Wie hoch müssen die Schulden für eine Privatinsolvenz sein? Experte antwortet

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Wer über eine Privatinsolvenz nachdenkt, stellt oft zuerst dieselbe Frage: Ab welcher Schuldenhöhe ist dieser Schritt überhaupt möglich? Die juristisch richtige Antwort lautet: “Es gibt in Deutschland keine gesetzlich festgelegte Mindestschuldensumme für die Privatinsolvenz, also das Verbraucherinsolvenzverfahren.

Entscheidend sei nicht, ob jemand 2.000, 20.000 oder 200.000 Euro schuldet”, sagt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. Entscheidend sei vielmehr, ob eine Person zahlungsunfähig ist oder absehbar ihre Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen kann und die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Verbraucherinsolvenzverfahren vorliegen, so Anhalt weiter.

Warum es auf den Betrag allein nicht ankommt

Die verbreitete Vorstellung, eine Privatinsolvenz lohne oder funktioniere erst bei sehr hohen Schulden, hält sich hartnäckig, ist aber rechtlich nicht zutreffend. Das Insolvenzrecht knüpft nicht an eine starre Euro-Grenze an.

Viel wichtiger ist die Frage, ob die bestehenden Forderungen realistischerweise noch aus Einkommen und Vermögen bedient werden können.

“Auch vergleichsweise kleinere Schulden können existenzbedrohend sein, etwa wenn bereits Pfändungen laufen, das Konto blockiert ist”, sagt der Experte. Mietrückstände drohen oder mehrere Gläubiger gleichzeitig Druck ausüben.

Umgekehrt kann selbst ein höherer Schuldenstand unter Umständen noch außergerichtlich regelbar sein, wenn das Einkommen stabil ist und Gläubiger kooperieren.

Wann eine Privatinsolvenz überhaupt in Betracht kommt

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist für Schuldner gedacht, die aktuell keine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. “Auch ehemals Selbständige können unter bestimmten Voraussetzungen in dieses Verfahren, nämlich dann, wenn ihre Vermögensverhältnisse überschaubar sind, in der Praxis also weniger als 20 Gläubiger vorhanden sind, und keine offenen Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen”, sagt Anhalt.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, fällt meist in das Regelinsolvenzverfahren. Schon daran zeigt sich: Nicht die absolute Schuldenhöhe entscheidet, sondern die rechtliche und wirtschaftliche Gesamtsituation.

Zahlungsunfähigkeit ist der eigentliche Maßstab

Im Alltag ist Zahlungsunfähigkeit der Punkt, an dem Rechnungen, Raten, Miete oder sonstige Forderungen dauerhaft nicht mehr bedient werden können. Die Lage verschärft sich oft schleichend. Zunächst werden einzelne Zahlungen verschoben, dann folgen Mahnungen, Inkasso, Vollstreckungsbescheide oder Kontopfändungen.

Spätestens wenn laufende Verpflichtungen nur noch durch neue Schulden bezahlt werden oder das Einkommen für die fälligen Forderungen strukturell nicht mehr ausreicht, geht es nicht mehr um die Frage nach einer bestimmten Summe, sondern um die Frage, ob ein geordnetes Entschuldungsverfahren nötig ist.

Behördeninformationen und Verbraucherberatung stellen deshalb nicht auf einen Mindestbetrag ab, sondern darauf, ob jemand seine Schulden nicht mehr bezahlen kann.

Kann man also schon mit wenigen tausend Euro in die Privatinsolvenz?

Rein rechtlich ja. Auch bei wenigen tausend Euro kann ein Antrag möglich sein, wenn die finanzielle Situation festgefahren ist. In der Praxis stellt sich dann allerdings eine zweite Frage: Ist die Privatinsolvenz wirklich der sinnvollste Weg? Das Verfahren ist ein erheblicher Einschnitt.

Es verlangt vollständige Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse, bindet die Betroffenen über Jahre an bestimmte Pflichten und wirkt sich im Alltag, etwa bei Bonität, Wohnungsbewerbungen oder Vertragsabschlüssen, oft spürbar aus.

