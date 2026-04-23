Schwerbehinderung: Bußgeld 55 Euro droht dem Falschen — wer jetzt Merkzeichen aG beantragen sollte

Wer kaum fünfzig Meter laufen kann, braucht keinen Beweis seiner Gehunfähigkeit mehr — er braucht das richtige Argument. Versorgungsämter lehnen das Merkzeichen aG, das für den blauen Behindertenparkausweis zwingend erforderlich ist, regelmäßig mit der Begründung ab, der Betroffene könne sich in vertrauter Umgebung noch ausreichend fortbewegen.

Das Bundessozialgericht hat genau diese Praxis am 9. März 2023 als rechtswidrig eingestuft — und damit Zehntausenden schwerbehinderten Menschen eine Widerspruchsbegründung in die Hand gegeben, die Versorgungsämter nicht ignorieren können. Wer einen Ablehnungsbescheid akzeptiert, verschenkt nicht nur einen Parkplatz, sondern reale Mobilität.

Blauer Parkausweis und Merkzeichen aG: Warum der Schwerbehindertenausweis allein nicht reicht

Ein Schwerbehindertenausweis mit GdB 100 berechtigt nicht automatisch zum Parken auf Behindertenparkplätzen. Der entscheidende Eintrag im Ausweis ist das Merkzeichen aG — für außergewöhnliche Gehbehinderung. Wer dieses Merkzeichen trägt, erhält auf Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde den blauen EU-Parkausweis, der in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt.

Wer das Merkzeichen nicht hat, kommt an den ausgewiesenen Behindertenparkplätzen mit Rollstuhlsymbol nicht heran — auch nicht mit G und B und einem GdB von 90.

Rechtsgrundlage für den blauen Ausweis ist § 45 Abs. 1b StVO. Die Voraussetzungen des Merkzeichens aG selbst regelt § 229 Abs. 3 SGB IX: Eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung, die einem Grad der Behinderung von mindestens 80 entspricht, muss vorliegen.

Die betroffene Person muss sich wegen der Schwere ihrer Beeinträchtigung dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeugs bewegen können. Nicht der Gesamt-GdB ist maßgeblich, sondern der GdB speziell für die mobilitätsbezogene Beeinträchtigung.

Außer bei Merkzeichen aG berechtigen auch Blindheit (Merkzeichen Bl) sowie beidseitige Amelie oder Phokomelie — angeborene Gliedmaßenfehlbildungen — zum blauen Ausweis. Vergleichbare Funktionseinschränkungen, etwa nach beidseitiger Beinamputation, können ebenfalls ausreichen. Diese Fälle werden von Versorgungsämtern weniger bestritten als das Merkzeichen aG — der Streit konzentriert sich auf die außergewöhnliche Gehbehinderung.

Der Unterschied zwischen blauem und orangem Ausweis ist gravierend: Der orange Ausweis — ausgestellt nach § 46 StVO auf Basis von Merkzeichen G und B mit bestimmten GdB-Kombinationen — erlaubt das Parken im eingeschränkten Halteverbot und auf Anwohnerparkplätzen für bis zu drei Stunden. Behindertenparkplätze mit Rollstuhlsymbol bleiben tabu.

Der blaue Ausweis öffnet diese Plätze und gewährt zusätzlich kostenfreies Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten sowie zeitlich unbeschränktes Parken im Zonenhalteverbot, solange in zumutbarer Nähe keine Alternative besteht.

Merkzeichen aG: Wie Versorgungsämter den falschen Maßstab anlegen

Der häufigste Fehler, den Versorgungsämter bei der Begutachtung machen, ist gut dokumentiert: Sie bewerten die Gehfähigkeit der betroffenen Person in vertrauter oder geschützter Umgebung — der eigenen Wohnung, einem Krankenhausflur mit gleichmäßigem Boden. Wenn jemand dort noch zehn oder zwanzig Meter gehen kann, lehnen sie das Merkzeichen ab. Diese Praxis ist seit dem BSG-Urteil vom 9. März 2023 nicht mehr haltbar.

Das Bundessozialgericht hat in zwei Revisionen (Az. B 9 SB 1/22 R und B 9 SB 8/21 R) klargestellt: Maßstab ist der öffentliche Verkehrsraum nach dem Verlassen eines Kraftfahrzeugs. Bordsteinkanten, Bodenunebenheiten, Kopfsteinpflaster, abfallende und ansteigende Wege — das ist die Umgebung, die für die Beurteilung entscheidend ist, nicht die Strecke vom Sofa zur Küche.

