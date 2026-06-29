Rentenreform: Ich gehe bald in Rente, was passiert jetzt?

Die Rentenreform sorgt bei vielen Menschen kurz vor der Rente für verständliche Unsicherheit. Wer in wenigen Monaten oder in den nächsten Jahren in Rente gehen will, fragt sich vor allem, ob der geplante Umbau noch den eigenen Rentenbeginn verändert.

Erst einmal vorweg: Nicht jede angekündigte Reform wirkt sofort. Wichtig ist immer, ob eine Änderung bereits beschlossen ist oder ob sie bislang nur als politischer Vorschlag vorliegt.

Viele Rentenpläne sind noch keine geltenden Gesetze

In der politischen Debatte werden derzeit mehrere Änderungen diskutiert. Dazu gehören ein späterer Renteneintritt, strengere Regeln bei vorgezogenen Altersrenten, neue Elemente der kapitalgedeckten Vorsorge und Anpassungen bei der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Für diejenigen, die bald in Rente gehen, ist diese Unterscheidung besonders wichtig. Ein Vorschlag der Rentenkommission verändert noch keinen Rentenbescheid und verschiebt auch nicht automatisch den bereits geplanten Rentenbeginn.

Erst wenn Bundestag und Bundesrat ein Gesetz beschlossen haben und dieses in Kraft tritt, gelten neue Regeln verbindlich. Bis dahin bleibt es bei den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben.

Wer seinen Rentenantrag bald stellt, muss genau auf den Zeitpunkt achten

Wer in den kommenden Monaten in Rente gehen will, sollte den Antrag rechtzeitig vorbereiten. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt üblicherweise, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Der Antrag selbst schützt jedoch nicht automatisch vor jeder späteren Änderung. Entscheidend ist, welche Rechtslage zum Rentenbeginn gilt und ob der Gesetzgeber Übergangsregeln vorsieht.

Gerade bei größeren Rentenreformen sind solche Übergänge üblich. Sie sollen verhindern, dass Menschen kurz vor dem Ruhestand plötzlich völlig neue Voraussetzungen erfüllen müssen.

Bereits bewilligte Renten werden nicht einfach gestrichen

Wer bereits einen Rentenbescheid erhalten hat und dessen Rente läuft, muss nicht befürchten, dass die Altersrente wegen einer Reform einfach wieder entfällt. Ein bewilligter Rentenanspruch steht grundsätzlich unter dem Schutz des geltenden Rechts.

Das bedeutet nicht, dass sich der Zahlbetrag nie verändert. Renten werden jedes Jahr angepasst, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können sich ändern, und auch steuerliche Folgen können sich im Laufe der Zeit verschieben.

Eine Reform kann also Auswirkungen auf spätere Rentenanpassungen, Hinzuverdienstmöglichkeiten oder neue Zusatzregelungen haben. Der bestehende Anspruch auf Altersrente wird dadurch aber nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht.

Die Rentenerhöhung 2026 betrifft auch neue Rentner

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Davon profitieren Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner ebenso wie Menschen, deren Rente nach dem neuen aktuellen Rentenwert berechnet wird.

Für Personen, die kurz nach der Anpassung in Rente gehen, wirkt sich der höhere Rentenwert bereits in der Berechnung aus. Wer schon eine laufende Rente bezieht, erhält die Anpassung automatisch.

Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht nötig. Die Rentenversicherung informiert über den neuen Zahlbetrag mit einer Rentenanpassungsmitteilung.

Die geplante Reform der „Rente mit 63“ trifft vor allem die Übergangsjahrgänge

Besonders viel Unsicherheit gibt es bei der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese wird umgangssprachlich noch immer „Rente mit 63“ genannt, obwohl das Eintrittsalter längst schrittweise gestiegen ist.

Heute können nur noch ältere Jahrgänge deutlich vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei gehen, wenn sie mindestens 45 Versicherungsjahre erreichen. Für jüngere Jahrgänge liegt die Altersgrenze höher.

Die Rentenkommission empfiehlt, diese abschlagsfreie Frührente in ihrer bisherigen Form auslaufen zu lassen. Für Menschen, die bald betroffen wären, kommt es daher auf die konkrete gesetzliche Ausgestaltung an.

Wer kurz vor der abschlagsfreien Rente steht, sollte die Wartezeit prüfen

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte zählen nicht alle Zeiten gleich. Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehung, Pflege und bestimmte Zeiten des Leistungsbezugs können berücksichtigt werden.

