Weniger Krankengeld als erwartet: Diese Krankheitstage darf die Kasse auch mitzählen

Ein selbstständiger Gartenbauunternehmer war im Jahr 2019 an insgesamt 317 Tagen arbeitsunfähig. Für 253 Tage erhielt er Krankengeld, die übrigen Krankheitstage musste er selbst überbrücken.

Als er später erneut erkrankte, bekam er nur 29,86 Euro Krankengeld täglich.

Der Mann hielt die Berechnung für falsch. Seiner Meinung nach hätte die Krankenkasse ihm rund 74 Euro pro Tag zahlen müssen. Doch das Bundessozialgericht gab der Krankenkasse recht.

Auch Krankheitstage ohne Krankengeldanspruch dürfen bei der Berechnung berücksichtigt werden (BSG, Urteil vom 18. September 2025, B 3 KR 3/24 R).

317 Tage krank und nur 4.522 Euro Jahresgewinn

Der Kläger betrieb ein Gartenbauunternehmen und beschäftigte normalerweise keine Mitarbeiter. Er war freiwillig gesetzlich krankenversichert und hatte sich für einen Krankengeldanspruch ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit entschieden.

Im Jahr 2019 war er an 317 Tagen krankgeschrieben. Sein steuerlicher Jahresgewinn betrug lediglich 4.522 Euro.

Ab dem 9. Dezember 2019 wurde er erneut arbeitsunfähig. Für den Zeitraum vom 23. Januar bis zum 24. August 2020 bewilligte ihm seine Krankenkasse 29,86 Euro Krankengeld täglich.

Die Höhe wurde anhand seines Einkommens aus dem Jahr 2019 berechnet. Genau dagegen wehrte sich der Unternehmer.

Warum die Krankenkasse nur 107 Tage berücksichtigte

Bei der Berechnung ging die Krankenkasse von einem Jahr mit 360 beitragsrechtlichen Tagen aus. Davon zog sie die 253 Tage ab, für die der Unternehmer bereits Krankengeld erhalten hatte.

Übrig blieben 107 Tage, auf die sie seinen Jahresgewinn von 4.522 Euro verteilte. Daraus ergab sich ein monatliches Berechnungseinkommen von 1.267,85 Euro.

Der Mann wollte dagegen sämtliche 317 Krankheitstage herausrechnen lassen. Nach seiner Auffassung durfte sein Einkommen nur auf die 43 Tage verteilt werden, an denen er tatsächlich arbeitsfähig gewesen war.

Damit hätte sich ein monatliches Berechnungseinkommen von 3.154,88 Euro ergeben. Sein Krankengeld wäre nach seiner Rechnung auf rund 74 Euro täglich gestiegen.

Der entscheidende Unterschied waren also 64 Krankheitstage, an denen er noch keinen Krankengeldanspruch hatte. Die Krankenkasse zählte diese Tage mit, der Kläger wollte sie ausschließen.

Sozialgericht gab dem Mann zunächst recht

Vor dem Sozialgericht Dortmund hatte der Unternehmer zunächst Erfolg. Das Gericht entschied am 8. August 2022, dass sein Einkommen nur auf die Tage verteilt werden dürfe, an denen er arbeitsfähig gewesen war.

Die Richter berücksichtigten, dass der Mann seinen Betrieb weitgehend allein führte und während seiner Erkrankung nicht wie gewohnt arbeiten konnte.

Die Krankenkasse legte jedoch Berufung ein. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hob die Entscheidung am 7. Dezember 2023 auf und bestätigte die Berechnung der Versicherung.

Der Fall ging anschließend zum Bundessozialgericht. Auch dort verlor der Unternehmer.

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Warum das Bundessozialgericht der Krankenkasse recht gab

Das Bundessozialgericht stellte klar, dass bei freiwillig gesetzlich versicherten Selbstständigen grundsätzlich das Einkommen maßgeblich ist, das der Beitragsberechnung zugrunde lag.

