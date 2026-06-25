Rentner aufgepasst: Bundesamt schickt jetzt Briefe zum KfZ

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer könnten in den kommenden Wochen Post vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten. Besonders Rentnerinnen und Rentner sollten ein solches Schreiben nicht vorschnell beiseitelegen, denn es geht nicht um Werbung, nicht um eine neue Steuer und auch nicht automatisch um einen Rückruf. Hintergrund ist die Fahrleistungserhebung 2026, mit der Behörden neue Daten über die Nutzung von Kraftfahrzeugen in Deutschland sammeln.

Das Schreiben kann Halterinnen und Halter aller Altersgruppen erreichen. Rentner sind also nicht gesondert betroffen, können aber ebenso angeschrieben werden, wenn ihr Fahrzeug per Zufallsverfahren ausgewählt wurde. Entscheidend ist nicht das Alter des Halters, sondern die Eintragung des Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister.

Worum es bei dem Schreiben geht

Das Kraftfahrt-Bundesamt führt die Halterbefragung im Zusammenhang mit der Fahrleistungserhebung 2026 durch. Dabei soll ermittelt werden, wie viele Kilometer die in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge tatsächlich zurücklegen. Diese Daten werden für Verkehrsplanung, Straßeninfrastruktur, Unfallforschung sowie Umwelt- und Klimabetrachtungen genutzt.

Die letzte vergleichbare Erhebung liegt bereits mehrere Jahre zurück. Seitdem haben sich Mobilitätsgewohnheiten deutlich verändert. Homeoffice, höhere Kraftstoffpreise, Elektromobilität und neue Formen der Fortbewegung haben Einfluss darauf, wie oft und wie weit Menschen mit dem Auto fahren.

Warum Rentner den Brief ernst nehmen sollten

Für viele ältere Menschen ist das Auto weiterhin ein wichtiger Teil der persönlichen Mobilität. Arztbesuche, Einkäufe, Familienbesuche oder Wege in ländlichen Regionen lassen sich ohne eigenes Fahrzeug oft nur schwer organisieren. Gerade deshalb sind realistische Daten darüber, wie häufig Autos tatsächlich genutzt werden, auch für ältere Fahrzeughalter von Bedeutung.

Wer einen solchen Brief erhält, sollte zunächst prüfen, ob das Schreiben echt wirkt und vom Kraftfahrt-Bundesamt stammt. Danach lohnt sich ein genauer Blick auf die geforderten Angaben. In der Regel geht es um den Kilometerstand des Fahrzeugs, einen zweiten Kilometerstand zu einem späteren Zeitpunkt und Angaben dazu, wofür das Fahrzeug genutzt wird.

Keine neue Kfz-Steuer und kein Bußgeldbescheid

Wichtig ist die Abgrenzung: Das Schreiben ist keine Zahlungsaufforderung. Es handelt sich auch nicht um einen Bescheid zur Kfz-Steuer. Für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer sind die Hauptzollämter zuständig, nicht das Kraftfahrt-Bundesamt.

Auch ein Rückrufschreiben ist etwas anderes. Bei einem sicherheitsrelevanten Mangel kann eine Werkstattaktion verpflichtend werden. Die Fahrleistungserhebung dient dagegen der statistischen Erfassung und soll ein genaueres Bild über die tatsächliche Fahrzeugnutzung liefern.

Teilnahme ist freiwillig

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Wer den Brief erhält, muss die Angaben nicht zwingend machen. Dennoch bitten die Behörden um Mitarbeit, weil jede Rückmeldung die Qualität der Auswertung verbessert.

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Die Auswahl erfolgt zufällig aus dem Zentralen Fahrzeugregister. Insgesamt sollen rund 200.000 Fahrzeuge berücksichtigt werden. Dazu können Pkw, Motorräder, Nutzfahrzeuge und weitere Fahrzeugarten gehören.

Welche Angaben abgefragt werden

Abfrage Bedeutung für Halter Aktueller Kilometerstand Der Tachostand wird zu einem festgelegten Zeitpunkt gemeldet. Zweiter Kilometerstand Nach einigen Wochen wird erneut der Tachostand abgefragt, um die gefahrene Strecke zu berechnen. Fahrzeugeinsatzzweck Die Behörde möchte wissen, ob das Fahrzeug vor allem privat, beruflich oder anders genutzt wird. Antwortweg Die Rückmeldung ist online oder per schriftlich-postalischem Fragebogen möglich.

Wie die Befragung abläuft

Die Halterbefragung startet Mitte 2026 und läuft in mehreren Wellen bis 2027. Zwischen den Befragungswellen liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums jeweils etwa neun Wochen. Dadurch kann die tatsächliche Fahrleistung über einen bestimmten Zeitraum nachvollzogen werden.

Parallel dazu werden Verkehrszählungen an ausgewählten Standorten durchgeführt. Dabei geht es um die Gesamtfahrleistung auf deutschen Straßen. Kennzeichen sollen bei dieser Zählung nicht dauerhaft gespeichert werden, sondern nur zur Zuordnung der Fahrzeugnationalität verarbeitet werden.

Was Empfänger prüfen sollten

Wer Post vom Kraftfahrt-Bundesamt erhält, sollte Ruhe bewahren und das Schreiben sorgfältig lesen. Seriöse Schreiben enthalten nachvollziehbare Angaben zum Zweck der Befragung, zum Antwortweg und zu den abgefragten Daten. Misstrauisch sollte man werden, wenn Geld gefordert wird oder ungewöhnliche Bankdaten abgefragt werden.

Rentnerinnen und Rentner, die unsicher sind, sollten Angehörige, eine Verbraucherberatung oder die offizielle Kontaktstelle im Schreiben hinzuziehen. Das gilt besonders dann, wenn der Brief mit einer Zahlungsaufforderung verwechselt wird. Bei der Fahrleistungserhebung geht es nicht darum, eine Rechnung zu begleichen.

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Warum die Daten für die Verkehrspolitik wichtig sind

Verlässliche Angaben zur Fahrleistung helfen dabei, Straßen und Verkehrsangebote besser zu planen. Wenn klarer wird, welche Fahrzeugarten wie häufig genutzt werden, lassen sich Belastungen im Straßennetz genauer einschätzen. Auch Unfallrisiken können besser bewertet werden, wenn sie ins Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern gesetzt werden.

Für die Umweltpolitik sind solche Daten ebenfalls von Bedeutung. Die gefahrenen Kilometer beeinflussen Berechnungen zu Energieverbrauch und CO₂-Emissionen. Ohne aktuelle Erhebung müssten viele Entscheidungen auf älteren Annahmen beruhen.

Was das für ältere Autofahrer bedeutet

Rentner müssen wegen des Schreibens nicht um ihre Fahrerlaubnis fürchten. Die Befragung ist keine Untersuchung der Fahrtauglichkeit. Es wird auch nicht geprüft, ob ältere Menschen noch Auto fahren sollten.

Das Schreiben betrifft das Fahrzeug, nicht die persönliche Leistungsfähigkeit des Halters. Wer teilnimmt, liefert statistische Angaben zur Nutzung seines Kfz. Daraus folgt keine automatische Prüfung durch die Führerscheinstelle.

Praktisches Beispiel

Ein 74-jähriger Rentner aus Niedersachsen erhält im Juli 2026 ein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes. Darin wird er gebeten, den aktuellen Kilometerstand seines Pkw zu melden. Er nutzt sein Auto vor allem für Einkäufe, Arzttermine und Besuche bei seiner Tochter.

Nach einigen Wochen wird er erneut nach dem Kilometerstand gefragt. Aus der Differenz ergibt sich, wie viele Kilometer sein Fahrzeug in diesem Zeitraum gefahren wurde. Diese Angabe fließt anonymisiert in die Auswertung ein und hilft, das Mobilitätsverhalten vieler Fahrzeughalter realistischer abzubilden.

Fazit

Der Brief des Kraftfahrt-Bundesamtes ist für Betroffene zunächst kein Grund zur Sorge. Er steht im Zusammenhang mit der Fahrleistungserhebung 2026 und dient statistischen Zwecken. Eine Zahlungspflicht entsteht daraus nicht.

Rentner sollten den Brief dennoch ernst nehmen und genau lesen. Wer teilnehmen möchte, kann seine Angaben online oder per Post übermitteln. Wer unsicher ist, sollte die Angaben im Schreiben prüfen und bei Bedarf Hilfe einholen.

Fragen und Antworten

Warum bekomme ich als Rentner Post vom Kraftfahrt-Bundesamt?

Sie können angeschrieben werden, wenn Ihr Fahrzeug zufällig aus dem Zentralen Fahrzeugregister ausgewählt wurde. Das Alter des Halters ist dabei nicht ausschlaggebend.

Geht es bei dem Schreiben um die Kfz-Steuer?

Nein. Die Fahrleistungserhebung hat nichts mit einem Steuerbescheid zu tun. Für die Kfz-Steuer sind die Hauptzollämter zuständig.

Muss ich an der Befragung teilnehmen?

Nein. Die Teilnahme ist freiwillig. Eine Rückmeldung hilft jedoch dabei, die tatsächliche Fahrzeugnutzung genauer zu erfassen.

Welche Daten werden abgefragt?

In der Regel werden der Kilometerstand zu zwei Zeitpunkten und Angaben zum Fahrzeugeinsatzzweck abgefragt. Daraus lässt sich ableiten, wie viel das Fahrzeug im Erhebungszeitraum gefahren wurde.

Drohen Nachteile, wenn ich nicht antworte?

Bei der Fahrleistungserhebung besteht keine Pflicht zur Teilnahme. Wer nicht antwortet, muss deshalb nach dem Zweck dieser Befragung nicht automatisch mit einem Bußgeld rechnen.

Hat das Schreiben Auswirkungen auf meinen Führerschein?

Nein. Die Befragung prüft nicht die Fahreignung älterer Menschen. Sie erfasst statistische Angaben zur Nutzung von Kraftfahrzeugen.