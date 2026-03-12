Schwerbehinderung: Jahrgang 1967 – Mit GdB ab 50 früher in Rente

Lesedauer 7 Minuten

Viele Versicherte mit anerkannter Schwerbehinderung stellen sich dieselbe Frage: Wann kann ich früher aus dem Berufsleben aussteigen, und was kostet mich das später jeden Monat? Für den Jahrgang 1967 ist die Rechtslage klar.

Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 62 Jahren beziehen. Abschlagsfrei ist diese Rente jedoch erst mit 65 möglich. Dazwischen liegen drei Jahre – und damit ein dauerhafter Abschlag von bis zu 10,8 Prozent.

Für viele Betroffene ist das keine bloße Rechenaufgabe. Wer gesundheitlich angeschlagen ist, in einem belastenden Beruf gearbeitet hat oder schon lange nur noch mit Mühe durchhält, erlebt diese Entscheidung ganz konkret. Früher aussteigen entlastet oft sofort. Später in Rente zu gehen bringt dagegen dauerhaft mehr Geld. Genau zwischen diesen beiden Polen müssen Versicherte des Jahrgangs 1967 ihre Entscheidung treffen.

Was die Altersrente für schwerbehinderte Menschen vom normalen Rentenweg unterscheidet

Diese Rentenart ist kein Bonus, sondern ein gesetzlicher Ausgleich. Sie soll Menschen schützen, die wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen häufig nicht bis zur regulären Altersgrenze arbeiten können. Das Gesetz eröffnet ihnen deshalb einen früheren Zugang zur Altersrente.

Ganz entscheidend ist allerdings: Nicht jede gesundheitliche Beeinträchtigung reicht aus. Voraussetzung ist eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50.

Wer nur einen GdB von 40 hat, gilt rentenrechtlich nicht als schwerbehindert und kann diese Altersrente nicht beanspruchen. Gerade hier scheitern in der Praxis viele Erwartungen früh.

Hinzu kommt die Wartezeit von 35 Jahren. Auch dabei kursiert ein verbreitetes Missverständnis. Niemand muss dafür 35 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet haben.

Angerechnet werden nicht nur Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, sondern auch weitere rentenrechtliche Zeiten, etwa Kindererziehung, Pflege oder bestimmte Anrechnungszeiten. Genau deshalb ist der Versicherungsverlauf oft viel wichtiger, als Betroffene zunächst annehmen.

Für den Jahrgang 1967 gelten feste Altersgrenzen

Für Versicherte des Jahrgangs 1967 gibt es keine günstigeren Übergangsregeln mehr. Diese Jahrgänge fallen bereits vollständig unter die spätere Altersgrenze. Das bedeutet: Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann frühestens mit 62 Jahren beginnen. Abschlagsfrei wird sie erst mit 65 gezahlt.

Damit ist die Sache auf dem Papier eindeutig. In der Lebenswirklichkeit ist sie es oft nicht. Denn zwischen 62 und 65 liegen volle 36 Monate. Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig beginnt, sinkt sie um 0,3 Prozent.

Daraus ergibt sich der maximale Abschlag von 10,8 Prozent. Dieser Abschlag gilt nicht nur vorübergehend. Er bleibt dauerhaft bestehen.

Wer also den ersten möglichen Termin wählt, entscheidet sich nicht für eine kurze Einbuße, sondern für eine lebenslange Kürzung. Genau dieser Punkt wird häufig unterschätzt.

Was 10,8 Prozent Abschlag in der Praxis bedeuten

Auf den ersten Blick wirkt ein Abschlag von 10,8 Prozent für manche überschaubar. Im Alltag sieht das oft anders aus. Wer beispielsweise auf eine Bruttorente von 1.500 Euro käme, müsste bei einem Rentenbeginn mit 62 auf rund 162 Euro im Monat verzichten. Aus 1.500 Euro würden dann etwa 1.338 Euro. Dieser Unterschied läuft nicht ein paar Monate, sondern über viele Jahre.

