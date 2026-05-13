Wie viele Prozente Rabatt bekommt man beim Leasing mit Schwerbehindertenausweis?

Beim Autoleasing mit Schwerbehindertenausweis gibt es keinen festen gesetzlichen Prozentsatz. In der Praxis bewegen sich Nachlässe häufig grob zwischen etwa 5 und 20 Prozent, einzelne Aktionen können darunter oder darüber liegen. Entscheidend sind Hersteller, Modell, Händler, Leasingbank, Laufzeit und die Frage, ob der Rabatt tatsächlich in die monatliche Leasingrate eingerechnet wird.

Wichtig ist: Ein Schwerbehindertenausweis allein garantiert noch keinen bestimmten Leasingrabatt. Viele Programme setzen einen Grad der Behinderung von mindestens 50 voraus. Häufig muss das Fahrzeug außerdem auf die berechtigte Person zugelassen werden, teils gelten Mindesthaltedauern oder Einschränkungen bei Modell, Motorisierung und Sonderaktionen.

Keinen einheitlichen Prozentsatz für Schwerbehinderte

Behindertenrabatte beim Auto sind in der Regel freiwillige Sonderkonditionen von Herstellern oder Händlern. Sie sind deshalb nicht mit einem gesetzlichen Zuschuss gleichzusetzen. Während manche Marken feste Nachlassspannen kommunizieren, arbeiten andere mit wechselnden Aktionen, Sondermodellen oder individuell kalkulierten Händlerangeboten.

Beim Leasing ist die Sache noch etwas komplizierter als beim Barkauf oder bei der Finanzierung. Der Rabatt senkt nicht immer sichtbar den Listenpreis, sondern kann in die Leasingrate, eine Sonderzahlung oder ein Paketangebot eingerechnet werden. Deshalb sollten Interessenten nicht nur nach dem Prozentwert fragen, sondern nach der tatsächlichen monatlichen Belastung inklusive aller Nebenkosten.

Typische Voraussetzungen für den Rabatt

Meist verlangen Hersteller oder Händler den Schwerbehindertenausweis als Nachweis. Oft wird ein Grad der Behinderung ab 50 akzeptiert. In manchen Fällen können auch bestimmte Merkzeichen, notwendige Fahrhilfen oder besondere Mobilitätsanforderungen eine Bedeutung haben.

Viele Anbieter fordern zudem, dass das Auto auf die Person mit Schwerbehinderung zugelassen wird. Teilweise darf das Fahrzeug für eine bestimmte Zeit nicht weiterverkauft oder auf eine andere Person umgeschrieben werden. Beim Leasing kann außerdem vorgeschrieben sein, dass der Leasingvertrag ebenfalls auf die berechtigte Person läuft.

Tabelle: Leasing-Rabatte bei Schwerbehinderung in 2026

Die folgende Tabelle nennt Anbieter und Marken, bei denen Leasingangebote oder Sonderkonditionen für Menschen mit Schwerbehindertenausweis möglich sind. Die Konditionen sind meist freiwillig, nicht gesetzlich garantiert und sollten vor Vertragsabschluss direkt beim Händler schriftlich bestätigt werden. Der ADAC zum Beispiel weist darauf hin, dass “Hersteller häufig nur unverbindliche Empfehlungen geben und der Händler am Ende über das konkrete Angebot”.

Anbieter oder Marke Hinweis zum Leasingrabatt für Schwerbehinderte Volkswagen Volkswagen nennt für Menschen mit einem GdB ab 50 einen Sondernachlass von bis zu 15 Prozent. Leasing ist laut Volkswagen über den Volkswagen Partner oder die Volkswagen Leasing GmbH möglich. Audi Audi bietet Sonderkonditionen über Audi-Handelspartner an. Die konkrete Höhe wird vom jeweiligen Händler festgelegt, ein Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 ist erforderlich. BMW BMW bietet Sonderkonditionen über die BMW-Handelsorganisation an. Die Konditionen werden individuell vom Händler festgelegt, in der Regel ist ein Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 erforderlich. Mercedes-Benz Mercedes-Benz nennt für Pkw je nach Modell Nachlässe von 5 bis 15 Prozent, bei Vans sind höhere Nachlässe möglich. Das Fahrzeug muss in der Regel mindestens sechs Monate auf die berechtigte Person zugelassen sein. Opel Opel bietet Sonderkonditionen über Opel-Handelspartner an. Die Konditionen sind vom Quartalsprogramm abhängig und können je nach Händler und Modell variieren. Citroën Citroën bietet Sonderkonditionen über Citroën-Handelspartner an. Ein Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 ist erforderlich, die Zulassung kann je nach Vorgabe auch über berechtigte Angehörige möglich sein. Peugeot Peugeot bietet laut ADAC aktuell keine direkten speziellen Nachlässe an, es können aber Sonderkonditionen über Verbände möglich sein. Renault Renault nennt modell- und quartalsabhängige Rabatte. Der ADAC nennt beispielhaft einen Rabatt von 20 Prozent beim Kangoo, die finale Entscheidung trifft der Renault-Händler. Nissan Nissan empfiehlt Händlern je nach Modell unverbindliche Nachlässe von 7,5 bis 21 Prozent. Für Menschen mit mindestens GdB 50 oder über bestimmte Verbände können Sonderkonditionen möglich sein. Kia Kia empfiehlt je nach Modell Nachlässe von bis zu 24 Prozent auf Neufahrzeuge. Die finale Entscheidung über den Rabatt liegt beim Kia-Händler. Hyundai Hyundai nennt modell- und quartalsabhängige Konditionsempfehlungen. Voraussetzung ist in der Regel ein GdB von mindestens 50. Subaru Subaru nennt 15 Prozent Nachlass für Verbrenner und 11 Prozent für vollelektrische Fahrzeuge. Einzelne Modelle sind ausgenommen. Suzuki Suzuki nennt je nach Modell Preisnachlässe von bis zu 20 Prozent. Jeder Händler entscheidet eigenständig, ob und in welcher Höhe ein Rabatt gewährt wird. Toyota Toyota bietet modellabhängige Festbeträge an, etwa 500 oder 1.000 Euro je nach Fahrzeug. Voraussetzung ist ein Schwerbehindertenausweis mit GdB ab 50. Volvo Volvo nennt eine Einmalzahlung von 1.000 Euro pro Fahrzeug. Der Kaufvertrag und die Zulassung müssen auf die berechtigte Person oder bestimmte Familienangehörige laufen. LeasingMarkt.de LeasingMarkt.de listet markenübergreifende Leasingangebote mit Behindertenrabatt. Entsprechende Angebote sind dort als „Behinderten-Rabatt“ gekennzeichnet. Mivodo Mivodo vergleicht Leasingangebote mit Sonderkonditionen für Menschen mit Handicap. Die Plattform nennt als Voraussetzung in der Regel einen Schwerbehindertenausweis mit mindestens GdB 50. MeinAuto.de MeinAuto.de bietet Informationen und Angebote zum Behindertenrabatt beim Kauf oder Leasing eines Neuwagens. Die verfügbaren Konditionen hängen von Marke, Modell und Angebot ab.

Bei Leasingangeboten sollte nicht nur der Prozentwert verglichen werden. Entscheidend sind die monatliche Rate, Laufzeit, Kilometerleistung, Sonderzahlung, Überführungskosten und die Frage, ob der Behindertenrabatt bereits in die Rate eingerechnet wurde.

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Was beim Leasing besonders beachtet werden sollte

Ein hoher Rabatt in Prozent klingt attraktiv, sagt aber noch wenig über die Qualität des Leasingangebots aus. Entscheidend sind die Leasingrate, die Laufzeit, die jährliche Fahrleistung, mögliche Sonderzahlungen, Überführungskosten, Zulassungskosten und Wartungspakete. Auch der sogenannte Leasingfaktor kann helfen, Angebote besser miteinander zu vergleichen.

Wer mit Schwerbehindertenausweis least, sollte sich den Rabatt schriftlich bestätigen lassen. Dabei sollte klar erkennbar sein, ob der Nachlass vom Listenpreis, vom Hauspreis oder direkt von der Leasingkalkulation abgezogen wurde. Nur so lässt sich prüfen, ob das Angebot wirklich günstiger ist als ein reguläres Leasingangebot ohne Sondernachlass.

Orientierung: Welche Rabatte sind realistisch?

Situation Einordnung Geringer Nachlass Etwa 5 Prozent können bei einzelnen Modellen oder eingeschränkten Aktionen vorkommen. Üblicher Bereich Viele Angebote bewegen sich ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent, abhängig von Marke und Modell. Hoher Nachlass Rund 20 Prozent oder mehr sind möglich, aber meist an bestimmte Modelle, Aktionen oder Händlerkonditionen gebunden. Leasingrate Der Prozentnachlass ist weniger aussagekräftig als die gesamte monatliche Kostenbelastung über die Vertragslaufzeit.

Unterschied zwischen Rabatt und staatlicher Kraftfahrzeughilfe

Der Behindertenrabatt beim Leasing ist von der staatlichen Kraftfahrzeughilfe zu unterscheiden. Die Kraftfahrzeughilfe betrifft vor allem die Teilhabe am Arbeitsleben und kann unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf eines Fahrzeugs, bei behinderungsbedingter Zusatzausstattung oder beim Führerschein helfen. Sie ist einkommensabhängig und folgt eigenen gesetzlichen Regeln.

Für die Beschaffung eines Fahrzeugs sieht die Kraftfahrzeughilfe grundsätzlich einen Bemessungsbetrag bis zu 22.000 Euro vor. In besonderen Fällen kann ein höherer Betrag berücksichtigt werden, wenn die Art oder Schwere der Behinderung ein teureres Fahrzeug zwingend erforderlich macht. Das ist jedoch kein allgemeiner Leasingrabatt, sondern ein gesondertes sozialrechtliches Förderverfahren.

