Neue Regeln für Hauseigentümer über 60: Was Sie jetzt wissen müssen

Ein eigenes Haus soll im Alter Sicherheit geben, doch eine neue Heizung oder notwendige Dämmarbeiten können die Rücklagen aufbrauchen. Seit Sommer 2026 haben sich Heizungsrecht und Förderung geändert.

Für ältere Eigentümer kommt es deshalb auf andere Fragen an: Welche Arbeiten sind tatsächlich vorgeschrieben, welche Zuschüsse stehen zur Verfügung und welcher Betrag bleibt am Ende selbst zu zahlen?

Seit Juli 2026 gelten neue Regeln für den Heizungstausch

Die wesentlichen Änderungen des Gebäudemodernisierungsgesetzes gelten seit dem 29. Juli 2026. Die bisherige allgemeine Vorgabe, neu eingebaute Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben, ist entfallen.

Damit bleiben auch neue Gas- und Ölheizungen zulässig. Ebenso wurde das bisherige Betriebsverbot für bestimmte über 30 Jahre alte Heizkessel aufgehoben, wie die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen erläutert.

Eine funktionierende Heizung muss deshalb nicht allein wegen ihres Alters oder des Alters ihres Eigentümers ausgetauscht werden. Vorgaben zur Wartung, zur Betriebssicherheit und zum Immissionsschutz bleiben allerdings zu beachten.

Neue Gas- und Ölheizungen bringen künftige Brennstoffpflichten mit

Die freie Heizungswahl beseitigt nicht die Anforderungen an den späteren Betrieb. Für Gas-, Heizöl- oder Flüssiggasheizungen, die nach dem 29. Juli 2026 neu in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, sieht § 43 Gebäudemodernisierungsgesetz steigende Anteile bestimmter klimafreundlicher Energieträger vor.

Ab 2029 müssen grundsätzlich mindestens zehn Prozent der bereitgestellten Wärme daraus stammen, ab 2030 mindestens 15 Prozent. Die Vorgabe steigt 2035 auf 30 Prozent und 2040 auf 60 Prozent; gesetzlich vorgesehene technische Alternativen können ebenfalls zur Erfüllung beitragen.

Wer heute eine neue Anlage auswählt, sollte sich deshalb die voraussichtlichen Betriebskosten und den Weg zur Erfüllung dieser Anforderungen erläutern lassen. Gerade bei einer festen Rente kann eine zunächst günstige Anschaffung durch hohe laufende Ausgaben zur Belastung werden.

Heizungsförderung: Einkommen und Selbstnutzung entscheiden

Für eine förderfähige klimafreundliche Heizung können Eigentümer seit dem 21. Juli 2026 unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 80 Prozent Zuschuss erhalten. Beim Einfamilienhaus mit einer Wohneinheit werden derzeit höchstens 28.000 Euro an förderfähigen Kosten berücksichtigt, woraus sich maximal 22.400 Euro ergeben.

Ein Anspruch auf die Höchstförderung entsteht nicht durch den Rentenbezug. Zusätzlich zur Grundförderung müssen die Voraussetzungen für die jeweiligen Boni erfüllt sein, insbesondere zur Selbstnutzung, zum Haushaltseinkommen und zur ausgetauschten Heizung.

Förderbestandteil Höhe am 29. Oktober 2026 Wichtige Voraussetzung Grundförderung 30 Prozent Einbau einer förderfähigen klimafreundlichen Heizung Einkommensbonus bis 30.000 Euro 40 Prozentpunkte Selbstnutzung und Einhaltung der Einkommensgrenze Einkommensbonus über 30.000 bis 40.000 Euro 30 Prozentpunkte Selbstnutzung und Einhaltung der Einkommensgrenze Einkommensbonus über 40.000 bis 50.000 Euro 10 Prozentpunkte Selbstnutzung und Einhaltung der Einkommensgrenze Klimageschwindigkeitsbonus 16 Prozentpunkte Selbstnutzung und Austausch einer begünstigten Altanlage

Die Einkommensstufen gelten ohne Familienzuschlag; bei mindestens einem minderjährigen Kind mit Kindergeldberechtigung erhöhen sich die Grenzen einmalig um 10.000 Euro. Die Gesamtförderung ist bei einem Einkommensbonus von 40 Prozentpunkten auf 80 Prozent begrenzt, ansonsten grundsätzlich auf 70 Prozent.

Die Bedingungen beschreibt die KfW im Förderprogramm 458. Weitere Erläuterungen bietet unser Beitrag zur Heizungsförderung für Rentner mit bis zu 22.400 Euro Zuschuss.

