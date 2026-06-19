Verfällt nicht genutztes Pflegegeld?

Viele Pflegebedürftige und Angehörige sind unsicher, was mit Pflegegeld passiert, das in einem Monat nicht vollständig ausgegeben wurde. Immer wieder entsteht der Eindruck, es handle sich um ein festes Budget, das belegt, abgerechnet oder bis Monatsende verbraucht werden muss. Das ist beim Pflegegeld jedoch nicht der Fall.

Pflegegeld wird von der Pflegekasse an die pflegebedürftige Person überwiesen, wenn die häusliche Pflege selbst organisiert und sichergestellt ist. Anspruch besteht ab Pflegegrad 2, wenn die Versorgung beispielsweise durch Angehörige, Freunde oder andere ehrenamtlich tätige Pflegepersonen erfolgt. Die pflegebedürftige Person kann über das Geld frei verfügen und es etwa als Anerkennung an unterstützende Personen weitergeben.

Warum Pflegegeld kein abrechnungspflichtiges Monatsbudget ist

Pflegegeld unterscheidet sich von vielen anderen Leistungen der Pflegeversicherung. Es wird nicht nach einzelnen Rechnungen erstattet, sondern als monatlicher Geldbetrag ausgezahlt.

Deshalb muss die pflegebedürftige Person der Pflegekasse normalerweise nicht nachweisen, ob jeder Euro im selben Monat für konkrete Pflegeausgaben verwendet wurde.

Entscheidend ist nicht, ob das Pflegegeld rechnerisch vollständig verbraucht wurde. Entscheidend ist, dass die häusliche Pflege tatsächlich stattfindet und in geeigneter Weise organisiert ist. Wer in einem Monat weniger Ausgaben hat, muss den nicht ausgegebenen Betrag daher nicht automatisch zurückzahlen.

Der häufige Irrtum: Pflegegeld und andere Pflegeleistungen werden vermischt

Die Aussage „nicht genutztes Pflegegeld verfällt“ ist in dieser Pauschalität irreführend. Häufig sind in solchen Fällen nicht das Pflegegeld selbst, sondern andere Ansprüche gemeint. Dazu gehören etwa der Entlastungsbetrag, Pflegesachleistungen, Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege.

Diese Leistungen funktionieren anders als das Pflegegeld. Sie sind oft an konkrete Zwecke, Fristen, Rechnungen oder zugelassene Anbieter gebunden. Wer sie nicht nutzt oder nicht rechtzeitig abrechnet, kann Ansprüche verlieren.

Pflegegeld bleibt beim Pflegebedürftigen

Das Pflegegeld wird monatlich ausgezahlt und gehört der pflegebedürftigen Person. Es ist dafür gedacht, die selbst organisierte häusliche Pflege zu unterstützen. Eine Pflicht, am Monatsende den Restbetrag an die Pflegekasse zurückzugeben, besteht bei ordnungsgemäß gesicherter Pflege nicht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Pflegegeld beliebig ohne Pflegebezug beansprucht werden kann. Die Pflege muss tatsächlich erbracht werden. Wenn die Voraussetzungen dauerhaft nicht mehr vorliegen, kann die Pflegekasse Leistungen anpassen oder beenden.

Welche Beträge beim Pflegegeld gelten

Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad. Pflegegrad 1 löst keinen Anspruch auf Pflegegeld aus. Ab Pflegegrad 2 steigt der monatliche Betrag mit dem Umfang der anerkannten Pflegebedürftigkeit.

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Pflegegrad Pflegegeld pro Monat Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Diese Beträge zeigen, dass Pflegegeld eine regelmäßige Unterstützung für die häusliche Versorgung ist. Es ist keine Sammelkasse mit Verfallsdatum am Monatsende. Pflegebedürftige sollten dennoch darauf achten, dass Beratungsbesuche, Mitteilungspflichten und Änderungen in der Pflegesituation beachtet werden.

Anders ist es beim Entlastungsbetrag

Besonders häufig wird das Pflegegeld mit dem Entlastungsbetrag verwechselt. Der Entlastungsbetrag beträgt bis zu 131 Euro monatlich und kann unter bestimmten Voraussetzungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder bestimmte ambulante Leistungen genutzt werden. Er wird in der Regel nicht einfach frei ausgezahlt, sondern gegen Nachweis erstattet oder über Anbieter abgerechnet.

Nicht genutzte Beträge können angesammelt werden. Sie sind aber nicht unbegrenzt verfügbar. Üblicherweise können nicht verwendete Beträge aus einem Kalenderjahr noch bis zum 30. Juni des Folgejahres eingesetzt werden, danach können sie verfallen.

Auch Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege haben eigene Regeln

Bei der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege gelten ebenfalls andere Bedingungen als beim Pflegegeld. Seit Juli 2025 gibt es für beide Leistungsarten einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieser Betrag kann flexibler eingesetzt werden, ist aber weiterhin an die jeweiligen Voraussetzungen und den Kalenderjahresbezug gebunden.

Wer diese Leistungen nicht beantragt oder nicht abrechnet, kann finanzielle Unterstützung ungenutzt lassen. Das ist besonders relevant, wenn Angehörige zeitweise ausfallen, eine Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalten nötig wird oder zusätzliche Betreuung organisiert werden muss. Hier lohnt sich eine frühzeitige Beratung bei der Pflegekasse.