Für Menschen, die gesundheitlich am Limit sind, kann der frühe Rentenstart trotzdem richtig sein. Wer körperlich schwere Arbeit leistet, unter dauerhaften Schmerzen leidet oder psychisch erschöpft ist, bewertet diese Kürzung oft anders als jemand, der die letzten Berufsjahre noch relativ stabil bewältigen kann. Dann zählt nicht nur die Höhe der späteren Rente, sondern auch die Frage, ob das Durchhalten bis 65 überhaupt realistisch ist.

Gerade deshalb sollte die Entscheidung nie aus dem Bauch heraus fallen. Erst eine saubere Rentenhochrechnung zeigt, wie groß der Unterschied zwischen einem Beginn mit 62, 63, 64 oder 65 tatsächlich ist.

Die 35 Jahre Wartezeit entscheiden oft über alles

Viele Betroffene richten ihren Blick zuerst auf den Schwerbehindertenausweis. Mindestens genauso wichtig ist aber die Wartezeit. Die 35 Jahre müssen beim Rentenbeginn vollständig erfüllt sein. Fehlen auch nur einzelne Monate, kann der geplante frühere Rentenstart scheitern.

In der Praxis kommt das häufiger vor, als viele denken. Im Versicherungsverlauf fehlen mitunter Schulzeiten, Kindererziehungszeiten, Phasen der Arbeitslosigkeit oder andere anrechenbare Zeiten. Solche Lücken fallen oft erst auf, wenn der Rentenantrag näher rückt.

Dann wird es unangenehm. Denn was jahrelang nicht geprüft wurde, lässt sich kurz vor dem Rentenbeginn nicht immer schnell bereinigen.

Gerade Menschen mit Schwerbehinderung sollten deshalb früh prüfen, ob ihr Versicherungsverlauf vollständig ist. Wer hier zu spät hinschaut, riskiert nicht nur Stress, sondern unter Umständen auch einen späteren Rentenbeginn.

Teilrente kann ein kluger Zwischenweg sein

Nicht jeder muss den Schritt aus dem Berufsleben auf einen Schlag vollziehen. Das Rentenrecht erlaubt auch eine Teilrente. Für schwerbehinderte Menschen kann das ein sinnvoller Weg sein, wenn sie die volle Belastung des Berufs nicht mehr schaffen, aber noch nicht vollständig aussteigen wollen oder können.

Das Modell ist vor allem dann interessant, wenn eine reduzierte Tätigkeit noch möglich ist. Wer etwa keine Vollzeit mehr schafft, aber noch stundenweise arbeiten kann, kann mit einer Teilrente den Einkommensverlust abfedern und den Übergang in den Ruhestand flexibler gestalten. Das schafft oft mehr Luft als der harte Schnitt zwischen voller Arbeit und voller Rente.

Hinzu kommt ein finanzieller Vorteil. Wer zunächst nicht die gesamte Rente abruft, belastet nicht automatisch alle Rentenanteile sofort mit demselben frühen Abschlag. Auch deshalb lohnt sich der genaue Blick auf diese Variante.

Hinzuverdienst ist heute kein starres Hindernis mehr

Lange Zeit galt der Hinzuverdienst neben einer vorgezogenen Altersrente als heikles Thema. Das hat sich verändert. Heute kann auch neben einer vorgezogenen Altersrente grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdient werden, ohne dass die Altersrente allein deshalb gekürzt wird.

Das macht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen deutlich flexibler. Wer früher in Rente geht, muss nicht zwangsläufig vollständig aus dem Erwerbsleben verschwinden. Für manche ist genau das der passende Weg: weniger Belastung, ein früherer Rentenbeginn und daneben noch Einkommen aus einer angepassten Tätigkeit.

Ganz ohne Prüfung sollte man diesen Weg aber nicht gehen. Auch wenn rentenrechtlich mehr möglich ist als früher, bleiben steuerliche und beitragsrechtliche Fragen. Nicht jede Variante, die zulässig ist, ist am Ende auch wirtschaftlich sinnvoll.

