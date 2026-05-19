Rentenantrag im Bürgergeld: 5.250 Euro verloren, Jobcenter nicht zuständig

Gerd K., 67 Jahre, Gelsenkirchen, bezieht seit vier Jahren Bürgergeld. Als er die Regelaltersgrenze erreicht, erhält er vom Jobcenter einen Standardbrief: Seine Leistungen enden mit Ablauf des Monats. Was in dem Brief nicht steht: Den Rentenantrag muss er selbst stellen, sofort, und zwar innerhalb einer Frist von drei Monaten. Gerd wartet.

Er geht davon aus, das Jobcenter kümmere sich. Als er acht Monate später bei der Deutschen Rentenversicherung anruft, ist klar: Fünf Rentenmonate sind endgültig verloren. Bei seiner monatlichen Rente von knapp 1.050 Euro bedeutet das einen dauerhaften Verlust von mehr als 5.200 Euro. Kein Widerspruch hilft, keine Nachzahlung gleicht das aus. Das Gesetz lässt keinen Ermessensspielraum.

Was Gerd K. passiert ist, passiert tausendfach. Der Irrtum dahinter ist tief verankert: Das Jobcenter sorgt für Sie. Es prüft, ob Sie Ansprüche haben. Es leitet Ihre Unterlagen weiter.

Tatsächlich hat das Jobcenter keine einzige gesetzliche Pflicht, proaktiv zu prüfen, ob Sie mit Renteneintritt mehr Geld bekommen könnten. Seinen Spielraum nutzt es in einer ganz anderen Richtung.

Antragsprinzip: Das Gesetz wartet nicht auf Sie

Die Rentenversicherung zahlt nicht, weil Sie jahrzehntelang Beiträge gezahlt haben. Sie zahlt, weil Sie einen Antrag stellen. Das ist keine Bürokratie-Laune, sondern der gesetzliche Kern des deutschen Rentenrechts. Wer seinen Antrag zu spät stellt, bekommt auch bei vollständig erfüllten Anspruchsvoraussetzungen keine rückwirkende Zahlung über die gesetzliche Frist hinaus.

Für alle Renten aus eigener Versicherung, also Altersrente und Erwerbsminderungsrente, gilt: Wird der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat gestellt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, beginnt die Rente rückwirkend zu diesem Monat. Stellen Sie den Antrag später, beginnt die Rente erst im Antragsmonat. Die Monate dazwischen sind nicht nachholbar. Das ist das Antragsprinzip, verankert in den §§ 115 und 99 SGB VI, und es gilt ausnahmslos.

Ein konkretes Rechenbeispiel: Sie vollenden am 12. Mai Ihre Regelaltersgrenze. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Ihre Rente könnte ab dem 1. Mai laufen. Sie müssen den Antrag bis spätestens zum 31. August stellen, damit kein einziger Monat verloren geht. Stellen Sie ihn erst im Oktober, beginnt Ihre Rente im Oktober. Fünf Monate fehlen dauerhaft. Bei einer monatlichen Rente von 1.200 Euro sind das 6.000 Euro, die kein Rechtsmittel zurückbringt.

Was das Jobcenter wirklich darf: Der Irrtum über § 12a SGB II

Viele Bürgergeld-Beziehende gehen davon aus, das Jobcenter überwache ihre rentenrechtliche Situation und weise sie rechtzeitig auf Ansprüche hin. Das Gesetz sieht das Gegenteil vor. Das Jobcenter hat das Recht, Sie zur Beantragung vorrangiger Sozialleistungen aufzufordern, und zwar dann, wenn das die Hilfebedürftigkeit beendet oder vermindert. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, kann das Jobcenter den Antrag stellvertretend für Sie stellen.

Das klingt nach Fürsorge. Es ist keine. Das Jobcenter handelt in diesem Fall im eigenen wirtschaftlichen Interesse: Je früher Sie Rente beziehen, desto früher fallen Sie als Leistungsempfänger weg. Für Sie kann das bedeuten, dauerhaft eine niedrigere Rente zu erhalten, nämlich dann, wenn eine Frühverrentung mit Abschlägen erzwungen wird. Das Bundessozialgericht hat bereits 2015 klargestellt, dass die Aufforderung zur Rentenantragstellung im Ermessen des Jobcenters steht, also nicht willkürlich, aber auch nicht zu Ihrem Schutz gedacht ist.

