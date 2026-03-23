Bürgergeld: Jobcenter lehnen doppelte Miete pauschal ab das Gericht stoppt die Praxis

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Wer mit Bürgergeld umzieht, zahlt fast zwangsläufig einen Monat lang doppelt Miete – für die alte und die neue Wohnung gleichzeitig. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro im Jahr 2026 ist das aus eigener Tasche nicht zu stemmen. Viele Jobcenter lehnen die Übernahme trotzdem pauschal ab: Vorherige Zusicherung fehle.

Doch das Bundessozialgericht hat dieser Praxis klare Grenzen gesetzt. Unter bestimmten Voraussetzungen muss das Jobcenter beide Mieten als Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II tragen – ganz ohne gesonderte Zusicherung (BSG, 30.10.2019 – B 14 AS 2/19 R).

Ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts Hamburg verschärft diese Linie: Auch als Wohnungsbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II kann eine Doppelmiete erstattungsfähig sein, wenn die Behörde ihre eigene Beratungspflicht verletzt hat (LSG Hamburg, 11.09.2025 – L 4 AS 76/25).

Warum bei einem Umzug doppelte Miete entsteht

Das Problem ist strukturell. Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt drei Monate – unabhängig von der Wohndauer. Neue Wohnungen werden dagegen fast immer zum nächsten Monatsersten angeboten. Wer Bürgergeld bezieht und nach monatelanger Suche endlich eine angemessene Wohnung findet, kann nicht sagen: „Bitte halten Sie die Wohnung drei Monate frei, bis meine Kündigung greift.”

Der Vermieter vergibt an den nächsten Bewerber. Die Folge: Alter und neuer Mietvertrag überschneiden sich, für mindestens einen Monat fallen beide Mieten an.

Gerade Alleinerziehende, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Personen, denen das Jobcenter selbst den Umzug auferlegt hat – etwa im Rahmen eines Kostensenkungsverfahrens –, können diese Überschneidung praktisch nicht vermeiden. Renovierungsbedarf in der neuen Wohnung, Schönheitsreparaturen in der alten und ein Umzug, der mit begrenzten Mitteln organisiert werden muss, machen die Lage zusätzlich eng.

BSG-Leitentscheidung: Doppelmiete als Kosten der Unterkunft

Die zentrale Entscheidung stammt vom Bundessozialgericht. Am 30. Oktober 2019 (Az. B 14 AS 2/19 R) klärte der 14. Senat erstmals höchstrichterlich, wann das Jobcenter im Umzugsmonat zwei Mieten gleichzeitig anerkennen muss.

Der Fall: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern lebte in einer 54-Quadratmeter-Wohnung. Das Jobcenter Bonn hatte der Anmietung einer größeren Wohnung mit 82 Quadratmetern zugestimmt. Wegen Renovierungsarbeiten verzögerte sich der Umzug, der neue Mietvertrag galt ab 1. Juli 2014, die alte Wohnung war zum 31. Juli gekündigt.

Am 19. Juli zog die Familie um, am 31. Juli renovierte sie die alte Wohnung und übergab sie. Im Juli fiel doppelt Miete an. Das Jobcenter lehnte ab: Es handle sich um Wohnungsbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II, dafür sei eine vorherige Zusicherung nötig gewesen.

Das BSG sah es anders. Die Kernaussage: Werden im Umzugsmonat beide Wohnungen tatsächlich genutzt, können die Aufwendungen für beide als Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II anerkannt werden – vorausgesetzt, die zeitliche Überschneidung war unvermeidbar.

Eine gesonderte Zusicherung ist dann nicht erforderlich. Das Gericht begründet das mit der existenzsichernden Funktion des § 22 SGB II: Die Leistung schützt das Grundbedürfnis Wohnen. Im Umzugsmonat bilden ausnahmsweise beide Wohnungen den Lebensmittelpunkt.