Andere Zeiten können ausgeschlossen sein oder nur unter bestimmten Voraussetzungen zählen. Deshalb kann es für Versicherte kurz vor dem Ruhestand entscheidend sein, ob tatsächlich 45 Jahre erreicht werden.

Wer knapp unter der Grenze liegt, sollte den Versicherungsverlauf prüfen lassen. Fehlende Zeiten können manchmal noch geklärt oder durch Nachweise ergänzt werden.

Abschläge bleiben bei vorzeitiger Rente ein wichtiger Punkt

Wer vor der Regelaltersgrenze in Rente geht, muss häufig Abschläge hinnehmen. Diese Abschläge betragen in der Regel 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns.

Bei einem Rentenbeginn zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze ergibt sich dadurch ein dauerhafter Abschlag von 7,2 Prozent. Dieser Abzug bleibt grundsätzlich lebenslang bestehen.

Eine Reform ändert daran nicht automatisch etwas zugunsten der Versicherten. Deshalb sollte ein vorgezogener Rentenbeginn immer mit einer Rentenauskunft und einer Vergleichsberechnung geprüft werden.

Aktivrente kann für Menschen interessant werden, die weiterarbeiten

Für Menschen, die bald die Regelaltersgrenze erreichen und dennoch weiterarbeiten wollen, gewinnt die Aktivrente an Bedeutung. Sie soll einen finanziellen Anreiz schaffen, über die Regelaltersgrenze hinaus erwerbstätig zu bleiben.

Wichtig: Die Aktivrente betrifft nicht die klassische Frührente vor der Regelaltersgrenze. Sie richtet sich an Personen, die die reguläre Altersgrenze bereits erreicht haben und anschließend weiterarbeiten.

Für viele Beschäftigte kurz vor dem Ruhestand kann das die Entscheidung verändern. Wer gesundheitlich fit ist und gerne weiterarbeitet, kann prüfen, ob sich ein späterer Ausstieg finanziell lohnt.

Was sich für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern ändern kann

Mit der ausgeweiteten Mütterrente werden Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder besser berücksichtigt. Dadurch können sich Rentenansprüche erhöhen.

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Für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner wird eine solche Änderung in der Regel automatisch umgesetzt, wenn die Daten bereits bei der Rentenversicherung vorliegen. Wer bald in Rente geht, sollte dennoch prüfen, ob alle Kindererziehungszeiten vollständig im Versicherungsverlauf stehen.

Fehlen Nachweise, kann dies die Rentenhöhe beeinflussen. Gerade ältere Versicherungsverläufe enthalten nicht immer alle familienbezogenen Zeiten fehlerfrei.

Die Rentenreform kann spätere Rentenanpassungen verändern

Neben dem Rentenbeginn geht es in der Reformdebatte auch um die Frage, wie stark Renten künftig steigen. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer Standardrente zum Durchschnittslohn.

Für aktuelle und baldige Rentner ist daher weniger die erste Rentenzahlung allein entscheidend. Wichtig ist auch, wie sich die Rente in den folgenden Jahren entwickelt.

Wenn künftige Anpassungsformeln verändert werden, kann dies langfristig spürbar sein. Der Effekt zeigt sich dann nicht sofort beim Rentenstart, sondern über mehrere Jahre.

Welche Gruppen besonders genau hinsehen sollten

Situation Worauf Betroffene achten sollten Rentenbeginn in wenigen Monaten Rentenantrag rechtzeitig stellen, Versicherungsverlauf prüfen, Rentenbeginn verbindlich berechnen lassen. 45 Versicherungsjahre fast erreicht Klärung, welche Zeiten anerkannt werden und ob die abschlagsfreie Altersrente noch erreichbar ist. Frührente mit Abschlägen geplant Dauerhafte Kürzung berechnen lassen und Alternativen wie späterer Rentenbeginn oder Teilrente prüfen. Weiterarbeit nach Regelaltersgrenze Aktivrente, Steuerfolgen und Sozialabgaben prüfen. Kinder vor 1992 erzogen Kontrolle der Kindererziehungszeiten und möglicher Ansprüche aus der ausgeweiteten Mütterrente. Gesundheitliche Einschränkungen Erwerbsminderungsrente, Reha-Leistungen und Schwerbehindertenrente prüfen lassen.

Schwerbehinderte Menschen sollten gesondert prüfen lassen

Für schwerbehinderte Menschen gelten eigene Altersgrenzen. Eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann unter bestimmten Voraussetzungen früher möglich sein.

Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 zum Rentenbeginn. Außerdem muss die erforderliche Wartezeit erfüllt sein.

