Weniger Witwenrente ab 2027: Mütterrente kann für Minus sorgen

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Mit der Mütterrente III will der Gesetzgeber eine seit Jahren diskutierte Ungleichbehandlung beenden. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, sollen künftig ebenso drei Jahre Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rente berücksichtigt werden wie bei später geborenen Kindern.

Für Millionen Rentnerinnen und Rentner ist das zunächst eine gute Nachricht, denn die eigene Rente steigt. Doch genau an diesem Punkt beginnt ein Problem, das viele Betroffene erst auf den zweiten Blick erkennen: Wer neben einer Witwenrente bereits eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente bezieht, muss damit rechnen, dass ein Teil des zusätzlichen Geldes an anderer Stelle wieder verloren geht.

Die Schlagzeile „Weniger Rente für Witwen ab 2027“ ist deshalb nicht grundsätzlich falsch, aber sie ist erklärungsbedürftig. Denn die Mütterrente III führt nicht automatisch bei allen Hinterbliebenen zu einer Kürzung. Betroffen sind vielmehr jene Fälle, in denen die erhöhte eigene Rente bei der Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente relevant wird.

Ob es am Ende tatsächlich zu einem niedrigeren Zahlbetrag kommt, hängt vom Einzelfall ab, vor allem von der Höhe der eigenen Einkünfte und davon, ob der gesetzliche Freibetrag überschritten wird.

Was die Mütterrente III überhaupt verändert

Die sogenannte Mütterrente ist keine eigenständige zusätzliche Rentenart. Sie wird nicht als eigener Betrag neben der gesetzlichen Rente ausgezahlt, sondern ist ein Bestandteil der normalen Versichertenrente.

Gemeint ist die rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder. Bislang werden dafür bis zu 30 Monate berücksichtigt. Mit der Mütterrente III sollen daraus bis zu 36 Monate werden. Pro betroffenem Kind kommt damit ein weiteres halbes Jahr Kindererziehungszeit hinzu, was einem halben Rentenpunkt entspricht.

Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung liegt der aktuelle Gegenwert dieses halben Rentenpunktes bei 20,40 Euro im Monat. Der tatsächliche Betrag bei Auszahlung kann später höher liegen, weil sich der Rentenwert regelmäßig zum 1. Juli verändert. Politisch und gesetzlich ist die Reform bereits auf den Weg gebracht worden.

Das Rentenpaket 2025 ist seit Ende Dezember 2025 in Kraft. Die Verbesserung bei den Kindererziehungszeiten soll zum 1. Januar 2027 wirksam werden. Ausgezahlt wird die Mütterrente III für viele Bestandsrentner jedoch erst ab 2028, weil die technische Umsetzung nach Angaben der Rentenversicherung sehr aufwendig ist. Für die Zeit ab Januar 2027 soll dann eine Nachzahlung erfolgen.

Warum ausgerechnet Witwen und Witwer genauer hinschauen müssen

Wer eine Witwen- oder Witwerrente erhält, bekommt diese Leistung nicht völlig unabhängig von eigenen Einkünften. Nach Ablauf des sogenannten Sterbevierteljahres prüft die gesetzliche Rentenversicherung, ob eigenes Einkommen vorhanden ist.

Dazu zählen nicht nur Erwerbseinkommen, sondern ausdrücklich auch Renten der gesetzlichen Rentenversicherung. Übersteigt das anrechenbare Einkommen den geltenden Freibetrag, werden 40 Prozent des darüber liegenden Betrags von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Genau hier liegt der Zusammenhang mit der Mütterrente III. Weil diese Reform die eigene Altersrente oder Erwerbsminderungsrente erhöht, wächst unter Umständen auch das Einkommen, das bei der Witwen- oder Witwerrente berücksichtigt wird.

Die Mütterrente III kann also nicht deshalb zu einer Kürzung führen, weil sie eine gesonderte Sozialleistung wäre, sondern weil sie die eigene gesetzliche Rente anhebt. Und diese eigene Rente ist bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten grundsätzlich relevant.

Für viele Betroffene ist das irritierend. Die Reform wird öffentlich als Verbesserung verkauft, und das ist sie auch.

Aber im System der Hinterbliebenenrente gilt zugleich der Grundsatz, dass eine höhere eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit den Anspruch auf die abgeleitete Rente mindern kann. Wer also bereits nahe am Freibetrag liegt, kann durch die zusätzlichen Rentenpunkte in einen Bereich geraten, in dem eine Anrechnung einsetzt oder sich verstärkt.