Warum die Entscheidung auch für Krankengeld und Absicherung wichtig ist

Die Wahl zwischen Vollrente und Teilrente wirkt nicht nur auf die Rentenhöhe. Sie kann auch Folgen für die sozialrechtliche Absicherung haben. Gerade wenn jemand weiterarbeitet und gesundheitlich instabil bleibt, kann die Teilrente in bestimmten Konstellationen günstiger sein als der unmittelbare Bezug einer Vollrente.

Dieser Punkt wird oft erst spät erkannt. Wer bei der Rentenentscheidung nur auf das Lebensalter und die Abschläge schaut, übersieht schnell, dass auch Fragen der Absicherung im Krankheitsfall eine Rolle spielen können. Deshalb sollte die Rentenplanung nie isoliert erfolgen. Sie betrifft fast immer mehr als nur den Rentenbescheid.

Bei der Betriebsrente droht noch eine praktische Falle

Besonders aufmerksam sollten Versicherte sein, die zusätzlich eine Betriebsrente oder Zusatzversorgung erwarten. Hier kann die Teilrente derzeit noch Probleme auslösen. In manchen Versorgungssystemen hängt die Auszahlung der Betriebsrente davon ab, dass zunächst eine gesetzliche Vollrente bezogen wird. Wer zuerst nur eine Teilrente nimmt, kann dadurch in Schwierigkeiten geraten.

Gerade im öffentlichen Dienst und bei bestimmten Zusatzversorgungssystemen ist das ein reales Problem. Wer betroffen ist, sollte deshalb nicht nur die gesetzliche Rente planen, sondern auch die Regeln des eigenen Versorgungsträgers genau prüfen.

Ab 2027 soll sich diese Lage verbessern. Der Gesetzgeber will die bisherige Hürde bei Teilrenten und Betriebsrenten entschärfen. Das ist eine wichtige Nachricht. Trotzdem gilt: Die konkrete Versorgungsordnung bleibt entscheidend. Automatisch löst sich dadurch nicht jeder Fall.

Für manche ist die Erwerbsminderungsrente der bessere Weg

Wer schwerbehindert ist und gesundheitlich kaum noch belastbar ist, denkt oft zuerst an die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das ist nachvollziehbar, aber nicht immer die beste Lösung. In manchen Fällen kann eine Erwerbsminderungsrente finanziell günstiger sein.

Das gilt vor allem dann, wenn selbst eine reduzierte Erwerbstätigkeit kaum noch möglich ist. Allerdings sind die Hürden hoch. Eine Schwerbehinderung allein reicht für eine Erwerbsminderungsrente nicht aus. Entscheidend ist, ob das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt rentenrechtlich stark genug eingeschränkt ist. Genau daran scheitern viele Anträge.

Trotzdem sollte diese Möglichkeit nicht vorschnell beiseitegeschoben werden. Wer gesundheitlich wirklich am Ende seiner Kräfte ist, sollte vor einer endgültigen Rentenentscheidung prüfen lassen, welcher Rentenweg langfristig günstiger ist.

Wer zu spät plant, verliert oft Spielraum

Ein häufiger Fehler zeigt sich immer wieder: Viele Versicherte beschäftigen sich erst kurz vor dem gewünschten Rentenbeginn ernsthaft mit ihren Möglichkeiten. Dann fehlen Unterlagen, Zeiten sind ungeklärt oder der Schwerbehindertenstatus ist noch nicht gesichert. Das führt schnell zu unnötigem Druck.

Gerade beim Jahrgang 1967 ist frühe Planung besonders wichtig. Denn hier greifen mehrere Fragen ineinander. Reichen die 35 Jahre wirklich aus? Ist der GdB 50 rechtzeitig anerkannt? Wie hoch fällt die Rente mit Abschlag aus? Ist eine Teilrente besser? Gibt es eine Betriebsrente? Und wäre vielleicht sogar eine Erwerbsminderungsrente die günstigere Lösung?

