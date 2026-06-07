Wohngeld: 259 Euro Kindergeld als Darlehen – Wohngeldbehörde streicht gesamten Anspruch

Wer von den Eltern monatlich Geld erhält und diesen Betrag im Wohngeldantrag als Darlehen deklariert, kann seinen Wohngeldanspruch vollständig verlieren. Das entschied das Verwaltungsgericht Weimar am 29. Januar 2026 (3 K 77/24 We).

Ein studierender Steuerinspekteur beantragte höheres Wohngeld, weil er das Kindergeld seiner Eltern nur als Darlehen entgegennahm statt es als eigenes Einkommen anzusetzen. Das Gericht wertete das als missbräuchliche Inanspruchnahme nach dem Wohngeldgesetz und wies die Klage ab.

Elterndarlehen beim Wohngeld: Wann die Konstruktion gefährlich wird

Die Ausgangslage kennen viele Familien: Eltern zahlen ihrem Kind monatlich Geld, beide vereinbaren schriftlich eine Rückzahlungspflicht, und das Kind gibt beim Wohngeldantrag nur ein niedriges Einkommen an. Nach der Entscheidung des VG Weimar kann genau diese Konstruktion zum Anspruchsausschluss führen.

Die Wohngeldbehörde darf prüfen, ob ein solcher Vertrag tatsächlich ein ernsthaftes Darlehen ist oder ob er dazu dient, verfügbare Mittel künstlich aus der Einkommensberechnung herauszuhalten. Im entschiedenen Fall empfing der Kläger monatliche Zahlungen seiner Eltern in exakt der Höhe des Kindergeldanspruchs: 259 Euro monatlich.

Per Vertrag sollte er diesen Betrag später zurückzahlen. Das Problem liegt nicht in der Rückzahlungsabrede selbst, sondern in ihrer wirtschaftlichen Wirkung: Wer Geld erhält, das er frei nutzen könnte, macht daraus eine künstliche Schuld und senkt damit sein wohngeldrechtliches Einkommen.

Der Staat finanziert dann Wohngeld, das ohne diese Konstruktion nicht entstanden wäre.

Was das Gericht dem Darlehensvertrag vorhielt

Das VG Weimar prüfte den Darlehensvertrag nicht nach seiner zivilrechtlichen Form, sondern nach seiner wirtschaftlichen Wirkung. Ob der Vertrag rechtlich wirksam war, ließ das Gericht ausdrücklich offen. Der Vorwurf lautete nicht auf Betrug, sondern auf wirtschaftlichen Verzicht: Der Kläger gab ein Recht auf, das ihm zustand.

Das Gericht verglich die Konstellation mit Fällen, in denen Wohngeldbezieher zumutbare Unterhaltsansprüche nicht geltend machen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2013 (5 C 21.12) bereits klargestellt: Wohngeld ist dann nicht notwendig, wenn der Antragsteller seinen Wohnbedarf aus eigenen Mitteln oder mit zumutbarer Unterstützung seiner unterhaltspflichtigen Angehörigen decken kann.

Missbrauch braucht keinen Betrug

Eine weitverbreitete Fehlannahme lautet: Wer seinen Wohngeldantrag ehrlich ausfüllt und einen tatsächlich geschlossenen Darlehensvertrag vorlegt, kann keinen Missbrauch begehen. Das ist falsch. Das Bundesverwaltungsgericht hat 2013 festgestellt, dass Missbrauch im Wohngeldrecht kein sittenwidriges oder betrügerisches Verhalten voraussetzt.

Ausreichend ist, dass die Gestaltung vom Standpunkt eines objektiven Beobachters dazu dient, einen Wohngeldanspruch zu schaffen, der ohne diese Konstruktion nicht oder nicht in dieser Höhe bestehen würde. Ein schriftlicher Darlehensvertrag schützt also nicht automatisch, wenn das Geld wirtschaftlich zur freien Verfügung stand und die Rückzahlungspflicht eine Konstruktion zur Wohngeldoptimierung darstellt.

Wann ein echtes Elterndarlehen beim Wohngeld anerkannt wird

Nicht jedes Darlehen von Eltern ist automatisch problematisch. Die Wohngeldbehörde erkennt ein Verwandtendarlehen an, wenn es tatsächlich zurückzuzahlen ist, die Rückzahlung ernsthaft erwartet wird und der Vertrag so gelebt wird, wie es unter Fremden üblich wäre.

Problematisch wird es, wenn das Geld aus einem Anspruch stammt, den der Empfänger ohne weiteres für sich hätte nutzen können. Kindergeld ist das klarste Beispiel: Es steht dem volljährigen Kind zu, sobald es die Voraussetzungen selbst nicht mehr erfüllt.

Wer dieses Geld seinen Eltern lässt und sich einen Teil als Darlehen zurückholt, verzichtet wirtschaftlich auf verfügbare Mittel und riskiert damit den Wohngeldanspruch.

