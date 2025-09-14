Rente 2026: Das kann auf Rentner und Neurentner jetzt zukommen

Lesedauer 4 Minuten

Die Frage, ob bereits 2026 eine umfassende Rentenreform kommt, bewegt viele, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder ihren Übergang planen.

Ein jüngst diskutiertes Papier von Ökonominnen und Ökonomen – in den Medien unter der Schlagzeile „Reiches Berater haben neue Rentenideen“ aufgegriffen – bündelt sechs Vorschläge, die tief in die Mechanik der gesetzlichen Rente eingreifen würden.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt ordnet die Vorschläge ein und benennt die möglichen Folgen. Dieser Beitrag fasst die Inhalte strukturiert zusammen, erläutert Hintergründe und skizziert, worum es in der politischen Debatte 2025/2026 tatsächlich geht.

Demografischer Druck

Die Ausgangslage ist bekannt: Es zahlen weniger Erwerbstätige Beiträge ein, während die Zahl der Rentnerinnen und Rentner steigt und die Menschen im Schnitt älter werden. Politik und Fachwelt suchen nach Wegen, Kaufkraft und Verlässlichkeit der Renten zu sichern, ohne die Beitragssätze ausufern zu lassen.

In diesem Konfliktfeld bewegen sich die sechs Vorschläge des Beraterkreises – teils technisch, teils hochproblematisch, stets mit spürbaren Verteilungswirkungen.

Vorschlag 1: Automatische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung

Die Idee klingt nach nüchterner Systematik: Steigt die Lebenserwartung, erhöht sich automatisch das Renteneintrittsalter. Befürworter sehen darin einen Weg, die immer wieder aufflammende politische Auseinandersetzung über Anhebungen zu entpolitisieren.

Dagegen steht der Einwand, dass Lebensläufe und Belastungen höchst unterschiedlich sind. Wer jahrzehntelang körperlich schwer gearbeitet hat – etwa auf dem Bau, in der Pflege, in Kitas oder im Schichtdienst – trifft ein pauschaler Automatismus härter als Beschäftigte mit überwiegend sitzender Tätigkeit.

Der Experte lehnt eine starre Kopplung ab und plädiert stattdessen “für mehr Flexibilität, die individuelle Erwerbsbiografien, Tätigkeitsprofile und gesundheitliche Lagen sichtbar macht.”

Vorschlag 2: Rentenanpassungen an die Inflation statt an die Löhne

Heute folgt die Rentenanpassung im Kern der Lohnentwicklung. Der Beraterkreis schlägt vor, künftig die Inflation zum Leitmaß zu machen. Das würde die Kaufkraft stabilisieren, aber Rentnerinnen und Rentner von allgemeinen Wohlstandsgewinnen durch steigende Löhne entkoppeln.

Aus Sicht von Anhalt käme dies einer „Rentenverkürzung durch die Hintertür“ gleich. Auch politökonomisch ist der Punkt sensibel: Inflationsorientierung wirkt in Phasen schwacher Lohnzuwächse schützend, deckelt aber in Phasen breiter Lohnanstiege die Teilhabe am Wachstum.

Vorschlag 3: Neuer Maßstab für den „Standardrentner“

Das Rentenniveau wird unter anderem am fiktiven „Standardrentner“ gemessen: 45 Jahre Beiträge auf Durchschnittsverdienst. Künftig soll sich die Bezugsgröße an 47 Versicherungsjahren orientieren, weil das gesetzliche Rentenalter auf 67 ansteigt.

Der Effekt wäre mehr als kosmetisch. Hebt man nämlich die Messlatte an, sinkt – bei gegebenen Leistungen – rechnerisch das ausgewiesene Rentenniveau. Anhalt interpretiert das “als statistischen Mechanismus, der die reale Rentenentwicklung drückt, ohne echte Leistungsverbesserungen zu bewirken”.

Vorschlag 4: Rückkehr und Stärkung des Nachhaltigkeitsfaktors

Der Nachhaltigkeitsfaktor ist Bestandteil der Rentenformel und dämpft Rentensteigerungen, wenn das Verhältnis von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden ungünstiger wird. Er war zeitweise politisch abgefedert, um das Sicherungsniveau zu stabilisieren.

Die Fachökonominnen und -ökonomen wollen ihn nicht nur reaktivieren, sondern stärker gewichten. Technisch ist das konsistent mit demografischen Trends. In der Praxis bedeutet es jedoch, dass Rentenanpassungen häufiger hinter der Lohn- und Preisentwicklung zurückbleiben.