Aktuell greift ein gesetzliches Moratorium: Bis zum 31. Dezember 2026 sind Bürgergeld-Beziehende nicht verpflichtet, eine vorzeitige Altersrente vor der Regelaltersgrenze in Anspruch zu nehmen. Das Jobcenter darf bis zu diesem Datum keine Frühverrentung erzwingen. Läuft das Moratorium ohne Verlängerung aus, kehrt die alte Praxis zurück: Das Jobcenter darf wieder auf eine abschlagsbelastete Frühverrentung drängen, notfalls durch eigene Antragstellung.

Was das Jobcenter in keiner dieser Konstellationen tut: prüfen, ob Sie mit einem späteren oder besser gewählten Rentenantrag mehr Geld bekämen. Eine gesetzliche Beratungspflicht oder Prüfpflicht dafür existiert nicht. Wenn das Jobcenter Sie zur Antragstellung auffordert, handelt es im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Sie tragen die Verantwortung für Ihren Rentenantrag selbst.

Die DRV-Hinweispflicht: ein schwacher Schutz, der oft versagt

Die Deutsche Rentenversicherung hat eine gesetzlich verankerte Hinweispflicht. Sie soll Berechtigte in geeigneten Fällen darauf aufmerksam machen, dass sie eine Leistung erhalten können, wenn sie diese beantragen. Das klingt nach einem Sicherheitsnetz. Tatsächlich ist es eines mit großen Lücken.

Die Rentenversicherung interpretiert „geeignete Fälle” eng. Ein Hinweis soll nur dann erfolgen, wenn der Anspruch ohne weitere Ermittlungen aus dem gespeicherten Versicherungskonto erkennbar ist. Sind Zeiten ungeklärt, wurden frühere Beiträge erstattet, fehlen Kindererziehungszeiten im Konto oder liegt eine komplexe Erwerbsbiografie vor, kann der Anspruch zwar bestehen, aber nicht maschinell erkennbar sein. Dann entfällt der Hinweis. Und damit auch Ihre letzte Chance auf eine externe Erinnerung.

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Was die DRV standardmäßig leistet: Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr erhalten Versicherte alle drei Jahre eine Rentenauskunft. Diese Auskunft zeigt die voraussichtliche Rente bei verschiedenen Szenarien. Sie ist kein Antragshinweis und kein Fristmanagement. Sie kommt automatisch, aber selten, und sie enthält keine Handlungsaufforderung. Wer die Auskunft als Beweis dafür liest, die DRV habe alles im Blick, zieht den falschen Schluss.

Brigitte L., 64, Hagen, erhält seit Jahren Bürgergeld nach einem Erwerbsausfall. Mit 61 bekommt sie die routinemäßige Rentenauskunft der DRV: 840 Euro voraussichtliche Rente bei Regelaltersgrenze. Was in dem Schreiben nicht steht: Brigitte könnte längst Erwerbsminderungsrente beantragen. Die DRV schreibt das nicht, weil ihr Anspruch aus den gespeicherten Daten nicht ohne weiteres erkennbar ist, und weil das Schreiben keine Handlungsaufforderung enthält, sondern eine Prognose. Als Brigitte drei Jahre später beim Jobcenter nachfragt, erklärt ihr die Sachbearbeiterin, dafür sei die DRV zuständig. Bei der DRV wird sie an die Beratungsstelle verwiesen. Bis zum ersten Antrag vergehen weitere Monate. Die Erwerbsminderungsrente beginnt erst ab Antragsmonat. Was vorher lag, ist weg.

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch: Wenn die DRV doch versagt hat

Wenn die Deutsche Rentenversicherung ihre Hinweispflicht verletzt hat und Sie deshalb den Antrag zu spät gestellt haben, gibt es ein Rechtsinstrument: den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch. Er wurde nicht vom Gesetzgeber geschaffen, sondern vom Bundessozialgericht über Jahrzehnte entwickelt. Sein Kern: Wer wegen eines behördlichen Fehlers eine Frist versäumt hat, soll rechtlich so gestellt werden, als hätte er sie eingehalten.

