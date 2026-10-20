EM-Rente gestoppt: Rentner reist aus Brasilien an – doch die Kosten trägt er selbst

Ein Rentner bekam plötzlich keine Erwerbsminderungsrente mehr, während er sich in Brasilien aufhielt. Er reiste nach Deutschland, um den Zahlungsstopp persönlich zu klären. Für den Flug, Telefonate und weitere Ausgaben verlangte er anschließend 815,30 Euro von der Rentenversicherung zurück.

Doch die Reise war für die Klärung nicht erforderlich. Die Rentenversicherung hatte ihn nicht zur Anreise aufgefordert und die Überweisung seiner Rente schon vor seinem Besuch wieder veranlasst. Das Sozialgericht Münster entschied mit Gerichtsbescheid vom 7. April 2026 (S 14 R 202/26), dass er die 815,30 Euro selbst tragen muss.

Flug, Telefonate und Bahn kosteten zusammen 815,30 Euro

Geltend gemachte Auslagen Betrag Flug 555,00 Euro Telefonate aus Brasilien 199,30 Euro Bahnfahrt 46,00 Euro Als Stornokosten bezeichnete Gebühren 15,00 Euro Gesamtforderung 815,30 Euro

Eine Anreise hatte die Behörde nicht verlangt. Zur Klärung genügte ihr die Adressmitteilung.

Nicht jeder Besuch bei der Rentenversicherung wird bezahlt

Für die Erstattung solcher Aufwendungen enthält § 65a SGB I besondere Voraussetzungen. Wer auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers persönlich erscheint oder an einer erforderlichen Untersuchung teilnimmt, kann notwendige Auslagen und einen tatsächlich entstandenen Verdienstausfall in angemessenem Umfang ersetzt bekommen. Die Erstattung muss beantragt werden.

Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen einer persönlichen Vorsprache und einer Untersuchung. Bei einer Vorsprache nach § 61 SGB I sollen Aufwendungen nur in Härtefällen übernommen werden. Eine Einladung bedeutet daher noch keine Zusage, sämtliche Reiseausgaben zu bezahlen.

Eine Aufforderung muss nicht zwingend als Brief vorliegen. Nach den rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung kann sie auch mündlich oder telefonisch erfolgen. Entscheidend ist, dass die Behörde das persönliche Erscheinen tatsächlich verlangt hat und nicht lediglich um eine Information bittet.

Auch ohne vorherige Aufforderung ist eine Erstattung möglich

Wer aus eigenem Entschluss zur Behörde fährt, ist nicht in jedem Fall von einer Kostenerstattung ausgeschlossen. § 65a Absatz 2 SGB I ermöglicht eine nachträgliche Anerkennung, wenn der Leistungsträger die persönliche Vorsprache oder Untersuchung als notwendig einstuft. Die übrigen Voraussetzungen der Erstattung gelten dann ebenfalls.

Allein das persönliche Bedürfnis, eine Angelegenheit vor Ort zu besprechen, genügt dafür nicht. Es muss einen sachlichen Grund geben, weshalb die persönliche Mitwirkung gebraucht wurde. Eine telefonische oder schriftliche Klärungsmöglichkeit kann deshalb für die Entscheidung über die Reisekosten wichtig sein.

Ein Gutachtertermin ist etwas anderes als eine eigene Nachfrage

Bei einer von der Rentenversicherung verlangten ärztlichen Untersuchung ist die Ausgangslage anders. Der Versicherte soll daran mitwirken, seinen Gesundheitszustand und die Voraussetzungen einer Leistung aufzuklären. Nach den Verwaltungsanweisungen der Rentenversicherung sind die notwendigen Aufwendungen für diese Mitwirkung nach § 65a SGB I zu prüfen.

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Unter bestimmten Voraussetzungen können dabei neben Fahrtkosten auch Aufwendungen für eine notwendige Begleitperson oder ein Verdienstausfall berücksichtigt werden. Welche Nachweise dafür benötigt werden, erläutert unser Beitrag zu den erstattungsfähigen Kosten eines Gutachtertermins für die EM-Rente. Die Regeln lassen sich nicht unverändert auf einen selbst organisierten Besuch zur allgemeinen Beratung übertragen.

Ein kostenfreies Verwaltungsverfahren ersetzt keine Telefonrechnung

Auch die Kostenfreiheit des sozialrechtlichen Verwaltungsverfahrens wird leicht missverstanden. § 64 SGB X bestimmt grundsätzlich, dass die Behörde für das Verfahren keine Gebühren und Auslagen erhebt. Daraus ergibt sich aber kein allgemeiner Anspruch, sämtliche eigenen Ausgaben für Telefonate, Schriftverkehr oder Reisen ersetzt zu bekommen.

Für eine Kostenerstattung braucht es eine passende rechtliche Grundlage. Die Tatsache, dass eine Ausgabe im Zusammenhang mit der Rente entstanden ist, reicht dafür nicht aus. Ebenso wenig ersetzt eine vorgelegte Rechnung die Prüfung, ob die Ausgabe notwendig und erstattungsfähig war.

Vor einer teuren Anreise die Kostenfrage klären

Wer wegen einer ausgebliebenen Zahlung einen weit entfernten Beratungstermin erwägt, sollte zunächst den Bearbeitungsstand erfragen. Ist die Überweisung bereits veranlasst, fehlt noch ein Nachweis oder verlangt die Behörde tatsächlich eine persönliche Vorsprache? Diese Unterscheidung kann unnötige Ausgaben vermeiden.

Wird persönliches Erscheinen verlangt, empfiehlt sich vor der Buchung eine schriftliche Klärung der Reisekosten. Dabei sollten Abreiseort, voraussichtliche Kosten und mögliche gesundheitliche Einschränkungen genannt werden. Bei großer Entfernung kann nach den DRV-Anweisungen auch eine näher gelegene Stelle im Wege der Amtshilfe eingeschaltet werden.

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Eine bloße Terminzusage sollte nicht als umfassende Kostenübernahme verstanden werden. Für den späteren Antrag sind die Aufforderung, Belege und gegebenenfalls eine vorherige Kostenbestätigung aufzubewahren. Das erleichtert die Prüfung, welche Aufwendungen durch den verlangten Termin entstanden sind.

Die aktuelle Anschrift gehört zum Renten Service

Unabhängig vom Gerichtsfall weist die Deutsche Rentenversicherung darauf hin, dass Rentenempfänger ihre neue Anschrift nach einem Umzug dem Renten Service der Deutschen Post mitteilen sollen. Das gilt sowohl bei einem Umzug innerhalb Deutschlands als auch bei einer Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland. Kann die Anschrift nach einem Postrücklauf nicht geklärt werden, können Rentenzahlungen vorläufig gestoppt werden.

Für die Mitteilung stehen Online-Angebote und entsprechende Formulare zur Verfügung. Die Rentenversicherung bittet ausdrücklich darum, Adressänderungen nicht per gewöhnlicher E-Mail zu melden. Dass eine E-Mail in einem einzelnen Streitfall zur Klärung beigetragen hat, macht sie nicht zum empfohlenen Übermittlungsweg für persönliche Daten.

Wer sich längere Zeit nicht an seiner Postanschrift aufhält, sollte zudem sicherstellen, dass Schreiben tatsächlich ankommen und weitergeleitet werden. Bei einer Rückfrage hilft es, sich die gespeicherte Anschrift bestätigen zu lassen. So lässt sich ein möglicher Adressfehler gezielter klären als durch wiederholte allgemeine Nachfragen zur Rentenzahlung.

Bei einem Bescheid gelten andere Anforderungen als bei einer Nachfrage

Eine Mitteilung zur Anschrift und ein Widerspruch gegen einen belastenden Bescheid sind rechtlich unterschiedliche Erklärungen. Für den Widerspruch verlangt § 84 SGG die Schriftform, einen zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg oder eine Erklärung zur Niederschrift. Eine gewöhnliche E-Mail genügt dafür regelmäßig nicht.

Die möglichen Folgen beschreibt unser Beitrag darüber, weshalb ein Widerspruch gegen einen Rentenbescheid per einfacher E-Mail scheitern kann. Wer gleichzeitig mit der Rentenversicherung telefoniert oder Unterlagen nachreicht, sollte eine laufende Rechtsbehelfsfrist gesondert beachten. Gespräche ersetzen den erforderlichen Widerspruch nicht.

Bei finanzieller Not nicht nur auf einen Besuchstermin setzen

Bleibt eine existenzsichernde Rentenzahlung aus, kann eine schnelle rechtliche Klärung erforderlich sein. Je nach Art der behördlichen Entscheidung kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. § 86b SGG eröffnet dafür unterschiedliche Möglichkeiten, etwa zur vorläufigen Sicherung einer Zahlung oder zur Überprüfung ihrer sofortigen Einstellung.

Dafür müssen der Anspruch und die Dringlichkeit nachvollziehbar dargestellt werden. Hilfreich sind der Rentenbescheid, aktuelle Schreiben der Behörde, Kontoauszüge und Nachweise über fällige Ausgaben. Eine eigenständig gebuchte Reise ersetzt diese Prüfung nicht und kann die finanzielle Belastung zusätzlich erhöhen.

Häufige Fragen zu Rentenstopp und Reisekosten

Kann ein Angehöriger die Angelegenheit für mich klären?

Eine Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist nach § 13 SGB X möglich. Die Behörde kann einen schriftlichen Vollmachtsnachweis verlangen. Wird ausdrücklich die persönliche Mitwirkung des Rentners benötigt, etwa bei einer Untersuchung, kann eine Vollmacht diese nicht ersetzen.

Kostet eine Klage wegen meiner Rente Gerichtsgebühren?

Für Versicherte und Leistungsempfänger sind Verfahren vor den Sozialgerichten in dieser Eigenschaft grundsätzlich gerichtskostenfrei. Das ergibt sich aus § 183 SGG, der allerdings bestimmte Ausnahmen bestehen lässt. Eigene Anwaltskosten oder sonstige Ausgaben werden dadurch nicht in jedem Fall übernommen.

Welche Widerspruchsfrist gilt bei einem Bescheid im Ausland?

Grundsätzlich beträgt die Widerspruchsfrist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Bei Bekanntgabe im Ausland sieht § 84 SGG drei Monate vor. Entscheidend ist die konkrete Bekanntgabe, nicht allein, ob sich die betroffene Person irgendwann während des Verfahrens im Ausland aufhält.

Erst die notwendige Klärung, dann die Reise planen

Eine ausbleibende Rentenzahlung kann erheblichen Druck erzeugen. Trotzdem sollte vor einer kostspieligen Anreise feststehen, welche Frage nur persönlich geklärt werden kann und ob der zuständige Träger die Aufwendungen übernimmt. Andernfalls kann die Rente wieder fließen, während die selbst veranlassten Kosten bei den Betroffenen bleiben.

Die Falldarstellung beruht auf der veröffentlichten Berichterstattung und den zugänglichen Entscheidungsauszügen. Der vollständige Gerichtsbescheid war bei der abschließenden Prüfung nicht unmittelbar abrufbar, seine Rechtskraft ließ sich nicht bestätigen. Die allgemeinen Hinweise zu Erstattung, Adressänderung und Rechtsbehelfen wurden ergänzend anhand der gesetzlichen Vorschriften und der Informationen der Deutschen Rentenversicherung geprüft.

Quellen

Sozialgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 7. April 2026 (S 14 R 202/26), Rechtsprechungsnachweis und Entscheidungsauszüge bei dejure.

§ 65a SGB I über den Aufwendungsersatz sowie §§ 61 und 62 SGB I über persönliches Erscheinen und Untersuchungen.

Deutsche Rentenversicherung, Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 65a SGB I über den Aufwendungsersatz.

Deutsche Rentenversicherung, Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 61 SGB I über persönliches Erscheinen.

Deutsche Rentenversicherung, Mitteilung zur Rentenzahlung und Adressänderung nach einem Umzug vom 8. Dezember 2025.

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Änderung der Anschrift.

§ 64 SGB X über die Kostenfreiheit des Verwaltungsverfahrens.

§ 13 SGB X über Bevollmächtigte und Beistände.

§§ 84, 86b und 183 SGG über Widerspruch, vorläufigen Rechtsschutz und Gerichtskostenfreiheit.