Zwei Anspruchswege – und wann welcher greift

Je nachdem, ob die alte Wohnung im Überschneidungszeitraum noch bewohnt wird, greifen unterschiedliche Anspruchsgrundlagen. Die Konsequenzen für Betroffene sind erheblich.

Weg 1 – § 22 Abs. 1 SGB II: Beide Wohnungen werden im Umzugsmonat tatsächlich genutzt, die Überschneidung war unvermeidbar. Keine Zusicherung nötig. Das ist der stärkere Weg – und den kennen viele Betroffene nicht.

Weg 2 – § 22 Abs. 6 SGB II: Die alte Wohnung wird im Überschneidungszeitraum nicht mehr bewohnt. Dann handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, für die grundsätzlich eine vorherige Zusicherung erforderlich ist. Doch auch hier gibt es Ausnahmen – dazu gleich mehr.

Ein Beispiel macht die Abgrenzung greifbar: Herr K. erhält vom Jobcenter eine Kostensenkungsaufforderung – seine Miete liegt 80 Euro über der Angemessenheitsgrenze. Nach Monaten findet er eine günstigere Wohnung, muss den Mietvertrag aber sofort zum 1. März unterschreiben. Die alte Wohnung ist erst zum 31. Mai kündbar.

Im März zieht er um und nutzt die alte Wohnung noch für Renovierung und Übergabe. Für März greift Weg 1 – beide Wohnungen tatsächlich bewohnt. Für April und Mai, in denen die alte leer steht, greift Weg 2. In der Praxis nutzen viele Jobcenter genau diese Unterscheidung als Ablehnungsautomatismus:

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Für die Folgemonate wird pauschal auf die fehlende Zusicherung verwiesen – unabhängig davon, ob die Betroffenen überhaupt eine Chance hatten, diese rechtzeitig einzuholen.

Die BSG-Prüfungsreihenfolge: Zunächst prüfen, ob die Doppelmiete unvermeidbar war und beide Wohnungen tatsächlich genutzt wurden – dann § 22 Abs. 1. Falls nein, Übernahme nach § 22 Abs. 6 prüfen. Fehlt die Zusicherung, muss das Jobcenter zusätzlich prüfen, ob Einzelfallumstände eine Ausnahme rechtfertigen. Ein bloßes „Zusicherung lag nicht vor, Antrag abgelehnt” genügt nicht.

Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II – Pflicht, aber keine Falle

Nach § 22 Abs. 4 Satz 1 SGB II soll die leistungsberechtigte Person vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft die Zusicherung des zuständigen kommunalen Trägers einholen. Entscheidend: Es handelt sich um eine Soll-Vorschrift – eine Obliegenheit, keine zwingende Leistungsvoraussetzung. Der Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn die neue Miete angemessen ist.

In der Praxis ignorieren viele Jobcenter diese Differenzierung und behandeln die fehlende Zusicherung nach Abs. 4 so, als wäre sie eine zwingende Anspruchsvoraussetzung. Das ist sie nicht. Die Zusicherung hat vor allem Aufklärungs- und Warnfunktion: Betroffene sollen erfahren, welche Kosten das Jobcenter künftig übernimmt.

Fehlt sie, verlieren sie nicht automatisch ihren Anspruch – anders als bei unter 25-Jährigen, für die § 22 Abs. 5 SGB II eine deutlich strengere Regelung vorsieht. Frau T. aus Niedersachsen etwa beantragt die Zusicherung am Freitagmittag, der Sachbearbeiter ist im Urlaub, der Mietvertrag muss am Montag unterschrieben sein.

Soll sie die Wohnung verfallen lassen, weil das Jobcenter nicht rechtzeitig reagiert? Die Rechtsprechung sagt: Nein. Auch ohne Zusicherung bleibt der Weg über § 22 Abs. 1 SGB II offen, wenn die Voraussetzungen der Doppelmiete erfüllt sind. Aus Beweisgründen sollte der Antrag dennoch frühzeitig schriftlich gestellt werden.