Eine kleine Nettorente reicht als Einkommensnachweis nicht aus

Für den Einkommensbonus zählt grundsätzlich das durchschnittliche zu versteuernde Haushaltseinkommen des zweiten und dritten Jahres vor der Antragstellung. Bei einem Antrag 2026 sind das die Jahre 2023 und 2024, wobei auch die Einkünfte der nach den Förderregeln einzubeziehenden Partner berücksichtigt werden.

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Wer erst kürzlich in Rente gegangen ist, kann deshalb trotz inzwischen niedriger Einkünfte über einer Fördergrenze liegen. Für Rentner ohne Einkommensteuerbescheide gibt es besondere Nachweisregeln, bei denen die Gesamtbruttorenten und zusätzliche Erklärungen herangezogen werden.

Die ausgezahlte Monatsrente lässt sich daher nicht einfach mit zwölf multiplizieren und mit der Fördergrenze vergleichen. Einzelheiten erläutert das Bundeswirtschaftsministerium in seinen Fragen und Antworten zur Bundesförderung für effiziente Gebäude.

Ab Februar 2027 sinken einzelne Förderbestandteile

Zum 1. Februar 2027 sinkt die Kostenobergrenze für die erste Wohneinheit um 750 Euro auf 27.250 Euro. Zugleich verringert sich der Klimageschwindigkeitsbonus von 16 auf zwölf Prozentpunkte, wie die KfW zu den neuen Förderbedingungen mitteilt.

Das kann bei einem ohnehin geplanten Austausch für den Zeitpunkt der Antragstellung sprechen. Ein hoher Zuschuss allein beantwortet aber nicht die Frage, ob sich eine bestimmte Anlage für das eigene Haus und das verfügbare Budget eignet.

Vor dem Baubeginn muss der Förderantrag stehen

Die KfW verlangt für die Antragstellung bereits einen Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit einer zulässigen aufschiebenden oder auflösenden Bedingung zur Förderzusage. Ein vorbehaltlos erteilter Auftrag kann deshalb die Förderung gefährden.

Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens gestellt werden; mit den Arbeiten sollte erst nach der Zusage begonnen werden. Wer Unterstützung bei der Antragstellung braucht, sollte diese rechtzeitig organisieren, bevor aus einem Angebot ein verbindlicher Auftrag wird.

Dämmungspflichten bestehen weiterhin

Die Änderungen beim Heizen beseitigen nicht sämtliche Anforderungen an ältere Häuser. So kann nach § 35 Gebäudemodernisierungsgesetz eine Dämmung der obersten Geschossdecke erforderlich sein, wenn der vorgeschriebene Mindestwärmeschutz fehlt und das darüberliegende Dach die Anforderungen ebenfalls nicht erfüllt.

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Daneben müssen nach § 69 des Gesetzes grundsätzlich bisher ungedämmte, zugängliche Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen gedämmt werden. Daraus folgt jedoch keine allgemeine Pflicht, jedes ältere Eigenheim vollständig auf Neubauniveau zu bringen.

Wer schon 2002 selbst im Haus wohnte, sollte Ausnahmen prüfen

Für Wohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen gibt es bei diesen Nachrüstpflichten eine wichtige Ausnahme: Hat der Eigentümer am 1. Februar 2002 eine Wohnung selbst bewohnt, treffen die betreffenden Pflichten grundsätzlich erst einen späteren neuen Eigentümer. Die Frist beträgt dann zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach diesem Stichtag.

Für langjährige Eigentümer kann deshalb der Beginn der eigenen Nutzung wichtiger sein als das Lebensalter. Bei einem anstehenden Verkauf oder einer Übertragung sollte geprüft werden, welche Verpflichtungen auf den Erwerber zukommen.

Eine Befreiung wegen besonderer Härte muss beantragt werden

Ist eine tatsächlich bestehende Anforderung im Einzelfall unzumutbar, kommt eine Befreiung nach § 102 Gebäudemodernisierungsgesetz in Betracht. Das Gesetz berücksichtigt unter anderem ein unangemessenes Verhältnis von Investition und Ertrag beziehungsweise Gebäudewert sowie besondere persönliche Umstände.

Eine geringe Rente oder gesundheitliche Einschränkungen sollten gegenüber der zuständigen Landesbehörde konkret belegt werden. Die Entscheidung ersetzt kein pauschaler Hinweis auf das Alter, und ein Befreiungsantrag bewirkt nicht automatisch die Befreiung.

Wohngeld gibt es auch für Menschen im eigenen Haus

Wer mit kleiner Rente im selbst genutzten Eigenheim lebt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Wohngeld als Lastenzuschuss erhalten. Berücksichtigt werden unter anderem bestimmte Kreditbelastungen, Bewirtschaftungskosten und die Grundsteuer, wie das Bundesbauministerium zum Lastenzuschuss erläutert.

