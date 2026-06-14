Schulden abbauen: Wie Jenna und Marco es geschafft haben

Wenn Schulden den Alltag bestimmen

Schulden entstehen oft leise. Erst ist es ein Kauf auf Rechnung, dann der überzogene Dispo, später kommen Mahnungen, Raten und offene Forderungen hinzu. Aus einzelnen Verpflichtungen kann eine Lage werden, in der Betroffene ihre Zahlungen nicht mehr bedienen können.

Marco und Jenna haben Schulden. Beide verlieren zeitweise den Überblick, beide erleben Scham und Druck. Zugleich wird deutlich, dass der Weg aus der Überschuldung mit einem ersten, nüchternen Schritt beginnt: Ordnung schaffen.

Überschuldung beginnt nicht beim Ratenkauf

Nicht jede Rate ist automatisch ein Zeichen von Überschuldung. Problematisch wird es, wenn Zahlungen dauerhaft nicht mehr geleistet werden können. Dann reichen Einkommen und Rücklagen nicht mehr aus, um Miete, Energie, Kredite, Versicherungen oder Konsumschulden zu bedienen.

Besonders gefährlich ist, wenn mehrere kleine Verpflichtungen nebeneinander laufen. Buy-now-pay-later-Angebote, Dispokredite, Studienkredite und geliehenes Geld aus dem privaten Umfeld können sich zu einer schwer überschaubaren Belastung entwickeln. Wer den Überblick verliert, reagiert häufig mit Verdrängung.

Wie belastend Schulden auch emotional sein können, zeigt Marcos Schilderung. „Ich habe mich da beschissen gefühlt“, sagt er rückblickend über die Zeit, in der er seine finanzielle Lage nicht mehr bewältigen konnte. Besonders schwer fiel ihm der Moment, in dem er seine Mutter um Hilfe bitten musste, damit die Miete bezahlt werden konnte. Für ihn wurde dieser Punkt zum Tiefpunkt, aber auch zum Anlass, professionelle Unterstützung zu suchen.

Auch Jenna beschreibt, wie stark Schulden den Alltag und das Sicherheitsgefühl beeinflussen können. „Ich habe manchmal im Bett geweint“, sagt sie über die Phase, in der sie nicht wusste, wie es weitergehen sollte.

Der erste Schritt: alle Schulden sichtbar machen

Schuldnerberater raten Betroffenen, zunächst alle Gläubigerinnen und Gläubiger aufzuschreiben. Dazu gehören Unternehmen, Banken, Behörden, Vermieter, Energieversorger und private Personen. Erst wenn klar ist, wem wie viel Geld geschuldet wird, lässt sich eine Strategie entwickeln.

Marco hat diese Aufgabe lange vor sich hergeschoben. Am Ende dauerte das Sortieren seiner Unterlagen weniger lang als befürchtet. Genau diese Erfahrung machen viele Betroffene: Die Angst vor dem Überblick ist oft größer als die Arbeit selbst.

Schritt Warum er hilft Alle Forderungen sammeln Betroffene sehen, wie hoch die tatsächliche Belastung ist und wer zuerst kontaktiert werden muss. Dringende Schulden erkennen Miete, Energie und existenzielle Zahlungen haben Vorrang, weil sonst Wohnung oder Versorgung gefährdet sein können. Zinsen vergleichen Kredite mit hohen Zinssätzen verursachen besonders hohe Kosten und sollten bevorzugt geprüft werden. Beratung suchen Kostenlose Schuldnerberatungen können helfen, rechtliche und finanzielle Optionen realistisch einzuschätzen.

Scham erschwert den Ausstieg

Schulden sind nicht nur ein finanzielles Problem. Sie belasten auch psychisch. Existenzängste, Scham und das Gefühl, mit der Situation allein zu sein.

Viele Menschen wenden sich erst spät an eine Beratungsstelle. Dabei kann professionelle Hilfe entlasten, besonders wenn Pfändungen drohen, Briefe ungeöffnet bleiben oder die Miete nicht mehr sicher gezahlt werden kann. Auch ohne sofortigen Termin kann die Wartezeit genutzt werden, um Unterlagen zu sortieren und Einnahmen sowie Ausgaben gegenüberzustellen.

📚 Lesen Sie auch: Bundessozialgericht: Ratenzahlungen bei Schulden können weitreichende Folgen haben

Gute und schlechte Schulden

Schulden können sehr unterschiedliche entstehen, die einen sind mit einer Investition in die Zukunft verbunden und die anderen entstehen durch Konsumschulden. Studienkredite oder BAföG können dazu beitragen, Ausbildung und spätere Berufschancen zu finanzieren. Konsumschulden entstehen dagegen häufig für Dinge, die an Wert verlieren oder sofort verbraucht werden.

Problematisch sind vor allem Schulden für Reisen, Elektronik, Freizeitkäufe oder spontane Anschaffungen, wenn sie nicht aus dem laufenden Einkommen bezahlt werden können. Sie bringen keine neue finanzielle Perspektive, verursachen aber laufende Kosten. Hohe Zinsen verschärfen diese Belastung zusätzlich.

Warum Buy-now-pay-later riskant sein kann

Käufe auf Rechnung oder spätere Zahlungen wirken im Alltag zunächst bequem. Gerade kleine Beträge vermitteln den Eindruck, die Belastung sei beherrschbar. Wenn jedoch mehrere Anbieter, Fristen und Raten zusammenkommen, entsteht schnell ein unübersichtliches Geflecht.

Solche Angebote werden zunehmend kritisch gesehen. Hintergrund ist, dass auch kleinere Kredite stärker geprüft werden sollen. Ob strengere Prüfungen im Alltag tatsächlich verhindern, dass Menschen über ihre Verhältnisse leben, bleibt eine offene Frage.

Pfändungsschutzkonto als Sicherheitsnetz

Wenn eine Kontopfändung droht, kann ein Pfändungsschutzkonto helfen. Es schützt einen bestimmten Betrag, damit Betroffene weiterhin über Geld für notwendige Ausgaben verfügen können. Banken müssen ein bestehendes Konto auf Antrag grundsätzlich in ein solches Konto umwandeln.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Fall Marco zeigt jedoch, dass die Umsetzung in der Praxis schwierig sein kann. Besonders ein überzogener Dispokredit kann die Situation verkomplizieren. Deshalb ist es sinnvoll, sich frühzeitig beraten zu lassen und nicht erst zu handeln, wenn das Konto bereits gesperrt ist.

Privatinsolvenz als Neuanfang

Wenn außergerichtliche Einigungen scheitern, kann eine Privatinsolvenz ein Ausweg sein. Vorher wird versucht, mit den Gläubigern einen Schuldenbereinigungsplan zu vereinbaren. Gelingt das nicht, kann das Insolvenzverfahren eröffnet werden.

Nach drei Jahren kann am Ende die Restschuldbefreiung stehen. Das bedeutet, dass Betroffene von den verbleibenden Schulden befreit werden, sofern sie ihre Pflichten im Verfahren erfüllen. Dazu gehört unter anderem, zumutbare Arbeit anzunehmen und pfändbares Einkommen abzugeben.

Umschuldung kann Kosten senken

Bei hohen Dispozinsen lohnt sich der Blick auf günstigere Alternativen. Ein Rahmenkredit wäre eine mögliche Option. Er kann ähnlich flexibel sein wie ein Dispo, ist aber oft günstiger.

Eine Umschuldung ersetzt die Schulden nicht durch Freiheit. Sie kann aber verhindern, dass hohe Zinsen die Rückzahlung unnötig verlängern. Entscheidend ist, dass der neue Kredit nicht zusätzlichen Konsum finanziert, sondern teure Schulden ablöst.

Erst Schulden abbauen, dann investieren

Manche Betroffene fragen sich, ob sie trotz Schulden bereits investieren sollten. Wegen der hohen Kreditzinsen ist das meist nicht sinnvoll. Wer einen Dispo mit acht, dreizehn oder noch mehr Prozent Zinsen tilgt, spart diese Kosten sofort.

Diese Ersparnis ist sicherer als eine mögliche Rendite am Kapitalmarkt. Deshalb sollte der Abbau teurer Schulden Vorrang haben. Erst wenn die finanzielle Lage stabil ist, wird langfristiger Vermögensaufbau realistisch.

Struktur schafft Handlungsspielraum

Jenna zeigt einen anderen Weg als Marco. Sie arbeitet mit Listen, Unterkonten und festen Budgets. Dadurch erkennt sie, welche Beträge für Miete, Steuern, Kreditraten und Alltag tatsächlich verfügbar sind.

Solche Systeme ersetzen keine Beratung, können aber den Alltag deutlich erleichtern. Wer sein Geld aufteilt, erkennt schneller, wann eine Ausgabe nicht mehr tragbar ist. Aus Kontrolle entsteht dann Schritt für Schritt wieder Zuversicht.

Fragen und Antworten zum Thema Schulden

1. Ab wann gilt man als überschuldet?

Überschuldet ist man nicht automatisch, wenn man etwas auf Raten kauft oder einen Kredit nutzt. Kritisch wird es, wenn offene Zahlungen dauerhaft nicht mehr aus dem eigenen Einkommen beglichen werden können. Dann reichen die vorhandenen Mittel nicht mehr aus, um Miete, Energie, Kredite, Versicherungen oder andere Verpflichtungen zuverlässig zu zahlen.

2. Was sollte man als Erstes tun, wenn man den Überblick über seine Schulden verloren hat?

Der erste Schritt ist eine vollständige Übersicht. Dafür sollten alle Gläubiger, offenen Beträge, Mahnungen, Kredite und Ratenzahlungen gesammelt und geordnet werden. Erst wenn klar ist, wem wie viel Geld geschuldet wird, lässt sich entscheiden, welche Zahlungen besonders dringend sind.

3. Wann ist eine Schuldnerberatung sinnvoll?

Eine Schuldnerberatung ist besonders sinnvoll, wenn Betroffene ihre Schulden nicht mehr allein ordnen können, Pfändungen drohen oder wichtige Zahlungen wie Miete und Strom gefährdet sind. Kostenlose Beratungsstellen helfen dabei, Unterlagen zu sortieren, Gläubiger zu kontaktieren und mögliche Lösungen wie Ratenvereinbarungen oder eine Privatinsolvenz zu prüfen.

4. Was ist ein Pfändungsschutzkonto?

Ein Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, schützt einen bestimmten Betrag auf dem Konto vor Pfändung. Dadurch bleibt Geld für notwendige Ausgaben wie Lebensmittel, Miete oder Strom verfügbar. Wer von einer Kontopfändung bedroht ist, sollte frühzeitig prüfen, ob eine Umwandlung des bestehenden Kontos in ein P-Konto sinnvoll ist.

5. Sollte man trotz Schulden Geld investieren?

Bei hohen Schuldenzinsen ist es meist sinnvoller, zuerst die Schulden abzubauen. Wer etwa einen teuren Dispokredit tilgt, spart sofort Zinsen. Diese Ersparnis ist sicherer als eine mögliche Rendite durch Geldanlagen wie ETFs, die immer Schwankungen unterliegen.