Wer von einer Kürzung betroffen sein kann und wer eher nicht

Nicht jede Witwe und nicht jeder Witwer muss mit Einbußen rechnen. Wer keine eigene Versichertenrente bezieht, auf die die Mütterrente III aufgeschlagen werden könnte, ist von diesem Mechanismus in der Regel nicht betroffen.

Dasselbe gilt für Personen, deren anrechenbares Einkommen auch nach der Rentenerhöhung unter dem Freibetrag bleibt. In diesen Fällen erhöht die Mütterrente III die eigene Rente, ohne dass die Witwen- oder Witwerrente sinkt.

Anders sieht es bei Hinterbliebenen aus, die bereits eine eigene Altersrente oder Erwerbsminderungsrente beziehen und deren Einkommen schon jetzt in der Nähe des Freibetrags liegt. Dort kann schon ein vergleichsweise kleiner Mehrbetrag ausreichen, um eine Kürzung auszulösen. Das muss nicht heißen, dass das gesamte Plus wieder verschwindet.

In vielen Fällen reduziert sich nur ein Teil des zusätzlichen Betrags. Gleichwohl kann der Effekt psychologisch erheblich sein, weil Betroffene auf dem Rentenbescheid zwar eine Erhöhung der eigenen Rente sehen, bei der Gesamtzahlung aber deutlich weniger ankommt als erwartet.

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Auch die Zahl der vor 1992 geborenen Kinder spielt eine Rolle. Denn die zusätzliche Anerkennung wird pro Kind gewährt. Wer mehrere ältere Kinder erzogen hat, erhält eine entsprechend höhere Aufwertung der eigenen Rente. Damit steigt aber zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass die Einkommensanrechnung bei der Hinterbliebenenrente spürbar wird.

Beispiel aus der Praxis

Frau M. ist Witwe und erhält eine Witwenrente. Zusätzlich bekommt sie eine eigene Altersrente. Sie hat zwei Kinder, die beide vor 1992 geboren wurden. Durch die Mütterrente III steigt ihre eigene Altersrente ab 2027 beziehungsweise nach der späteren technischen Umsetzung um einen zusätzlichen Betrag.

Genau das kann Folgen für ihre Witwenrente haben. Denn die eigene Altersrente wird bei der Berechnung der Witwenrente als Einkommen berücksichtigt. Lag Frau M. mit ihrer bisherigen eigenen Rente schon nahe an dem maßgeblichen Freibetrag, kann die Erhöhung durch die Mütterrente III dazu führen, dass ein größerer Teil ihres Einkommens angerechnet wird. Die Folge: Ihre Witwenrente wird etwas gekürzt.

Am Ende hat Frau M. also zwar weiterhin einen Vorteil durch die höhere eigene Rente, aber der tatsächliche Zuwachs fällt kleiner aus als zunächst erwartet. Auf dem Bescheid sieht sie dann eine höhere Altersrente, gleichzeitig jedoch eine etwas niedrigere Witwenrente.

Nicht jede Anrechnung beginnt sofort

In der Debatte ist häufig von Kürzungen „ab 2027“ die Rede. Das trifft den rechtlichen Ausgangspunkt, aber nicht immer den tatsächlichen Zahlungsverlauf. Der Gesetzgeber hat nämlich für den Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2027 eine Sonderregel eingeführt. Danach bleibt der für diesen Zeitraum gewährte Zuschlag aus der Mütterrente III bei der Bestimmung der anzurechnenden Rentenleistung auf Renten wegen Todes bis Ende 2027 unberücksichtigt.

Das ist für Betroffene ein wichtiger Unterschied. Denn dadurch wird vermieden, dass die erhöhte Mütterrente für das Jahr 2027 sofort auf eine Witwen- oder Witwerrente durchschlägt. Hinzu kommt die verzögerte technische Auszahlung ab 2028. In der Praxis bedeutet das: Die gesetzliche Möglichkeit einer späteren Kürzung besteht zwar, aber sie trifft viele Hinterbliebene nicht sofort mit Beginn des Jahres 2027. Vielmehr hängt der konkrete Zeitpunkt davon ab, wann die höhere eigene Rente tatsächlich laufend in die Einkommensanrechnung einfließt.