Wer im öffentlichen Raum dauernd nur mit fremder Hilfe oder unter großer Anstrengung gehen kann, erfüllt die Voraussetzung — auch wenn er in der Wohnung noch eigenständig mobil ist.

Das zweite Verfahren (B 9 SB 8/21 R) betraf einen Kläger mit globaler Entwicklungsstörung, der im häuslichen Umfeld frei gehen konnte, in unbekannter Umgebung jedoch zwingend auf Begleitung angewiesen war. Das BSG sprach ihm das Merkzeichen zu: Der Sinn des Schwerbehindertenrechts umfasse gerade das Aufsuchen veränderlicher, unbekannter Einrichtungen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens.

Gehfähigkeit ausschließlich in vertrauter Umgebung steht der Zuerkennung des Merkzeichens aG nicht entgegen.

Renate M., 68, aus Hannover, leidet seit Jahren an einer schweren Herzinsuffizienz und fortgeschrittenem Kniegelenkverschleiß. Ihr GdB beträgt 80, sie trägt die Merkzeichen G und B. Im Freien bricht sie nach fünfzig Metern ab — die Beine versagen, der Atem stockt. Das Versorgungsamt lehnte aG ab: Sie könne sich in der Wohnung noch selbstständig bewegen. Mit dem BSG-Urteil von 2023 im Widerspruch änderte sich das Bild: Nicht die Strecke in der Wohnung zählt, sondern der Weg von der Parklücke zur Arztpraxis. Der Widerspruch hatte Erfolg.

Diese Erkrankungen können das Merkzeichen aG begründen

Das Versorgungsamt prüft das Merkzeichen nicht anhand einer geschlossenen Diagnoseliste. Entscheidend ist, ob die konkrete Gehfähigkeit im öffentlichen Raum dauerhaft so eingeschränkt ist, dass der gesetzliche Maßstab erreicht wird. Das BSG hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass verschiedenste Gesundheitsstörungen in Frage kommen: Störungen bewegungsbezogener, neuromuskulärer oder mentaler Funktionen ebenso wie Störungen des kardiovaskulären oder Atmungssystems.

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In der Praxis kommen MS mit ausgeprägten Gangstörungen, Parkinson im fortgeschrittenen Stadium, neuromuskuläre Erkrankungen, schwere Herzinsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit sowie Polyneuropathie mit Sturzgefahr in Betracht — aber auch psychische Beeinträchtigungen, die Mobilität in unbekannter Umgebung dauerhaft verhindern.

Entscheidend ist nicht die Diagnose allein, sondern die dokumentierte Gehfähigkeit im öffentlichen Raum: Gehstrecke im Freien, Einsatz von Hilfsmitteln, ärztliche Befunde zur Sturzgefahr. Diese Indikatoren muss ein Gutachten erfassen — und ein Versorgungsamt kann sie nicht mit einem Hinweis auf die häusliche Mobilität beiseitelegen.

Widerspruch gegen die Ablehnung von Merkzeichen aG: Fristen und Strategie

Wer einen ablehnenden Bescheid des Versorgungsamts erhält, hat einen Monat ab Zustellung Zeit, Widerspruch einzulegen. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Begründung des Widerspruchs noch nicht fertig ist — der Widerspruch kann fristwahrend ohne Begründung eingelegt werden; die Begründung darf dann innerhalb eines weiteren Monats nachgereicht werden. Das Widerspruchsverfahren ist kostenfrei.

Der erste Schritt nach dem Widerspruch ist die Akteneinsicht. Das Recht darauf folgt aus § 25 SGB X und kann nicht verweigert werden. Aus den Akten wird erkennbar, welche Unterlagen dem Gutachter vorlagen, welche Diagnosen er berücksichtigt hat und auf welcher Grundlage er die Gehfähigkeit bewertet hat. Oft zeigt sich dabei, dass der Gutachter ausschließlich Befunde aus dem häuslichen Umfeld herangezogen hat — genau das, was das BSG 2023 für unzureichend erklärt hat.

Die Widerspruchsbegründung muss konkret schildern, wie die Gehfähigkeit im öffentlichen Raum aussieht — nicht abstrakt, sondern mit messbaren Angaben. Wie viele Meter schafft die betroffene Person auf einem normalen Gehweg mit Bordsteinen? Wie verhält es sich an einer Bushaltestelle, auf dem Weg zum Arzt, beim Einkaufen? Ärztliche Atteste, die diese Angaben enthalten, sind stärker als allgemeine Diagnose-Bestätigungen.

Neue Befunde können jederzeit bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens nachgereicht werden — auch wenn sie nach dem Bescheid erstellt wurden.

Das BSG-Urteil vom 9. März 2023 ist dabei kein abstraktes Zitat, sondern ein handfestes Argument: Versorgungsämter und Widerspruchsbehörden müssen sich damit auseinandersetzen, wenn es im Widerspruch explizit benannt wird. Wer in der Begründung formuliert, dass die Behörde einen falschen Beurteilungsmaßstab angelegt hat — nämlich die häusliche Mobilität statt der Gehfähigkeit im öffentlichen Verkehrsraum —, zwingt die Widerspruchsbehörde zur inhaltlichen Auseinandersetzung.

Lehnt auch die Widerspruchsbehörde ab, bleibt die Klage beim Sozialgericht. Die Frist beträgt ebenfalls einen Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids. Kläger tragen keine Gerichtskosten im sozialgerichtlichen Verfahren. Wer Prozesskostenhilfe benötigt, kann diese parallel beantragen. Die Erfolgsaussichten für gut begründete Klagen sind nach der BSG-Rechtsprechung von 2023 deutlich besser als zuvor.

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Blauer Parkausweis beantragen: Unterlagen und zuständige Behörde

Das Merkzeichen aG wird beim Versorgungsamt beantragt — entweder im Rahmen eines Erstantrags auf Feststellung der Behinderung oder als Änderungsantrag bei bestehendem Schwerbehindertenausweis. Der blaue Parkausweis selbst ist dann bei der Straßenverkehrsbehörde, dem Ordnungsamt oder dem Landratsamt zu beantragen — je nach Bundesland und Gemeinde gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten.

Für den blauen Parkausweis werden benötigt: ein ausgefüllter Antrag (Vordruck online oder im Bürgeramt erhältlich), eine Kopie des Schwerbehindertenausweises — Vorder- und Rückseite —, eine Kopie des aktuellen Versorgungsamt-Bescheids sowie ein aktuelles Lichtbild. Der Ausweis ist kostenlos und wird für maximal fünf Jahre ausgestellt.

Er ist personenbezogen, nicht fahrzeuggebunden: Er kann genutzt werden, wenn die berechtigte Person im Fahrzeug mitfährt — gleichgültig ob sie selbst fährt oder gefahren wird.

Der Ausweis muss beim Parken gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe ausgelegt werden. Der Schwerbehindertenausweis allein genügt nicht und berechtigt nicht zum Parken auf Behindertenparkplätzen. Ein häufiger Fehler in der Praxis: Inhaber legen ihren Schwerbehindertenausweis statt des blauen Parkausweises aus — das gilt als Verstoß.

Was der blaue Parkausweis erlaubt — und was nicht

Der blaue EU-Parkausweis öffnet ausgewiesene Behindertenparkplätze mit Rollstuhlsymbol. Darüber hinaus gelten weitere Parkerleichterungen: Im eingeschränkten Halteverbot darf bis zu drei Stunden geparkt werden, auf Anwohnerparkplätzen ebenfalls bis zu drei Stunden. An Parkuhren und Parkscheinautomaten entfällt die Gebühr.

Im Zonenhalteverbot darf die zugelassene Parkdauer überschritten werden. In verkehrsberuhigten Bereichen darf außerhalb markierter Flächen geparkt werden, sofern der durchgehende Verkehr nicht behindert wird. In Fußgängerzonen ist das Parken während der freigegebenen Ladezeiten erlaubt.

Diese Erleichterungen gelten nur, wenn in zumutbarer Entfernung keine andere geeignete Parkmöglichkeit besteht. Das absolute Halteverbot — Zeichen 283 — darf auch mit blauem Ausweis nicht ignoriert werden. Auf Gehwegen ist das Parken ebenfalls nicht erlaubt, selbst mit Parkausweis. Wer auf einem Behindertenparkplatz unbefugt parkt, zahlt ein Bußgeld von 55 Euro — zusätzlich droht das Abschleppen.