Nach § 47 Absatz 4 SGB V wird das Krankengeld anhand des maßgeblichen beitragspflichtigen Arbeitseinkommens berechnet.

Während eines Krankengeldanspruchs besteht nach § 224 SGB V Beitragsfreiheit für die entsprechenden Leistungen. Diese gilt aber nicht automatisch bereits während der ersten sechs Wochen einer Arbeitsunfähigkeit.

Deshalb mussten die 64 unbezahlten Krankheitstage in der Berechnung verbleiben.

Das BSG widersprach außerdem der Annahme, ein Selbstständiger könne ausschließlich an gesunden Tagen Einkommen erzielen. Auch während einer Erkrankung könnten noch Zahlungen für frühere Aufträge eingehen. Gleichzeitig liefen Betriebskosten wie Miete, Versicherungen und Energie weiter.

Der steuerliche Jahresgewinn lasse sich deshalb nicht einfach auf die Tage verteilen, an denen jemand tatsächlich gearbeitet habe.

Was das Urteil für Selbstständige bedeutet

Die Entscheidung betrifft insbesondere hauptberuflich Selbstständige, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind und ihren Krankengeldanspruch durch eine entsprechende Wahlerklärung abgesichert haben.

Für diese Versicherten beginnt der gesetzliche Krankengeldanspruch grundsätzlich erst mit der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit. Die ersten sechs Wochen müssen sie finanziell selbst überbrücken.

In dieser Wartezeit besteht prinzipiell weiterhin Beitragspflicht. Diese Tage können deshalb auch bei der späteren Krankengeldberechnung eine Rolle spielen.

Wer häufiger länger krank ist, sollte sich deshalb frühzeitig mit seiner Krankenkasse über mögliche Wahltarife mit früherem Krankengeldbeginn informieren. Auch eine private Krankentagegeldversicherung kann infrage kommen.

Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass Krankenkassen immer starr an einer früheren Beitragsberechnung festhalten dürfen. Nach der Rechtsprechung des BSG sind Ausnahmen möglich, wenn die zugrunde gelegten Einkommenswerte die tatsächliche wirtschaftliche Situation vor der Erkrankung erkennbar falsch abbilden.

Im entschiedenen Fall hatte die Krankenkasse jedoch bereits den tatsächlichen steuerlichen Jahresgewinn berücksichtigt. Deshalb bestand kein Anspruch auf eine höhere Leistung.

Mit der Bedeutung der Einkommensnachweise haben wir uns bereits im Beitrag Krankengeld: Warum ein neuer Steuerbescheid nicht automatisch mehr Geld bringt beschäftigt.

Häufige Fragen zu Krankengeld bei Selbstständigen

Bekommen Selbstständige automatisch Krankengeld?

Nein. Hauptberuflich Selbstständige haben in der gesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich keinen Krankengeldanspruch. Sie können diesen durch eine Wahlerklärung oder einen entsprechenden Wahltarif absichern.

Warum zählen Krankheitstage ohne Krankengeld bei der Berechnung mit?

Weil in der gesetzlichen Wartezeit generell weiterhin Krankenversicherungsbeiträge anfallen. Das BSG hat bestätigt, dass diese beitragspflichtigen Tage auch bei der Ermittlung des maßgeblichen Einkommens berücksichtigt werden.

Kann ich eine höhere Krankengeldberechnung verlangen?

Das kann möglich sein, wenn die bisherige Beitragsgrundlage die tatsächliche Einkommenssituation vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit nicht zutreffend abbildet. Allein der Umstand, dass im Berechnungsjahr viele unbezahlte Krankheitstage angefallen sind, reicht dafür aber nicht aus.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 18. September 2025 – B 3 KR 3/24 R

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 7. Dezember 2023 – L 5 KR 578/22

§ 44 SGB V – Krankengeld

§ 46 SGB V – Entstehen des Krankengeldanspruchs

§ 47 SGB V – Höhe und Berechnung des Krankengeldes

§ 224 SGB V – Beitragsfreiheit bei Krankengeld