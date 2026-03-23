Schwerbehinderung: 5 Änderungen beim Behinderungsgrad 2026

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Seit 2026 gelten neue Maßstäbe für die Feststellung des Grades der Behinderung, kurz GdB. Grundlage ist die sechste Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung. Was auf den ersten Blick nach einer juristischen Feinjustierung klingt, hat für viele Betroffene weitreichende Folgen. Denn die Neuregelung verändert die Art und Weise, wie gesundheitliche Beeinträchtigungen bewertet werden. Es geht nun noch stärker darum, wie sich Erkrankungen tatsächlich auf das tägliche Leben auswirken. Damit verschiebt sich der Blick weg von der reinen medizinischen Diagnose hin zu den konkreten Belastungen im Alltag.

Für Menschen mit chronischen Krankheiten, für Krebspatientinnen und Krebspatienten, für Personen mit psychischen Erkrankungen und für alle, die auf den Status der Schwerbehinderung angewiesen sind, ist diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung. Schon kleine Veränderungen bei der Bewertung können darüber entscheiden, ob ein Schwerbehindertenausweis weiter besteht, ob ein besonderer Kündigungsschutz greift oder ob ein früherer Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen möglich bleibt.

Neue Bewertungslogik: Nicht die Krankheit allein, sondern ihre Folgen zählen

Die wohl wichtigste Veränderung liegt in der grundsätzlichen Bewertungssystematik. Maßgeblich ist nicht mehr in erster Linie, welche Diagnose vorliegt, sondern wie stark die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben tatsächlich eingeschränkt ist. Gemeint sind damit etwa Einschränkungen bei der selbstständigen Lebensführung, bei der Mobilität, in der Kommunikation, im sozialen Umgang oder bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen.

Diese Neuausrichtung hat praktische Konsequenzen für jedes Feststellungsverfahren. Wer einen Antrag stellt oder eine Höherstufung erreichen will, kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass ärztliche Diagnosen für sich genommen ausreichen. Entscheidend ist vielmehr, ob aus den Unterlagen nachvollziehbar hervorgeht, welche konkreten funktionellen Beeinträchtigungen bestehen. Das betrifft zum Beispiel die Frage, ob Wege nur noch unter erheblichen Schwierigkeiten zurückgelegt werden können, ob soziale Kontakte krankheitsbedingt stark eingeschränkt sind oder ob alltägliche Verrichtungen nur mit Hilfe möglich sind.

Für die Behörden bedeutet das eine genauere Prüfung. Für Betroffene bedeutet es einen höheren Darlegungsaufwand. Medizinische Befunde bleiben wichtig, doch sie müssen erkennbar machen, welche Folgen die Erkrankung im realen Leben hat. Wer lediglich Diagnosen auflistet, ohne die Auswirkungen auf den Alltag zu beschreiben, läuft eher Gefahr, niedriger eingestuft zu werden.

Tabelle: 5 Änderungen beim Grad der Behinderung

Neue Regel 2026 Beschreibung Teilhabebeeinträchtigung statt Diagnose Seit 2026 steht bei der Feststellung des Grades der Behinderung nicht mehr in erster Linie die Krankheit selbst im Vordergrund, sondern die Frage, wie stark die betroffene Person im Alltag, in ihrer Mobilität, in der selbstständigen Lebensführung und bei der sozialen Teilhabe eingeschränkt ist. GdB ist kein Maßstab für die Erwerbsfähigkeit Der Grad der Behinderung beschreibt ausschließlich die Auswirkungen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung auf das allgemeine Leben. Er sagt nichts darüber aus, ob jemand noch arbeiten kann oder ob ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente besteht. Gesamt-GdB wird nicht addiert Mehrere Erkrankungen werden nicht einfach zusammengerechnet. Ausgangspunkt ist die schwerste Beeinträchtigung. Weitere Leiden erhöhen den Gesamt-GdB nur dann, wenn sie die Teilhabe zusätzlich und messbar verschlechtern. Höherer GdB in der Heilungsbewährung oft nur befristet Nach schweren Erkrankungen, etwa Krebs, kann während der Heilungsbewährung vorübergehend ein höherer GdB anerkannt werden. Nach Ablauf dieser Phase erfolgt jedoch eine neue Bewertung, bei der nur die dauerhaft verbleibenden Einschränkungen berücksichtigt werden. Schmerzen und psychische Erkrankungen werden genauer geprüft Übliche Schmerzen gelten grundsätzlich bereits als in der Grunderkrankung enthalten. Eine zusätzliche Bewertung kommt nur bei überdurchschnittlich starken Schmerzen oder bei eigenständigen psychischen Erkrankungen in Betracht, wenn diese den Alltag zusätzlich beeinträchtigen.