“Deshalb wird bei niedrigeren Schuldenständen meist zuerst geprüft, ob eine außergerichtliche Einigung, ein Vergleich, eine Ratenregelung oder eine geordnete Schuldnerberatung die bessere Lösung ist”, so Anhalt.

Ab wann der Schritt wirtschaftlich sinnvoll wird

Eine feste Schwelle gibt es zwar nicht, aber aus wirtschaftlicher Sicht stellt sich die Lage anders dar als aus rein juristischer.

Je höher die Schulden im Verhältnis zum Einkommen sind, desto eher wird eine Privatinsolvenz realistisch. Wer etwa über Jahre nur Zinsen, Mahnkosten und Inkassogebühren bezahlt, ohne die Hauptforderung spürbar zu verringern, steckt häufig in einer Sackgasse.

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Das gilt ebenso, wenn mehrere Gläubiger vorhanden sind und Einigungen scheitern. In solchen Fällen kann die Privatinsolvenz trotz ihrer Belastungen ein Weg sein, um die finanzielle Dauerkrise zu beenden und nach Ablauf des Verfahrens wieder schuldenfrei neu zu beginnen. Dass eine Restschuldbefreiung heute in der Regel nach drei Jahren möglich ist, hat die praktische Bedeutung des Verfahrens deutlich erhöht.

Der außergerichtliche Einigungsversuch ist Pflicht

Viele Schuldnerinnen und Schuldner glauben, man könne direkt beim Gericht Privatinsolvenz anmelden. Tatsächlich schreibt das Verbraucherinsolvenzverfahren vorher grundsätzlich einen außergerichtlichen Einigungsversuch mit den Gläubigern vor.

Dieser muss von einer geeigneten Stelle oder Person begleitet werden, etwa einer Schuldnerberatung oder einem Rechtsanwalt. Erst wenn dieser Versuch scheitert, kann der Insolvenzantrag gestellt werden.

Auch deshalb ist die Frage nach der Schuldenhöhe nur ein Teil dessen. “Wer bei überschaubaren Forderungen noch eine realistische Vergleichslösung erreichen kann, sollte diese Möglichkeit sorgfältig prüfen, bevor der formelle Weg zum Insolvenzgericht eingeschlagen wird” mahnt Dr. Anhalt.

Was gegen die verbreitete Faustregel „erst ab sehr hohen Schulden“ spricht

Oft taucht die unausgesprochene Faustregel auf, eine Privatinsolvenz sei erst ab fünfstelligen Schuldenständen sinnvoll. Diese Annahme ist zu pauschal. Ein Alleinstehender mit geringem Einkommen kann schon an 6.000 oder 8.000 Euro scheitern, wenn gleichzeitig Miete, Lebenshaltungskosten und vielleicht eine Kontopfändung anfallen.

Eine andere Person mit höherem Einkommen kann selbst 25.000 Euro noch außergerichtlich ordnen.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit hängt also von Einkommen, Unterhaltspflichten, Vermögen, Zahl der Gläubiger, Vollstreckungsdruck und Zukunftsaussichten ab. Genau deshalb arbeiten seriöse Beratungsstellen nicht mit pauschalen Summen, sondern mit einer Gesamtanalyse der Lebens- und Finanzlage.

Einkommen und pfändbares Vermögen

Wer wenig oder gar nichts pfändbar hat, ist nicht vom Verfahren ausgeschlossen. Nach den Informationen der Verbraucherzentrale und der öffentlichen Stellen können auch mittellose Personen das Verfahren durchlaufen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Betroffene irrtümlich annehmen, eine Privatinsolvenz sei nur möglich, wenn sie die Verfahrenskosten sofort zahlen können oder nennenswerte Rückzahlungen leisten. Das stimmt so nicht.

Die gesetzliche Ausgestaltung erlaubt auch Menschen ohne pfändbares Einkommen eine Entschuldung. Für die Frage nach der passenden Strategie ist deshalb weniger entscheidend, wie hoch die Schulden sind, sondern ob mit den vorhandenen Mitteln in absehbarer Zeit überhaupt eine echte Regulierung erreichbar ist.

