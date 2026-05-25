Rundfunkbeitrag fordert GEZ-Nachzahlung: Das kannst Du jetzt tun

Eine Nachforderung des Beitragsservice kann schnell zur Belastung werden. Besonders schwierig wird es, wenn die Summe mehrere Monate oder sogar Jahre umfasst und das Konto ohnehin kaum Spielraum lässt.

Wichtig ist: Eine Nachzahlung beim Rundfunkbeitrag sollte nicht ignoriert werden. Wer nicht reagiert, riskiert zusätzliche Kosten, Mahnungen und im weiteren Verlauf auch Vollstreckungsmaßnahmen.

Warum eine Nachzahlung entstehen kann

Der Rundfunkbeitrag wird pro Wohnung erhoben, unabhängig davon, ob tatsächlich Radio, Fernsehen oder Internetangebote genutzt werden. Der Beitrag beträgt derzeit 18,36 Euro pro Monat und wird in der gesetzlichen Zahlungsweise für drei Monate mit 55,08 Euro berechnet.

Eine Nachforderung entsteht häufig, wenn eine Wohnung nicht rechtzeitig angemeldet wurde. Auch vergessene Überweisungen, ein gescheitertes Lastschriftverfahren oder unklare Wohnverhältnisse in einer Wohngemeinschaft können dazu führen, dass Rückstände auflaufen.

Der Beitragsservice muss keine gesonderte Rechnung verschicken, damit der Beitrag fällig wird. Wer beitragspflichtig ist, muss den Betrag grundsätzlich auch ohne zusätzliche Zahlungsaufforderung entrichten.

Erster Schritt: Forderung genau prüfen

Betroffene sollten zunächst prüfen, für welchen Zeitraum die Nachzahlung verlangt wird. Entscheidend ist, ob man in diesem Zeitraum tatsächlich beitragspflichtig war oder ob eine andere Person für dieselbe Wohnung bereits gezahlt hat.

In Wohngemeinschaften gilt das Prinzip: Eine Wohnung, ein Beitrag. Hat ein Mitbewohner bereits gezahlt, sollte die eigene Beitragsnummer mit der zahlenden Person verknüpft oder die Forderung entsprechend geklärt werden.

Auch ein Umzug, ein Aufenthalt im Pflegeheim, Wohnungslosigkeit oder ein Auslandsaufenthalt können relevant sein. Wer nachweisen kann, dass keine Beitragspflicht bestand, sollte dies schriftlich mitteilen und Nachweise beifügen.

Wenn das Geld fehlt: Nicht abwarten, sondern Kontakt aufnehmen

Wer die Nachzahlung nicht auf einmal zahlen kann, sollte den Beitragsservice früh kontaktieren. Ein kurzes Schreiben ist besser als Schweigen, weil es zeigt, dass die Forderung nicht einfach ausgesessen wird.

In der Praxis kommt vor allem eine Ratenzahlung infrage. Dabei sollte realistisch angegeben werden, welcher Betrag monatlich tatsächlich tragbar ist.

Wichtig ist, auch die laufenden Beiträge im Blick zu behalten. Eine Ratenzahlung für alte Rückstände hilft wenig, wenn parallel neue Schulden entstehen.

Wann Befreiung oder Ermäßigung helfen kann

Menschen mit bestimmten Sozialleistungen können eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Dazu zählen etwa Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder BAföG, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine Ermäßigung kommt insbesondere bei bestimmten Schwerbehinderungen mit dem Merkzeichen RF in Betracht. Taubblinde Menschen und Sonderfürsorgeberechtigte können unter bestimmten Voraussetzungen vollständig befreit werden.

Die Befreiung oder Ermäßigung gilt nicht automatisch. Sie muss beantragt und mit passenden Nachweisen belegt werden.

Wichtig ist auch die Rückwirkung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung rückwirkend berücksichtigt werden, allerdings nicht unbegrenzt.

Härtefall prüfen, wenn das Einkommen knapp über der Grenze liegt

Nicht alle Menschen mit wenig Geld erhalten automatisch Sozialleistungen. Trotzdem kann ein Härtefall vorliegen, wenn das Einkommen die Bedarfsgrenze nur geringfügig überschreitet.

In solchen Fällen sollte geprüft werden, ob ein Antrag auf Befreiung wegen besonderer Härte möglich ist. Besonders sinnvoll ist es, sich dazu bei einer Verbraucherberatung, Sozialberatung oder Schuldnerberatung Unterstützung zu holen.

Wer knapp bei Kasse ist, sollte außerdem prüfen lassen, ob doch ein Anspruch auf Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld oder andere Leistungen besteht. Wohngeld allein befreit zwar nicht automatisch vom Rundfunkbeitrag, kann aber Teil einer breiteren finanziellen Prüfung sein.

Was passiert, wenn man gar nicht zahlt?

Bleibt eine fällige Zahlung aus, kann ein Festsetzungsbescheid folgen. Mit einem solchen Bescheid können Säumniszuschläge entstehen, derzeit 1 Prozent der rückständigen Beitragsschuld, mindestens aber 8 Euro.

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Nach einem Festsetzungsbescheid und weiteren Schritten kann es zur Vollstreckung kommen. Je nach Bundesland sind dafür zum Beispiel Kommunen, Finanzbehörden oder Gerichtsvollzieher zuständig.

Besonders ernst wird es bei einer Kontopfändung. Eine Pfändung endet in der Regel nicht allein deshalb, weil später eine Ratenzahlung angeboten wird.

Welche Reaktion in welcher Lage sinnvoll ist

Situation Sinnvolle Reaktion Die Forderung ist nachvollziehbar, aber zu hoch für eine Einmalzahlung. Schriftlich Ratenzahlung beantragen und eine realistische Monatsrate vorschlagen. Eine andere Person zahlt bereits für dieselbe Wohnung. Beitragsnummer der zahlenden Person mitteilen und Klärung der Forderung verlangen. Es werden Sozialleistungen bezogen. Befreiung beantragen und nur Kopien oder geeignete Bescheinigungen einreichen. Das Einkommen liegt nur knapp über einer Leistungsgrenze. Härtefall prüfen lassen und gegebenenfalls einen Antrag stellen. Eine Vollstreckungsankündigung liegt vor. Sofort reagieren, Unterlagen prüfen und Beratung in Anspruch nehmen.

So sollte ein Schreiben formuliert werden

Das Schreiben an den Beitragsservice sollte sachlich, knapp und nachweisbar sein. Enthalten sein sollten Beitragsnummer, Name, Anschrift, die Höhe der Forderung und der konkrete Vorschlag zur weiteren Zahlung.

Wer eine Ratenzahlung beantragt, sollte keine Rate anbieten, die später nicht eingehalten werden kann. Eine kleine, regelmäßig gezahlte Rate ist überzeugender als ein hoher Betrag, der nach zwei Monaten scheitert.

Wer eine Befreiung beantragt, sollte die Nachweise sorgfältig beifügen. Originale sollten nicht verschickt werden, weil sie verloren gehen können.

Beratung kann Kosten und Stress reduzieren

Bei geringem Einkommen ist eine Schuldnerberatung oft sinnvoll. Sie kann helfen, die Forderung einzuordnen, Zahlungsprioritäten zu setzen und Pfändungsrisiken zu prüfen.

Auch Verbraucherberatungen bieten Informationen zum Rundfunkbeitrag, zu Befreiungen und zu Vollstreckungsfragen. Besonders bei widersprüchlichen Bescheiden oder ungeklärten Wohnverhältnissen kann fachliche Unterstützung verhindern, dass Betroffene vorschnell zahlen oder Fristen versäumen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Studentin zieht in eine Wohngemeinschaft und meldet sich nicht beim Beitragsservice, weil sie davon ausgeht, dass sie keinen eigenen Beitrag zahlen muss. Nach einigen Monaten erhält sie eine Nachforderung über mehrere Quartale.

Sie prüft zunächst, ob ein Mitbewohner bereits für die Wohnung zahlt. Tatsächlich gibt es eine Beitragsnummer, die sie dem Beitragsservice mitteilt.

Für einen kurzen Zeitraum vor dem Einzug des Mitbewohners bleibt jedoch ein Rückstand offen. Da sie BAföG erhält und nicht bei ihren Eltern wohnt, beantragt sie zusätzlich eine Befreiung und legt den Nachweis bei.

Der Fall zeigt: Wer eine Nachzahlung erhält, sollte nicht vorschnell zahlen, aber auch nicht untätig bleiben. Entscheidend ist, die Forderung zu prüfen, die eigene finanzielle Lage offen darzustellen und mögliche Befreiungsgründe rechtzeitig geltend zu machen.

Häufige Fragen und Antworten

Was sollte man zuerst tun, wenn der Beitragsservice eine Nachzahlung fordert?

Zuerst sollte geprüft werden, für welchen Zeitraum die Forderung gilt und ob tatsächlich eine Beitragspflicht bestand. Besonders wichtig ist die Frage, ob für dieselbe Wohnung bereits eine andere Person den Rundfunkbeitrag gezahlt hat. Wer Zweifel an der Forderung hat, sollte schriftlich reagieren und passende Nachweise beifügen.

Kann man eine Nachzahlung beim Rundfunkbeitrag in Raten zahlen?

Wer die Summe nicht auf einmal zahlen kann, sollte frühzeitig Kontakt mit dem Beitragsservice aufnehmen und eine Ratenzahlung beantragen. Der vorgeschlagene Betrag sollte realistisch sein, damit die Vereinbarung dauerhaft eingehalten werden kann. Gleichzeitig müssen auch die laufenden Beiträge berücksichtigt werden, damit keine neuen Rückstände entstehen.

Wann kann man sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?

Eine Befreiung ist unter anderem möglich, wenn bestimmte Sozialleistungen bezogen werden, etwa Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, BAföG oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Befreiung gilt nicht automatisch, sondern muss beantragt und nachgewiesen werden. In besonderen Fällen kann auch ein Härtefall geprüft werden.

Was passiert, wenn man die Nachzahlung einfach nicht bezahlt?

Wer nicht zahlt und nicht reagiert, riskiert Mahnungen, Säumniszuschläge und später auch Vollstreckungsmaßnahmen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kontopfändung kommen. Deshalb ist es besser, früh zu reagieren, die Forderung zu prüfen und eine tragbare Lösung vorzuschlagen.

Fazit

Eine Nachzahlung beim Rundfunkbeitrag ist unangenehm, aber meist lösbar. Wer kein Geld für eine Einmalzahlung hat, sollte schnell reagieren, die Forderung prüfen und schriftlich um eine tragbare Lösung bitten.

Besonders wichtig sind mögliche Befreiungen, Ermäßigungen und Härtefälle. Sie können verhindern, dass aus einer offenen Forderung ein dauerhaftes Schuldenproblem wird.

Quellen

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice: Informationen zur Zahlung, Beitragshöhe, Zahlungsrhythmus, Zahlungsfrist und Säumniszuschlag.

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice: Informationen zur Vollstreckung und Pfändung.

Verbraucherinformation zum Rundfunkbeitrag: Beitragspflicht, Befreiungstatbestände und Anmeldung.