Wer bald in Rente gehen will und einen Schwerbehindertenausweis besitzt, sollte diese Möglichkeit nicht übersehen. Auch hier können Abschläge entstehen, wenn der Rentenbeginn vorgezogen wird.

Erwerbsgeminderte sollten nicht vorschnell in Altersrente wechseln

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen stehen oft vor der Frage, ob sie eine Erwerbsminderungsrente beantragen oder direkt in Altersrente gehen sollen. Diese Entscheidung kann erhebliche finanzielle Folgen haben.

Eine Altersrente ist häufig endgültig. Wer vorschnell wechselt, kann spätere Gestaltungsmöglichkeiten verlieren.

Deshalb sollte vor einem Rentenantrag geprüft werden, ob Reha, Erwerbsminderungsrente, Schwerbehindertenrente oder eine spätere Altersrente günstiger ist. Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht.

Warum Panik vor der Reform meist unbegründet ist

Viele Reformvorschläge richten sich auf die langfristige Stabilisierung der Rente. Sie betreffen vor allem die Finanzierung, die Entwicklung des Rentenalters und die zusätzliche Vorsorge über längere Zeiträume.

Wer bereits kurz vor dem Ruhestand steht, wird deshalb nicht automatisch über Nacht in ein völlig neues System verschoben. Politisch wäre ein harter Bruch für rentennahe Jahrgänge schwer durchsetzbar.

Trotzdem sollten Betroffene nicht abwarten, bis alle Gesetze beschlossen sind. Wer seine Daten früh klärt, kann schneller reagieren, falls sich Übergangsfristen oder Stichtage ergeben.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Der erste Schritt ist die Klärung des Versicherungsverlaufs. Fehlende Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Beschäftigungszeiten können die Rentenhöhe und den Rentenbeginn beeinflussen.

Der zweite Schritt ist eine aktuelle Rentenauskunft. Daraus ergibt sich, welche Rentenarten erreichbar sind und welche Abschläge drohen.

Der dritte Schritt ist die Prüfung des gewünschten Rentenbeginns. Gerade ein Unterschied von wenigen Monaten kann darüber entscheiden, ob Abschläge sinken oder eine bestimmte Wartezeit erfüllt wird.

Praxisbeispiel: Wolfgang will 2027 in Rente gehen

Wolfgang ist 63 Jahre alt und arbeitet seit seiner Ausbildung fast durchgehend. Er möchte 2027 in Rente gehen und geht davon aus, dass er die 45 Versicherungsjahre erfüllt.

Bei der Prüfung seines Versicherungsverlaufs stellt sich heraus, dass mehrere Monate aus einer früheren Beschäftigung fehlen. Außerdem sind Pflegezeiten für seine Mutter nicht vollständig erfasst.

Wolfgang lässt die Zeiten nachtragen und erhält anschließend eine neue Rentenauskunft. Dadurch kann er besser beurteilen, ob die abschlagsfreie Altersrente erreichbar ist oder ob ein späterer Rentenbeginn finanziell sinnvoller wäre.

Fragen und Antworten zur Rentenreform für Menschen kurz vor der Rente

Ändert die Rentenreform meinen Rentenbeginn sofort?

Nein, bloße Reformvorschläge ändern den Rentenbeginn nicht sofort. Neue Regeln gelten erst, wenn sie als Gesetz beschlossen und in Kraft getreten sind.

Kann mir eine bereits bewilligte Altersrente wieder weggenommen werden?

Eine laufende Altersrente wird durch eine Reform nicht einfach gestrichen. Änderungen können aber die spätere Rentenanpassung, Beiträge oder steuerliche Folgen betreffen.

Sollte ich meinen Rentenantrag jetzt besonders schnell stellen?

Ein überstürzter Antrag ist meist keine gute Lösung. Wichtiger ist eine gründliche Prüfung des Versicherungsverlaufs, der Rentenart und möglicher Abschläge.

Was passiert mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren?

Sie steht politisch besonders im Fokus. Wer kurz vor dieser Rentenart steht, sollte genau prüfen lassen, ob die 45 Jahre erreicht werden und welche Übergangsregeln später beschlossen werden.

Gilt die Aktivrente auch für Frührentner?

Die Aktivrente richtet sich an Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und danach weiterarbeiten. Für klassische Frührentner vor der Regelaltersgrenze ist sie nicht gedacht.

Was ist jetzt der wichtigste Schritt für rentennahe Jahrgänge?

Der wichtigste Schritt ist die Kontenklärung bei der Rentenversicherung. Nur wenn alle Zeiten stimmen, lässt sich verlässlich berechnen, wann welche Rente möglich ist und wie hoch sie ausfällt.