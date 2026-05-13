Online-Antrag auf Schwerbehinderung: Wo das geht und was Du dazu wissen musst

Wer eine Behinderung offiziell feststellen lassen möchte, kann den Antrag in vielen Bundesländern inzwischen online stellen. Gemeint ist meist nicht nur der spätere Schwerbehindertenausweis, sondern zunächst die Feststellung des Grades der Behinderung, kurz GdB. Erst ab einem GdB von 50 gilt eine Person rechtlich als schwerbehindert und kann einen Schwerbehindertenausweis erhalten.

Der digitale Antrag spart Wege zum Amt, ersetzt aber nicht die sorgfältige Vorbereitung. Entscheidend sind vollständige persönliche Angaben, nachvollziehbare gesundheitliche Einschränkungen und möglichst aussagekräftige medizinische Unterlagen. Wer den Antrag nur knapp ausfüllt, riskiert Nachfragen oder eine Bewertung, die die tatsächlichen Einschränkungen nicht ausreichend abbildet.

Worum es beim Antrag eigentlich geht

Viele sprechen vom Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis, tatsächlich beginnt das Verfahren häufig mit der Feststellung einer Behinderung. Die zuständige Behörde prüft, welche dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegen und welcher GdB daraus folgt. Außerdem wird entschieden, ob Merkzeichen wie G, aG, H, B, RF, Bl, Gl oder TBl eingetragen werden.

Der Ausweis selbst wird erst dann relevant, wenn ein GdB von mindestens 50 festgestellt wurde. Wer bereits einen Bescheid hat und nur einen Ausweis, ein Ersatzdokument oder ein neues Lichtbild einreichen möchte, nutzt je nach Bundesland ein anderes Online-Formular oder Kontaktformular. Deshalb ist es wichtig, vor dem Start zu prüfen, ob es um einen Erstantrag, einen Änderungsantrag oder nur um die Ausstellung eines Ausweises geht.

Wo kann man den Online-Antrag auf Schwerbehinderung stellen?

Eine bundesweit einheitliche Antragsmaske gibt es nicht. Zuständig sind die Länder beziehungsweise die dortigen Versorgungsämter, Landesämter oder kommunalen Stellen. Das Bundesportal hilft bei der Suche nach der richtigen Leistung und leitet Nutzerinnen und Nutzer anhand des Wohnorts zur passenden Stelle weiter.

Daneben gibt es die Sozialplattform, über die der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis online angestoßen werden kann. Auch dort wird die zuständige Stelle über die Postleitzahl ermittelt. In vielen Bundesländern führen eigene Landesportale oder Fachportale direkt zum Online-Antrag.

Beispiele aus den Bundesländern

In Bayern kann der Antrag auf Feststellung einer Behinderung online gestellt werden. Nach Angaben des Zentrums Bayern Familie und Soziales ist dafür keine Registrierung nötig. Wer bereits einen GdB festgestellt bekommen hat und nur einen Ausweis benötigt, kann in Bayern über ein Kontaktformular auch ein Lichtbild hochladen.

Berlin bietet die Antragstellung online oder schriftlich per Post an. Das Verfahren beginnt dort mit dem Eingang des Antrags beim Versorgungsamt, anschließend werden fehlende Unterlagen bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten angefordert. Die Entscheidung endet mit einem Bescheid, in dem der GdB und mögliche Merkzeichen genannt werden.

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Niedersachsen nutzt für Online-Anträge das System NAVO. Dort ist eine Anmeldung über die BundID vorgesehen; als Zugänge werden unter anderem Ausweis, EU-Identität, ELSTER-Zertifikat sowie Benutzername und Passwort genannt. Über das Portal können unter anderem die Feststellung einer Behinderung, die Ausstellung eines Beiblattes und die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises beantragt werden.

Welche Unterlagen wichtig sind

Der Online-Antrag lebt von den Nachweisen. Ärztliche Befunde, Krankenhausberichte, Reha-Entlassungsberichte, Gutachten, Laborbefunde oder Berichte von Fachärztinnen und Fachärzten können helfen, die gesundheitlichen Einschränkungen nachvollziehbar zu machen. Nicht jede Diagnose führt automatisch zu einem bestimmten GdB; bewertet werden vor allem die Auswirkungen im Alltag.

Vor dem Antrag kann ein Gespräch mit der Hausärztin, dem Hausarzt oder einer behandelnden Fachpraxis sinnvoll sein. Dort lässt sich klären, welche Unterlagen bereits vorliegen und welche Befunde noch fehlen. Wer mehrere Erkrankungen hat, sollte alle relevanten Beeinträchtigungen angeben, auch wenn eine davon im Alltag besonders im Vordergrund steht.

Bei der Online-Antragstellung müssen Nachweise häufig als PDF, JPG, JPEG oder PNG hochgeladen werden. Berlin nennt beispielsweise eine Gesamtgröße von 50 MB und eine maximale Dateigröße von 5 MB pro Datei. Solche Vorgaben unterscheiden sich je nach Portal, weshalb Antragstellende die Hinweise vor dem Hochladen genau lesen sollten.

Was man beim Ausfüllen beachten sollte

Der Antrag sollte nicht nur Diagnosen nennen, sondern beschreiben, welche Folgen die Erkrankungen im Alltag haben. Dazu gehören etwa Gehstrecken, Schmerzen, Erschöpfung, Hilfebedarf, Konzentrationsprobleme, Einschränkungen beim Treppensteigen oder wiederkehrende Ausfälle. Je konkreter die Angaben sind, desto besser kann die Behörde die Auswirkungen prüfen.

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Wichtig ist auch die Entbindung der behandelnden Stellen von der Schweigepflicht, sofern das Formular dies vorsieht. Nur dann kann die Behörde fehlende Unterlagen direkt anfordern. Wer Befunde bereits selbst hochlädt, kann das Verfahren oft beschleunigen, weil weniger Rückfragen nötig werden.

Der Antrag sollte vollständig und widerspruchsfrei sein. Angaben zu behandelnden Ärztinnen und Ärzten, Klinikaufenthalten, Reha-Maßnahmen und laufenden Therapien sollten aktuell sein. Wer eine Vertretung beauftragt, braucht meist eine Vollmacht oder einen Betreuungsnachweis.

Wie lange dauert das Verfahren?

Die Dauer hängt stark davon ab, ob alle medizinischen Unterlagen vorliegen und wie schnell Ärztinnen, Ärzte oder Kliniken reagieren. Berlin nennt für das Feststellungsverfahren eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von fünf bis sechs Monaten. In anderen Ländern kann die Dauer abweichen.

Nach der Prüfung erhält die antragstellende Person einen Bescheid. Darin steht, welcher GdB festgestellt wurde und ob Merkzeichen anerkannt werden. Wird ein GdB von mindestens 50 festgestellt, folgt der Schwerbehindertenausweis.

Was tun, wenn der Bescheid nicht passt?

Wer mit dem Bescheid nicht einverstanden ist, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung genau lesen. Dort steht, innerhalb welcher Frist und bei welcher Stelle ein Widerspruch möglich ist. Häufig beträgt die Frist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Ein Widerspruch sollte gut begründet werden. Hilfreich sind neue Befunde, ergänzende ärztliche Stellungnahmen oder eine genaue Beschreibung, welche Einschränkungen aus Sicht der betroffenen Person nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Beratungsstellen, Sozialverbände oder Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht können in schwierigen Fällen unterstützen.

Datenschutz und digitale Identität

Beim Online-Antrag werden sensible Gesundheitsdaten übermittelt. Deshalb sollte der Antrag nur über offizielle Portale des Bundes, der Länder, der Kommunen oder der zuständigen Fachbehörden gestellt werden. Private Informationsseiten können hilfreich erklären, ersetzen aber nicht die amtliche Antragsstrecke.

Je nach Bundesland ist eine digitale Anmeldung erforderlich. Möglich sind etwa BundID, Online-Ausweisfunktion, ELSTER-Zertifikat oder ein Nutzerkonto des Landesportals. Andere Länder bieten vereinfachte Verfahren ohne Registrierung an.

Fazit: Online geht vieles schneller, aber nicht automatisch besser

Der Online-Antrag auf Schwerbehinderung ist in vielen Regionen Deutschlands möglich und für viele Betroffene eine spürbare Erleichterung. Er führt aber nur dann zu einem guten Ergebnis, wenn die Angaben vollständig, verständlich und medizinisch belegbar sind. Wer sich vorbereitet, Befunde sammelt und die richtige Antragsart auswählt, vermeidet unnötige Verzögerungen.

Der erste Weg sollte über das Bundesportal, die Sozialplattform oder das eigene Landesportal führen. Dort lässt sich prüfen, welche Behörde zuständig ist und ob ein Online-Antrag, ein PDF-Formular oder ein Kontaktformular benötigt wird. Entscheidend bleibt: Nicht der digitale Weg allein zählt, sondern die Qualität der eingereichten Informationen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 58-jährige Arbeitnehmerin leidet seit mehreren Jahren an einer schweren Arthrose, chronischen Rückenschmerzen und einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Sie startet den Online-Antrag über das Landesportal ihres Bundeslandes und gibt nicht nur die Diagnosen an, sondern beschreibt auch, dass sie nur kurze Strecken gehen kann, regelmäßig Pausen braucht und Treppen kaum noch bewältigt.

Vor dem Absenden lädt sie aktuelle Facharztberichte, einen Reha-Entlassungsbericht und eine Medikamentenübersicht hoch. Außerdem nennt sie alle behandelnden Praxen und erteilt die notwendige Einwilligung zur Anforderung weiterer Unterlagen. Einige Monate später erhält sie den Bescheid mit dem festgestellten GdB und kann anschließend den Schwerbehindertenausweis erhalten.