Personenbezogener Parkplatz vor der Wohnung

Wer einen blauen Parkausweis besitzt, kann bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen, einen Parkplatz direkt vor der Wohnung oder der Arbeitsstätte einzurichten — mit einem Schild, das nur dem jeweiligen Ausweisinhaber das Parken erlaubt. Einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht; die Behörde entscheidet nach Ermessen. Dieses Ermessen muss jedoch fehlerfrei ausgeübt werden: Eine Ablehnung ohne sachliche Prüfung der konkreten Situation ist anfechtbar.

Voraussetzungen für die Einrichtung: Es darf keine zumutbare Alternativparkmöglichkeit in erreichbarer Nähe geben — etwa eine barrierefrei zugängliche Garage. Die verkehrliche und bauliche Umsetzbarkeit muss vor Ort gegeben sein. Bei privaten Flächen ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich.

Unterlagen, die üblicherweise verlangt werden: eine beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises, Führerschein, Fahrzeugzulassung, ein ärztliches Attest zur Gehfähigkeit sowie bei Mietern die Zustimmung des Vermieters.

Kommunen handhaben die Einrichtung personenbezogener Parkplätze unterschiedlich. In dicht besiedelten städtischen Gebieten wird die Ablehnung häufig mit fehlender Umsetzbarkeit begründet. Wer eine Ablehnung erhält, sollte prüfen, ob die Begründung konkret auf seine Situation eingeht oder lediglich allgemein formuliert ist — pauschalierte Ablehnungen sind im Widerspruchsverfahren angreifbar.

Häufige Fragen zum blauen Parkausweis und Merkzeichen aG

Reicht ein GdB von 80 für das Merkzeichen aG?

Nicht automatisch. Der Gesamt-GdB spielt keine Rolle — es muss ein mobilitätsbezogener GdB von mindestens 80 vorliegen, also der Teilwert, der allein auf die Einschränkung der Gehfähigkeit entfällt. Wer GdB 80 aus verschiedenen Teilwerten zusammensetzt, ohne dass einer davon allein 80 erreicht, erfüllt die Voraussetzung nicht.

Kann ich das Merkzeichen aG auch bei psychischen Erkrankungen bekommen?

Ja. Das BSG hat 2023 im Verfahren B 9 SB 8/21 R klargestellt, dass auch psychische und mentale Beeinträchtigungen das Merkzeichen begründen, wenn sie Mobilität im öffentlichen Raum dauerhaft und erheblich einschränken — etwa wenn jemand in unbekannter Umgebung zwingend auf Begleitung angewiesen ist.

Was tun, wenn das Versorgungsamt das aG ablehnt, weil ich zu Hause noch gehen kann?

Widerspruch einlegen — Frist: ein Monat ab Zustellung. Die Begründung muss auf das BSG-Urteil vom 9. März 2023 (B 9 SB 1/22 R) verweisen und darlegen, dass der Maßstab die Gehfähigkeit im öffentlichen Verkehrsraum ist, nicht im häuslichen Bereich. Ärztliche Atteste, die die Gehstrecke im Freien konkret beziffern, stärken die Position erheblich.

Darf meine Tochter mit meinem blauen Parkausweis parken, wenn sie mich fährt?

Ja — wenn Sie als berechtigte Person im Fahrzeug mitfahren. Wer das Fahrzeug nur für Erledigungen ohne die berechtigte Person nutzt, darf die Parkvergünstigungen nicht in Anspruch nehmen. Das gilt auch für Familienangehörige.

Gilt der blaue Parkausweis auch im europäischen Ausland?

Ja, in allen EU-Mitgliedstaaten. Im Ausland muss der Ausweis aufgeklappt werden, damit der Text in der jeweiligen Landessprache sichtbar ist. Die konkreten Rechte variieren je nach Land und sind der beiliegenden mehrsprachigen Broschüre zu entnehmen.

Quellen:

Bundessozialgericht: Urteil vom 09.03.2023, B 9 SB 1/22 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 09.03.2023, B 9 SB 8/21 R

ADAC: Behindertenparkplatz – Erleichterungen für Menschen mit Behinderung

reha-recht.de: BSG zur Definition einer außergewöhnlichen Gehbehinderung

Plagemann Rechtsanwälte: BSG-Kommentar Merkzeichen aG, Urteil 09.03.2023

betanet: Parkerleichterungen – Behinderung