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Welche Schulden durch die Restschuldbefreiung nicht ohne Weiteres verschwinden

Wer die Privatinsolvenz erwägt, sollte nicht nur auf die Gesamtsumme blicken, sondern auch auf die Art der Schulden. Bestimmte Forderungen können von der Restschuldbefreiung ausgenommen sein oder unter besonderen Bedingungen weiter bestehen.

Darauf weisen Verbraucherinformationen ausdrücklich hin, etwa bei einzelnen Unterhalts- oder Steuerschulden. Für Betroffene ist das bedeutsam, weil eine hohe Gesamtschuld nicht automatisch bedeutet, dass nach drei Jahren wirklich alles erledigt ist. Eine genaue Prüfung der Forderungsstruktur ist daher unverzichtbar.

Wie das Verfahren abläuft

Nach dem gescheiterten außergerichtlichen Einigungsversuch wird beim zuständigen Insolvenzgericht ein Antrag gestellt, regelmäßig verbunden mit dem Antrag auf Restschuldbefreiung. Danach werden die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft, pfändbare Vermögenswerte gegebenenfalls verwertet und pfändbares Einkommen an einen Treuhänder abgeführt.

Nach der heutigen Rechtslage dauert die Entschuldung bei Verfahren, die seit dem 1. Oktober 2020 beantragt wurden, in der Regel drei Jahre ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Für viele Betroffene ist genau diese Verkürzung der Grund, warum eine Privatinsolvenz heute früher in Betracht gezogen wird als noch vor einigen Jahren.

Welche Folgen die Privatinsolvenz im Alltag haben kann

Die Privatinsolvenz ist kein bloßer Verwaltungsakt, sondern greift tief in den Alltag ein. Betroffene müssen ihre finanzielle Situation offenlegen, mit Einschränkungen bei Bonität und Vertragsabschlüssen leben und während des Verfahrens Mitwirkungspflichten einhalten.

Hinzu kommt, dass Vollstreckungsthemen wie Kontopfändungen bereits vor dem Verfahren eine große Rolle spielen können. Die Verbraucherzentrale weist etwa beim P-Konto darauf hin, dass es einen gesetzlichen Grundfreibetrag schützt und deshalb in Krisensituationen oft existenziell wichtig ist.

Wer also über Privatinsolvenz nachdenkt, sollte nicht nur die Schuldenhöhe bewerten, sondern auch die unmittelbaren Schutzmaßnahmen für den Alltag in den Blick nehmen.

Wann man sich beraten lassen sollte

Spätestens wenn Mahnungen sich häufen, Inkasso läuft, ein gerichtlicher Titel droht oder das Girokonto gepfändet wurde, sollte qualifizierte Beratung nicht mehr aufgeschoben werden.

Gerade weil es keine feste Mindestschuldensumme gibt, ist die persönliche Prüfung so wichtig.

Eine Schuldnerberatung oder ein spezialisierter Rechtsanwalt kann klären, ob noch eine außergerichtliche Lösung Aussicht auf Erfolg hat, ob die Voraussetzungen für die Verbraucherinsolvenz erfüllt sind und welche Unterlagen vorbereitet werden müssen. Behördenportale und Verbraucherzentralen raten ausdrücklich dazu, frühzeitig fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Beispiel aus der Praxis

Frau M. ist 39 Jahre alt, alleinerziehend und arbeitet in Teilzeit im Einzelhandel. Nach einer Trennung gerät ihre finanzielle Lage zunehmend unter Druck. Zunächst bleiben einzelne Rechnungen liegen, später kommen Mahnungen, Inkassoschreiben und schließlich eine Kontopfändung hinzu. Insgesamt hat sie rund 7.500 Euro Schulden bei mehreren Gläubigern.

Auf den ersten Blick wirkt dieser Betrag im Vergleich zu sehr hohen Verschuldungen noch überschaubar. Für Frau M. ist er jedoch nicht mehr zu bewältigen, weil ihr Einkommen bereits durch Miete, Strom, Versicherungen, Fahrtkosten und den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind nahezu vollständig aufgebraucht ist.

