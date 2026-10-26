Wohngeld 2027: Höherer Bescheid soll weiterlaufen

Wohngeld-Kürzung 2027: Höherer Betrag soll auch bei spätem Bescheid bleiben

Wer monatelang auf seinen Wohngeldbescheid wartet, soll durch die geplanten Kürzungen ab 2027 nicht zusätzlich Geld verlieren. Der Regierungsentwurf enthält dafür eine Übergangsregel, die auch bei einer Entscheidung nach dem Jahreswechsel den höheren Anspruch aus Dezember 2026 sichern kann.

Für Haushalte mit wenig Einkommen kann das mehrere Hundert Euro ausmachen. Doch der Schutz ist befristet, an Voraussetzungen gebunden und bislang noch nicht als Gesetz beschlossen.

Die Kürzung ist geplant, das Gesetz noch im Verfahren

Stand 25. Oktober 2026 liegt ein Gesetzentwurf vor, über den das parlamentarische Verfahren noch läuft. Für den 4. November ist eine öffentliche Anhörung im Bundestag zur Wohngeldreform angekündigt.

Die Bundesregierung will die für Januar 2027 vorgesehene Fortschreibung aussetzen, die Heizkostenkomponente halbieren und die Berechnungsformel verändern. Damit würde die Unterstützung vieler Haushalte sinken, obwohl deren Vermieter weiterhin die volle Miete verlangen.

Eine halbierte Heizkostenkomponente bedeutet allerdings keine Halbierung des gesamten Wohngeldes. Wie stark ein Haushalt betroffen wäre, hängt von seiner vollständigen Berechnung ab.

Bei offenen Anträgen soll der Dezember-Betrag geschützt werden

Die Regelung steht im vorgesehenen § 42e Absatz 3 des Wohngeldgesetzes im Regierungsentwurf. Bei zum Jahresende offenen Anträgen soll zunächst bis Dezember 2026 nach bisherigem und ab Januar 2027 nach neuem Recht gerechnet werden.

Ergibt sich ab Januar weniger Wohngeld als für Dezember, soll der höhere Dezember-Betrag für den restlichen Bewilligungszeitraum gelten. Eine langsame Bearbeitung soll damit für sich genommen keine Kürzung auslösen.

Ein Antrag im Dezember allein reicht nicht

Nach § 25 Absatz 2 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich am Ersten des Antragsmonats. Die Anspruchsvoraussetzungen müssen dafür bereits vorliegen; entstehen sie erst später, verschiebt sich auch der Beginn.

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Wer erstmals für Dezember 2026 Wohngeld beanspruchen kann, befindet sich deshalb in einer anderen Lage als jemand, dessen neuer Bewilligungszeitraum erst im Januar 2027 startet. Ein im November oder Dezember gestellter Weiterleistungsantrag für Januar verschafft allein keinen Schutz durch den Dezember-Vergleich.

Besondere gesetzliche Fälle einer rückwirkenden Bewilligung können ebenfalls erfasst werden, selbst wenn der Antrag erst 2027 gestellt wird. Daraus entsteht jedoch kein allgemeines Recht, einen versäumten Antrag nachzuholen.

Welche Fälle die geplante Übergangsregel unterscheidet

Ausgangslage Vorgesehene Behandlung 2026 bewilligter Zeitraum reicht in das Jahr 2027 Bewilligter Betrag soll grundsätzlich bis zum Ablauf bestehen bleiben. Antrag noch offen, Anspruch für Dezember 2026 vorhanden Höherer Dezember-Betrag soll im selben Bewilligungszeitraum geschützt sein. Neuer Bewilligungszeitraum beginnt erst im Januar 2027 Grundsätzlich neue Berechnung ohne Schutz aus dem vorherigen Zeitraum. Während der Bewilligung ist eine Neuentscheidung nach § 27 erforderlich Für Monate ab Januar 2027 soll neues Recht angewendet werden.

Die Übersicht beschreibt den Regierungsentwurf und setzt dessen unveränderte Verabschiedung voraus. Änderungen im Gesetzgebungsverfahren bleiben möglich.

