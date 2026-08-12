Witwenrente steht auf dem Prüfstand – ein Experte geht noch weiter

Die Witwenrente steht erneut auf dem Prüfstand. Auslöser ist der Abschlussbericht der Alterssicherungskommission, in dem die Experten ausdrücklich empfehlen, Reformmöglichkeiten für die Hinterbliebenenversorgung zu prüfen.

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Abschaffung der Witwenrente?

Im Bericht der Alterssicherungskommission findet sich das Thema unter Empfehlung 11. Die Formulierung ist bewusst offen gehalten: Geprüft werden sollen Reformoptionen, mit denen die Hinterbliebenenversorgung an veränderte gesellschaftliche Normen und Rahmenbedingungen angepasst werden könnte.

Damit hat sich die Kommission weder auf eine Kürzung noch auf ein bestimmtes Ersatzmodell festgelegt. Sie schreibt vielmehr ausdrücklich, dass eine Reform der Hinterbliebenenversorgung kompliziert sei und ihre Auswirkungen sorgfältig untersucht werden müssten.

Die Fachleute erklären außerdem, dass die für ihre Arbeit verfügbare Zeit nicht ausgereicht habe, um unterschiedliche Modelle ausreichend zu untersuchen. Empfohlen wird deshalb zunächst ein eigener Prozess, in dem mögliche Veränderungen genauer geprüft werden.

Warum die Witwenrente trotzdem auf den Prüfstand kommt

Die Kommission begründet ihren Prüfauftrag mit Veränderungen bei Familien und Erwerbsbiografien. Die heutigen Regelungen seien in einer Zeit entstanden, in der die Ehe mit einem Hauptverdiener und einem wirtschaftlich stärker abhängigen Ehepartner wesentlich verbreiteter gewesen sei.

Heute verfügen in vielen Haushalten beide Partner über eigenes Erwerbseinkommen und bauen eigene Rentenansprüche auf. Aus Sicht der Kommission stellt sich deshalb die Frage, ob die bestehenden Regeln noch passend auf sehr unterschiedliche Lebensverläufe reagieren.

Das bedeutet allerdings nicht, dass wirtschaftliche Abhängigkeit nach dem Tod eines Ehepartners verschwunden wäre. Gerade bei niedrigen eigenen Renten, Teilzeitarbeit sowie langen Zeiten der Kindererziehung oder Pflege kann die Hinterbliebenenrente weiterhin einen erheblichen Teil des verfügbaren Einkommens ausmachen.

📚 Lesen Sie auch: Alle wichtigen Änderungen bei der Witwenrente seit Juli 2026

Der frühe Zugang zur großen Witwenrente wird kritisch betrachtet

Einen konkreten Punkt nennt die Kommission beim Zugang zur großen Witwen- oder Witwerrente. Bei einem Todesfall im Jahr 2026 liegt die altersbezogene Grenze bei 46 Jahren und sechs Monaten, sofern der Anspruch nicht beispielsweise wegen Erwerbsminderung oder Kindererziehung bereits früher besteht.

Die Kommission weist darauf hin, dass Menschen in diesem Alter grundsätzlich noch viele Jahre erwerbstätig sein können. Daraus ergibt sich aus ihrer Sicht die Frage, wie eine Hinterbliebenenversorgung gestaltet werden sollte, wenn gleichzeitig eigenes Erwerbseinkommen erzielt werden kann.

Ob daraus später eine höhere Altersgrenze, eine andere Bezugsdauer oder eine vollkommen andere Regelung entstehen könnte, lässt der Bericht offen. Eine solche Veränderung steht derzeit nicht im Gesetz.

Auch die Einkommensanrechnung könnte zum Reformthema werden

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Anrechnung des eigenen Einkommens. Nach geltendem Recht wird nicht jeder zusätzliche Euro vollständig von der Witwenrente abgezogen, dennoch kann höheres Einkommen die Hinterbliebenenrente reduzieren.

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Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das grundsätzlich einen Anspruch auf Waisenrente hat, erhöht sich dieser Betrag um 238,11 Euro.

Erst der Teil des zu berücksichtigenden Einkommens oberhalb des Freibetrags wird zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Wie diese 40-Prozent-Regel bei der Witwenrente funktioniert, haben wir ausführlich erläutert.

Die Kommission hält es für möglich, dass diese Einkommensanrechnung in bestimmten Fällen einen finanziellen Anreiz gegen die Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit setzt. Genau deshalb könnte auch dieser Bereich bei einer späteren Reform überprüft werden.

Sorgearbeit könnte bei einer neuen Regelung stärker berücksichtigt werden

Besonders interessant ist ein weiterer Hinweis der Kommission. Der heutige Anspruch unterscheidet nicht grundsätzlich danach, ob ein hinterbliebener Partner wegen Kindererziehung oder anderer familiärer Sorgearbeit weniger arbeiten konnte und deshalb niedrigere eigene Rentenanwartschaften aufgebaut hat.

Aus Sicht der Kommission ist diese Gleichbehandlung nicht ohne Weiteres überzeugend. Eine spätere Reform könnte daher stärker danach unterscheiden, wie stark ein Mensch während der Ehe wirtschaftlich auf den anderen Partner angewiesen war.

Das könnte insbesondere für Frauen bedeutsam werden, die über längere Zeit in Teilzeit gearbeitet oder ihre Erwerbstätigkeit für die Familie unterbrochen haben. Im Bericht steht jedoch nicht, wie eine solche Berücksichtigung konkret berechnet werden sollte.

Wirtschaftsweiser Martin Werding fordert Abschaffung der Witwenrente

Deutlich weiter als der Abschlussbericht der Alterssicherungskommission geht der Wirtschaftsweise Martin Werding. Das Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft sprach sich Anfang August 2026 dafür aus, die Witwenrente langfristig abzuschaffen.

Werding begründet seinen Vorstoß damit, dass die Hinterbliebenenversorgung aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß sei und Frauen heute stärker eigene Rentenansprüche aufbauen könnten. Nach seinen Angaben verursacht die Witwenrente für die gesetzliche Rentenversicherung Ausgaben von fast 50 Milliarden Euro im Jahr.

An die Stelle der bisherigen Witwen- und Witwerrente könnte nach Werdings Vorstellung ein Rentensplitting treten, bei dem die während der gemeinsamen Zeit erworbenen Rentenpunkte zwischen beiden Partnern aufgeteilt werden. Zugleich betont der Ökonom, dass eine solche Umstellung nur mit langen Übergangsfristen und Bestandsschutz für bereits bestehende Ansprüche erfolgen könne.

Wer heute Witwenrente bezieht, muss wegen des Kommissionsberichts nichts neu beantragen

Für laufende Hinterbliebenenrenten entsteht allein durch den Abschlussbericht kein Handlungsbedarf. Bewilligungsbescheide gelten weiter und die Deutsche Rentenversicherung berechnet die Leistungen nach dem bestehenden Recht.

Betroffene sollten jedoch Änderungen beim eigenen Einkommen im Blick behalten. Informationen zum seit Juli geltenden Freibetrag und den Auswirkungen verschiedener Einkommensarten finden sich auch in unserem Beitrag über die neuen Einkommensgrenzen bei der Witwenrente.