Rentner mit spätem GdB-Bescheid verlieren nach Grundsatzurteil Tausende Euro Rente

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Martina K., 62, aus Duisburg hält den Bescheid in der Hand und kann ihn kaum glauben. Das Versorgungsamt hat ihren Grad der Behinderung rückwirkend auf 50 hochgesetzt, rückwirkend bis 2019. Sie bezieht seit 2021 eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen und rechnet sich aus, was das bedeutet: zwei Jahre lang hätte sie schon als schwerbehindert gegolten, als die Rente begann.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wäre damals abschlagsfrei zu haben gewesen. Sie stellt einen Überprüfungsantrag und wartet auf eine vierstellige Nachzahlung. Die Antwort der Deutschen Rentenversicherung: keine Erhöhung, keine Nachzahlung, keine Neuberechnung. Die Rente bleibt, wie sie ist.

Was Martina K. passiert, passiert tausenden Menschen mit rückwirkend anerkannter Schwerbehinderung. Die Erwartung, dass ein später GdB-Bescheid automatisch zu einer besseren Rente führt, stimmt nur für einen Teil der Fälle. Das Bundessozialgericht hat im Juni 2024 Leitplanken eingezogen, die viele Betroffene überraschen – und an denen die meisten Überprüfungsanträge in genau dieser Konstellation scheitern.

BSG zieht enge Grenzen für rückwirkende Rentenerhöhungen nach GdB-Änderung

Der Fünfte Senat des Bundessozialgerichts (Az: B 5 R 14/22 R) hat klargestellt, wann eine nachträglich festgestellte Schwerbehinderung die bereits laufende Altersrente tatsächlich erhöht – und wann die Rentenkasse dem Versicherten mit gutem Recht zurückmelden darf, dass sich trotz neuem Bescheid nichts ändert.

Die Hauptaussage der Kasseler Richter ist rechtlich unspektakulär, in der Praxis aber hart: Wenn die Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 236a SGB VI bei Rentenbeginn objektiv nicht vorlagen, kann eine spätere Anerkennung den Rentenbescheid nicht mehr verbessern.

Die Neuberechnung darf nicht dazu führen, dass eine materiell nicht geschuldete Leistung zusätzlich erhöht wird. Das Sozialrecht nennt diesen Mechanismus Aussparungsregel, geregelt in § 48 Abs. 3 SGB X. Sie schützt die Versichertengemeinschaft davor, dass sich ein einmal entstandenes Unrecht im Laufe der Zeit ausweitet.

Für Betroffene bedeutet das: Die rückwirkende Anerkennung der Schwerbehinderung ist kein Automatismus für eine höhere Rente. Sie ist nur dann ein Hebel, wenn sich nachweisen lässt, dass die Voraussetzungen der Schwerbehindertenrente zum maßgeblichen Zeitpunkt tatsächlich erfüllt waren – nicht erst Jahre später.

Drei Konstellationen, drei völlig unterschiedliche Ergebnisse

Die Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung bekommt diese Fragen täglich. In der Praxis zerfallen die Fälle in drei Gruppen, die rechtlich sauber unterschieden werden müssen.

Erste Konstellation: Die Schwerbehinderung lag bei Rentenbeginn objektiv vor, war aber formal noch nicht anerkannt. Ein Beispiel: Eine gesundheitliche Einschränkung besteht seit 2018, das Versorgungsamt hat sie aber erst 2023 mit einem GdB von 50 festgestellt – rückwirkend bis 2018.

Wer hier bereits seit 2020 Altersrente bezieht und bei Rentenbeginn alle Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt hätte, kann die Rentenart nachträglich korrigieren lassen. Das Bundessozialgericht hat diesen Hebel schon 2007 im Urteil B 13 R 44/07 R bestätigt.

Ein Rentenantrag ist danach so auszulegen, dass er auf die für den Versicherten günstigste Rente gerichtet ist – unabhängig davon, welche Rentenart im Formular angekreuzt wurde. Wartezeit, Alter und die objektive Schwerbehinderung bei Rentenbeginn sind die drei Prüfsteine. Stimmen alle drei, greift das Günstigkeitsprinzip.

