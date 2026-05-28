Mit Wohngeld-Bescheid bis zu 228 Euro im Jahr beim ÖPNV-Ticket sparen

Wer in Deutschland Wohngeld bezieht, zahlt in einigen Bundesländern deutlich weniger für Bus und Bahn. Seit dem 1. Januar 2026 kostet das Deutschlandticket 63 Euro pro Monat; für Wohngeldempfänger sinkt der Preis in Hessen auf 44 Euro und in Berlin auf 27,50 Euro.

Der Bescheid liefert also zweierlei: einen monatlichen Mietzuschuss von durchschnittlich rund 300 Euro und in vielen Regionen gleichzeitig die Berechtigung für den vergünstigten ÖPNV-Tarif. Was die meisten nicht wissen: Wohngeld steht nicht nur Rentnern zu, sondern ausdrücklich auch Erwerbstätigen und Familien mit geringem Einkommen.

Wohngeld und Sozialticket: Wer wirklich profitiert

Das Wohngeld gilt im Volksmund als Rentner-Leistung. Dieser Eindruck ist falsch und kostet jedes Jahr Tausende Haushalte bares Geld. Berechtigt nach § 3 Abs. 1 WoGG ist jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und selbst nutzt. Das Gesetz unterscheidet nicht nach Alter oder Beschäftigungsstatus.

Wer in Teilzeit arbeitet und die Miete kaum stemmt, kann Wohngeld beantragen. Wer alleinerziehend ist und wenig verdient, ebenso. Die entscheidende Bedingung ist nicht der Jobstatus, sondern ob das Gesamteinkommen des Haushalts die für den Wohnort gültige Einkommensgrenze unterschreitet.

Einen Antrag stellen kann nur, wer keine laufenden Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht, weil der gleichzeitige Bezug dieser Leistungen den Wohngeldanspruch nach § 7 WoGG ausschließt.

Für alle anderen Haushalte mit niedrigem Einkommen gilt: Das Wohngeld ist die Leistung für jene, deren Einkommen über dem Grundsicherungsniveau liegt, für die Miete aber dennoch nicht reicht.

Was die wenigsten kennen: Der Wohngeld-Bescheid ist in bestimmten Regionen gleichzeitig der Berechtigungsnachweis für das vergünstigte Sozialticket im ÖPNV. Wer das nicht weiß, zahlt das Deutschlandticket zum vollen Preis von 63 Euro, obwohl der Bescheid im Briefkasten liegt.

Kein Verkehrsverbund informiert Wohngeldempfänger proaktiv darüber, denn das reguläre Ticket bringt schlicht mehr Einnahmen. Die Wohngeldstelle klärt über ÖPNV-Vergünstigungen nicht auf. Wer nicht selbst fragt, erfährt es nicht.

Wohngeld und Sozialticket in Hessen: Der Hessenpass mobil kommt automatisch

In Hessen funktioniert die Verbindung zwischen Wohngeld und ÖPNV-Vergünstigung reibungslos. Wer dort Wohngeld bezieht, erhält den sogenannten Hessenpass mobil automatisch vom zuständigen Wohngeldamt zugeschickt, ohne separaten Antrag bei einem Verkehrsverbund.

Der Hessenpass mobil berechtigt zum vergünstigten Deutschlandticket, das seit dem 1. Januar 2026 in Hessen 44 Euro pro Monat kostet und bundesweit gilt: in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Zügen der zweiten Klasse.

Die Ersparnis gegenüber dem regulären Preis beträgt 19 Euro monatlich, also 228 Euro im Jahr. Wer den Hessenpass mobil hat, kauft das vergünstigte Ticket beim RMV oder bei regionalen Verkehrsbetrieben, entweder online oder an einer Kundenstelle.

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Die Bestellung muss bis zum 10. eines Monats erfolgen, damit das Abo am 1. des Folgemonats beginnt. Der Hessenpass selbst ist ein Jahr gültig, anschließend muss ein neuer Bescheid beim Verkehrsverbund vorgelegt werden.