Der GdB ist kein Maßstab für die Arbeitsfähigkeit

Eine weitere Klarstellung betrifft die Bedeutung des Grades der Behinderung selbst. Der GdB beschreibt ausschließlich die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am allgemeinen Leben. Er sagt dagegen nichts darüber aus, in welchem Umfang jemand noch arbeiten kann oder nicht.

Damit wird ein Missverständnis angesprochen, das in der Praxis seit Jahren für Unsicherheit sorgt. Viele Menschen setzen einen hohen GdB mit Erwerbsunfähigkeit oder zumindest mit Erwerbsminderung gleich. Diese Annahme ist rechtlich unzutreffend. Auch wer einen GdB von 50 oder mehr hat, ist nicht automatisch erwerbsgemindert. Umgekehrt kann eine Person erwerbsgemindert sein, ohne einen besonders hohen GdB zu besitzen.

Das ist vor allem bei Rentenfragen wichtig. Die Erwerbsminderungsrente richtet sich nach anderen gesetzlichen Maßstäben als die Feststellung einer Schwerbehinderung. Bei der Erwerbsminderung geht es darum, wie viele Stunden täglich unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch gearbeitet werden kann. Beim GdB wird dagegen untersucht, wie stark die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben insgesamt eingeschränkt ist. Beide Bereiche überschneiden sich zwar in der Lebenswirklichkeit vieler Betroffener, rechtlich bleiben sie jedoch voneinander getrennt.

Mehrere Erkrankungen führen nicht automatisch zu einem höheren GdB

Besonders bedeutsam ist auch die Vorgabe zur Bildung des sogenannten Gesamt-GdB. Schon bislang galt, dass einzelne GdB-Werte nicht einfach zusammengerechnet werden dürfen. Die Neuregelung verdeutlicht diesen Grundsatz jedoch noch einmal und schärft den Blick auf die Gesamtwirkung der Beeinträchtigungen.

Ausgangspunkt bleibt die schwerste Funktionsbeeinträchtigung. Weitere Erkrankungen oder Leiden werden nur dann erhöhend berücksichtigt, wenn sie die Teilhabeeinschränkung tatsächlich zusätzlich verstärken. Das ist vor allem dann relevant, wenn mehrere gesundheitliche Probleme zwar gleichzeitig bestehen, sich ihre Auswirkungen aber überschneiden oder bereits durch die Hauptbeeinträchtigung mit erfasst sind.

Gerade hier entstehen häufig falsche Erwartungen. Viele Betroffene gehen davon aus, dass mehrere Diagnosen zwangsläufig zu einem deutlich höheren Gesamt-GdB führen müssten. In der Praxis ist das aber oft nicht der Fall. Wer etwa mehrere Erkrankungen hat, die ähnliche Auswirkungen auf Belastbarkeit, Mobilität oder Alltagsbewältigung haben, erhält nicht automatisch eine höhere Bewertung. Erforderlich ist vielmehr, dass die zusätzlichen Leiden eine eigenständige und nachvollziehbare Verschlechterung der Teilhabe bewirken.

Diese Sichtweise kann im Einzelfall dazu führen, dass ein erhoffter Sprung auf einen höheren GdB ausbleibt. Vor allem dann, wenn Betroffene einen Änderungsantrag stellen, weil weitere Erkrankungen hinzugekommen sind, sollte sorgfältig geprüft werden, ob diese tatsächlich zu einer deutlich stärkeren Gesamtbeeinträchtigung führen. Andernfalls kann das Verfahren ohne den erhofften Vorteil enden.

Heilungsbewährung: Höhere Einstufung oft nur auf Zeit

Besonders sensibel ist die Lage für Menschen, die sich nach schweren Erkrankungen in der Phase der Heilungsbewährung befinden. Das betrifft vor allem viele Krebserkrankungen. In dieser Zeit wird der GdB häufig vorübergehend höher angesetzt, weil das Rückfallrisiko, die psychische Belastung und die Folgen der Therapie in die Bewertung einfließen.

Die neue Rechtslage macht deutlich, dass diese höhere Einstufung regelmäßig nicht dauerhaft besteht. Nach Ablauf der Heilungsbewährung, die häufig fünf Jahre dauert, erfolgt eine erneute Prüfung. Dann wird bewertet, welche bleibenden Beeinträchtigungen tatsächlich noch vorhanden sind. Fällt diese Belastung geringer aus als während der Nachsorgephase, kann der GdB abgesenkt werden.

