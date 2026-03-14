Rente: Versteckte Anrechnungsfalle – Aktivrente kann Witwenrente kürzen

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Die Aktivrente soll das Weiterarbeiten im Alter attraktiver machen. Seit dem 1. Januar 2026 können Beschäftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat steuerfrei erhalten. Für Witwen und Witwer steckt darin jedoch ein Haken, den viele zunächst nicht sehen: Dieser steuerfreie Hinzuverdienst kann trotzdem die Hinterbliebenenrente mindern. Wer nur auf die Lohnabrechnung schaut, übersieht leicht, dass der Rentenzahlbetrag später sinken kann.

Genau darin liegt die Falle. Die Aktivrente ist ein steuerlicher Vorteil. Bei der Witwen- oder Witwerrente zählt aber nicht, ob ein Einkommen steuerfrei ist, sondern ob es als anrechenbares Einkommen gilt. Arbeitslohn fällt grundsätzlich darunter. Was das Steuerrecht begünstigt, kann das Rentenrecht deshalb trotzdem kürzen.

Warum die Aktivrente bei der Witwenrente heikel ist

Die Aktivrente ist keine neue Rentenleistung. Sie ist ein Steuerbonus für Menschen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und weiterarbeiten. Das Bundesfinanzministerium erläutert dazu ausdrücklich, dass die Begünstigung erst ab dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze greift.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt zugleich klar, dass es sich nicht um eine Leistung der Rentenversicherung handelt, sondern um einen steuerlichen Freibetrag auf Arbeitslohn.

Für Hinterbliebene beginnt genau hier das Problem. Viele verbinden den Begriff Aktivrente mit einer Art geschütztem Zusatz im Alter. Tatsächlich bleibt der Verdienst aber Arbeitsentgelt. Und Arbeitsentgelt kann bei der Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden, sobald der geltende Freibetrag überschritten ist. Die steuerliche Entlastung schützt also nicht vor einer rentenrechtlichen Kürzung.

Steuerfrei heißt nicht anrechnungsfrei

Das ist der entscheidende Satz in diesem Thema. Die Aktivrente spart Lohnsteuer. Sie verhindert aber nicht, dass derselbe Verdienst bei der Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente auftaucht.

Gerade deshalb ist die Regelung so tückisch. Viele Betroffene rechnen nur mit dem Steuerbonus. Auf den ersten Blick wirkt das plausibel: mehr Arbeit, weniger Steuer, also mehr Geld. Doch bei der Witwenrente läuft ein zweiter Rechenweg.

Dort wird gefragt, welches eigene Einkommen vorhanden ist und welcher Teil davon den Freibetrag übersteigt. Der vermeintliche Vorteil kippt damit schnell in eine Kürzung, die vorher kaum jemand auf dem Schirm hatte.

So rechnet die Rentenversicherung

Bei Hinterbliebenenrenten gilt ein Freibetrag. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 liegt er bei 1.076,86 Euro im Monat. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich um 228,42 Euro. Nur Einkommen oberhalb dieses Freibetrags wirkt sich auf die Witwen- oder Witwerrente aus.

Die Rentenversicherung setzt dabei nicht einfach den ausgezahlten Nettolohn an. Sie rechnet bei Arbeitsentgelt mit pauschalen Werten. Vom Brutto werden für die Umrechnung ins anrechenbare Nettoeinkommen pauschale Prozentsätze abgezogen.

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Übersteigt dieses Nettoeinkommen den Freibetrag, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags von der Hinterbliebenenrente abgezogen. Genau diese Rechenlogik beschreibt die DRV in ihren Erläuterungen zur Einkommensanrechnung.

Auf der Lohnabrechnung sieht die Aktivrente deshalb gut aus. Im Rentenbescheid kann derselbe Verdienst später trotzdem zum Problem werden.

Eine einfache Rechnung zeigt die Falle

Wie schnell der Effekt zuschlägt, zeigt ein schlichtes Beispiel. Verdient eine Witwe oder ein Witwer im Rahmen der Aktivrente 2.000 Euro brutto im Monat, ergibt sich nach dem pauschalen Abzug ein anrechenbares Nettoeinkommen von 1.200 Euro. Zieht man davon den Freibetrag von 1.076,86 Euro ab, bleiben 123,14 Euro übrig.

Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Die Kürzung läge damit bei rund 49,26 Euro im Monat. Die Aktivrente bleibt steuerlich attraktiv, ist aber eben kein geschützter Zusatzbetrag neben der Hinterbliebenenrente. Die Berechnungslogik folgt den offiziellen DRV-Regeln.

