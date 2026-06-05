45 Jahre voll: Kann ich mit 62 in Rente gehen?

Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, stellt sich oft eine naheliegende Frage: Reicht diese lange Erwerbsbiografie aus, um schon mit 62 Jahren in Rente zu gehen? Die klare Antwort lautet: In der gesetzlichen Altersrente in der Regel nein. Die 45 Jahre öffnen zwar den Zugang zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte, aber nicht beliebig früh.

Der Begriff „Rente mit 63“ führt dabei häufig in die Irre. Er stammt aus einer früheren Regelung für ältere Geburtsjahrgänge. Für jüngere Versicherte hat sich das Eintrittsalter schrittweise nach hinten verschoben.

Warum 45 Jahre nicht automatisch Rente mit 62 bedeuten

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt 45 Versicherungsjahre voraus. Wer diese Wartezeit erfüllt, kann früher als zur Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 ist dieser abschlagsfreie Rentenbeginn jedoch erst mit 65 Jahren möglich.

Wichtig ist: Diese Rentenart kann nicht einfach noch früher mit Abschlägen bezogen werden. Wer also 45 Jahre zusammenhat, kann daraus allein keinen Rentenstart mit 62 ableiten. Auch ein freiwilliger Verzicht auf einen Teil der Rente ändert daran nichts.

Was mit 63 möglich ist

Eine andere Altersrente ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Dafür reichen bereits 35 Versicherungsjahre. Diese Rentenart kann weiterhin frühestens mit 63 Jahren beansprucht werden, allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vor der abschlagsfreien Altersgrenze beginnt. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt diese Grenze bei 67 Jahren. Wer mit 63 geht, nimmt damit 48 Monate vorweg und muss dauerhaft mit 14,4 Prozent weniger Rente rechnen.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Rentenart Was gilt? Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 Versicherungsjahre erforderlich; für Jahrgang 1964 und jünger abschlagsfrei ab 65; kein früherer Beginn mit Abschlägen möglich. Altersrente für langjährig Versicherte 35 Versicherungsjahre erforderlich; frühestens ab 63 möglich; bei Beginn vor der abschlagsfreien Grenze entstehen dauerhafte Abschläge. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Bei anerkannter Schwerbehinderung und erfüllten Voraussetzungen kann ab Jahrgang 1964 ein Beginn ab 62 mit Abschlägen möglich sein; abschlagsfrei ab 65. Regelaltersrente Für ab 1964 Geborene grundsätzlich ab 67 Jahren.

Welche Zeiten für die 45 Jahre zählen

Bei den 45 Jahren werden vor allem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit berücksichtigt. Auch Zeiten der Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege, Wehr- oder Zivildienst sowie bestimmte Sozialleistungszeiten können einbezogen werden. Freiwillige Beiträge zählen nur unter bestimmten Bedingungen.

Nicht jede Lebensphase wird für diese 45 Jahre anerkannt. Schul- und Studienzeiten, Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit können anders behandelt werden als bei der 35-jährigen Wartezeit. Deshalb ist die Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung besonders wichtig.

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Warum der Rentenbescheid genau geprüft werden sollte

Entscheidend ist nicht allein, ob jemand subjektiv 45 Jahre gearbeitet hat. Entscheidend ist, welche Monate im Rentenkonto tatsächlich als anrechenbare Zeiten gespeichert sind. Fehlende Nachweise können dazu führen, dass die Wartezeit rechnerisch noch nicht erfüllt ist.

Ab dem 55. Geburtstag verschickt die Deutsche Rentenversicherung eine ausführliche Rentenauskunft. Darin lässt sich prüfen, welche Rentenarten infrage kommen und wann der früheste Rentenbeginn möglich ist. Wer Lücken findet, sollte diese rechtzeitig klären lassen.

Kann eine Rente mit 62 trotzdem möglich sein?