Der Sozialrechtsexperte wendet sich dagegen mit dem Argument, “heutige Rentnerinnen und Rentner dürften strukturelle demografische Lasten nicht einseitig tragen; vielmehr müsse das Sicherungsniveau perspektivisch steigen, zumal im Beitrag von einer durchschnittlichen Monatsrente „um 1.000 Euro“ die Rede ist.”

Vorschlag 5: Eingriffe bei Mütterrente und „Rente mit 63“

Besonders konfliktträchtig sind Überlegungen, politisch beschlossene Leistungsverbesserungen zu streichen oder nicht auszuweiten. Genannt werden die Anhebung der Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder auf drei Entgeltpunkte („Mütterrente“) sowie die in der öffentlichen Debatte oft verkürzt als „Rente mit 63“ bezeichneten vorgezogenen Altersrenten.

Unklar bleibt, ob der Vorschlag die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die abschlagsbehaftete Altersrente für langjährig Versicherte oder generell vorzeitige Zugänge betrifft.

Für viele, die ihren Ruhestand mit Abschlägen bewusst vorziehen wollen oder auf die Langjährig-Variante hinarbeiten, wäre eine Einschränkung ein tiefer Eingriff in Lebensplanung.

Anhalt positioniert sich klar dagegen und verweist “auf bereits bestehende Abschläge sowie die Bedeutung verlässlicher Regeln”.

Vorschlag 6: Verpflichtende private Vorsorge über ein Anlagekonto

Als sechstes Element sieht das Papier einen obligatorischen privaten Baustein vor, etwa über ein staatlich reguliertes Vorsorgekonto mit Anlage in Aktien und Anleihen. Das soll die kapitalgedeckte Säule stärken und langfristig entlasten.

Die soziale Fallhöhe liegt in der Frage der Zumutbarkeit: Haushalte mit niedrigen Nettoeinkommen können zusätzliche Sparbeiträge oft nicht schultern. Zudem stellt sich die Kostenfrage – wer profitiert von Produktgebühren stärker, Versicherte oder Anbieter?

Nach den Erfahrungen mit bisherigen Fördermodellen mahnt Dr. Anhalt an, dass “die gesetzliche Rente nicht über ein verpflichtendes Privatprodukt kompensiert werden dürfe, das viele faktisch überfordert.”

Was in der Debatte fehlt: Erwerbstätigenversicherung und Übergänge

Über das Systemische sagt das Beraterpapier wenig. Der Experte bringt hier zwei Linien ein.

Erstens die Idee einer Erwerbstätigenversicherung, in die perspektivisch alle Berufsgruppen einzahlen – einschließlich Beamtinnen und Beamten sowie freier Professionen mit eigenen Versorgungswerken.

Zweitens differenzierte Übergänge in den Ruhestand, die Belastungen, Berufe und Gesundheit stärker abbilden. Schon heute gibt es die Altersrente für schwerbehinderte Menschen; denkbar wären weiterentwickelte Kriterien, die lange und körperlich beanspruchende Erwerbsbiografien früheren Zugang ermöglichen, ohne Automatismen auf alle zu übertragen.

Bewertung

Ob 2026 tatsächlich eine „große“ Reform kommt, entscheidet die Politik im Spannungsfeld aus Finanzierbarkeit, Demografie und sozialer Balance. Die diskutierten Vorschläge zeigen eine klare Stoßrichtung: automatische Stabilisatoren, gedämpfte Dynamik und stärkere private Vorsorge. In der Summe würde das System planbarer, aber für viele auch strenger und potenziell karger.

Fazit: Reform ja – aber mit Augenmaß

Die Rente muss stabil und verlässlich bleiben, ohne Jüngere zu überfordern. Automatikregeln können helfen, dürfen aber nicht die Vielfalt von Erwerbsbiografien ignorieren.

Rentenanpassungen, die Kaufkraft sichern, sollten die Teilhabe am allgemeinen Wohlstand nicht dauerhaft kappen. Statistische Neudefinitionen ersetzen keine materiellen Verbesserungen.

Kapitalgedeckte Elemente können ergänzen, sollten aber niemanden finanziell ausgrenzen und müssen effizient organisiert sein. Vor allem braucht es Transparenz, Verlässlichkeit und soziale Gerechtigkeit – damit die Reform von 2026, falls sie kommt, nicht nur rechnet, sondern trägt.