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Für Betroffene ist das von großer praktischer Tragweite. Wer während der Heilungsbewährung als schwerbehindert anerkannt wurde, sollte sich nicht darauf verlassen, dass dieser Status ohne Weiteres bestehen bleibt. Sobald die befristet berücksichtigten Belastungsfaktoren entfallen, kommt es auf die verbleibenden Funktionsstörungen an. Das kann etwa Folgen von Operationen, dauerhafte Organbeeinträchtigungen, Erschöpfungszustände, neuropathische Beschwerden oder psychische Nachwirkungen betreffen. Liegen solche Beeinträchtigungen nur noch in geringerem Umfang vor, ist eine Herabstufung möglich.

Für Personen, die sich dem Renteneintritt nähern oder auf Nachteilsausgleiche angewiesen sind, kann eine solche Neubewertung erhebliche Konsequenzen haben. Deshalb ist es besonders wichtig, rechtzeitig zu prüfen, welche gesundheitlichen Einschränkungen nach Ablauf der Heilungsbewährung noch medizinisch dokumentiert und im Alltag erkennbar sind.

Schmerzen und psychische Erkrankungen werden differenzierter beurteilt

Auch bei Schmerzen und psychischen Erkrankungen hat die Verordnung die Bewertungsmaßstäbe präzisiert. Dabei geht es nicht darum, diese Leiden abzuwerten. Vielmehr wird genauer unterschieden, welche Belastungen bereits in einer Grunderkrankung enthalten sind und wann eine zusätzliche Bewertung in Betracht kommt.

Übliche Schmerzen, die mit einem bestimmten Leiden typischerweise verbunden sind, gelten grundsätzlich als bereits mitberücksichtigt. Eine zusätzliche Anhebung des GdB kommt eher dann in Betracht, wenn Schmerzen über das gewöhnliche Maß hinausgehen, besonders stark ausgeprägt sind oder eine eigenständige Auswirkung auf die Teilhabe entfalten.

Ähnlich verhält es sich mit psychischen Belastungen. Nicht jede seelische Reaktion auf eine körperliche Erkrankung führt automatisch zu einer gesonderten Erhöhung. Erforderlich ist vielmehr, dass eine eigenständige psychische Erkrankung vorliegt oder dass die seelische Beeinträchtigung ein Ausmaß erreicht, das den Alltag nachweislich zusätzlich beeinträchtigt.

Damit steigen die Anforderungen an die medizinische Begründung. Wer auf starke Schmerzen oder psychische Folgen verweist, muss diese möglichst konkret belegen. Allgemeine Hinweise reichen oft nicht aus. Wichtig sind Beschreibungen dazu, wie häufig die Beschwerden auftreten, wie intensiv sie sind und welche alltäglichen Folgen daraus entstehen. Das kann sich etwa auf Schlaf, Konzentration, Belastbarkeit, soziale Kontakte oder die Fähigkeit zur selbstständigen Organisation des Tages beziehen.

Wer von den Änderungen besonders betroffen ist

Die Neuregelung betrifft im Grundsatz alle Menschen, bei denen ein GdB neu festgestellt, überprüft oder geändert werden soll. Besonders spürbar sind die Folgen jedoch für bestimmte Gruppen. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen, deren gesundheitliche Situation zwar dauerhaft belastend ist, deren Einschränkungen aber nicht immer leicht messbar erscheinen. Auch Personen mit mehreren gleichzeitig bestehenden Leiden müssen genauer darlegen, inwiefern sich diese Belastungen gegenseitig verstärken.

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Hohe Relevanz haben die neuen Maßstäbe außerdem für Menschen mit einem bereits festgestellten GdB, die eine Erhöhung beantragen möchten. Denn ein Änderungsantrag eröffnet immer auch die Möglichkeit einer umfassenden Neubewertung. Wenn die Behörde dabei zu dem Ergebnis kommt, dass die bisherigen Voraussetzungen nicht mehr in gleichem Umfang vorliegen oder dass die Auswirkungen im Alltag geringer einzuschätzen sind, droht im ungünstigen Fall sogar eine Herabstufung.

Besonders aufmerksam sollten auch Versicherte sein, die kurz vor der Altersrente für schwerbehinderte Menschen stehen. Hier kann bereits die Frage, ob ein GdB von wenigstens 50 weiter anerkannt wird, über den Rentenzugang entscheiden. Fällt der Schwerbehindertenstatus weg oder wird er nicht rechtzeitig erreicht, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf den geplanten Rentenbeginn haben.

