereinbarte Miete zahlen.

Befristung ist kein K.-o.-Kriterium, aber sie verändert die Prüfung

Ein befristeter Vertrag beendet den Anspruch nicht automatisch, weil Wohngeld an Ihre tatsächliche Wohnsituation und Ihr Einkommen anknüpft. Die Befristung kann aber dazu führen, dass die Wohngeldstelle den Bewilligungszeitraum anpasst, weil absehbare Änderungen berücksichtigt werden müssen. Viele Behörden bewilligen Wohngeld grundsätzlich für einen begrenzten Zeitraum und können bei einem absehbaren Auszug kürzer entscheiden.

Entscheidend ist Ihre laufende Miete als Bruttokaltmiete

Für die Berechnung zählt die zu berücksichtigende Miete im wohngeldrechtlichen Sinn, also im Kern die Bruttokaltmiete. Heizkosten rechnet das Wohngeld nicht als „echte“ Warmmiete durch, sondern arbeitet mit pauschalen Komponenten. Wenn eine Behörde Ihre Warmmiete eins zu eins übernimmt oder Heizkosten komplett ignoriert, sollten Sie den Bescheid besonders sorgfältig prüfen.

Der häufigste Stolperstein: Die Behörde glaubt Ihnen das Mietverhältnis nicht

Zwischenmiete läuft oft informell, und genau das rächt sich beim Wohngeld. Ohne klaren Vertrag, Miethöhe und Zahlungsnachweise unterstellt die Behörde schnell, Sie hätten „keine echte Mietzahlung“ oder nur eine Gefälligkeit. Deshalb entscheidet am Ende nicht die Befristung, sondern Ihre Beweislage.

Aus der Praxis

Phillip verliert seine Wohnung, findet aber kurzfristig eine Zwischenmiete für acht Monate, weil der Hauptmieter im Ausland arbeitet und das Zimmer nicht leer stehen lassen will. Phillip unterschreibt einen befristeten Untermietvertrag, zahlt monatlich eine feste Miete und übernimmt die kalten Betriebskosten im vereinbarten Betrag, während der Hauptmieter die Heizkosten pauschal über die Abrechnung laufen lässt. Phillip stellt trotzdem keinen Wohngeldantrag, weil ihm Bekannte einreden, befristet bedeute automatisch „kein Wohngeld“.

Als Phillip dann doch beantragt, verlangt die Wohngeldstelle zusätzliche Unterlagen, weil sie das Mietverhältnis als „unsicher“ einstuft. Der Vertrag enthält zwar die Befristung, aber anfangs fehlt der Nachweis, dass Phillip tatsächlich jeden Monat die Miete gezahlt hat, weil er bar gezahlt und keine Quittungen gesammelt hat. Genau hier droht die Ablehnung, obwohl Phillip als Untermieter grundsätzlich wohngeldberechtigt sein kann.

Phillip lässt sich die bisherigen Zahlungen vom Hauptmieter schriftlich bestätigen und stellt die künftigen Zahlungen auf Überweisung um, damit die Mietzahlung belegbar wird. Er legt den Untermietvertrag mit Miethöhe und Laufzeit vor und macht klar, dass er den Wohnraum tatsächlich nutzt und die Miete tatsächlich schuldet. Damit zwingt er die Wohngeldstelle, ihn wie einen normalen Mieter zu behandeln.

Warum Zwischenmiete bei Behörden trotzdem oft schiefgeht

Viele Wohngeldstellen greifen zur Vereinfachung und behandeln Zwischenmiete wie einen „Sonderfall“, der angeblich nicht ins Raster passt. In Wahrheit fehlen meist nur die Unterlagen, die bei einem klassischen Mietvertrag automatisch vorliegen, und dann kippt die Entscheidung wegen Beweisproblemen. Wer Vertrag, Miethöhe, Zahlungsweg und Nutzungsbeginn sauber belegt, nimmt der Behörde den Raum für pauschale Ablehnungen.

