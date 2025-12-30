Rente im Januar 2026: Diese Änderungen treffen Rentner ab sofort

Lesedauer 4 Minuten

Zum Jahreswechsel 2025/2026 ändern sich mehrere Stellschrauben, die Rentner direkt betreffen: Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, kann ab Januar steuerlich profitieren. Wer eine Betriebsrente bezieht und gesetzlich krankenversichert ist, bekommt einen höheren Freibetrag bei den Beiträgen.

Und weil der Monatsletzte im Januar 2026 auf ein Wochenende fällt, verschiebt sich der Rentenzahltag – mit einem Unterschied zwischen „nachschüssiger“ und „vorschüssiger“ Zahlung, den viele Betroffene jedes Jahr erneut verwechseln.

Entscheidend ist dabei nicht nur, was sich ändert, sondern für wen es gilt. Einige Neuerungen klingen größer, als sie im Einzelfall sind, während andere eine Rentenzahlung sogar kurzzeitig gefährden können, wenn man nichts unternimmt.

Aktivrente ab 1. Januar 2026: Bis zu 2.000 Euro steuerfrei – aber nicht für alle

Die größte Neuerung ist der Start der Aktivrente zum 1. Januar 2026. Der Kern: Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und dennoch in einer abhängigen Beschäftigung weiterarbeitet, kann Arbeitslohn bis 2.000 Euro monatlich steuerfrei erhalten. Das ist ein klarer finanzieller Anreiz, die Erwerbstätigkeit im Ruhestand fortzusetzen oder auszuweiten.

Wichtig ist die Abgrenzung, die in vielen Kurzfassungen untergeht: Die Steuerfreiheit ist auf Einnahmen aus nichtselbständiger Beschäftigung zugeschnitten. Selbstständige und Beamte sind nicht erfasst.

Ebenso wichtig: Steuerfrei heißt nicht automatisch abgabenfrei. Je nach Versicherungsstatus können weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen. Wer mit Aktivrente plant, sollte deshalb nicht nur auf die Steuer schauen, sondern die tatsächliche Abgabenlast einmal sauber durchrechnen lassen.

Rentenzahlung im Januar 2026: Der Zahltag liegt am 30. Januar – nicht am 31.

Für die große Mehrheit der Rentner gilt die Grundregel: Renten, die seit dem 1. April 2004 laufen, werden zum Monatsende überwiesen, also nachschüssig. Fällt der Monatsletzte auf ein Wochenende oder einen bankfreien Tag, rutscht die Zahlung auf den letzten Bankarbeitstag davor.

Im Januar 2026 ist der 31.01.2026 ein Samstag. Damit wird Freitag, der 30.01.2026, zum maßgeblichen Auszahlungstag für die nachschüssige Zahlung.

Für Renten mit Beginn vor dem 1. April 2004 gilt dagegen weiterhin die vorschüssige Zahlung: Das Geld kommt am letzten Bankarbeitstag des Vormonats. Beim Jahreswechsel ist dabei relevant, dass Silvester im Zahlungsverkehr häufig nicht als Bankarbeitstag behandelt wird. In der Praxis bedeutet das: Die vorschüssige Januar-Rente wird regelmäßig bereits am 30.12.2025 überwiesen.

Rentenart (Zahlweise) Auszahlung für „Januar 2026“ Nachschüssig (Rentenbeginn ab 01.04.2004) 30.01.2026 (Freitag) Vorschüssig (Rentenbeginn vor 01.04.2004) Ende Dezember 2025 (in der Praxis oft: 30.12.2025)

Betriebsrente: Höherer Freibetrag in der Krankenversicherung ab Januar 2026

Wer eine Betriebsrente (Versorgungsbezug) erhält und gesetzlich krankenversichert ist, profitiert ab Januar 2026 von einem höheren Freibetrag in der Krankenversicherung: 197,75 Euro pro Monat. Beiträge werden dann nur auf den Teil der Betriebsrente fällig, der über diesem Betrag liegt. Hintergrund ist die Bezugsgröße 2026 von 3.955 Euro monatlich, von der ein Zwanzigstel als Freibetrag angesetzt wird.

Ein Beispiel macht die Wirkung greifbar: Liegt die Betriebsrente bei 400 Euro im Monat, werden Beiträge zur Krankenversicherung nicht auf 400 Euro berechnet, sondern nur auf 202,25 Euro (400 minus 197,75). Der Effekt ist meist kein Riesensprung, aber bei knappen Budgets zählt genau dieser Betrag.

Zwei Klarstellungen sind wichtig: Der Freibetrag betrifft die Krankenversicherung, nicht automatisch die Pflegeversicherung. Außerdem gilt er nicht in allen Konstellationen der gesetzlichen Versicherung in gleicher Weise.