Für Krebspatientinnen und Krebspatienten ist vor allem das Ende der Heilungsbewährung ein kritischer Zeitpunkt. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen wiederum kommt es stärker als bisher auf eine genaue fachärztliche Beschreibung der Alltagsfolgen an. Auch Beziehende einer Erwerbsminderungsrente sollten die Unterschiede zwischen rentenrechtlicher Leistungsfähigkeit und schwerbehindertenrechtlicher Teilhabebeeinträchtigung genau kennen, um keine falschen Erwartungen an das GdB-Verfahren zu knüpfen.

Welche praktischen Folgen strengere Bewertungen haben können

Wenn Versorgungsämter und zuständige Behörden genauer auf die tatsächliche Teilhabebeeinträchtigung abstellen, verändert das die Erfolgsaussichten in vielen Verfahren. In Einzelfällen kann dies zu einer präziseren und gerechteren Bewertung führen, weil die tatsächlichen Belastungen stärker berücksichtigt werden. Gleichzeitig steigt aber das Risiko, dass Menschen mit lückenhaft dokumentierten Einschränkungen schlechter eingestuft werden als bislang.

Besonders einschneidend ist dies, wenn der GdB unter die Schwelle von 50 sinkt. Dann entfällt regelmäßig der Status als schwerbehinderter Mensch. Damit können zahlreiche Nachteilsausgleiche verloren gehen. Dazu gehören etwa der besondere Kündigungsschutz, zusätzlicher Urlaub für schwerbehinderte Beschäftigte, steuerliche Vergünstigungen und rentenrechtliche Vorteile. Für viele Betroffene handelt es sich also nicht um eine abstrakte Verwaltungsfrage, sondern um eine Entscheidung mit spürbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

Auch psychologisch ist das Verfahren belastend. Wer sich über Jahre als schwerbehindert anerkannt sah und nun eine Überprüfung erlebt, empfindet eine mögliche Herabstufung oft als Infragestellung der eigenen gesundheitlichen Realität. Hinzu kommt, dass Antragsverfahren ohnehin häufig langwierig und komplex sind.

Je höher die Anforderungen an die Darlegung der Alltagsfolgen, desto stärker hängt das Ergebnis auch davon ab, wie gut medizinische Unterlagen formuliert und wie sorgfältig gesundheitliche Einschränkungen beschrieben werden.

Typische Fehler im Verfahren und warum sie gefährlich sind

In der Beratungspraxis zeigt sich immer wieder, dass viele Anträge nicht an fehlenden Erkrankungen scheitern, sondern an einer unzureichenden Darstellung ihrer Folgen. Ein häufiger Irrtum besteht darin, Befunde und Diagnosen lediglich beizufügen, ohne zu erläutern, wie sich daraus konkrete Einschränkungen im täglichen Leben ergeben. Wer etwa schwere Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, anhaltende Schmerzen oder soziale Rückzugsreaktionen hat, sollte nicht voraussetzen, dass diese Beeinträchtigungen aus einer Diagnose automatisch hervorgehen.

Ebenso problematisch ist die Annahme, mehrere Erkrankungen müssten zwangsläufig zu einem höheren GdB führen. Wer mit dieser Erwartung einen Änderungsantrag stellt, ohne die zusätzliche Alltagsverschlechterung belegen zu können, riskiert Enttäuschungen. Hinzu kommt ein weiterer Fehler, der oft unterschätzt wird: Ein Antrag auf Erhöhung kann immer auch eine erneute Gesamtprüfung auslösen.

Dadurch steht nicht nur die erhoffte Verbesserung im Raum, sondern auch die Möglichkeit einer niedrigeren Bewertung.

Gerade bei langjährig bestehenden Bescheiden ist daher Vorsicht geboten. Vor einem Änderungsantrag sollte geprüft werden, ob die aktuelle gesundheitliche Situation wirklich besser dokumentierbar ist als zuvor und ob neue oder verschlimmerte Beeinträchtigungen sich im Alltag nachvollziehbar auswirken. Wer diesen Schritt unüberlegt geht, kann unter Umständen mehr verlieren als gewinnen.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer einen Antrag auf Feststellung oder Änderung des Grades der Behinderung stellt, sollte seine Unterlagen gezielt vorbereiten. Dabei kommt es darauf an, nicht nur Krankheiten zu benennen, sondern funktionelle Einschränkungen möglichst konkret darzustellen. Entscheidend sind nachvollziehbare Schilderungen dazu, welche Tätigkeiten nur eingeschränkt möglich sind, welche Belastungen regelmäßig auftreten und in welchen Lebensbereichen Unterstützung oder Schonung erforderlich ist.

Hilfreich sind ärztliche Stellungnahmen, die genau auf die Auswirkungen im Alltag eingehen. Relevanz haben zum Beispiel Einschränkungen beim Gehen, Stehen, Treppensteigen, beim längeren Sitzen, bei der Haushaltsführung, bei der eigenständigen Organisation des Tages, in der Kommunikation oder im Umgang mit Stress und sozialen Situationen. Auch Schwankungen des Gesundheitszustands sollten berücksichtigt werden, wenn sie den Alltag wesentlich beeinflussen.

Vor einem Änderungsantrag empfiehlt sich eine sorgfältige Abwägung. Wer bereits einen anerkannten GdB besitzt, sollte prüfen, ob die angestrebte Verbesserung wirklich realistische Erfolgsaussichten hat und ob gleichzeitig das Risiko einer Herabstufung besteht. In vielen Fällen ist es sinnvoll, fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen, etwa durch Sozialverbände, im Sozialrecht tätige Beratungsstellen oder spezialisierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

Einordnung aus sozialrechtlicher Sicht

Aus sozialrechtlicher Perspektive zeigt sich, dass die seit 2026 geltende Ausrichtung an der tatsächlichen Teilhabebeeinträchtigung häufig unterschätzt wird. Das Verfahren ist nicht allein medizinisch geprägt, sondern in hohem Maß von der Frage bestimmt, wie gesundheitliche Einschränkungen praktisch erfassbar und rechtlich bewertbar gemacht werden. Gerade darin liegt für viele Betroffene die Schwierigkeit.

Die neue Rechtslage verlangt eine wesentlich präzisere Verbindung zwischen Befund und Lebenswirklichkeit. Wer diesen Zusammenhang nicht ausreichend darlegt, riskiert nicht nur eine Ablehnung des Antrags, sondern unter Umständen auch eine ungünstigere Neubewertung eines bereits bestehenden GdB. Aus Sicht der Beratung wird deshalb immer wichtiger, medizinische Unterlagen nicht nur auf Diagnosen, sondern auf ihre Aussagekraft für den Alltag hin zu prüfen.

Warum die Reform mehr ist als eine bloße Verwaltungsänderung

Die Reform beim Grad der Behinderung steht für einen allgemeinen Trend im Sozialrecht: Weg von pauschalen Zuschreibungen, hin zu einer funktionalen Betrachtung der tatsächlichen Lebenssituation. Das kann im besten Fall zu differenzierteren Entscheidungen führen. Es bedeutet aber auch, dass Betroffene stärker gefordert sind, ihre Situation präzise, widerspruchsfrei und gut belegt darzustellen.

Gerade deshalb ist die Neuregelung nicht nur für Menschen von Bedeutung, die erstmals einen Antrag stellen. Auch bereits anerkannte schwerbehinderte Menschen sollten die veränderte Rechtslage kennen. Denn sobald eine Überprüfung ansteht oder ein Änderungsantrag erwogen wird, gelten die neuen Maßstäbe. Was früher unter Umständen noch eher auf Grundlage der Diagnose bewertet wurde, muss nun noch deutlicher durch konkrete Teilhabeeinschränkungen belegt werden.

Fazit: Höhere Anforderungen, größere Risiken, aber auch mehr Bedarf an guter Vorbereitung

Die Änderungen beim Grad der Behinderung seit 2026 führen zu einer strengeren und zugleich differenzierteren Bewertungspraxis. Maßgeblich ist noch stärker als zuvor, wie sich gesundheitliche Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auswirken. Diagnosen allein reichen häufig nicht mehr aus, um einen bestimmten GdB zu rechtfertigen. Mehrere Erkrankungen werden nicht addiert, sondern nach ihrer Gesamtwirkung beurteilt.

Nach einer Heilungsbewährung kann es zu einer erneuten, oftmals niedrigeren Einstufung kommen. Schmerzen und psychische Erkrankungen werden genauer abgegrenzt und müssen in ihren konkreten Folgen dargestellt werden.

Für Betroffene bedeutet das vor allem eines: Die Qualität der Antragstellung gewinnt deutlich an Bedeutung. Wer seine alltäglichen Einschränkungen nachvollziehbar und medizinisch fundiert darlegt, verbessert die Chancen auf eine angemessene Bewertung. Wer sich dagegen auf Diagnosen oder allgemeine Beschreibungen beschränkt, setzt sich einem erheblichen Risiko aus. Vor allem dann, wenn ein bestehender Schwerbehindertenstatus auf dem Spiel steht, sollte jeder Verfahrensschritt gut vorbereitet sein.

Quellen

Bundesgesetzblatt, BGBl. 2025 I Nr. 228 vom 02.10.2025, Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung.