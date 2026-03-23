Rente: Pflegende Angehörige verschenken bis zu 36.000 Euro

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Christa M. aus Niedersachsen pflegt ihren Mann seit drei Jahren zu Hause. Pflegegrad 4, tägliche Hilfe beim Waschen, Anziehen, bei Medikamenten und Arztbesuchen. Sie koordiniert den Pflegedienst, fährt zur Apotheke, organisiert den Haushalt.

Was sie nicht weiß: Ihr stehen zwei finanzielle Vorteile zu – der Pflege-Pauschbetrag aus dem Einkommensteuergesetz und Pflichtbeiträge der Pflegekasse zur Rentenversicherung. Zusammengerechnet können beide Mechanismen über mehrere Jahre einen vierstelligen Betrag ausmachen – den die meisten verschenken.

Pflege-Pauschbetrag – was das Finanzamt anerkennt

Der Pflege-Pauschbetrag senkt das zu versteuernde Einkommen – ohne dass das Finanzamt Belege, Quittungen oder Kostenaufstellungen verlangt. Voraussetzung: Die pflegende Person versorgt einen Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 2 unentgeltlich im häuslichen Umfeld.

Die Höhe staffelt sich nach Pflegegrad: 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3, 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5. Für Pflegegrad 1 gibt es keinen Pauschbetrag.

Wer das Pflegegeld des Angehörigen erhält, verliert den Anspruch nicht. Die Finanzverwaltung behandelt das Pflegegeld als Anerkennung, nicht als Vergütung – auch wenn es an die pflegende Person weitergegeben wird. Erst eine darüber hinausgehende vertragliche Vergütung, etwa über einen Arbeitsvertrag, gefährdet den Anspruch.

Teilen sich mehrere Personen die Pflege, wird der Pauschbetrag aufgeteilt: Zwei Geschwister bei Pflegegrad 4 erhalten je 900 statt 1.800 Euro. Ein gemeinsamer Haushalt ist nicht erforderlich – regelmäßige Versorgung im häuslichen Umfeld des Pflegebedürftigen reicht.

Drei Rechenbeispiele – was bei kleiner, mittlerer und höherer Rente wirklich bleibt

Der Pauschbetrag senkt nicht die Steuer direkt, sondern das zu versteuernde Einkommen. Die tatsächliche Ersparnis hängt vom Grenzsteuersatz ab – bei kleinen Renten fällt er niedrig aus. Alle Beispiele basieren auf dem Steuertarif 2026 mit Grundfreibetrag 12.348 Euro, Besteuerungsanteil 83 Prozent und regulären KV/PV-Abzügen.

Bruttorente 1.200 Euro/Monat: Bei 14.400 Euro Jahresbruttorente liegt das zvE nach allen Abzügen in der Regel unter dem Grundfreibetrag. Es fällt keine Einkommensteuer an. Der Pflege-Pauschbetrag bringt null Euro Ersparnis. Für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente ist der Pauschbetrag wirkungslos – eine Tatsache, die in den meisten Ratgebern verschwiegen wird.

Bruttorente 1.800 Euro/Monat: Das zvE liegt bei rund 16.500 Euro, die Einkommensteuer bei etwa 740 Euro. Pflege-Pauschbetrag bei Pflegegrad 3 (1.100 Euro) senkt die Steuer auf rund 515 Euro – Ersparnis: etwa 225 Euro.

Bei Pflegegrad 4 oder 5 (1.800 Euro Pauschbetrag) sinkt die Steuer auf rund 380 Euro – Ersparnis: etwa 360 Euro. Spürbar, aber weit entfernt von den oft versprochenen „bis zu 600 Euro”.

Bruttorente 2.500 Euro/Monat: Bei rund 24.000 Euro zvE beträgt die Einkommensteuer etwa 2.570 Euro. Ersparnis bei Pflegegrad 3: rund 285 Euro. Bei Pflegegrad 4 oder 5: rund 465 Euro. Erst bei deutlich höheren Einkommen – etwa durch Betriebsrente oder Mieteinnahmen – nähert sich die Ersparnis der 600-Euro-Marke.

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Zweiter Vorteil – Pflegekasse zahlt Rentenbeiträge

Neben dem Steuervorteil existiert ein zweiter Mechanismus: Die Pflegekasse zahlt Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für die pflegende Person – vollständig und ohne eigenen Beitrag. Voraussetzung: Pflege eines Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 2, mindestens zehn Stunden pro Woche auf mindestens zwei Tage verteilt, bei maximal 30 Stunden wöchentlicher Erwerbstätigkeit.

Die Beitragshöhe richtet sich nach Pflegegrad und Leistungsart. 2026 zahlt die Pflegekasse zwischen 139,04 und 735,63 Euro monatlich an die Rentenversicherung – bei Pflegegrad 2 ab 139 Euro, bei Pflegegrad 4 und 5 mit reinem Pflegegeldbezug bei bis zu 735 Euro.

Pro Pflegejahr entsteht ein zusätzlicher monatlicher Rentenanspruch von 7,04 bis 37,27 Euro. Über fünf Jahre bei Pflegegrad 4 oder 5 summiert sich das auf eine dauerhafte Rentenerhöhung im dreistelligen Bereich.

