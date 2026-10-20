Schwerbehindertenausweis ohne Ablaufdatum schützt nicht vor Prüfung

Wer seit vielen Jahren mit einer dauerhaften Behinderung lebt, muss seinen Schwerbehindertenausweis häufig trotzdem regelmäßig erneuern lassen. Dabei kann die zuständige Behörde den Ausweis unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Ablaufdatum ausstellen.

Entscheidend ist, ob künftig noch eine wesentliche Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse zu erwarten ist. Allerdings führt selbst eine lebenslange Behinderung nicht zwangsläufig zu einem unbefristeten Schwerbehindertenausweis.

Gerichte haben bestätigt, dass eine Befristung auch bei dauerhaft bestehenden Einschränkungen zulässig sein kann. Für Betroffene lohnt es sich deshalb, die Voraussetzungen und ihre Möglichkeiten bei der Neuausstellung zu kennen.

Ein Schwerbehindertenausweis ist normalerweise fünf Jahre gültig

Die Gültigkeitsdauer ist in § 6 der Schwerbehindertenausweisverordnung geregelt. Danach wird der Schwerbehindertenausweis grundsätzlich für höchstens fünf Jahre ausgestellt.

Eine Ausnahme enthält § 6 Absatz 2 Satz 2. Wenn eine Neufeststellung wegen einer wesentlichen Änderung der gesundheitlichen Verhältnisse nicht zu erwarten ist, kann die Behörde den Ausweis unbefristet ausstellen.

Das kommt beispielsweise bei dauerhaft bestehenden Funktionsbeeinträchtigungen infrage, bei denen nach medizinischer Einschätzung keine erhebliche Veränderung mehr zu erwarten ist.

Allerdings sieht die Vorschrift ausdrücklich eine Möglichkeit und keine Verpflichtung vor. Auch wenn sich der Gesundheitszustand voraussichtlich nicht mehr wesentlich verändert, muss die Behörde deshalb nicht in jedem Fall einen Ausweis ohne Ablaufdatum ausstellen.

Ein dauerhaft anerkannter GdB reicht allein nicht aus

Viele Menschen besitzen einen Feststellungsbescheid, in dem ein Grad der Behinderung (GdB) von 50, 70 oder sogar 100 anerkannt wurde. Enthält dieser Bescheid kein Enddatum, gehen manche davon aus, dass auch der Schwerbehindertenausweis dauerhaft gültig sein müsste.

Zwischen beiden Dokumenten besteht jedoch ein wichtiger rechtlicher Unterschied: Der Feststellungsbescheid regelt den anerkannten Grad der Behinderung und gegebenenfalls weitere gesundheitliche Merkmale. Der Schwerbehindertenausweis dient dagegen als amtlicher Nachweis dieser Feststellungen.

Läuft der Ausweis ab, endet deshalb nicht zugleich die anerkannte Schwerbehinderung. Solange der Feststellungsbescheid wirksam bleibt, besteht die behördliche Feststellung grundsätzlich weiter.

Die Befristung bedeutet zunächst nur, dass nach Ablauf der Gültigkeit ein neuer Ausweis benötigt wird. Eine erneute medizinische Feststellung des GdB ist dafür nicht grundsätzlich erforderlich.

Was bei einem abgelaufenen Ausweis zu beachten ist, erläutert auch unser Beitrag „Schwerbehinderung: Ein abgelaufener Ausweis beendet den GdB nicht automatisch“.

Gericht bestätigt Befristung trotz schwerer Erkrankung

Dass selbst ein hoher GdB keinen Anspruch auf einen unbefristeten Ausweis garantiert, zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 29. September 2023 (L 8 SB 1641/23).

In dem Verfahren verlangte eine Frau die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises ohne Ablaufdatum. Sie litt seit vielen Jahren unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen, darunter psychischen Erkrankungen. Im Laufe des Verfahrens wurde bei ihr ein GdB von 80 festgestellt.

Die Klägerin argumentierte, dass ihre Erkrankungen seit langer Zeit bestünden und eine wesentliche Verbesserung nicht mehr zu erwarten sei. Außerdem stelle die regelmäßige Erneuerung des Ausweises für sie eine zusätzliche Belastung dar.

Das Landessozialgericht wies ihre Berufung dennoch zurück. Nach Auffassung der Richter konnten gesundheitliche Veränderungen durch medizinische Behandlung oder Psychotherapie nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die bisherige Dauer der Erkrankungen genügte deshalb nicht, um eine unbefristete Ausstellung zu verlangen. Das Gericht stellte außerdem klar, dass selbst eine dauerhaft unveränderte gesundheitliche Situation nicht zwangsläufig einen Anspruch auf einen unbefristeten Ausweis begründet.

Die gesetzliche Regelung lässt der Behörde bei dieser Entscheidung einen Ermessensspielraum.

Wann eine unbefristete Ausstellung möglich ist

Für die Ausnahme von der üblichen Befristung kommt es vor allem auf die medizinische Prognose an. Die Behörde muss beurteilen, ob sich die gesundheitlichen Verhältnisse, die für den anerkannten GdB und die Merkzeichen entscheidend sind, voraussichtlich noch wesentlich verändern werden.