Damit wird auch deutlich, warum pauschale Warnungen leicht in die Irre führen. Richtig ist, dass die Mütterrente III die Witwen- oder Witwerrente mindern kann. Falsch wäre dagegen die Behauptung, ab dem 1. Januar 2027 bekämen alle betroffenen Witwen unmittelbar weniger ausgezahlt. Die Rechtslage ist differenzierter, und die praktische Umsetzung erstreckt sich über einen längeren Zeitraum.

Warum die Mütterrente trotzdem ein Plus bleibt

Selbst dort, wo eine Anrechnung einsetzt, bedeutet das nicht automatisch, dass die Reform unterm Strich nachteilig ist. Die Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten funktioniert so, dass nicht der gesamte Mehrbetrag verloren geht. Maßgeblich ist nur der Teil des anrechenbaren Einkommens, der den Freibetrag übersteigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Das zusätzliche Rentenplus wird also nur teilweise abgeschmolzen.

Gerade deshalb sollte die Debatte nüchtern geführt werden. Die Formulierung „Mütterrente III führt zu weniger Rente“ greift zu kurz. Treffender wäre: Die Mütterrente III erhöht die eigene Rente, kann aber gleichzeitig die Hinterbliebenenrente mindern, wenn die Regeln zur Einkommensanrechnung greifen.

Für manche Haushalte bleibt das Plus nahezu vollständig erhalten. Für andere fällt der Zugewinn geringer aus als erwartet. Wieder andere bemerken im Alltag zunächst gar keine Veränderung, weil die Sonderregelungen und die verzögerte Auszahlung den Effekt verschieben.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Für Witwen und Witwer mit eigener Rente lohnt es sich, die Entwicklung der Bescheide in den kommenden Jahren genau zu verfolgen. Entscheidend ist nicht nur, ob Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder im Versicherungskonto richtig gespeichert sind. Ebenso wichtig ist die Frage, wie sich die erhöhte eigene Rente auf die Hinterbliebenenrente auswirkt.

Wer sich nahe am Freibetrag bewegt, sollte mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Teil der Verbesserung dort wieder gegengerechnet wird.

Zugleich ist übertriebene Sorge nicht angebracht. Die Reform führt nicht dazu, dass die Witwenrente generell entfällt. Es geht um eine mögliche Teilanrechnung in den Fällen, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Ob und in welcher Höhe das geschieht, ist immer eine Rechenfrage des individuellen Falls. Deshalb kann es sinnvoll sein, Rentenbescheide besonders sorgfältig zu prüfen, sobald die Mütterrente III umgesetzt und die Neuberechnung erfolgt ist.

Fazit

Die Mütterrente III ist sozialpolitisch eine Verbesserung, weil sie die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder auf das Niveau späterer Jahrgänge anhebt. Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das mehr Geld. Bei Witwen und Witwern mit eigener gesetzlicher Rente kann diese Verbesserung aber einen Nebeneffekt haben: Sie erhöht unter Umständen das Einkommen, das auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird. Dann kann die Witwen- oder Witwerrente sinken.

Die zugespitzte Aussage, ab 2027 drohe Witwen weniger Rente, ist deshalb nur teilweise richtig. Eine Kürzung ist möglich, aber nicht pauschal für alle Betroffenen und vielfach auch nicht sofort zum Jahresbeginn 2027.

Wichtig sind die persönliche Einkommenssituation, der Freibetrag, die Regeln zur Anrechnung und die Übergangsbestimmungen des neuen Gesetzes. Wer die Mütterrente III beurteilen will, muss deshalb beide Seiten sehen: das legitime rentenpolitische Ziel der Gleichstellung und die oft übersehene Folge, dass ein Rentenplus bei der eigenen Rente die Hinterbliebenenrente mindern kann.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, FAQ „Mütterrente III“, Stand 16. Januar 2026: Dort wird erläutert, dass die Mütterrente III zum 1. Januar 2027 wirksam werden soll, für vor 1992 geborene Kinder bis zu 36 Monate Kindererziehungszeit vorsieht, pro Kind einem halben Rentenpunkt entspricht, für Bestandsrentner im Regelfall nicht gesondert beantragt werden muss, vielfach erst ab 2028 ausgezahlt wird und als Teil der eigenen Versichertenrente auch auf Witwen- oder Witwerrenten angerechnet werden kann.