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Wie Interessenten am besten vorgehen

Wer ein Auto leasen möchte, sollte zuerst beim Händler ausdrücklich nach Sonderkonditionen für Menschen mit Schwerbehinderung fragen. Danach sollte ein Vergleichsangebot ohne Behindertenrabatt eingeholt werden. Erst dieser Vergleich zeigt, ob der Nachlass tatsächlich zu einer günstigeren Rate führt.

Sinnvoll ist außerdem, mehrere Marken zu vergleichen. Manche Hersteller bieten für bestimmte Modelle deutlich bessere Konditionen als andere. Auch Online-Leasingbörsen können Hinweise geben, ersetzen aber nicht die schriftliche Prüfung der Bedingungen durch Autohaus und Leasinggeber.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Kundin mit einem Grad der Behinderung von 50 interessiert sich für einen Neuwagen im Leasing. Der Listenpreis liegt bei 40.000 Euro, der Händler bietet einen Behindertenrabatt von 15 Prozent an. Rechnerisch entspricht das einem Nachlass von 6.000 Euro.

Für die Kundin ist trotzdem nicht allein dieser Betrag entscheidend. Sie vergleicht die monatliche Leasingrate mit einem normalen Angebot, prüft die Überführungskosten und lässt sich bestätigen, dass der Rabatt in die Leasingkalkulation eingeflossen ist. Am Ende entscheidet sie sich nicht für das Angebot mit dem höchsten Prozentwert, sondern für das mit der niedrigsten Gesamtbelastung über 36 Monate.

Häufige Fragen und Antworten

Wie viel Rabatt bekommt man beim Leasing mit Schwerbehindertenausweis?

Es gibt keinen festen Prozentsatz, der gesetzlich garantiert ist. In der Praxis liegen mögliche Nachlässe häufig ungefähr zwischen 5 und 20 Prozent. Die genaue Höhe hängt vom Hersteller, Modell, Händler, Leasingvertrag und den jeweiligen Aktionsbedingungen ab.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis allein für den Leasingrabatt aus?

Ein Schwerbehindertenausweis ist meist die wichtigste Voraussetzung, garantiert aber nicht automatisch einen Rabatt. Viele Anbieter verlangen einen Grad der Behinderung von mindestens 50. Zusätzlich kann gefordert werden, dass das Fahrzeug auf die berechtigte Person zugelassen wird.

Wird der Behindertenrabatt direkt von der Leasingrate abgezogen?

Nicht immer ist der Rabatt sofort als einzelner Abzug sichtbar. Häufig wird er in die gesamte Leasingkalkulation eingerechnet und wirkt sich dadurch auf die monatliche Rate aus. Deshalb sollte man sich vom Händler schriftlich erklären lassen, wie der Nachlass berücksichtigt wurde.

Kann man Behindertenrabatt mit anderen Leasingaktionen kombinieren?

Das hängt vom jeweiligen Hersteller und vom konkreten Angebot ab. Manche Aktionen lassen sich kombinieren, andere schließen zusätzliche Nachlässe aus. Vor Vertragsabschluss sollte deshalb geprüft werden, ob der Behindertenrabatt neben Aktionsleasing, Umweltbonus, Händlernachlass oder Sondermodellen möglich ist.

Worauf sollte man vor Abschluss eines Leasingvertrags achten?

Entscheidend ist nicht nur der Rabatt in Prozent, sondern die gesamte finanzielle Belastung. Dazu gehören monatliche Rate, Sonderzahlung, Laufzeit, Kilometerleistung, Überführungskosten und mögliche Gebühren. Ein Vergleich mit einem normalen Leasingangebot ohne Behindertenrabatt zeigt, ob das Angebot tatsächlich günstiger ist.

Fazit

Beim Leasing mit Schwerbehindertenausweis sind häufig Rabatte im Bereich von etwa 5 bis 20 Prozent möglich. Einen festen Anspruch auf einen bestimmten Prozentsatz gibt es jedoch nicht. Wer ein gutes Angebot finden möchte, sollte immer die Gesamtkosten vergleichen und sich alle Sonderkonditionen schriftlich geben lassen.

Quellen

ADAC: Übersicht zu Neuwagenrabatten für Menschen mit Behinderung und Hinweis auf unverbindliche Rabattempfehlungen der Hersteller., mobile.de: Informationen zu Voraussetzungen wie Schwerbehindertenausweis, GdB ab 50, Zulassung auf die berechtigte Person und möglicher Haltedauer, BMAS und Kraftfahrzeughilfe-Verordnung: Informationen zur Kraftfahrzeughilfe und zum Bemessungsbetrag von bis zu 22.000 Euro.