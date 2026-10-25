GdB 50 knapp verfehlt: Behörden Auswirkungen mehrerer Erkrankungen prüfen

Eine psychische Erkrankung und eine eingeschränkte Lungenfunktion können zusammen stärker belasten, als es die getrennte Betrachtung vermuten lässt.

Das Sozialgericht Braunschweig hat einem Kläger deshalb einen Gesamt-GdB von 40 statt der zuvor anerkannten 30 zugesprochen.

Die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch erreichte der Betroffene allerdings nicht. Der Fall zeigt, warum Behörden das Zusammenspiel mehrerer Erkrankungen prüfen müssen – und weshalb daraus trotzdem kein automatischer Anspruch auf GdB 50 entsteht.

Gericht korrigiert die Bewertung der Behörde

Der Kläger hatte einen Grad der Behinderung von mindestens 50 verlangt.

Nach der am 21. Oktober 2026 veröffentlichten Meldung über das Verfahren bewertete das Gericht seine psychischen Beeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 30 und die Lungenfunktionsstörung mit einem Einzel-GdB von 20.

Die Auswirkungen beider Erkrankungen verstärkten sich nach der gerichtlichen Bewertung gegenseitig. Deshalb blieb es nicht beim behördlich festgestellten Gesamt-GdB von 30, sondern das Gericht erhöhte ihn auf 40.

Das Urteil erging am 12. August 2026 unter dem Aktenzeichen S 8 SB 182/25. Nach dem Veröffentlichungsstand vom 21. Oktober war es nicht rechtskräftig.

Bewertung im Verfahren GdB Psychische Beeinträchtigungen Einzel-GdB 30 Lungenfunktionsstörung Einzel-GdB 20 Gesamtbewertung der Behörde 30 Gesamtbewertung des Gerichts 40 Vom Kläger verlangter Gesamt-GdB Mindestens 50; insoweit ohne Erfolg

Warum 30 und 20 nicht einfach 50 ergeben

Der Grad der Behinderung wird weder durch das Zusammenzählen von Diagnosen noch durch die Addition ihrer Einzelwerte ermittelt. Nach § 152 Absatz 3 SGB IX müssen die gesamten Auswirkungen der Beeinträchtigungen und ihre wechselseitigen Beziehungen bewertet werden.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze sehen zunächst eine Bewertung nach Funktionssystemen vor. Für den Gesamt-GdB wird anschließend vom höchsten Einzelwert ausgegangen und geprüft, ob weitere Beeinträchtigungen eine Erhöhung rechtfertigen

Dabei kommt es darauf an, welche zusätzlichen Einschränkungen tatsächlich entstehen. Dass mehrere Einzelwerte auch unterhalb der Schwelle zur Schwerbehinderung bleiben können, erläutert unser Beitrag zu Einzel-GdB von 30, 20 und 20 ohne Anerkennung eines GdB von 50.

Ein Einzel-GdB von 20 darf nicht pauschal übergangen werden

Eine weitere Funktionsbeeinträchtigung mit einem Einzel-GdB von 20 erhöht den Gesamtwert häufig nicht. Die Bewertungsregeln verlangen trotzdem eine Prüfung im jeweiligen Einzelfall.

Genau hier liegt die praktische Bedeutung des Braunschweiger Falls: Die Lungenfunktionsstörung wurde bei der Gesamtbewertung zusätzlich berücksichtigt, weil sie die Auswirkungen des psychischen Leidens verstärkte.

Die Behörde darf sich deshalb nicht mit dem Hinweis begnügen, ein weiterer Einzelwert von 20 ändere grundsätzlich nichts.

Umgekehrt müssen zwei Erkrankungen mit den Einzelwerten 30 und 20 nicht immer zu einem Gesamt-GdB von 40 führen. Auch eine besonders ungünstige Wechselwirkung ist keine allgemeine Voraussetzung für jede Erhöhung, denn voneinander unabhängige Einschränkungen können ebenfalls zusätzliche Teilhabeverluste verursachen.

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Für den Antrag zählt, was im Alltag nicht mehr gelingt

Für Betroffene lässt sich daraus eine konkrete Empfehlung ableiten: Ärztliche Unterlagen sollten möglichst erklären, wie sich die Erkrankungen gemeinsam auswirken. Eine bloße Liste von Diagnosen macht diese zusätzliche Belastung oft nicht verständlich.

Bei psychischen und körperlichen Erkrankungen kann beispielsweise beschrieben werden, welche Wege noch möglich sind, wie häufig Hilfe benötigt wird und welche sozialen Aktivitäten aus gesundheitlichen Gründen entfallen.

Soweit Beschwerden einander verstärken, sollte dieser Zusammenhang medizinisch nachvollziehbar erläutert werden.

Hilfreich können fachärztliche und psychotherapeutische Befundberichte sein, die auch die jeweils andere Erkrankung berücksichtigen. Ein ergänzendes Alltagstagebuch kann konkrete Situationen festhalten, ersetzt aber keine medizinischen Befunde.

Der Antrag sollte damit eine verständliche Beschreibung der Einschränkungen enthalten. Ob und in welchem Umfang diese einen höheren GdB rechtfertigen, bleibt eine individuelle Bewertung.

Was Betroffene bei einem zu niedrigen Bescheid prüfen können

Wer die Gesamtbewertung für unvollständig hält, kann prüfen, ob alle länger andauernden Funktionsbeeinträchtigungen und deren Zusammenspiel berücksichtigt wurden. Akteneinsicht nach § 25 SGB X kann helfen, die medizinischen Stellungnahmen und die Begründung der Bewertung nachzuvollziehen.

Gegen einen aktuellen Feststellungsbescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich.

Die Begründung kann nachgereicht werden; zunächst muss der Widerspruch fristgerecht in einer gesetzlich zulässigen Form eingehen.

Für die Begründung hilft der konkrete Vergleich: Welche Einschränkung hat die Behörde bereits erfasst, welche zusätzliche Belastung fehlt? Der bloße Verweis auf das Braunschweiger Urteil ersetzt die Darstellung der eigenen gesundheitlichen Situation nicht.

GdB 40 bedeutet noch keine Schwerbehinderung

Die gesetzliche Schwelle zur Schwerbehinderung liegt nach § 2 Absatz 2 SGB IX bei einem GdB von mindestens 50. Der Kläger erreichte diese Schwelle trotz der Erhöhung nicht.

Bei GdB 30 oder 40 kann jedoch eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage kommen, wenn Betroffene wegen ihrer Behinderung ohne diesen Schutz einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder nicht behalten können. Sie muss beantragt werden und kann insbesondere den besonderen Kündigungsschutz eröffnen.

Eine Gleichstellung verschafft keinen Schwerbehindertenausweis und begründet keinen Anspruch auf den Zusatzurlaub oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Welche Bedeutung eine rechtzeitige Antragstellung haben kann, erläutert unser Beitrag zur Gleichstellung und zum Kündigungsschutz bei GdB 30 und 40. Bundesagentur für Arbeit

Die Braunschweiger Entscheidung schafft somit keine neue Rechenregel. Sie veranschaulicht die Pflicht, die gesundheitlichen Einschränkungen in ihrer Gesamtwirkung zu bewerten.