Was Sie der Wohngeldstelle bei Befristung zwingend mitteilen müssen

Wenn die Zwischenmiete endet und Sie ausziehen oder ein neuer Vertrag beginnt, ändert sich Ihre Wohnsituation unmittelbar. Dann muss die Wohngeldstelle neu prüfen, weil sich die zu berücksichtigende Miete und häufig auch die Haushaltsverhältnisse ändern. Wer das verschweigt, riskiert Rückforderungen, weil Wohngeld an aktuelle Verhältnisse gebunden bleibt.

Wohngeld bei Zwischenmiete – Darauf müssen Sie achten

Achten Sie zuerst darauf, dass Ihr Zwischenmietvertrag die Miethöhe klar ausweist und den Mietbeginn sowie das Mietende eindeutig festlegt. Die Wohngeldstelle prüft, ob Sie tatsächlich Miete schulden, deshalb sollten Sie die vereinbarte Bruttokaltmiete nachvollziehbar benennen und nicht nur eine „Warmmiete“ ohne Aufschlüsselung vorlegen. Wenn im Vertrag einzelne Positionen fehlen, entsteht schnell der Eindruck einer bloßen Gefälligkeit, und genau das nutzen Behörden gern für eine Ablehnung.

Sichern Sie Ihre Mietzahlungen lückenlos ab, weil der Zahlungsnachweis in Zwischenmietverhältnissen oft der entscheidende Punkt ist. Überweisen Sie die Miete möglichst per Konto, sammeln Sie Kontoauszüge und lassen Sie sich bei Barzahlung zwingend Quittungen geben, damit Sie jeden Monat belegen können. Ohne diesen Beweis kippt der Antrag häufig nicht wegen der Zwischenmiete, sondern wegen angeblich fehlender Mietzahlung.

Achten Sie auf Mietänderungen

Kommunizieren Sie Änderungen sofort, weil Zwischenmieten häufig dynamisch sind und sich Laufzeit, Miethöhe oder Nebenkostenvorauszahlungen kurzfristig ändern. Wenn der Vermieter oder Hauptmieter die kalten Betriebskosten als Vorauszahlung anpasst, kann das die berücksichtigungsfähige Miete verändern und damit wohngeldrelevant werden. Melden Sie auch das Ende der Zwischenmiete frühzeitig, damit die Wohngeldstelle nicht mit veralteten Daten weiterrechnet und später Rückforderungen entstehen.

FAQ: Wohngeld bei Zwischenmiete und befristetem Mietvertrag

Bekomme ich Wohngeld auch bei Zwischenmiete?

Ja, grundsätzlich kann auch Zwischenmiete Wohngeld auslösen, wenn Sie Wohnraum angemietet haben und die Miete nachweislich zahlen.

Schließt ein befristeter Mietvertrag Wohngeld aus?

Nein, die Befristung schließt Wohngeld nicht automatisch aus, sie kann aber den Bewilligungszeitraum beeinflussen.

Welche Miete zählt beim Wohngeld?

Maßgeblich ist die zu berücksichtigende Miete im wohngeldrechtlichen Sinn, nicht einfach die Warmmiete aus Ihrer Abrechnung.

Warum lehnen Wohngeldstellen Zwischenmiete so oft ab?

Meist wegen fehlender Nachweise, insbesondere wenn Mietzahlungen nicht belegt sind oder der Vertrag unklar ist.

Was passiert, wenn meine Zwischenmiete endet?

Dann müssen Sie die Änderung mitteilen, weil sich Ihre Verhältnisse ändern und die Wohngeldstelle neu prüfen muss.

Fazit: Zwischenmiete ist kein Ausschluss – fehlende Nachweise sind das Problem

Ein befristeter Untermietvertrag kann wohngeldrechtlich reichen, weil Zwischenmiete nicht automatisch aus dem System fällt. Entscheidend bleibt, dass Sie wirklich mieten, wirklich zahlen und die Miete in der wohngeldrechtlichen Systematik korrekt angesetzt wird. Wenn Sie Vertrag und Zahlungen sauber belegen, schützen Sie sich vor den typischen Ablehnungen, die nur aus Beweisnot oder Vereinfachung entstehen.