Zweite Konstellation: Der GdB von 50 ist erst nach Rentenbeginn entstanden. Die Erkrankung, die zur Schwerbehinderung geführt hat, gab es vorher nicht oder nicht in dieser Schwere. Ein 2022 erlittener Schlaganfall führt 2023 zu einem GdB von 50 – die Altersrente begann aber bereits 2021.

Hier scheitert die Altersrente für schwerbehinderte Menschen an der Anspruchsgrundlage, nicht an Formalien. Auch eine rückwirkende Anerkennung auf ein späteres Datum ändert daran nichts.

Dritte Konstellation: Die Schwerbehinderung bestand objektiv vor Rentenbeginn, aber die Wartezeit von 35 Jahren war nicht erfüllt. Genau über diese Konstellation hatte das BSG im Juni 2024 zu entscheiden.

Die Klägerin bezog seit Mai 2001 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, obwohl sie die Wartezeit nie erreicht hatte – die Rentenversicherung hatte ihr den Bezug vor Rentenbeginn schriftlich zugesichert, und diese Zusicherung war objektiv rechtswidrig.

Der Bescheid blieb bestandskräftig, weil die Rücknahmefristen verstrichen waren. Streit entstand, als die Klägerin Jahre später die üblichen Rentenanpassungen und den Mütterrentenzuschlag für ihre drei Kinder verlangte.

Warum die Aussparungsregel Rentner oft ausbremst

Die Vorschrift ist technisch formuliert, die Wirkung ist einfach. Wenn ein Bescheid bestandskräftig geworden ist, obwohl er rechtlich nicht hätte ergehen dürfen, muss die Rentenversicherung den Zahlbetrag nicht zurückfordern – sie muss ihn aber auch nicht mehr erhöhen, solange die Differenz zur rechtmäßigen Leistung noch nicht abgeschmolzen ist.

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Rentenanpassungen, Zuschläge für Kindererziehung oder andere spätere Erhöhungen laufen ins Leere. Der Zahlbetrag friert ein.

Der rechtliche Gedanke dahinter: Das Sozialrecht toleriert, dass ein rechtswidriger Bescheid nach Ablauf der Rücknahmefristen Bestand hat. Es toleriert aber nicht, dass der Betroffene über den ursprünglichen Vorteil hinaus noch profitiert.

Der Versichertengemeinschaft soll kein doppeltes Unrecht zugemutet werden – erstens die zu Unrecht gezahlte Leistung, zweitens jede weitere Verbesserung, die auf diesem rechtswidrigen Fundament aufbaut.

Das BSG hat im aktuellen Urteil einen wichtigen Korrekturmechanismus in dieses System eingezogen. Wenn der Versicherte inzwischen die Voraussetzungen für eine andere, rechtmäßige Rente erfüllt – im entschiedenen Fall war es die Regelaltersrente –, darf die Aussparung nicht länger zum Nachteil des Versicherten wirken.

Die tatsächlich gezahlte Altersrente wird dann mit dem Zahlbetrag der fiktiven Regelaltersrente verglichen, die der Versicherte eigentlich erhalten würde. Liegt die rechtmäßige Rente über der tatsächlich gezahlten, muss die Rentenversicherung erhöhen.

Was wie eine Entlastung klingt, hat enge Grenzen. Der Mechanismus greift erst, wenn der Versicherte einen Anspruch auf eine rechtmäßige Vergleichsleistung hat. Fehlt dieser Vergleichsmaßstab, bleibt die Aussparung in voller Härte. Fälle wie der von Martina K. – rückwirkender GdB, aber Erkrankung erst nach Rentenbeginn entstanden – fallen durch dieses Raster.

Was die Kasseler Richter tatsächlich entschieden haben

Der Fall aus dem BSG-Urteil ist so kurios, dass er die Grenzziehung besonders deutlich macht. Die Klägerin hatte die Wartezeit von 35 Jahren nie erfüllt. Die Rentenversicherung hatte ihr trotzdem 1999 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen schriftlich zugesagt – eine rechtswidrige Zusicherung, wie das LSG später feststellte.

Als die Frau 2001 in Rente ging, erhielt sie 315,57 Euro monatlich. Die Rentenversicherung merkte den Fehler, nahm den Bescheid aber nicht mehr zurück, weil die Fristen abgelaufen waren. Stattdessen schloss sie die Rente von allen künftigen Erhöhungen aus. Kein Cent mehr – fast zwei Jahrzehnte lang.

Ab 2006 hätte die Klägerin regulär einen Anspruch auf Regelaltersrente gehabt. Die Rentenversicherung ignorierte das. Erst das Landessozialgericht Baden-Württemberg urteilte: Ab diesem Zeitpunkt darf die Zahlung nicht mehr unterhalb des rechtmäßigen Anspruchs eingefroren werden.

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Das BSG bestätigte diese Linie und verurteilte die Deutsche Rentenversicherung Bund zu höheren Zahlungen ab Juli 2018 – inklusive Mütterrentenzuschlag für drei Kinder und laufender Rentenanpassungen.

Für die Millionen Schwerbehindertenrentner mit regulären Bescheiden ist der Fall trotzdem eine Lehre. Er zeigt, wie eng die Grenzen der Korrektur sind, wenn der ursprüngliche Bescheid rechtswidrig war – und wie konsequent die Rentenversicherung jede Erhöhung abwehrt, bis das Bundessozialgericht einen anderen Weg öffnet.

Das Günstigkeitsprinzip öffnet nur eine schmale Tür

Die gute Nachricht für einen Teil der Betroffenen: Das BSG hat das Günstigkeitsprinzip mit dem Urteil von 2007 nicht einkassiert. Wer bei Rentenbeginn objektiv schwerbehindert war und die Wartezeit erfüllt hatte, kann auch Jahre später noch die Umstellung auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erreichen.

Die formale Anerkennung durch das Versorgungsamt muss dafür nicht schon vorgelegen haben, solange der Bescheid rückwirkend auf einen Zeitpunkt vor Rentenbeginn zurückwirkt.

Der praktische Hebel ist ein Überprüfungsantrag nach dem Zugunstenverfahren. Damit kann die Rentenversicherung verpflichtet werden, den bestandskräftigen Bescheid zu korrigieren, wenn das Recht unrichtig angewandt wurde.

Der Antrag ist formfrei, muss aber begründet sein. Beigefügt werden sollten der GdB-Bescheid des Versorgungsamts mit dem rückwirkenden Feststellungsdatum, der ursprüngliche Rentenbescheid und eine kurze Darstellung, warum die Altersrente für schwerbehinderte Menschen die für den Versicherten günstigere Rentenart gewesen wäre.

Die typischen Stolpersteine liegen nicht im Antrag, sondern in der Prüfung. Die Rentenversicherung wird genau hinschauen, ob die 35 Wartezeitjahre erreicht wurden. Sie wird prüfen, welche Altersgrenze damals galt – für Jahrgänge ab 1952 gelten angehobene Grenzen, und wer mit 60 oder 61 vorzeitig in Rente ging, bleibt auch bei rückwirkender Anerkennung nicht abschlagsfrei.

Sie wird prüfen, ob die gesundheitliche Einschränkung bereits zu Rentenbeginn objektiv den Schweregrad erreicht hatte, der heute einen GdB von 50 rechtfertigt. In jeder dieser Prüfungen steckt ein Ablehnungsgrund.

Was Rentner mit neu anerkannter Schwerbehinderung prüfen sollten

Bevor ein Überprüfungsantrag gestellt wird, lohnt sich eine ehrliche Selbstbestandsaufnahme. Drei Fragen entscheiden darüber, ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat.

Erstens: Auf welchen Zeitpunkt wirkt der GdB-Bescheid zurück? Wenn das Versorgungsamt den GdB 50 rückwirkend auf einen Zeitpunkt festgestellt hat, der vor dem Rentenbeginn liegt, ist die erste Hürde genommen. Liegt der Feststellungszeitpunkt nach dem Rentenbeginn, scheitert die Umstellung der Rentenart.

Zweitens: Waren bei Rentenbeginn alle weiteren Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt? Geburtsjahrgang vor 1964, damals maßgebliche Altersgrenze erreicht, Wartezeit von 35 Jahren – diese drei Voraussetzungen kommen zusammen mit der Schwerbehinderung. Wer eine dieser drei Voraussetzungen nicht erfüllt, stößt an die vom BSG betonten Grenzen.

Drittens: Wie hoch wäre die Differenz tatsächlich? Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen hat eigene Altersgrenzen und Abschlagsregelungen. Wer ohnehin erst mit der Regelaltersgrenze oder nach langer Wartezeit in Rente gegangen ist, hat möglicherweise gar keinen finanziellen Vorteil – der Unterschied liegt dann bei null Euro, weil die bestehende Rentenart wirtschaftlich gleich oder günstiger berechnet wurde. Eine Vergleichsberechnung durch eine unabhängige Rentenberatung oder die örtliche Sozialberatung verhindert, dass Energie in einen aussichtslosen Antrag fließt.

Die Vier-Jahres-Falle: Warum Zögern Geld kostet

Auch wer alle inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt, kann am Kalender scheitern. Ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X wirkt rückwirkend nur maximal vier Jahre. Wer also heute einen Antrag stellt, kann Nachzahlungen bis zum 1. Januar 2022 erreichen. Alles, was davor liegt, ist verloren – selbst wenn der Rentenbescheid inhaltlich falsch war.

Für Betroffene mit langen Verfahrensgeschichten beim Versorgungsamt wird das zum finanziellen Nachteil. Wer Jahre um die GdB-Anerkennung gekämpft hat und nun einen Bescheid für die Zeit vor 2022 in der Hand hält, kann den rückwirkenden Vorteil bei der Rente nicht mehr vollständig realisieren. Die Rentenversicherung weist auf diese Grenze nicht aktiv hin. Wer den Antrag stellt, muss die Frist kennen – oder er verliert rückwirkende Ansprüche Monat für Monat.

Häufige Fragen zur rückwirkenden Schwerbehinderung und Rente

Muss ich den Überprüfungsantrag begründen oder reicht die bloße Einlegung? Der Antrag nach § 44 SGB X ist formfrei. Er wirkt aber nur, wenn klar erkennbar ist, was korrigiert werden soll. Ohne Hinweis auf den rückwirkenden GdB-Bescheid und die falsche Rentenart bleibt er in der Praxis wirkungslos.

Was passiert, wenn das Versorgungsamt den GdB später wieder absenkt? Ein späterer Absenkungsbescheid wirkt nicht rückwirkend, wenn er allein auf einer neuen Beurteilung beruht. Für den Zeitraum, in dem der GdB 50 galt, bleibt die Schwerbehindertenrente bestehen. Neu zugesprochene Rentenanpassungen oder Zuschläge bleiben ebenfalls erhalten.

Gilt die Aussparungsregel auch für die Witwenrente? Ja. § 48 Abs. 3 SGB X ist eine allgemeine Regel des Sozialverwaltungsverfahrens und gilt für alle rentenrechtlichen Bescheide mit Dauerwirkung. Bei Witwen- und Witwerrenten kommt sie aber in der Praxis seltener zum Tragen, weil die Anspruchsgrundlagen dort anders strukturiert sind.

Muss ich gegen den Rentenbescheid Widerspruch einlegen, bevor ich den Überprüfungsantrag stelle? Nein. Der Überprüfungsantrag ist gerade dafür da, bestandskräftige Bescheide zu korrigieren. Die Widerspruchsfrist von einem Monat nach § 84 SGG ist dann ohnehin verstrichen. Der Weg über § 44 SGB X ist der richtige.

Kann die Rentenversicherung die Nachzahlung verweigern, wenn sie Fehler bei der Erstberechnung einräumt? Nein. Wenn bei der ursprünglichen Rentenbewilligung das Recht unrichtig angewandt wurde und ein objektiver Anspruch auf die günstigere Rentenart bestand, muss die Differenz rückwirkend für bis zu vier Jahre nachgezahlt werden. Die Rentenversicherung kann den Fehler nicht für die Zukunft anerkennen und die Vergangenheit unbearbeitet lassen.

Quellen

Bundessozialgericht: Terminbericht zum Urteil vom 27.06.2024, B 5 R 14/22 R – Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Aussparung nach § 48 Abs. 3 SGB X

Bundessozialgericht: Urteil vom 27.06.2024, B 5 R 14/22 R – Volltext der Entscheidungsgründe

Bundesministerium der Justiz: § 236a SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 236a SGB VI

Bundessozialgericht: Urteil vom 29.11.2007, B 13 R 44/07 R – Günstigkeitsprinzip bei Auslegung von Rentenanträgen