Bereits bewilligtes Wohngeld soll zunächst weiterlaufen

Für vor dem Jahreswechsel bewilligtes Wohngeld sieht der Entwurf ebenfalls eine Fortgeltung bis zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums vor. Das bestätigt auch die Bundesregierung in ihrer Erläuterung zur geplanten Neuordnung.

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Ein bis Juni 2027 reichender Bescheid würde demnach grundsätzlich über den Jahreswechsel hinaus tragen. Beim anschließenden Bewilligungszeitraum kann die neue Berechnung dann zu weniger Unterstützung führen.

Zusätzlich sollen sich örtliche Mietenstufen ändern, die die berücksichtigungsfähige Miete begrenzen. Warum auch eine höhere Einstufung kein höheres Wohngeld garantiert, erläutert unser Beitrag zu den geplanten Mietenstufen beim Wohngeld ab 2027.

Bei veränderten Verhältnissen kann der Schutz enden

Der Entwurf lässt die gesetzlichen Änderungsregeln ausdrücklich bestehen. Wird wegen veränderter Verhältnisse nach § 27 neu entschieden, soll für die Zeit ab Januar 2027 das neue Recht gelten.

Schon heute können beispielsweise ein ausreichend gestiegenes Gesamteinkommen, eine erheblich gesunkene berücksichtigte Miete oder ein kleinerer Haushalt eine Neuberechnung auslösen. Mitteilungspflichten gegenüber der Wohngeldstelle bleiben deshalb zu beachten.

Umgekehrt kann bei weniger Einkommen, höherer berücksichtigungsfähiger Miete oder einem zusätzlichen Haushaltsmitglied ein Erhöhungsantrag möglich sein. Welche Voraussetzungen dafür gelten, erklärt unser Beitrag „Wohngeld erhöhen: Nicht bis zum nächsten Antrag warten“.

Rechtzeitig beantragen und den Bescheid genau prüfen

Wer bereits 2026 die Voraussetzungen erfüllt, sollte seinen Antrag nicht aus Sorge vor langen Bearbeitungszeiten verschieben. Wohngeld wird grundsätzlich ab dem Antragsmonat bewilligt; Warten kann deshalb schon nach geltendem Recht Monatsansprüche kosten.

Sinnvoll ist, den Eingang des Antrags zu dokumentieren und verlangte Unterlagen fristgerecht nachzureichen. Bei einem späteren Bescheid sollten insbesondere der Beginn des Bewilligungszeitraums, der Dezember-Anspruch und die Behandlung der Monate ab Januar geprüft werden.

Die geplante Übergangsregel beschleunigt allerdings keine Auszahlung. Wer während der Bearbeitung seine Miete kaum aufbringen kann, hat trotz eines später gesicherten Anspruchs zunächst eine Finanzierungslücke.

Der Bundesrat warnt davor, dass die Kürzungen Haushalte mit geringem Einkommen in die Grundsicherung drängen könnten. Damit stehen den erhofften Einsparungen beim Wohngeld mögliche zusätzliche Ausgaben in anderen Leistungssystemen gegenüber.

Für Betroffene ist die Fortgeltung eines höheren Betrags deshalb eine wichtige Atempause. Bezahlbarer wird ihre Wohnung dadurch nicht, und nach Ablauf des geschützten Zeitraums kann dieselbe Miete mit einem kleineren Zuschuss zu stemmen sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Rentnerin Ingrid beantragt im Dezember 2026 erstmals Wohngeld, der Bewilligungszeitraum reicht von Dezember 2026 bis November 2027. Ihr Bescheid kommt im März 2027; angenommen, für Dezember ergeben sich 310 Euro und nach neuer Berechnung ab Januar nur 245 Euro monatlich.

Bei unveränderten Verhältnissen und unveränderter Verabschiedung des Entwurfs bliebe es für Januar bis November bei 310 Euro. Der Schutz wäre damit in diesen elf Monaten 715 Euro wert; die bereits vergangenen Anspruchsmonate würden nachträglich ausgezahlt.