Diese Renteneintritte werden Anfang 2026 erstmals realistisch

Zum Jahresbeginn verschieben sich – wie jedes Jahr – die Altersgrenzen und damit die ersten möglichen Rentenbeginne neuer Jahrgänge. Wer hier plant, sollte sich merken: Renten starten grundsätzlich zum Monatsbeginn.

Ob ein Rentenbeginn schon in diesem Monat oder erst ab dem nächsten Monat möglich ist, hängt häufig davon ab, ob die Altersgrenze bereits zu Monatsbeginn erfüllt ist.

Regelaltersrente: Für den Jahrgang 1959 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und 2 Monaten. Wer in diesem Bereich die Altersgrenze erreicht, sollte frühzeitig prüfen, ob die allgemeine Wartezeit (5 Jahre) im Versicherungsverlauf vollständig erfasst ist – insbesondere Kindererziehungszeiten werden hier oft unterschätzt.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Der Jahrgang 1964 rückt in den Bereich, in dem der frühestmögliche Start mit Abschlägen relevant wird. Voraussetzung bleiben ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und die Wartezeit von 35 Jahren. Wer früh startet, muss dauerhaft mit Abschlägen rechnen – im Maximum sind das 10,8 Prozent.

Altersrente für langjährig Versicherte (35 Jahre): Anfang 2026 erreichen die ersten aus dem Jahrgang 1963 die Marke von 63 Jahren, allerdings mit hohen dauerhaften Abschlägen, weil die Regelaltersgrenze deutlich darüber liegt. Bei voller Vorziehung kann der Abschlag 13,8 Prozent betragen. Das ist für viele eine spürbare Kürzung, die sich ein Leben lang durchzieht.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte (45 Jahre): Auch hier verschiebt sich die Altersgrenze stufenweise. Wer die 45 Jahre knapp erreicht, sollte vor einem Antrag sehr genau klären, welche Zeiten zählen und welche nicht. Ein fehlender Monat kann den gewünschten Start verhindern oder verschieben.

Grundfreibetrag 2026: Erst darüber wird Einkommensteuer grundsätzlich relevant

Für viele Rentner ist die Steuerfrage der zweite große Block neben der Krankenversicherung. 2026 steigt der steuerliche Grundfreibetrag auf 12.348 Euro, bei Zusammenveranlagung auf 24.696 Euro. Entscheidend ist dabei nicht die gesamte Bruttorente, sondern der steuerpflichtige Anteil der Rente, der vom Rentenbeginnjahr abhängt, plus weitere Einkünfte.

Grundrente: Neue Einkommensgrenzen ab Januar 2026

Wer einen Grundrentenzuschlag erhält oder knapp darunter liegt, sollte die Einkommensanrechnung im Blick behalten. Ab Januar 2026 bleiben bis 1.492 Euro monatliches Einkommen bei Alleinstehenden anrechnungsfrei; bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften liegt die Grenze bei 2.327 Euro.

Wer knapp über den Grenzen liegt, sollte prüfen, ob alle Einkommensdaten korrekt erfasst und zugeordnet sind, weil schon kleine Fehler den Zuschlag verändern können.

Erwerbsminderungsrente: Höhere Hinzuverdienstgrenzen 2026

Auch bei Renten wegen Erwerbsminderung steigen die Hinzuverdienstgrenzen. Für volle Erwerbsminderung liegt die jährliche Grenze 2026 bei rund 20.763,75 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung bei rund 41.527,50 Euro.

Wer mit Nebenjob oder Rückkehr in Arbeit plant, sollte die Grenze auf das Kalenderjahr beziehen und die eigene Rentenart sauber prüfen, bevor ein Vertrag unterschrieben wird.

Still und oft existenziell: Barauszahlung der Rente entfällt – ohne Konto kann die Zahlung stocken

Eine Änderung trifft zwar nur wenige Menschen, kann aber für Betroffene existenzbedrohend werden: Die Barauszahlung per Zahlungsanweisung ist weggefallen beziehungsweise wird endgültig eingestellt. Wer bislang ohne Konto auskam, muss eine Kontoverbindung für die Überweisung hinterlegen. Andernfalls kann die Rentenzahlung ausgesetzt werden, bis die Daten vorliegen.

Was Rentner jetzt konkret prüfen sollten

Wer die Aktivrente nutzen will, sollte vor dem ersten Gehalt im Jahr 2026 klären, ob die Beschäftigung in die Voraussetzungen fällt und wie hoch die Abgabenlast nach Kranken- und Pflegeversicherung realistisch ist.

Wer eine Betriebsrente bekommt, sollte ab der Januar-Abrechnung kontrollieren, ob der höhere Freibetrag in der Krankenversicherung korrekt berücksichtigt wurde.

Und wer zu den vorschüssig Ausgezahlten gehört oder keine Kontoverbindung hinterlegt hat, sollte den Jahreswechsel nicht aussitzen, sondern Auszahlung und Zahlungsweg aktiv absichern.