LSG Hamburg: Jobcenter muss auch ohne Zusicherung zahlen

Das Landessozialgericht Hamburg hat mit Urteil vom 11. September 2025 (Az. L 4 AS 76/25) die Rechte von Bürgergeld-Beziehern weiter gestärkt – und die Verwaltungspraxis vieler Jobcenter direkt angegriffen.

Der Fall: Eine alleinerziehende Mutter mit 16 Monate altem Sohn lebte in einer 45-Quadratmeter-Einzimmerwohnung in Hamburg, Gesamtmiete 728 Euro. Am 30. September 2020 bot die Wohnungsbaugesellschaft SAGA ihr eine öffentlich geförderte Zweieinhalb-Zimmer-Neubauwohnung mit 63 Quadratmetern an – günstiger und besser geeignet.

Zwei Werktage Bedenkzeit. Sie unterschrieb, ohne vorher das Jobcenter zu fragen. Was hätte sie tun sollen? Freitag anrufen und hoffen, dass montags ein Sachbearbeiter zurückruft, während die Wohnung anderweitig vergeben wird?

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Das LSG Hamburg stellte drei Grundsätze auf.

Erstens: Das Zusicherungserfordernis nach § 22 Abs. 6 SGB II darf keine Falle sein. Wenn das Jobcenter selbst seine Beratungspflicht nach §§ 13, 14 SGB I verletzt – hier hätte es angesichts des extremen Zeitdrucks eine Spontanberatung leisten müssen –, kann es sich auf die fehlende Zusicherung nicht berufen.

Zweitens: Bei notwendigem Umzug und unvermeidbarer Doppelmiete verdichtet sich das Ermessen des Jobcenters zu einem sogenannten intendierten Ermessen – die Behörde hatte faktisch keinen Spielraum zur Ablehnung.

Drittens: Das Gericht ließ die Revision nicht zu. Das Jobcenter kann nicht mehr vor das BSG ziehen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Für Betroffene heißt das: Wer unter Zeitdruck eine dringend benötigte Wohnung findet, darf nicht allein daran scheitern, dass die Zusicherung formal zu spät kam.

Was bei der Unvermeidbarkeit geprüft wird

Ob die Doppelmiete unvermeidbar war, prüfen die Gerichte anhand konkreter Einzelfallumstände – nicht abstrakt. Das BSG hat in seiner Entscheidung von 2019 (Rn. 19) einen differenzierten Maßstab aufgestellt.

Relevant sind die Verhältnisse auf dem örtlichen Wohnungsmarkt – in Ballungsräumen mit extrem niedrigen Leerstandsquoten ist eine Doppelmiete fast zwangsläufig. Ebenso die persönlichen Lebensverhältnisse: Alleinerziehung, Gesundheitszustand, Alter der Kinder, soziale Schwierigkeiten.

Die Rechtsprechung hat besonders die Situation von Alleinerziehenden hervorgehoben: Wer mit minderjährigen Kindern lebt, kann nicht darauf verwiesen werden, erst die alte Wohnung zu kündigen und dann auf dem freien Markt zu suchen. Das Risiko, am Ende der Kündigungsfrist mit Kindern ohne Wohnung dazustehen, ist schlicht unzumutbar.

Geprüft wird auch, ob zumutbare Alternativen ausgeschöpft wurden: Nachmieter gestellt? Vorzeitige Entlassung aus dem Mietvertrag verhandelt? Andere zeitliche Abstimmung möglich? War nichts davon realistisch, ist die Unvermeidbarkeit zu bejahen.

Zusätzlich gilt seit der BSG-Entscheidung von 2010 (B 14 AS 7/09 R): Wenn das Jobcenter eine fristgerecht mögliche Entscheidung treuwidrig verzögert hat, entfällt das Zusicherungserfordernis vollständig.

So sichern Betroffene ihren Anspruch

Die wichtigste Strategie ist der doppelgleisige Antrag: Primär die Doppelmiete als Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II beantragen – hilfsweise gleichzeitig als Wohnungsbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II. So kann das Jobcenter nicht einwenden, der zweite Anspruch sei gar nicht geltend gemacht worden.