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Wann Pflegegeld gekürzt werden kann

Pflegegeld kann sich verändern, wenn sich die Pflegesituation ändert. Wird zum Beispiel zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst über Pflegesachleistungen eingebunden, kann eine Kombinationsleistung entstehen. Dann wird das Pflegegeld anteilig gekürzt, je nachdem, in welchem Umfang Sachleistungen genutzt werden.

Auch bei längeren Aufenthalten im Krankenhaus, in Reha-Einrichtungen oder bei vollstationärer Pflege können besondere Regelungen greifen. Zudem müssen Pflegebedürftige je nach Pflegegrad regelmäßige Beratungsbesuche nachweisen, wenn sie ausschließlich Pflegegeld beziehen. Werden diese Termine versäumt, kann die Pflegekasse das Pflegegeld kürzen oder im weiteren Verlauf einstellen.

Warum Pflegehaushalte ihre Ansprüche regelmäßig prüfen sollten

Auch wenn Pflegegeld selbst nicht wie ein ungenutzter Gutschein verfällt, bleiben in vielen Pflegehaushalten andere Leistungen ungenutzt. Das liegt oft daran, dass die einzelnen Ansprüche schwer auseinanderzuhalten sind. Viele Betroffene wissen nicht, welche Beträge frei ausgezahlt werden und welche Leistungen beantragt, nachgewiesen oder über zugelassene Anbieter abgerechnet werden müssen.

Sinnvoll ist daher ein regelmäßiger Blick auf die Leistungsübersicht der Pflegekasse. Angehörige sollten prüfen, ob neben dem Pflegegeld auch Entlastungsbetrag, Tagespflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel oder Zuschüsse zur Wohnraumanpassung in Betracht kommen. Gerade bei steigender Belastung kann eine ungenutzte Leistung spürbar entlasten.

Pflegegeld richtig einordnen

Die wichtigste Unterscheidung lautet: Pflegegeld ist eine laufende Geldleistung, andere Pflegeleistungen sind oft zweckgebundene Erstattungs- oder Sachleistungen. Wer das versteht, vermeidet Missverständnisse und kann die Unterstützung der Pflegeversicherung besser nutzen. Nicht ausgegebenes Pflegegeld muss bei gesicherter häuslicher Pflege nicht am Monatsende zurückgegeben werden.

Gleichzeitig sollten Pflegebedürftige und Angehörige nicht davon ausgehen, dass alle Pflegeleistungen dauerhaft angespart werden können. Vor allem beim Entlastungsbetrag und bei jahresbezogenen Leistungen ist Aufmerksamkeit gefragt. Wer Fristen verpasst, verschenkt unter Umständen Geld, das für Betreuung, Entlastung oder Ersatzpflege vorgesehen ist.

Beispiel aus der Praxis

Frau M. hat Pflegegrad 3 und wird überwiegend von ihrer Tochter zu Hause unterstützt. Sie erhält monatlich 599 Euro Pflegegeld. In einigen Monaten entstehen weniger direkte Ausgaben, weil die Tochter keine Fahrtkosten geltend macht und keine zusätzliche Hilfe benötigt wird.

Der nicht ausgegebene Teil des Pflegegeldes verfällt dadurch nicht. Frau M. muss ihn auch nicht an die Pflegekasse zurückzahlen, solange ihre häusliche Versorgung zuverlässig sichergestellt ist. Anders wäre es beim Entlastungsbetrag: Nutzt Frau M. anerkannte Unterstützungsangebote nicht und rechnet sie angesammelte Beträge nicht rechtzeitig ab, können diese nach Ablauf der Frist verloren gehen.

Fragen und Antworten zum Thema

Verfällt nicht genutztes Pflegegeld am Monatsende?

Nein. Pflegegeld ist keine Leistung, die am Monatsende wegen Nichtverbrauchs verfällt. Es wird ausgezahlt, wenn die häusliche Pflege sichergestellt ist und die Voraussetzungen erfüllt sind.

Muss ich der Pflegekasse nachweisen, wofür ich das Pflegegeld ausgegeben habe?

In der Regel müssen keine einzelnen Ausgaben belegt werden. Wichtig ist, dass die Pflege tatsächlich organisiert und erbracht wird. Die Pflegekasse kann jedoch prüfen, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen.

Kann ich Pflegegeld ansparen?

Das Pflegegeld wird der pflegebedürftigen Person ausgezahlt und muss nicht zwingend im selben Monat vollständig ausgegeben werden. Es sollte aber im Zusammenhang mit der häuslichen Versorgung stehen. Eine missbräuchliche Inanspruchnahme kann Folgen haben.

Was ist der Unterschied zwischen Pflegegeld und Entlastungsbetrag?

Pflegegeld wird als monatliche Geldleistung ausgezahlt. Der Entlastungsbetrag ist dagegen zweckgebunden und wird meist für anerkannte Leistungen erstattet oder direkt über Anbieter abgerechnet. Nicht genutzte Entlastungsbeträge können nur befristet übertragen werden.

Was passiert, wenn ich einen Pflegedienst zusätzlich nutze?

Dann kann Pflegegeld mit Pflegesachleistungen kombiniert werden. In diesem Fall wird das Pflegegeld anteilig reduziert, wenn der Pflegedienst Leistungen über die Pflegekasse abrechnet. Man spricht dann von einer Kombinationsleistung.

Welche Leistung kann tatsächlich verfallen?

Verfallen können vor allem Ansprüche, die an Fristen und Abrechnungen gebunden sind. Dazu zählt insbesondere der Entlastungsbetrag, wenn er nicht rechtzeitig genutzt oder abgerechnet wird. Auch jahresbezogene Leistungen wie Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sollten rechtzeitig geplant werden.