Sie versucht zunächst, die Forderungen in kleinen Raten zurückzuzahlen. Doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich, dass die monatlichen Belastungen nicht tragbar sind. Die Schulden sinken kaum, während weitere Kosten hinzukommen.

In der Schuldnerberatung wird deshalb geprüft, ob eine außergerichtliche Einigung möglich ist. Da die Gläubiger nicht einheitlich zustimmen, scheitert dieser Versuch. Erst danach kommt eine Privatinsolvenz in Betracht.

An diesem Fall wird deutlich, dass nicht eine bestimmte Mindestschuldensumme über die Privatinsolvenz entscheidet. Obwohl Frau M. „nur“ 7.500 Euro Schulden hat, kann dieser Betrag für sie existenzbedrohend sein. Ausschlaggebend ist also nicht die absolute Höhe der Verbindlichkeiten, sondern ob sie unter den persönlichen Lebensumständen noch realistisch zurückgezahlt werden können.

Fragen und Antworten zur Privatinsolvenz

1. Gibt es eine gesetzliche Mindestschuldensumme für die Privatinsolvenz?

Nein. In Deutschland gibt es keine gesetzlich festgelegte Mindesthöhe der Schulden, ab der eine Privatinsolvenz möglich ist. Entscheidend ist, ob eine Person zahlungsunfähig ist und die Voraussetzungen für das Verbraucherinsolvenzverfahren erfüllt.

2. Kann man auch mit vergleichsweise kleinen Schulden in die Privatinsolvenz gehen?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Auch ein niedrigerer Schuldenbetrag kann für jemanden nicht mehr tragbar sein, wenn das Einkommen zu gering ist und bereits laufende Kosten den finanziellen Spielraum vollständig aufbrauchen.

3. Wann ist eine Privatinsolvenz sinnvoller als eine Ratenzahlung?

Eine Privatinsolvenz kann dann sinnvoll sein, wenn die Schulden trotz Ratenzahlungen nicht spürbar sinken, mehrere Gläubiger Druck ausüben oder Pfändungen drohen beziehungsweise bereits laufen. Dann reicht eine bloße Streckung der Zahlungen oft nicht mehr aus.

4. Muss man vor der Privatinsolvenz noch etwas anderes versuchen?

Ja. Vor dem Antrag auf Verbraucherinsolvenz ist in der Regel ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigern vorgeschrieben. Erst wenn dieser scheitert, kann das gerichtliche Verfahren eingeleitet werden.

5. Bedeutet Privatinsolvenz automatisch, dass nach drei Jahren alle Schulden verschwunden sind?

Nicht in jedem Fall. Zwar ist die Restschuldbefreiung heute oft nach drei Jahren möglich, bestimmte Forderungen können jedoch unter Umständen bestehen bleiben. Deshalb sollte immer genau geprüft werden, um welche Schulden es sich handelt.

Fazit

Auf die Frage „Wie hoch müssen die Schulden für eine Privatinsolvenz sein?“ gibt es eine klare Antwort: Es gibt keine gesetzliche Mindesthöhe. Eine Privatinsolvenz hängt nicht an einem bestimmten Euro-Betrag, sondern an der Zahlungsunfähigkeit und an den rechtlichen Voraussetzungen des Verbraucherinsolvenzverfahrens.

In der Praxis ist deshalb nicht entscheidend, wie hoch die Schulden abstrakt sind, sondern ob sie im Verhältnis zu Einkommen, Vermögen und Lebenssituation noch realistisch bewältigt werden können. Für manche Betroffene ist eine Insolvenz schon bei eher kleineren Summen der letzte sinnvolle Ausweg, für andere ist selbst bei höheren Beträgen noch ein Vergleich möglich.

Wer unsicher ist, sollte die Entscheidung nicht an pauschalen Zahlen festmachen, sondern an einer seriösen Prüfung des Einzelfalls.