Das Bundessozialgericht hat in einem wegweisenden Urteil vom 27. März 2007 (B 13 R 58/06 R) entschieden, dass die rückwirkende Zahlung im Rahmen des Herstellungsanspruchs auf höchstens vier Kalenderjahre begrenzt ist. Das bedeutet: Selbst wenn die DRV Sie jahrelang nicht informiert hat, ist die Nachzahlung auf vier Jahre gedeckelt. Wer noch weiter zurückliegende Monate geltend machen will, geht leer aus.

Der Herstellungsanspruch greift aber nur unter drei Voraussetzungen. Erstens muss die DRV tatsächlich ihre Hinweispflicht verletzt haben. Zweitens muss dieser Fehler kausal dafür gewesen sein, dass Sie den Antrag zu spät gestellt haben. Drittens muss erkennbar gewesen sein, dass Sie den Antrag bei richtiger Information gestellt hätten. Waren Sie anderweitig informiert, zum Beispiel durch eine Rentenberatung oder ein zeitnahes Auskunftsschreiben, entfällt der Anspruch. Darauf beruft sich die DRV häufig.

Auch Beratungsfehler anderer Stellen können in manchen Konstellationen Konsequenzen für die DRV haben: Wenn ein anderer Leistungsträger, darunter potenziell auch das Jobcenter, arbeitsteilig in das Verwaltungsverfahren einbezogen war und Fehler gemacht hat, kann das nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts der DRV zugerechnet werden. Das ist keine Regel, sondern eine schmale Ausnahme, die im Einzelfall nachgewiesen werden muss.

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Der Herstellungsanspruch ist kein einfacher Ausweg. Er setzt voraus, dass Sie aktiv werden, eine Klage erheben und den Beratungsfehler der DRV substantiiert darlegen. Wer das nicht tut, verliert trotz behördlicher Pflichtverletzung seine Ansprüche.

Vier Schritte, bevor der Rentenantrag zu spät kommt

Das Antragsprinzip lässt sich nicht wegdiskutieren. Es lässt sich aber vorbereiten. Wer diese vier Schritte kennt und umsetzt, schützt sich vor dem teuren Irrtum.

Schritt 1: Berechnen Sie Ihre individuelle Antragsfrist. Ermitteln Sie, in welchem Monat Sie die Anspruchsvoraussetzungen für Ihre Rentenart erstmals erfüllen. Zählen Sie drei Kalendermonate dazu. Das ist Ihr spätestmöglicher Antragstermin, wenn kein Rentenmonat verloren gehen soll. Stellen Sie den Antrag lieber drei bis vier Monate vor dem geplanten Rentenbeginn, damit Rückfragen der DRV den Start nicht verzögern.

Schritt 2: Beantragen Sie eine aktuelle Rentenauskunft. Die Deutsche Rentenversicherung erteilt auf Antrag eine individuelle Rentenauskunft mit voraussichtlichen Rentenhöhen bei unterschiedlichen Szenarien. Prüfen Sie dabei auch, ob Zeiten in Ihrem Versicherungskonto fehlen. Eine Kontenklärung jetzt verhindert Verzögerungen im Rentenverfahren später. Den Antrag stellen Sie online über das DRV-Portal oder schriftlich bei Ihrer zuständigen Rentenversicherung.

Schritt 3: Stellen Sie den Rentenantrag selbst und schriftlich. Der Antrag auf Versichertenrente läuft aktuell über das Formular R0100 bei der Deutschen Rentenversicherung. Sie können ihn auch bei jedem Sozialleistungsträger stellen, also auch beim Jobcenter; dieser muss ihn dann unverzüglich an die DRV weiterleiten. Das ändert aber nichts an Ihrer Eigenverantwortung: Warten Sie nicht darauf, dass das Jobcenter die Initiative ergreift. Es wird keinen Antrag für Sie stellen, solange es Sie nicht förmlich dazu aufgefordert hat und die Frist gesetzt hat.