Gerade dieses Beispiel macht deutlich, warum viele falsch kalkulieren. Sie sehen die 2.000 Euro steuerfreien Lohn. Sie sehen aber nicht sofort, dass parallel eine Kürzung bei der Witwenrente laufen kann. Das tatsächliche Plus fällt dadurch kleiner aus als erwartet.

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Warum die Kürzung oft erst später auffällt

Besonders heikel ist der zeitliche Versatz. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Einkommenserhöhungen bei der Einkommensanrechnung grundsätzlich nur einmal jährlich zum 1. Juli berücksichtigt werden.

Dadurch kann es passieren, dass der neue Hinzuverdienst zunächst wie ein klarer Vorteil aussieht und die Kürzung der Hinterbliebenenrente erst später sichtbar wird. Genau dieser Verzögerungseffekt macht die Anrechnungsfalle im Alltag so schwer erkennbar.

Das ist für Betroffene mehr als eine technische Einzelheit. Wer seine laufenden Einnahmen plant, orientiert sich meist an dem, was aktuell auf dem Konto eingeht. Wenn die rentenrechtliche Gegenreaktion erst später greift, entsteht schnell der Eindruck, die Aktivrente sei folgenlos. Kommt die Kürzung dann mit Verzögerung, wirkt sie wie eine böse Überraschung.

Wer besonders aufpassen muss

Die Problematik betrifft vor allem Hinterbliebene, die bereits die Regelaltersgrenze erreicht haben, weiter in einem regulären Beschäftigungsverhältnis arbeiten und zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente beziehen. Für diese Gruppe kann die Aktivrente durchaus interessant sein. Sie sollte aber nicht isoliert betrachtet werden.

Entscheidend ist nicht nur, wie viel Arbeitslohn steuerfrei bleibt. Entscheidend ist auch, ob und in welcher Höhe dieser Verdienst den Freibetrag bei der Hinterbliebenenrente übersteigt. Erst wenn beide Rechenwege zusammen betrachtet werden, zeigt sich, wie viel am Ende tatsächlich monatlich übrig bleibt.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer eine Witwen- oder Witwerrente bezieht und über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet oder arbeiten will, sollte den eigenen Fall vorab genau durchrechnen. Relevant sind die Höhe des Arbeitsentgelts, der aktuelle Freibetrag und mögliche Erhöhungen wegen waisenrentenberechtigter Kinder.

Ohne diese Prüfung droht genau der Fehler, der das Thema so brisant macht: Die Aktivrente wird als Bonus verstanden, obwohl sie gleichzeitig eine Kürzung der Hinterbliebenenrente auslösen kann.

Die eigentliche Warnung lautet deshalb: Die Aktivrente ist steuerfrei, aber nicht anrechnungsfrei. Wer diesen Unterschied übersieht, kann seine Witwenrente falsch kalkulieren und das eigene monatliche Plus deutlich überschätzen.

FAQ

Wird die Aktivrente auf die Witwenrente angerechnet?

Ja. Der steuerfreie Hinzuverdienst aus der Aktivrente kann als Einkommen auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden.

Ist die Aktivrente komplett anrechnungsfrei?

Nein. Steuerfrei bedeutet hier nicht automatisch anrechnungsfrei. Für die Witwenrente zählt, ob Einkommen vorliegt.

Wie hoch ist der Freibetrag bei der Witwenrente?

Vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 liegt der Freibetrag bei 1.076,86 Euro monatlich. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich um 228,42 Euro.

Wie viel wird von der Witwenrente abgezogen?

40 Prozent des anrechenbaren Einkommens, das über dem Freibetrag liegt, werden auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Warum merken viele die Kürzung erst später?

Weil Einkommenserhöhungen bei der Einkommensanrechnung oft erst zeitversetzt berücksichtigt werden und die Kürzung deshalb nicht immer sofort sichtbar ist.

Quellen

Bundesregierung: Aktivrente: Fragen und Antworten

Bundesfinanzministerium: Fragen und Antworten zur Aktivrente

Deutsche Rentenversicherung: Hinterbliebenenrente: Mehr Hinzuverdienst ab Juli möglich

Deutsche Rentenversicherung: FAQs zu Hinzuverdienst und Einkommensanrechnung

Deutsche Rentenversicherung: Einkommensanrechnung