Berlin: Sozialticket für 27,50 Euro mit entscheidendem Unterschied

In Berlin gibt es das Berlin-Ticket S. Es kostet seit dem 1. Januar 2026 monatlich 27,50 Euro und gilt für alle, die einen aktuellen Leistungsbescheid vorweisen können, darunter ausdrücklich auch einen Wohngeld-Bescheid.

Der entscheidende Unterschied zu Hessen ist der Geltungsbereich: Das Berlin-Ticket S gilt nur im Tarifbereich Berlin AB, also innerhalb des Berliner Stadtgebiets. Es ist kein Deutschlandticket und berechtigt nicht zu bundesweiten Fahrten. Wer es für Reisen nach Hamburg oder Köln nutzen möchte, braucht ein zusätzliches Ticket.

Für Berliner, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind, ist die Ersparnis trotzdem erheblich: 35,50 Euro weniger pro Monat als beim regulären Deutschlandticket. Das Ticket wird in Kombination mit dem aktuellen Bescheid und einem Lichtbildausweis bei Kontrollen vorgezeigt. Seit Januar 2025 genügt der Bescheid als Nachweis, eine separate VBB-Kundenkarte ist nicht mehr erforderlich.

NRW: Wohngeld gilt nur, wo die Kommune es beschlossen hat

In Nordrhein-Westfalen gibt es das Deutschlandticket Sozial seit Dezember 2023. Im VRS und im WestfalenTarif kostet es seit dem 1. Januar 2026 monatlich 53 Euro und gilt bundesweit.

Für Bürgergeld-Empfänger und Sozialhilfe-Empfänger gilt die Berechtigung flächendeckend, für Wohngeldempfänger dagegen nur dort, wo die einzelne Kommune oder der Kreis eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. Das ist bewusste Landespolitik: NRW hat die Wohngeld-Berechtigung nicht verbindlich vorgegeben.

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Das Ergebnis: Wer in Köln Wohngeld bezieht, kann das Deutschlandticket Sozial kaufen. Wer 30 Kilometer weiter in einem Kreis ohne kommunale Regelung wohnt, zahlt 63 Euro. Gleiche Einkommenssituation, gleiche Leistung, zehn Euro mehr pro Monat allein wegen der Postleitzahl.

Der Paritätische Gesamtverband beschreibt diesen Zustand als „Flickenteppich mit alarmierenden Lücken”, bei dem aktuell nur etwa die Hälfte der Bürgergeld-Empfangenden überhaupt Zugang zu einem vergünstigten Deutschlandticket hat.

Wohngeld und Sozialticket: Was der Bescheid einer Erwerbstätigen bringt

Lena M., 34, arbeitet 30 Stunden pro Woche als Pflegehilfskraft in Darmstadt und verdient netto 1.350 Euro monatlich. Ihre Kaltmiete beträgt 780 Euro. Sie hat Wohngeld nie in Betracht gezogen, weil sie dachte, das sei nur für Rentner. Nach der Antragstellung erhält sie einen Bescheid über 245 Euro monatlich und wenige Wochen später automatisch ihren Hessenpass mobil.

Statt 63 Euro zahlt sie für das Deutschlandticket seitdem 44 Euro. Im ersten Jahr bringt die Kombination ihr 245 Euro Wohngeld plus 19 Euro Ticketersparnis, rechnerisch 3.168 Euro mehr als zuvor.

Wohngeld und Sozialticket beantragen: So gehen Sie vor

Prüfen Sie zunächst Ihren Anspruch: Wer kein Bürgergeld und keine Sozialhilfe bezieht und dessen Haushaltseinkommen unterhalb der für den Wohnort gültigen Einkommensgrenze liegt, sollte einen Antrag stellen. Den Antrag stellen Sie bei der Wohngeldstelle Ihrer Gemeinde oder Stadt. Benötigt werden aktueller Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung,

Einkommensnachweise der letzten zwölf Monate sowie Ausweisdokumente. Wohngeld gilt nicht rückwirkend: Es wird ab dem Monat der Antragstellung bewilligt. Wer den Antrag einen Monat verschiebt, verliert diesen Monat unwiederbringlich.