Kein Missbrauchsfall liegt vor, wenn ein echter Überbrückungsbedarf besteht, den das Kind nicht selbst decken kann, und wenn ein Tilgungsplan tatsächlich eingehalten wird.

So dokumentieren Sie ein echtes Darlehen gegenüber der Wohngeldbehörde

Wer Wohngeld beantragt und gleichzeitig ein Darlehen von Familienangehörigen erhält, muss diese Zahlung im Antrag angeben. Die Wohngeldbehörde prüft alle Einnahmen auf Plausibilität, auch wenn sie am Ende nicht als Einkommen angerechnet werden. Wer das verschweigt, riskiert Ablehnung oder Rückforderung.

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Für die Anerkennung als echtes Darlehen helfen: ein schriftlicher Vertrag mit Darlehensbetrag, Tilgungsplan oder festen Rückzahlungsterminen sowie einer klaren Zinsregelung, dazu Kontoauszüge über die Auszahlung und, bei bereits laufenden Verträgen, Belege über getätigte Tilgungen.

Besonders kritisch reagieren Wohngeldbehörden, wenn der Rückzahlungsbeginn weit in der Zukunft liegt, keine Zahlungen bislang geflossen sind und der Betrag exakt einem zustehenden Leistungsanspruch entspricht.

Je mehr ein Vertrag dem ähnelt, was unter Fremden nicht akzeptiert würde, desto wahrscheinlicher bestreitet die Behörde die Darlehenseigenschaft.

Was tun, wenn die Wohngeldbehörde wegen eines Darlehens ablehnt

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, weil die Wohngeldbehörde ein Elterndarlehen nicht anerkennt oder Missbrauch feststellt, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch.

Der Widerspruch muss schriftlich bei der zuständigen Wohngeldbehörde eingehen. Wohngeld ist eine verwaltungsrechtliche Leistung; Klagen gehen vor das Verwaltungsgericht, nicht vor das Sozialgericht.

Im Widerspruch sollte klar dargestellt werden, warum das Geld nicht frei verfügbar war und warum die Rückzahlungspflicht eine echte Verbindlichkeit ist. Darlehensvertrag, Überweisungsbelege und Tilgungsnachweise sollten vollständig beigefügt sein.

Wer auf Kindergeld verzichtet hat und dieses als Darlehen empfängt, muss erklären können, warum das kein konstruierter Anspruchsverzicht war.

Wurde Wohngeld in der Vergangenheit gewährt und fordert die Behörde jetzt zurück, muss sie nachweisen, dass die Angaben im Antrag unvollständig oder unrichtig waren. Waren die Angaben damals vollständig und korrekt, ist Widerspruch auch bei einem bereits bestandskräftigen Bescheid möglich.

Häufige Fragen zum Elterndarlehen beim Wohngeld

Muss ich ein Darlehen von meinen Eltern im Wohngeldantrag angeben?

Ja. Die Wohngeldbehörde verlangt alle Einnahmen in Geld und Geldeswert, unabhängig davon, ob diese als Einkommen angerechnet werden. Darlehen gehören ausdrücklich dazu. Wer sie verschweigt, riskiert Ablehnung oder spätere Rückforderung.

Was ist der Unterschied zwischen einem echten und einem konstruierten Darlehen?

Ein echtes Darlehen ist ernsthaft vereinbart, durch Belege nachweisbar und wird tatsächlich getilgt oder ist planmäßig zu tilgen. Ein konstruiertes Darlehen dient nach Einschätzung der Behörde dazu, verfügbare Mittel aus der Einkommensberechnung herauszuhalten, ohne dass eine reale Rückzahlungserwartung besteht.

Das Gericht schaut nicht auf die Vertragsbezeichnung, sondern darauf, ob das Geld wirtschaftlich wirklich als Schuld belastet ist.

Kann ich gegen eine Ablehnung wegen Missbrauchsverdachts erfolgreich widersprechen?

Ja, wenn Sie nachweisen können, dass das Darlehen ernsthaft vereinbart und durchgeführt wurde. Entscheidend sind konkrete Belege: schriftlicher Vertrag mit Rückzahlungsmodalitäten, Kontoauszüge der Auszahlung und, sofern bereits getilgt, Nachweise über die Rückzahlung.

Wer diese Unterlagen vollständig einreicht und glaubhaft darlegt, dass kein Anspruchsverzicht vorlag, hat gute Chancen im Widerspruchsverfahren.

Quellen

Verwaltungsgericht Weimar: Urteil vom 29.01.2026, Az. 3 K 77/24 We

Bundesverwaltungsgericht: Urteil vom 18.04.2013, Az. 5 C 21.12

Gesetze im Internet: Wohngeldgesetz § 21 Sonstige Gründe

Gesetze im Internet: Wohngeldgesetz § 14 Jahreseinkommen

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld (Mietzuschuss)