Entscheidende Einschränkung: Wer eine Altersvollrente bezieht und die Regelaltersgrenze erreicht hat, erhält keine Beiträge mehr – die Zahlung endet mit dem Monat des Erreichens. Für die Mehrheit der Altersrentner ab 66 oder 67 fällt dieser Vorteil weg. Bei Erwerbsminderungsrente, vorgezogener Altersrente oder Teilrente vor der Regelaltersgrenze laufen die Pflichtbeiträge weiter.

Warum beide Vorteile zusammen mehr bringen als einzeln

Monika K., 60, bezieht eine Erwerbsminderungsrente von 1.100 Euro brutto und pflegt seit 2023 ihren Vater mit Pflegegrad 4. Er bezieht ausschließlich Pflegegeld, kein Pflegedienst ist eingeschaltet. Steuerlich steht ihr der Pauschbetrag von 1.800 Euro zu – bei ihrem niedrigen Grenzsteuersatz ergibt das rund 250 Euro Ersparnis pro Jahr, über fünf Jahre kumuliert 1.250 Euro.

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Rentenrechtlich zahlt die Pflegekasse bei Pflegegrad 4 mit ausschließlichem Pflegegeldbezug rund 590 Euro monatlich an die Rentenversicherung. Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro (ab Juli 2026) erwirbt Monika K. pro Pflegejahr rund 30 Euro zusätzlichen Monatsrentenanspruch.

Nach fünf Jahren: rund 150 Euro mehr Rente im Monat, dauerhaft. Über zwanzig Jahre Rentenbezug entspricht das einem Gegenwert von 36.000 Euro. Der Pauschbetrag bringt schnelle Ersparnis – die Rentenbeiträge der Pflegekasse sind langfristig der größere Hebel.

Diese Fehler kosten pflegende Rentner bares Geld

Der häufigste Fehler: Der Pflege-Pauschbetrag wird nicht in die Steuererklärung eingetragen – entweder weil keine abgegeben wird oder weil der Pauschbetrag unbekannt ist. Das Finanzamt weist nicht darauf hin. Wer den Pauschbetrag nicht angibt, bekommt ihn nicht.

Gravierender noch: Viele Familien pflegen über Monate, ohne einen Pflegegrad zu beantragen. Ohne Pflegegrad greift weder der Pauschbetrag noch zahlt die Pflegekasse Rentenbeiträge – jeder Monat ohne Pflegegrad bedeutet den Verlust beider Vorteile.

Auch bei bestehendem Pflegegrad können Lücken auf dem Rentenkonto entstehen, wenn die Pflegekasse die Meldung nicht korrekt vornimmt. Eine regelmäßige Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung deckt das auf.

Bei geteilter Pflege werden Pauschbetrag und Rentenbeiträge nach tatsächlichem Pflegeumfang aufgeteilt. Ohne übereinstimmende Angaben gegenüber der Pflegekasse wird zu gleichen Teilen geteilt – die Tochter, die täglich pflegt, erhält dann denselben Anteil wie der Sohn, der nur am Wochenende vorbeischaut. Wer das verhindern will, muss den Pflegeumfang dokumentieren.

Häufige Fragen zu Pauschbetrag und Rentenbeiträgen

Was passiert bei einem Wechsel des Pflegegrades? Beide Vorteile passen sich automatisch an – bei Höherstufung steigen Pauschbetrag und Rentenbeiträge, bei Herabstufung sinken sie. Die Pflegekasse passt die Beiträge nach Feststellung des neuen Pflegegrades durch den Medizinischen Dienst an.

Sind pflegende Angehörige auch unfallversichert? Ja. Wer einen Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegt, ist während der Pflegetätigkeit beitragsfrei gesetzlich unfallversichert – einschließlich des Hin- und Rückwegs zur Wohnung des Pflegebedürftigen.

Muss die Pflege im selben Haushalt stattfinden? Nein. Weder für den Pauschbetrag noch für die Rentenbeiträge. Die Pflege muss im häuslichen Umfeld des Pflegebedürftigen stattfinden – nicht in einer stationären Einrichtung.

Pflege bringt nicht nur Belastung – sie kann Steuer und Rente verbessern

Christa M. hat inzwischen den Pflege-Pauschbetrag von 1.800 Euro in ihre Steuererklärung eintragen lassen. Die Rentenbeiträge der Pflegekasse kann sie nicht mehr nutzen – Regelaltersgrenze überschritten. Hätte sie zehn Jahre früher mit der Pflege begonnen, wäre ihre Rente heute spürbar höher.

Wer weder den Pauschbetrag einträgt noch prüft, ob die Pflegekasse Rentenbeiträge zahlt, verschenkt Geld. Der erste Schritt kostet nichts: Pflegegrad beantragen, Pflegeperson bei der Pflegekasse melden, Steuererklärung mit Pauschbetrag abgeben, Rentenkonto prüfen.

Quellen:

Bundesgesundheitsministerium: Soziale Absicherung für Pflegepersonen

Gesetze im Internet: § 44 SGB XI – Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

Bundesfinanzministerium: Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026