Eine Altersrente mit 62 ist nicht allein wegen 45 Versicherungsjahren möglich. Sie kann aber bei schwerbehinderten Menschen in Betracht kommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für Menschen ab Jahrgang 1964 gilt hier: frühestens ab 62 mit Abschlägen, abschlagsfrei ab 65.

Daneben gibt es die Erwerbsminderungsrente, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann. Diese ist keine vorgezogene Altersrente. Sie folgt eigenen medizinischen und versicherungsrechtlichen Regeln.

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Was die Entscheidung finanziell bedeutet

Wer früher in Rente geht, muss die dauerhaften Folgen kennen. Abschläge bleiben grundsätzlich für die gesamte Rentenbezugszeit bestehen. Hinzu kommt, dass bei einem früheren Ausstieg weniger weitere Beiträge eingezahlt werden.

Bei der Rente mit 63 nach 35 Versicherungsjahren kann der Abschlag erheblich sein. Ein Beispiel: Bei einer rechnerischen Monatsrente von 1.600 Euro vor Abschlag würde ein Abschlag von 14,4 Prozent die Bruttorente um 230,40 Euro monatlich senken. Auf viele Rentenjahre gerechnet kann daraus ein hoher Betrag werden.

Fazit: 45 Jahre reichen nicht für den Start mit 62

Wer 45 Versicherungsjahre erfüllt, hat einen wichtigen Anspruch erworben. Für die meisten Versicherten bedeutet das aber nicht, dass ein Rentenstart mit 62 möglich ist. Bei Jahrgang 1964 und jünger führt die 45-jährige Wartezeit zur abschlagsfreien Rente ab 65.

Mit 63 kann eine Altersrente nach 35 Versicherungsjahren möglich sein, dann aber mit dauerhaften Abschlägen. Mit 62 kommt eine Altersrente vor allem bei anerkannter Schwerbehinderung infrage. Vor einer Entscheidung sollte immer eine individuelle Rentenauskunft geprüft werden.

Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer ist Jahrgang 1964 und hat mit 17 Jahren eine Ausbildung begonnen. Mit 62 Jahren hat er bereits 45 Versicherungsjahre erreicht. Trotzdem kann er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte noch nicht beziehen.

Sein abschlagsfreier Rentenstart über diese Rentenart liegt bei 65 Jahren. Mit 63 könnte er stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte beantragen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Dann müsste er aber einen dauerhaften Abschlag hinnehmen.

Häufige Fragen und Antworten

Kann ich mit 62 in Rente gehen, wenn ich 45 Versicherungsjahre voll habe?

Allein wegen 45 Versicherungsjahren ist ein Rentenbeginn mit 62 in der Regel nicht möglich. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es für jüngere Jahrgänge erst später. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann diese Rente abschlagsfrei frühestens mit 65 Jahren beziehen.

Warum spricht man dann oft von der „Rente mit 63“?

Der Begriff stammt aus früheren Regelungen und gilt heute nicht mehr für alle Versicherten in gleicher Weise. Für jüngere Jahrgänge wurde das Eintrittsalter schrittweise angehoben. Deshalb bedeutet die 45-jährige Wartezeit heute häufig nicht mehr, dass die Rente tatsächlich mit 63 beginnen kann.

Kann ich mit 63 in Rente gehen, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe?

Mit 63 kann unter Umständen die Altersrente für langjährig Versicherte möglich sein. Dafür reichen 35 Versicherungsjahre aus, allerdings wird die Rente dann dauerhaft gekürzt. Bei Jahrgang 1964 und jünger kann der Abschlag bis zu 14,4 Prozent betragen.

Gibt es eine Möglichkeit, doch schon mit 62 eine Altersrente zu bekommen?

Eine Altersrente mit 62 kann für schwerbehinderte Menschen möglich sein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für die meisten anderen Versicherten reicht eine lange Erwerbsbiografie allein nicht aus. Entscheidend ist immer, welche Rentenart infrage kommt und welche Altersgrenze für den eigenen Jahrgang gilt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte, Bundesregierung: Fakten zur „Rente mit 63“.