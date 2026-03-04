Schwerbehinderung: Schnellere Antragsverfahren mit Künstlicher Intelligenz (KI)

Lesedauer 2 Minuten

Künstliche Intelligenz ermöglicht, Verwaltungsvorgänge automatisiert laufen zu lassen, und das kann eine Chance sein, die oft zähflüssigen Prozesse beim Versorgungsamt zu verkürzen. Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat dazu jetzt einen Schritt getan.

Bescheide dauern oft Monate

In Sachsen-Anhalt sollen Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung künftig schneller bearbeitet werden. Aktuell warten Betroffene oft monatelang auf einen Bescheid – CDU und SPD fordern deshalb deutlich mehr Tempo.

Die KI ist keine Lösung für alles

Die Künstliche Intelligenz kann zwar viele Behördenproesse deutlich schneller abwickeln, als es bisher der Fall ist, doch dies ist nur ein Teil der Probleme, die das Bundesland in der Bearbeitung hat; und die entsprechenden Schwierigkeiten sind auch in anderen Regionen Deutschland nur allzu bekannt.

Hinter den langen Wartezeiten steckt nicht nämlich nicht nur Bürokratie, die sich tatsächlich straffen lässt. Sie liegen auch an den Engpässen in den medizinischenBewertungen. Für die endgültige Entscheidung ist eine versorgungsmedizinische Begutachtung nötig. Die dafür qualifizierten Ärzte gibt es bundesweit zu wenig.

Neues Landesamt: Start verzögert sich

Eigentlich sollte bereits zum 1. Februar ein neues Landesamt für Soziales, Jugend und Gesundheit geschaffen werden, um Zuständigkeiten zu bündeln und Verfahren zu beschleunigen. Das hat aus organisatorischen Gründen aber nicht geklappt, wie die SPD-Fraktionsführung erklärt.

Geplant ist, dass die neue Behörde ihren Hauptsitz in Halle bekommt, mit Nebenstellen in Magdeburg und Dessau-Roßlau.

Welche Rolle eine KI spielen soll

Die SPD setzt bei der Beschleunigung auf Digitalisierung: Eine Künstliche Intelligenz soll in einem ersten Schritt Anträge vorsortieren und einfache Prüfungen übernehmen. Die medizinische Kernentscheidung bleibt aber weiter Sache der versorgungsmedizinischen Begutachtung.

Kritik: Gefahr weiterer Verzögerungen und fehlendes Personal

Die Linksfraktion warnt vor zusätzlichen Verzögerungen – und kritisiert, dass kein zusätzliches Personal bereitgestellt werde. Gerade für Betroffene seien weitere Verschleppungen besonders problematisch.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Auch wenn KI und Behördenumbau Entlastung bringen sollen: Kurzfristig hängt die Bearbeitungsdauer weiter stark davon ab, wie schnell medizinische Bewertungen organisiert werden können.

Nach Angaben der CDU gab es dazu Gespräche mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen – ob das den Engpass rasch löst, bleibt abzuwarten.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Worum geht es in Sachsen-Anhalt konkret?

Das Land will Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung schneller bearbeiten, weil Betroffene derzeit oft monatelang auf Bescheide warten.

Welche Rolle soll KI spielen?

Eine KI soll Anträge in einem ersten Schritt vorsortieren und einfache Prüfungen übernehmen, um die Verwaltung zu entlasten.

Entscheidet die KI am Ende über den Grad der Behinderung?

Nein. Die endgültige Entscheidung erfordert eine versorgungsmedizinische Bewertung, die nur speziell qualifizierte Ärztinnen und Ärzte vornehmen dürfen.

Warum dauert es bislang so lange?

Ein Hauptproblem ist der Engpass bei versorgungsmedizinisch qualifizierten Fachkräften, die bundesweit knapp sind.

Was ist mit der neuen Behörde – kommt die jetzt oder nicht?

Geplant ist ein neues Landesamt (Hauptsitz Halle, Nebenstellen Magdeburg und Dessau-Roßlau), das Verfahren bündeln und beschleunigen soll. Der Start war eigentlich zum 1. Februar vorgesehen, hat sich aber aus organisatorischen Gründen verzögert.

Fazit

Sachsen-Anhalt will die langen Wartezeiten bei der Anerkennung einer Schwerbehinderung verkürzen – mit einer neuen Behörde und KI-gestützter Vorsortierung.

Entscheidend bleibt aber der Engpass bei der versorgungsmedizinischen Begutachtung: Solange dort Personal fehlt, kann Technik zwar Abläufe beschleunigen, aber nicht alle Verzögerungen auflösen.