Bei dauerhaften und nicht rückgängig zu machenden Funktionsverlusten kann eine solche Prognose für einen unbefristeten Ausweis sprechen.

Bei Erkrankungen mit wechselndem Verlauf ist die Einschätzung schwieriger. Auch eine chronische Erkrankung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich ihre Auswirkungen auf die Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe künftig nicht mehr verändern können.

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Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie bestätigt in seinen amtlichen Informationen, dass eine unbefristete Ausstellung möglich ist, wenn nach ärztlicher Einschätzung keine wesentliche gesundheitliche Veränderung zu erwarten ist.

Die Entscheidung hängt jedoch vom jeweiligen Einzelfall ab. Eine allgemeine Liste von Erkrankungen, die immer zu einem Schwerbehindertenausweis ohne Ablaufdatum führen, enthält die Verordnung nicht.

So können Betroffene einen unbefristeten Ausweis beantragen

Wer einen befristeten Schwerbehindertenausweis besitzt, kann sich an die zuständige Feststellungsbehörde wenden und um eine unbefristete Neuausstellung bitten.

Dabei sollte ausdrücklich auf § 6 Absatz 2 Satz 2 der Schwerbehindertenausweisverordnung Bezug genommen werden. So wird deutlich, dass die Behörde die Ausnahme von der üblichen Befristung prüfen soll.

Hilfreich können ärztliche Befundberichte sein, aus denen hervorgeht, dass die festgestellten Einschränkungen dauerhaft bestehen und eine wesentliche Veränderung nicht zu erwarten ist.

Eine entsprechende ärztliche Einschätzung sollte möglichst konkret ausfallen. Die alleinige Feststellung, dass eine Erkrankung chronisch oder nicht heilbar ist, beantwortet noch nicht vollständig die Frage nach möglichen Veränderungen der gesundheitlichen Verhältnisse.

Betroffene können außerdem erläutern, welche besonderen Belastungen mit wiederholten Ausweisverfahren verbunden sind. Ob diese Umstände eine Ausnahme rechtfertigen, muss die Behörde im Einzelfall beurteilen.

Wichtig ist, die gewünschte Neuausstellung nicht mit einem Antrag auf Neufeststellung des GdB zu verwechseln. Wer lediglich einen neuen Ausweis benötigt, muss nicht automatisch eine vollständige Überprüfung seiner Behinderung beantragen.

Auch ein unbefristeter Ausweis schützt nicht vor späteren Überprüfungen

Ein Schwerbehindertenausweis ohne Ablaufdatum bedeutet nicht, dass die gesundheitliche Situation niemals wieder überprüft werden darf.

Nach § 48 SGB X können Verwaltungsakte mit Dauerwirkung unter bestimmten Voraussetzungen geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich verändert haben.

Das kann auch eine bereits anerkannte Schwerbehinderung betreffen. Verbessert sich die gesundheitliche Situation erheblich, darf die Behörde prüfen, ob der bisherige GdB und die anerkannten Merkzeichen weiterhin gerechtfertigt sind.

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Eine unbefristete Ausstellung verhindert daher keine spätere rechtmäßige Neufeststellung.

Umgekehrt darf die Behörde einen anerkannten GdB nicht allein deshalb herabsetzen, weil der Ausweis abgelaufen ist oder seit der letzten Feststellung mehrere Jahre vergangen sind. Dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen einer Änderung erfüllt sein.

Für Kinder und bestimmte Aufenthaltstitel gelten besondere Regeln

Nicht jeder Schwerbehindertenausweis kann unabhängig von anderen Umständen unbefristet ausgestellt werden. Die Schwerbehindertenausweisverordnung enthält für bestimmte Personengruppen besondere Befristungen.

Bei Kindern unter zehn Jahren darf die Gültigkeitsdauer längstens bis zum Ende des Monats reichen, in dem sie das zehnte Lebensjahr vollenden.

Für schwerbehinderte Menschen zwischen zehn und 15 Jahren ist eine Gültigkeit bis längstens zum Ende des Monats möglich, in dem das 20. Lebensjahr vollendet wird.

Auch bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit können besondere Einschränkungen gelten. Ist der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltsgestattung oder die Arbeitserlaubnis befristet, darf die Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises die entsprechende gesetzliche Frist nicht überschreiten.

Eine dauerhaft bestehende Behinderung hebt diese besonderen Vorgaben nicht auf.

Was tun, wenn die Behörde einen unbefristeten Ausweis ablehnt?

Lehnt die zuständige Behörde die unbefristete Ausstellung ab, sollten Betroffene zunächst nach den konkreten Gründen fragen.

Wichtig ist insbesondere, ob die Behörde eine wesentliche gesundheitliche Veränderung erwartet oder aus anderen Gründen an der Befristung festhält.

Für den Rechtsschutz gibt es eine Besonderheit. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg stellte in seinem Urteil vom 29. September 2023 fest, dass die Befristung des Schwerbehindertenausweises selbst keinen eigenständig anfechtbaren Verwaltungsakt im Sinne des § 31 SGB X darstellt.

Deshalb kann nicht ohne Weiteres auf dieselbe Weise dagegen vorgegangen werden wie gegen einen Bescheid über den Grad der Behinderung.

Im entschiedenen Verfahren kam eine allgemeine Leistungsklage nach § 54 Absatz 5 Sozialgerichtsgesetz in Betracht. Damit kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Ausstellung eines entsprechenden Ausweises gerichtlich verlangt werden.

Ob dieser Rechtsweg im Einzelfall sinnvoll ist, sollte vor einer Klage sozialrechtlich geprüft werden. Denn auch vor Gericht führt eine dauerhaft bestehende Behinderung nicht zwangsläufig zum Anspruch auf einen Ausweis ohne Ablaufdatum.

Neuen Schwerbehindertenausweis rechtzeitig beantragen

Wer keinen unbefristeten Ausweis erhält, sollte sich rechtzeitig um die Neuausstellung kümmern.

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie weist darauf hin, dass Ausweise im Scheckkartenformat nicht einfach verlängert werden können. Stattdessen wird eine neue Karte ausgestellt.

In Niedersachsen werden Betroffene nach Angaben des Landesamtes in der Regel etwa sechs bis acht Wochen vor Ablauf schriftlich informiert. Außerdem kann die Neuausstellung über das Onlineverfahren des Landesamtes beantragt werden.

Die Verfahren unterscheiden sich allerdings zwischen den Bundesländern. Wer keine rechtzeitige Nachricht erhält, sollte sich selbst an die zuständige Behörde wenden.

Besonders wichtig ist ein gültiger Ausweis für Menschen, die regelmäßig Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. Ein abgelaufenes Dokument kann beispielsweise gegenüber Verkehrsunternehmen oder anderen Stellen zu Schwierigkeiten beim Nachweis führen.

FAQ zum unbefristeten Schwerbehindertenausweis

Habe ich mit einem GdB von 100 Anspruch auf einen unbefristeten Ausweis?

Nein. Auch ein GdB von 100 führt nicht zwangsläufig zu einem Schwerbehindertenausweis ohne Ablaufdatum. Entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen und die Frage, ob eine wesentliche Änderung der gesundheitlichen Verhältnisse zu erwarten ist. Eine unbefristete Ausstellung bleibt eine Ausnahme, über die die Behörde im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheidet.

Muss bei jeder Verlängerung mein Grad der Behinderung neu festgestellt werden?

Nein. Wenn die bisherige Feststellung weiterhin gilt und lediglich der Ausweis abläuft, genügt grundsätzlich eine Neuausstellung. Eine erneute medizinische Feststellung ist dafür nicht automatisch erforderlich. Bei entsprechenden Anhaltspunkten darf die Behörde allerdings eine gesonderte Überprüfung der gesundheitlichen Verhältnisse einleiten.

Kann ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis später wieder entzogen werden?

Ja. Eine unbefristete Ausstellung verhindert keine spätere Überprüfung. Ändern sich die gesundheitlichen Verhältnisse wesentlich und werden die Voraussetzungen für die Schwerbehinderteneigenschaft rechtswirksam aufgehoben, kann der bisherige Ausweis eingezogen werden. Die bloße Dauer seit der Ausstellung genügt dafür jedoch nicht.

Warum sich die Prüfung trotzdem lohnen kann

Ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis kann für Menschen mit dauerhaft bestehenden Einschränkungen eine erhebliche praktische Erleichterung sein. Sie müssen nicht regelmäßig eine neue Karte beantragen und können ihren Nachweis ohne wiederkehrendes Ablaufdatum verwenden.

Die rechtlichen Voraussetzungen sind allerdings enger, als viele vermuten. Weder ein besonders hoher GdB noch eine seit Jahrzehnten bestehende Erkrankung garantieren einen Ausweis ohne Befristung.

Wer eine dauerhaft unveränderte gesundheitliche Situation medizinisch belegen kann, sollte die Möglichkeit einer unbefristeten Ausstellung bei der zuständigen Behörde prüfen lassen.

Bleibt der Ausweis dennoch befristet, bedeutet dies nicht, dass die anerkannte Schwerbehinderung ebenfalls befristet ist. Das Ablaufdatum der Karte allein hebt den bestehenden Feststellungsbescheid nicht auf.

Quellen

§ 6 Schwerbehindertenausweisverordnung – Gültigkeitsdauer und unbefristete Ausstellung

§ 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung und Ausstellung des Schwerbehindertenausweises

§ 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes bei Änderung der Verhältnisse

§ 54 SGG – Klagearten und gerichtlicher Rechtsschutz

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 29. September 2023 (L 8 SB 1641/23) – Befristung eines Schwerbehindertenausweises, Entscheidung im Artikel direkt verlinkt

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – Behinderung und Ausweis, Fragen zur Gültigkeitsdauer und Neuausstellung

Serviceportal Baden-Württemberg – Schwerbehindertenausweis verlängern, Stand 15. Januar 2026