Nach Erhalt des Bescheids klären Sie beim zuständigen Verkehrsverbund, ob der Wohngeld-Bescheid als Berechtigung für das Sozialticket anerkannt wird. In Hessen erübrigt sich dieser Schritt, weil der Hessenpass mobil automatisch zugestellt wird. In Berlin legen Sie Bescheid und Ausweis bei der BVG vor. In NRW fragen Sie Ihren lokalen Verkehrsträger direkt.

Denken Sie an die Kündigung: Wenn Ihr Wohngeld-Bescheid ausläuft und keine Verlängerung gesichert ist, kündigen Sie das Sozialticket-Abo bis spätestens zum 10. des laufenden Monats, sonst wird es zum Vollpreis weitergebucht.

Das System setzt voraus, dass Berechtigte es selbst durchschauen. Das ist die eigentliche Konstruktionsschwäche: Wohngeldstellen und Verkehrsverbünde sind unterschiedliche Behörden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, die keine gemeinsame Informationspflicht haben. Wer nach dem Bescheid nicht selbst beim Verkehrsverbund nachfragt, zahlt weiter 63 Euro.

Häufige Fragen zu Wohngeld und Sozialticket

Gilt der Wohngeldbescheid bundesweit als Berechtigung für das Sozialticket?

Nein. Es gibt kein bundesweites Recht auf ein vergünstigtes Ticket für Wohngeldempfänger. Ob der Bescheid gilt, hängt vom Bundesland und in NRW von der einzelnen Kommune ab. In Hessen ist die Berechtigung landesweit geregelt. In Berlin gilt sie für das Berlin-Ticket S, das aber nur im Berliner Stadtgebiet gültig ist. In vielen Bundesländern gibt es für Wohngeldempfänger keinen vergünstigten ÖPNV-Tarif.

Was passiert, wenn mein Wohngeld-Bewilligungszeitraum endet und ich ein Sozialticket-Abo habe?

Das Abo läuft ohne Kündigung weiter und wird zum regulären Ticketpreis abgebucht. Kündigen Sie bis spätestens zum 10. des Monats, wenn keine Verlängerung des Wohngeldbezugs sicher ist. Holen Sie gleichzeitig den neuen Hessenpass mobil oder den neuen Bescheid bei der Wohngeldstelle ab und reichen Sie ihn beim Verkehrsverbund nach, um die vergünstigte Berechtigung zu erhalten.

Kann ich als Geringverdiener ohne Bürgergeld Wohngeld beantragen?

Ja, gerade dann. Wohngeld richtet sich an Haushalte, deren Einkommen über dem Bürgergeld-Bedarf liegt, für die Miete aber dennoch nicht ausreicht. Teilzeitkräfte, Familien mit knappem Haushaltseinkommen und Alleinerziehende sind eine typische Zielgruppe. Voraussetzung ist, dass keine parallelen Leistungen nach SGB II oder SGB XII bezogen werden.

In der Region Hannover habe ich gelesen, dass Wohngeld für das Sozialticket gilt. Stimmt das?

Nein. Die Region Hannover weist auf ihrer offiziellen Website ausdrücklich darauf hin, dass der Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag nicht zum Erhalt der Region-S-Karte berechtigt. Die Voraussetzung für das vergünstigte Deutschlandticket Hannover sozial ist.

Ältere oder fehlerhafte Quellen behaupten das Gegenteil. Fragen Sie immer direkt beim zuständigen Verkehrsverbund nach.

Wie lange dauert es, bis ich nach dem Wohngeld-Antrag Geld erhalte?

Die Bearbeitung kann bis zu sechs Monate dauern, weil Wohngeldstellen vielerorts überlastet sind. Das Wohngeld wird jedoch rückwirkend ab dem Monat der Antragstellung ausgezahlt. Wer im Mai beantragt und den Bescheid im Oktober bekommt, erhält fünf Monate Wohngeld auf einmal.

Der Monat der Antragstellung ist das entscheidende Datum, nicht das Datum der Bescheiderteilung.

Quellen

Wohngeldgesetz (WoGG): § 3 Wohngeldberechtigung, § 7 Ausschlussgründe, § 43 Fortschreibung des Wohngeldes

Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV): Hessenpass mobil, Preisanpassung zum 1. Januar 2026

Senat von Berlin: Pressemitteilung zum Berlin-Ticket S, Preis 27,50 Euro ab 1. Januar 2026