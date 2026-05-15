Kommt jetzt der Energiebonus für Rentner und Pendler? Koalition prüft jetzt Direktzahlungen

Nach dem Scheitern der geplanten Entlastungsprämie rückt eine neue Frage in den Vordergrund: Soll der Staat Bürgerinnen und Bürger künftig direkt unterstützen, statt Entlastungen über Arbeitgeber, Tankstellen oder Steuerregeln zu organisieren? Im Gespräch sind Hilfen für Pendler, einkommensabhängige Zahlungen und ein möglicher Energiebonus für besonders belastete Haushalte, wie zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner.

Beschlossen ist ein solcher Energiebonus bislang nicht. Die Bundesregierung prüft nach aktuellen Berichten verschiedene Wege, um die gestiegenen Energie- und Kraftstoffkosten abzufedern. Für Rentnerinnen und Rentner, Pendler sowie Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen bleibt die Lage damit vorerst offen.

Warum die Debatte jetzt wieder Fahrt aufnimmt

Auslöser ist das Aus für die geplante Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro. Der Bundestag hatte das Vorhaben bereits beschlossen, der Bundesrat verweigerte jedoch seine Zustimmung. Am 13. Mai teilte die Bundesregierung mit, dass die Entlastungsprämie nach der Ablehnung durch die Länderkammer nicht weiterverfolgt wird.

Damit ist eine Entlastung weggefallen, die vor allem Beschäftigte erreicht hätte. Arbeitgeber hätten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung leisten können. Eine Pflicht zur Auszahlung war allerdings nicht vorgesehen.

Für Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose, viele Selbstständige und Menschen ohne Arbeitgeber wäre dieses Modell ohnehin nur begrenzt hilfreich gewesen. Genau deshalb wird nun stärker über Direktzahlungen gesprochen. Sie könnten breiter angelegt werden und wären nicht davon abhängig, ob ein Betrieb freiwillig Geld auszahlt.

Was bisher beschlossen wurde

Fest steht bislang vor allem die befristete Entlastung beim Tanken. Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel soll vom 1. Mai bis 30. Juni 2026 gesenkt werden. Einschließlich Umsatzsteuer entspricht das einer Entlastung von rund 17 Cent pro Liter.

Der Staat rechnet dadurch mit Mindereinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro. Profitieren können davon vor allem Autofahrerinnen und Autofahrer mit Verbrennerfahrzeugen sowie Unternehmen mit hohen Transportkosten. Wer kein Auto nutzt, ein Elektroauto fährt oder nur wenig tankt, spürt davon kaum etwas.

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik an. Ein Tankrabatt hilft schnell, aber nicht zielgenau. Haushalte mit geringem Einkommen, Rentner ohne Auto oder Menschen mit hohen Heiz- und Stromkosten erhalten dadurch keine direkte Unterstützung.

Direktzahlung statt Umweg über Arbeitgeber

Eine mögliche Direktzahlung hätte einen anderen Ansatz. Der Staat könnte Geld unmittelbar an Bürgerinnen und Bürger auszahlen, etwa nach Einkommen, Haushaltsgröße oder besonderer Belastung. Diskutiert wird dabei auch ein Mechanismus, der ursprünglich im Zusammenhang mit dem Klimageld entwickelt wurde.

Ein solcher Auszahlungsweg könnte den Vorteil haben, dass Hilfen schneller und gerechter verteilt werden. Statt auf freiwillige Arbeitgeberzahlungen zu setzen, würde die Entlastung direkt bei den Betroffenen ankommen. Voraussetzung wäre jedoch, dass Verwaltung, Steuerdaten und Auszahlungssysteme zuverlässig zusammenspielen.

Politisch ist noch offen, welche Gruppen berücksichtigt würden. Im Gespräch sind Pendler, Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentner. Eine konkrete Zusage gibt es derzeit nicht.

Warum Rentner besonders auf eine Entscheidung warten

Viele Rentnerhaushalte sind von steigenden Energiepreisen betroffen, ohne von arbeitsbezogenen Entlastungen zu profitieren. Eine Prämie über den Arbeitgeber erreicht sie in der Regel nicht. Auch der Tankrabatt hilft nur dann, wenn sie regelmäßig ein Auto mit Benzin- oder Dieselmotor nutzen.

Eine Direktzahlung könnte diese Lücke schließen. Sie wäre besonders dann relevant, wenn sie an Einkommen oder Bedürftigkeit geknüpft würde. Gerade ältere Menschen mit kleiner Rente hätten dadurch eine realistischere Chance auf Unterstützung.

Offen bleibt jedoch, ob die Bundesregierung Rentner ausdrücklich einbezieht. Bisher ist von Prüfungen und politischen Gesprächen die Rede. Ein Antrag, ein Gesetz oder ein Auszahlungstermin liegen noch nicht vor.

Sozialverbände sehen die bisherigen Entlastungspläne kritisch. Der Sozialverband VdK warnt insbesondere davor, dass ein Tankrabatt nicht sicher bei den Menschen ankommt, die Unterstützung am dringendsten brauchen. VdK-Präsidentin Verena Bentele erklärte dazu: „Unterste Einkommensgruppen profitieren selten.“

Nach Einschätzung des VdK trifft die Belastung nicht nur Berufspendler, sondern auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und Haushalte mit wenig Geld. Bentele verwies darauf, dass steigende Preise für diese Gruppen eine tägliche Belastung seien. Der Verband fordert deshalb sozial gestaffelte Direktzahlungen und eine faire Anpassung der Grundsicherung.

Auch aus den Ländern kommt Kritik an der bisherigen Finanzierung. Nach dem Stopp der 1.000-Euro-Entlastungsprämie im Bundesrat wurde bemängelt, dass Länder und Kommunen einen großen Teil der Steuerausfälle tragen müssten. Der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel verwies laut ZDF auf Steuermindereinnahmen von insgesamt 2,8 Milliarden Euro.

Die Bundesregierung hält dennoch daran fest, Bürgerinnen und Bürger wegen der gestiegenen Energiepreise weiter entlasten zu wollen. Regierungssprecher Steffen Meyer sagte nach der Ablehnung im Bundesrat, die Bundesregierung wolle das weitere Vorgehen besprechen. Zugleich machte er deutlich, dass auch die Länder ihren Beitrag leisten müssten.

Der SPD-Abgeordnete Michael Thews sagte im Bundestag: „Das entlastet die Menschen in Deutschland und sichert Arbeitsplätze.“ Kritiker wie die Sozialrechtsexperte Sebastian Bertram halten dagegen, dass “die Maßnahme vor allem Autofahrer erreicht und Haushalte ohne eigenes Auto kaum unterstützt.”

Auch die Caritas-Dienstgeber äußerten sich zurückhaltend zur geplanten Entlastungsprämie. Sie betonten zwar die Notwendigkeit, Beschäftigte angesichts steigender Energie- und Lebenshaltungskosten zu entlasten. Zugleich warnten sie, dass Mitarbeitende freigemeinnütziger Träger leer ausgehen könnten, wenn die Finanzierung nicht geklärt werde.

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Die Zitate zeigen, wie unterschiedlich die Maßnahme bewertet wird. Während die Bundesregierung und die Koalition schnelle Entlastung betonen, verlangen Sozialverbände und Träger eine treffsicherere Lösung. Besonders Direktzahlungen an Menschen mit niedrigen Einkommen rücken dadurch wieder stärker in den Blick.

Pendlergeld als schnelle Hilfe?

Auch Pendler stehen im Mittelpunkt der Debatte. Viele Beschäftigte sind auf das Auto angewiesen, weil der Arbeitsplatz schlecht mit Bus oder Bahn erreichbar ist. Bei hohen Spritpreisen steigen ihre monatlichen Kosten besonders schnell.

Ein mögliches Pendlergeld könnte gezielter wirken als ein allgemeiner Tankrabatt. Es könnte etwa an die Entfernung zur Arbeitsstätte oder an das Einkommen gekoppelt werden. Damit ließe sich vermeiden, dass vor allem Vielfahrer mit hohem Einkommen profitieren.

Gleichzeitig wäre ein solches Modell politisch umstritten. Klimapolitisch würde es erneut den Autoverkehr stützen. Sozialpolitisch müsste die Regierung erklären, warum Menschen ohne Auto oder mit hohen Strom- und Heizkosten nicht ebenso entlastet werden.

Welche Modelle derzeit denkbar sind

Modell Mögliche Wirkung Direkter Energiebonus Eine Auszahlung an Bürgerinnen und Bürger könnte Haushalte mit hohen Energie- und Lebenshaltungskosten unmittelbar entlasten. Einkommensabhängige Zahlung Gering- und Mittelverdiener sowie Rentner mit niedrigen Bezügen könnten stärker berücksichtigt werden. Pendlergeld Berufstätige mit hohen Fahrtkosten könnten gezielt unterstützt werden, besonders bei langen Arbeitswegen. Senkung der Stromsteuer Eine Entlastung bei Stromkosten würde breiter wirken, da fast alle Haushalte davon betroffen wären. Fortsetzung von Kraftstoffhilfen Autofahrer und Unternehmen würden kurzfristig entlastet, Haushalte ohne Verbrennerfahrzeug jedoch kaum.

Die Hürde bleibt hoch

Die Ablehnung der Entlastungsprämie im Bundesrat zeigt, wie schwierig neue Hilfen werden können. Länder und Kommunen achten darauf, wer Mindereinnahmen trägt und wie eine Maßnahme gegenfinanziert wird. Ohne Einigung zwischen Bund und Ländern dürfte auch ein neues Modell auf Widerstand stoßen.

Hinzu kommt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Eine pauschale Zahlung ist leicht verständlich, aber nicht immer treffsicher. Eine einkommensabhängige Zahlung ist gerechter, aber in der Umsetzung aufwendiger.

Auch die Finanzierung ist offen. Bereits der Tankrabatt kostet den Staat Milliarden. Weitere Direktzahlungen müssten im Haushalt abgebildet oder durch zusätzliche Einnahmen ausgeglichen werden.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Für Rentner und Pendler gibt es derzeit keinen beschlossenen neuen Energiebonus. Es gibt auch keinen Termin für eine Auszahlung und kein Antragsverfahren. Wer entsprechende Versprechen im Internet liest, sollte daher genau unterscheiden zwischen politischen Vorschlägen und geltendem Recht.

Gesichert ist aktuell nur die befristete Entlastung beim Kraftstoff. Die frühere 1.000-Euro-Prämie über Arbeitgeber ist nach der Ablehnung im Bundesrat nicht mehr der geplante Weg. Die Bundesregierung sucht jedoch weiter nach Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger wegen hoher Energiepreise zu unterstützen.

Ob daraus ein Energiebonus, ein Pendlergeld oder eine breitere Direktzahlung wird, hängt von den kommenden Beratungen ab. Entscheidend wird sein, ob die Maßnahme schnell wirkt, bezahlbar ist und die Gruppen erreicht, die wirklich unter den Kosten leiden.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin mit 1.250 Euro Monatsrente lebt allein in einer kleinen Wohnung und fährt nur selten Auto. Vom Tankrabatt profitiert sie kaum, weil ihre größten Belastungen Strom, Heizung und Lebensmittel sind. Eine Arbeitgeberprämie käme für sie ebenfalls nicht infrage, da sie nicht mehr beschäftigt ist.

Würde die Regierung dagegen eine einkommensabhängige Direktzahlung beschließen, könnte sie zu den möglichen Empfängerinnen zählen. Anders sähe es bei einem reinen Pendlergeld aus, das nur Erwerbstätige mit Arbeitsweg erreicht. Das Beispiel zeigt, warum die Ausgestaltung über den tatsächlichen Nutzen entscheidet.

Fazit

Ein Energiebonus für Rentner und Pendler ist derzeit im Gespräch, aber noch nicht beschlossen. Die Bundesregierung steht nach dem Scheitern der Entlastungsprämie unter Druck, eine neue Lösung vorzulegen. Besonders Direktzahlungen könnten die Schwächen bisheriger Modelle ausgleichen.

Für Betroffene bedeutet das: Abwarten, aber aufmerksam bleiben. Erst wenn ein konkreter Gesetzentwurf vorliegt, lässt sich sagen, wer Geld bekommt, wie hoch die Zahlung ausfällt und ob ein Antrag nötig wird. Bis dahin bleibt der Energiebonus eine politische Option, keine sichere Leistung.

Quellen

Die Bundesregierung teilte mit, dass die Entlastungsprämie nach der Ablehnung durch den Bundesrat nicht weiterverfolgt wird, zugleich aber weiter Entlastungen wegen gestiegener Energiepreise angestrebt werden.

Der Bundestag beschreibt die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel vom 1. Mai bis 30. Juni 2026 sowie die erwarteten Mindereinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro.

Das Bundesfinanzministerium hatte das Energie-Sofortprogramm und die ursprünglich geplante Entlastungsprämie im April 2026 vorgestellt.

Die ZEIT berichtete über die Beratungen der Koalition nach dem Aus der Entlastungsprämie und über mögliche Alternativen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.

Rentenbescheid24 berichtete über die Prüfung möglicher Direktzahlungen, eines Pendlergeldes und die bislang fehlende Entscheidung über einen Energiebonus.