Auch ein abbezahltes Haus schließt diese Hilfe nicht grundsätzlich aus. Entscheidend sind die berücksichtigungsfähige Belastung, das Haushaltseinkommen und die Zahl der Haushaltsmitglieder; nähere Hinweise enthält unser Beitrag zum Wohngeldanspruch von Rentnern.

Der Lastenzuschuss finanziert allerdings nicht unmittelbar eine neue Heizung. Wer bereits Grundsicherung mit berücksichtigten Unterkunftskosten erhält, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen.

Bei Grundsicherung notwendige Reparaturen mit dem Sozialamt klären

Für Leistungsberechtigte können unabweisbare und angemessene Instandhaltungs- und Reparaturkosten am geschützten selbst bewohnten Wohneigentum als Unterkunftsbedarf berücksichtigt werden. Für darüber hinausgehende unabweisbare Kosten sieht § 35a SGB XII unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen vor.

Betroffene sollten Kostenvoranschläge und die Notwendigkeit der Arbeiten möglichst vor einer Beauftragung beim Sozialamt vorlegen. Welche Fragen bei einer defekten Heizung entstehen können, zeigt der Beitrag über ein Darlehen des Sozialamts für eine neue Heizungsanlage.

Praxisbeispiel: Was von einer Heizungsrechnung übrig bleibt

Die 68-jährige Frau Berger bewohnt ihr Einfamilienhaus selbst und möchte ihre noch funktionierende, 24 Jahre alte Gasheizung durch eine förderfähige Wärmepumpe ersetzen. Ihr für die Förderung ermitteltes Haushaltseinkommen beträgt 28.000 Euro, das Angebot einschließlich aller Arbeiten 31.000 Euro.

Erfüllt sie sämtliche Voraussetzungen und beantragt sie die Förderung zu den im Oktober 2026 geltenden Bedingungen, ist der Zuschuss auf 80 Prozent von höchstens 28.000 Euro begrenzt. Das sind 22.400 Euro, sodass von der Gesamtrechnung 8.600 Euro selbst zu finanzieren bleiben.

Frau Berger muss damit sowohl ihren Eigenanteil als auch die Finanzierung bis zur Zuschussauszahlung klären. Die Förderung unterstützt ihre Entscheidung, ersetzt aber keine tragfähige Finanzierung.

Sieben Fragen und Antworten für Hauseigentümer über 60

Muss ich mein Haus sanieren, sobald ich 60 werde?

Nein, allein der 60. Geburtstag begründet keine allgemeine Sanierungspflicht. Ob Arbeiten vorgeschrieben sind, hängt von den gesetzlichen Anforderungen an das konkrete Gebäude und möglichen Ausnahmen ab.

Muss eine funktionierende Gasheizung jetzt ausgetauscht werden?

Eine allgemeine Austauschpflicht allein wegen des Alters des Eigentümers besteht nicht. Neue Gas- und Ölheizungen bleiben zulässig, wobei für bestimmte neu eingebaute Anlagen künftig steigende Anforderungen an die eingesetzten Energieträger gelten.

Erhalten Rentner automatisch 80 Prozent Heizungsförderung?

Nein, erforderlich sind die passenden Fördervoraussetzungen, insbesondere für Einkommensbonus, Selbstnutzung und Klimageschwindigkeitsbonus. Der Zuschuss wird außerdem nur aus den anerkannten Kosten bis zur jeweiligen Obergrenze berechnet.

Welche Einkommensjahre zählen bei einem Förderantrag 2026?

Grundsätzlich wird der Durchschnitt der zu versteuernden Haushaltseinkommen aus 2023 und 2024 herangezogen. Für Rentner ohne Einkommensteuerbescheide bestehen besondere Nachweismöglichkeiten mit abweichender Berechnung anhand der Bruttorenten.

Was ändert sich bei der Förderung im Februar 2027?

Ab dem 1. Februar sinkt die Kostenobergrenze für die erste Wohneinheit auf 27.250 Euro und der Klimageschwindigkeitsbonus auf zwölf Prozentpunkte. Wie stark sich das auswirkt, hängt von den übrigen Förderbestandteilen und den tatsächlichen Kosten ab.

Bin ich wegen einer kleinen Rente von Eigentümerpflichten befreit?

Eine kleine Rente führt nicht automatisch zur Befreiung. Bei einer unbilligen Härte kann eine Befreiung beantragt werden, über die die zuständige Behörde anhand des Einzelfalls entscheidet.

Kann ich trotz eines abbezahlten Hauses Wohngeld erhalten?

Ja, auch ohne laufenden Immobilienkredit kann ein Lastenzuschuss infrage kommen, weil weitere berücksichtigungsfähige Wohnkosten bestehen können. Ob ein Anspruch besteht, prüft die Wohngeldbehörde anhand Ihrer persönlichen Verhältnisse.