Schritt 4: Bewahren Sie die Eingangsbestätigung auf. Das Datum des Antragseingangs bei der DRV entscheidet über Ihren Rentenbeginn. Ohne Nachweis können Sie im Streitfall nicht belegen, wann der Antrag eingegangen ist. Senden Sie ihn per Einschreiben oder lassen Sie sich den Eingang schriftlich bestätigen.

Wer bereits Rentenmonate verloren hat und vermutet, dass die DRV dabei ihre Hinweispflichten verletzt hat, sollte umgehend den verspäteten Rentenantrag stellen, auf den Herstellungsanspruch verweisen und sich an eine anerkannte Sozialberatungsstelle oder einen spezialisierten Rentenberater wenden. Die Vierjahresfrist läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Herstellungsanspruch erstmals geltend machen.

Häufige Fragen zum Rentenantrag und Bürgergeld-Übergang

Übernimmt das Jobcenter automatisch die Antragstellung, wenn ich die Regelaltersgrenze erreiche?

Nein. Das Jobcenter informiert Sie über das Ende der Bürgergeldleistungen, stellt aber keinen Rentenantrag für Sie. Es hat die Möglichkeit, Sie zur Antragstellung aufzufordern und bei Nichtbefolgung selbst einen Antrag zu stellen, aber nur auf Initiative des Jobcenters und nur wenn es das in Ihrem konkreten Fall für erforderlich hält. Warten Sie nicht darauf.

Was passiert mit meinem Bürgergeld-Anspruch nach dem Renteneintritt, wenn die Rente nicht reicht?

Wer nach Renteneintritt nicht von seiner Rente leben kann, hat Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII. Zuständig ist dann das Sozialamt, nicht mehr das Jobcenter. Der Wechsel ist nicht automatisch. Sie müssen den Grundsicherungsantrag selbst beim Sozialamt stellen. Auch hier gilt das Antragsprinzip.

Kann ich den Rentenantrag beim Jobcenter einreichen, damit die Frist gewahrt ist?

Ja. Das Jobcenter ist als Sozialleistungsträger verpflichtet, Rentenanträge entgegenzunehmen und unverzüglich an die Deutsche Rentenversicherung weiterzuleiten. Als Datum der Antragstellung gilt dann der Eingang beim Jobcenter. Lassen Sie sich den Eingang schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Eingangsbestätigung vom Jobcenter.

Gilt die Drei-Monatsfrist auch für die Witwenrente?

Bei der Witwen- und Witwerrente gilt eine längere Frist: Der Antrag kann bis zu zwölf Monate nach dem Tod des Versicherten rückwirkend gestellt werden. Wird er später gestellt, beginnt die Rente erst ab dem Antragsmonat. Stellen Sie den Antrag trotzdem so früh wie möglich, damit Bearbeitungszeiten keinen Einfluss auf den Zahlungsbeginn haben.

Was tue ich, wenn die DRV mir nie eine Rentenauskunft geschickt hat?

Die DRV ist ab dem vollendeten 55. Lebensjahr verpflichtet, alle drei Jahre eine Rentenauskunft zu erteilen. Haben Sie keine erhalten und besteht der Verdacht, dass die DRV dadurch ihre Hinweispflichten verletzt hat, kann das die Grundlage für einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch sein. Beantragen Sie zunächst Einsicht in Ihre Versicherungsakte und lassen Sie die fehlenden Schreiben dokumentieren. Dann stellen Sie den Rentenantrag und erheben parallel Widerspruch wegen verletzter Hinweispflicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), § 99 Beginn

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), § 115 Beginn

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsames Rechtliches Arbeitssystem (GRA) zu § 115 SGB VI

Deutsche Rentenversicherung Bund: Verbindliche Entscheidung zum sozialrechtlichen Herstellungsanspruch aufgrund Verletzung § 115 Abs. 6 SGB VI (BSG B 13 R 58/06 R)

Bundessozialgericht: Urteil vom 27.03.2007, B 13 R 58/06 R

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 12a SGB II, Stand 2025

dejure.org: § 12a SGB II (Fassung ab 01.01.2023, BGBl. I S. 2328)