Wer diese Fragen erst auf den letzten Metern stellt, hat oft kaum noch Gestaltungsmöglichkeiten. Wer sie früh klärt, kann Lücken schließen, Varianten durchrechnen und Fehlentscheidungen vermeiden.

Schwerbehindertenrente 1967: Die Rechtslage ist klar, die Entscheidung bleibt schwierig

Für Versicherte des Jahrgangs 1967 ist die gesetzliche Regel eindeutig. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann mit 62 Jahren beginnen, dann aber mit dauerhaften Abschlägen. Abschlagsfrei ist sie erst mit 65 möglich. Voraussetzung sind ein anerkannter GdB von mindestens 50 und 35 Jahre Wartezeit.

Schwieriger als die Rechtslage ist die persönliche Entscheidung. Wer früher in Rente geht, gewinnt Entlastung, verliert aber dauerhaft Geld. Wer bis 65 wartet, erhält eine höhere Rente, muss jedoch oft gesundheitlich belastende Jahre zusätzlich bewältigen. Dazwischen gibt es mit Teilrente und Hinzuverdienst Modelle, die für viele passender sein können als die klassische Vollrente.

Am Ende zählt deshalb nicht nur, was gesetzlich möglich ist. Entscheidend ist, welcher Weg unter den eigenen gesundheitlichen, beruflichen und finanziellen Bedingungen am sinnvollsten ist.

FAQ

Wann kann der Jahrgang 1967 mit GdB 50 in Rente gehen?

Versicherte des Jahrgangs 1967 können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen frühestens mit 62 Jahren beziehen. Abschlagsfrei ist diese Rente erst mit 65 Jahren möglich.

Wie hoch ist der Abschlag bei der Schwerbehindertenrente mit 62?

Wer als Jahrgang 1967 bereits mit 62 in Rente geht, muss mit dem maximalen Abschlag von 10,8 Prozent rechnen. Dieser Abschlag bleibt dauerhaft bestehen.

Welche Voraussetzungen gelten für die Schwerbehindertenrente 1967?

Erforderlich sind ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 zum Zeitpunkt des Rentenbeginns und die Wartezeit von 35 Jahren mit anrechenbaren rentenrechtlichen Zeiten.

Muss man 35 Jahre durchgehend gearbeitet haben?

Nein. Für die Wartezeit zählen nicht nur Beschäftigungsjahre. Auch andere rentenrechtliche Zeiten können angerechnet werden, etwa Kindererziehung, Pflege oder bestimmte Anrechnungszeiten.

Kann ich neben der Schwerbehindertenrente weiter arbeiten?

Ja. Auch neben einer vorgezogenen Altersrente ist heute grundsätzlich Hinzuverdienst möglich, ohne dass die Altersrente allein deshalb gekürzt wird. Trotzdem sollten die steuerlichen und beitragsrechtlichen Folgen genau geprüft werden.

Ist Teilrente bei Schwerbehinderung sinnvoll?

Das kann im Einzelfall eine gute Lösung sein. Eine Teilrente eignet sich vor allem dann, wenn eine volle Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich ist, aber eine reduzierte Arbeit noch infrage kommt.

Was passiert mit der Betriebsrente bei einer Teilrente?

Hier ist Vorsicht nötig. In manchen Versorgungssystemen kann eine Teilrente die Auszahlung der Betriebsrente erschweren. Betroffene sollten deshalb die Regeln ihres Versorgungsträgers frühzeitig prüfen.

Ist die Erwerbsminderungsrente manchmal besser als die Schwerbehindertenrente?

Ja, in manchen Fällen kann sie finanziell günstiger sein. Das gilt vor allem dann, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen so stark sind, dass selbst eine reduzierte Tätigkeit kaum noch möglich ist. Die Hürden für eine Erwerbsminderungsrente sind allerdings hoch.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Die Rentenleistungen 2026