Ebenso wichtig: den Zeitdruck dokumentieren. Dem Jobcenter schriftlich und nachweisbar mitteilen, dass der Vermieter nur wenige Tage Bedenkzeit einräumt. Per Fax, E-Mail oder persönlich mit Eingangsstempel. Diese Dokumentation ist entscheidend, falls das Jobcenter später eine Beratungspflichtverletzung bestreitet.

Dem Antrag beifügen: Nachweise der Umzugsnotwendigkeit – ärztliche Atteste, Kostensenkungsaufforderung, Belege für unzumutbare Wohnverhältnisse – sowie eine kurze Darstellung, warum die Doppelmiete nicht vermeidbar war.

Lehnt das Jobcenter ab: Widerspruch innerhalb eines Monats. Im Widerspruch auf das BSG-Urteil vom 30.10.2019 (B 14 AS 2/19 R) und das LSG Hamburg vom 11.09.2025 (L 4 AS 76/25) verweisen. Bei akuter finanzieller Notlage kann parallel einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragt werden (§ 86b SGG).

Ein zusätzlicher Praxistipp: Wer vermutet, dass das Jobcenter sein Ermessen gar nicht tatsächlich ausgeübt, sondern nur schematisch abgelehnt hat, kann Akteneinsicht nach § 25 SGB X verlangen. Die Akte zeigt, ob eine echte Einzelfallprüfung stattgefunden hat – oder ob der Bescheid nur eine Textbaustein-Ablehnung ist.

Häufige Fragen zur Doppelmiete bei Bürgergeld

Mein Jobcenter sagt, ich hätte vorher fragen müssen – stimmt das?

Nach § 22 Abs. 4 SGB II soll die Zusicherung vor Vertragsabschluss eingeholt werden. Für die Doppelmiete nach § 22 Abs. 1 SGB II ist sie aber nicht erforderlich, wenn beide Wohnungen im Umzugsmonat tatsächlich genutzt werden und die Überschneidung unvermeidbar war. Und selbst bei § 22 Abs. 6 SGB II kann die fehlende Zusicherung unschädlich sein, wenn das Jobcenter seine Beratungspflicht verletzt hat.

Zahlt das Jobcenter die Doppelmiete auch für mehr als einen Monat?

Die BSG-Rechtsprechung bezieht sich auf den Umzugsmonat mit tatsächlicher Nutzung beider Wohnungen. Für weitere Monate kommt eine Übernahme grundsätzlich nur als Wohnungsbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II in Betracht. In der Sozialhilfe hat das BSG doppelte Mietaufwendungen für bis zu drei Monate anerkannt, etwa beim Umzug ins Pflegeheim (BSG, 12.05.2017 – B 8 SO 23/15 R).

Müssen beide Mieten innerhalb der Angemessenheitsgrenzen liegen?

Ja. Das BSG setzt voraus, dass die Aufwendungen für beide Wohnungen jeweils abstrakt angemessen im Sinne der kommunalen KdU-Richtlinien sind. Was als angemessen gilt, unterscheidet sich je nach Kommune erheblich – die konkreten Grenzen legt der örtlich zuständige Träger fest.

Das Jobcenter hat abgelehnt – was jetzt?

Widerspruch innerhalb eines Monats einlegen. Im Widerspruch auf BSG B 14 AS 2/19 R und LSG Hamburg L 4 AS 76/25 verweisen. Bei finanzieller Notlage parallel einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht prüfen lassen.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.10.2019 – B 14 AS 2/19 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 06.05.2010 – B 14 AS 7/09 R

LSG Hamburg: Urteil vom 11.09.2025 – L 4 AS 76/25 (Besprechung)

Bundessozialgericht: Urteil vom 12.05.2017 – B 8 SO 23/15 R

Gesetze im Internet: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung