Rente: Fehler im Aufhebungsvertrag kann die Betriebsrente kosten

Wer nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit eine Kündigung oder einen Aufhebungsvertrag bekommt, verliert nicht automatisch die Betriebsrente. Ein gesetzlicher Schutz verhindert das. Doch er greift nur unter bestimmten Voraussetzungen, und genau diese kennen die meisten Betroffenen nicht. Wer jetzt nichts unternimmt, verschenkt unter Umständen mehrere hundert Euro monatlich im Rentenalter.

Die Unverfallbarkeit: Was von der Betriebsrente wirklich gesichert ist

Das Betriebsrentengesetz schützt aufgebaute Rentenanwartschaften (rechtlich gesicherte Rentenansprüche für später) unter zwei Bedingungen. Erstens: Das Arbeitsverhältnis endet nach Vollendung des 21. Lebensjahres.

Zweitens: Die Versorgungszusage, der Vertrag also, mit dem der Arbeitgeber die Betriebsrente schriftlich zugesagt hat, bestand zu diesem Zeitpunkt mindestens drei Jahre. Wer beide Bedingungen erfüllt, hat eine gesetzlich geschützte Anwartschaft. Sie bleibt bestehen, auch wenn das Arbeitsverhältnis endet.

Maßgeblich ist das Datum der Versorgungszusage, nicht das der ersten Beitragszahlung. Bei einer Direktversicherung (einer Lebensversicherung, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer abschließt) beginnt die Frist mit dem Versicherungsbeginn.

Ein Betriebsübergang oder eine Umfirmierung unterbricht die laufende Frist nicht. Das entscheidet in Restrukturierungswellen oft darüber, ob jemand leer ausgeht oder nicht.

Entgeltumwandlung: Von der ersten Einzahlung an vollständig geschützt

Wer selbst Teile seines Gehalts in die betriebliche Altersvorsorge umgewandelt hat, steht besser da. Bei dieser sogenannten Entgeltumwandlung, bei der monatliche Gehaltsbestandteile statt aufs Konto in einen Vorsorgevertrag fließen, sind alle Anwartschaften vom ersten Tag an unverfallbar. Kein Mindestalter, keine Wartezeit. Wer nach sechs Monaten kündigt und selbst eingezahlt hat, behält alles davon vollständig.

Bei einer Direktversicherung aus Entgeltumwandlung muss der Arbeitgeber außerdem von Beginn an ein unwiderrufliches Bezugsrecht einräumen. Dieses Bezugsrecht kann er nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses nicht mehr widerrufen.

Das bedeutet: Wer im Aufhebungsvertrag keinen ausdrücklichen Verzicht unterzeichnet hat, behält diesen Schutz vollständig. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zur arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente.

So viel Betriebsrente bleibt nach 20 Jahren — die Quotenrechnung erklärt

Wer unverfallbar ausscheidet, bekommt nicht die volle zugesagte Versorgungsleistung, sondern einen anteiligen Betrag. Die Berechnungsformel: tatsächliche Betriebszugehörigkeit, geteilt durch die mögliche Gesamtbetriebszugehörigkeit bis zur Regelaltersgrenze, multipliziert mit der zugesagten Vollversorgung.

Ein konkretes Rechenbeispiel: Klaus R., 52, Maschinenführer, ist mit 32 Jahren eingetreten. Die Regelaltersgrenze liegt bei 67. Wäre er geblieben, hätte er 35 Jahre im Betrieb gearbeitet. Sein Arbeitgeber hat eine Vollversorgung von 600 Euro monatlich zugesagt.

Nach 20 Jahren kündigt der Betrieb. Ergebnis: 20 geteilt durch 35, mal 600 Euro, ergibt rund 343 Euro monatlich, lebenslang ab Rentenalter. Dieses Beispiel ist illustrativ und beruht auf einem fiktiven Betrag. Wie viel im eigenen Fall bleibt, zeigt die Auskunft, die jeder Arbeitgeber auf Verlangen erteilen muss.

Aufhebungsvertrag: Warum Abfindungsklauseln für die Betriebsrente fast immer unwirksam sind

Viele Aufhebungsverträge enthalten eine Abgeltungsklausel, die sämtliche Ansprüche beider Parteien für erledigt erklärt. Manche Arbeitgeber fügen außerdem eine Klausel hinzu, die die aufgebaute Betriebsrente gegen eine Einmalzahlung abgelten soll. Das klingt verlockend — ist aber fast immer unzulässig.

Das Betriebsrentengesetz verbietet die Abfindung unverfallbarer Anwartschaften. Die einzige Ausnahme: wenn die voraussichtliche monatliche Betriebsrente im Rentenalter den Grenzwert von 59,33 Euro nicht überschreitet (Stand 2026, entspricht 1,5 Prozent der monatlichen Bezugsgröße von 3.955 Euro).

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nur dann kann der Arbeitgeber einseitig abfinden. Jede darüber hinausgehende Abfindungsvereinbarung ist unwirksam: der Rentenanspruch bleibt trotzdem bestehen, auch wenn bereits Geld geflossen ist. Das sind die tausenden Euro, die Arbeitgeber im Aufhebungsvertrag nicht erwähnen.

Was jetzt konkret zu tun ist — Auskunft beantragen und Fristen einhalten

Der erste Schritt ist eine schriftliche Auskunftsanfrage beim Arbeitgeber oder Versorgungsträger. Das Betriebsrentengesetz verpflichtet beide, auf Verlangen in Textform mitzuteilen, ob eine unverfallbare Anwartschaft besteht, wie hoch sie ist und wie sie sich nach dem Ausscheiden entwickeln wird.

Diese Auskunft ist kostenlos und steht jedem aktiven wie ausgeschiedenen Arbeitnehmer zu. Wer keine Auskunft erhält, kann Schadensersatz verlangen.

Der zweite Schritt betrifft den Arbeitgeberwechsel. Wer innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Stelle antritt, kann verlangen, dass der neue Arbeitgeber den aufgebauten Betriebsrentenwert übernimmt.

Diese Frist ist hart — wer sie verpasst, verliert das Übertragungsrecht. Das Stammrecht auf die Betriebsrente selbst verfällt dagegen erst nach 30 Jahren. Einzel­zahlungen, die bei Rentenantritt nicht abgerufen werden, verjähren nach drei Jahren.

Häufige Fragen zur Betriebsrente nach Kündigung

Kann der Arbeitgeber die Betriebsrente streichen, wenn er betriebsbedingt kündigt?

Nein. Bei erfüllter Unverfallbarkeit bleibt die Anwartschaft erhalten, unabhängig vom Kündigungsgrund. Der Arbeitgeber kann weder die Anwartschaft widerrufen noch auf null setzen. Er kann lediglich sehr kleine Beträge unter 59,33 Euro monatlich (Stand 2026) einseitig abfinden.

Was passiert mit der Betriebsrente, wenn der Arbeitgeber vor Rentenbeginn insolvent wird?

Der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG) übernimmt unverfallbare Anwartschaften bis zur gesetzlichen Höchstgrenze von 11.865 Euro monatlich (Stand 2026, dreifache Bezugsgröße). Für die meisten Betriebsrenten reicht dieser Schutz vollständig aus.

Wer bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und das Unternehmen erst danach insolvent wird, muss sich direkt an den PSVaG wenden.

Verliere ich Ansprüche, wenn ich einen Aufhebungsvertrag unterschreibe?

Nicht automatisch. Eine Abgeltungsklausel kann eine unverfallbare Betriebsrentenanwartschaft nicht beseitigen, wenn die Abfindung dieser Anwartschaft gesetzlich verboten ist. Wer eine solche unwirksame Klausel unterzeichnet hat, kann den Rentenanspruch trotzdem im Rentenalter geltend machen.

Wie beantrage ich die Auskunft über meine Betriebsrente?

Die Auskunft beantragen Sie schriftlich und formlos, entweder bei der Personalabteilung des ehemaligen Arbeitgebers oder direkt beim Versorgungsträger (Versicherungsgesellschaft, Pensionskasse).

Wer die Direktversicherungsgesellschaft kennt, kann dort direkt anfragen. Die Auskunft muss in Textform erfolgen. Wer aus früheren Arbeitsverhältnissen Unterlagen zur betrieblichen Altersvorsorge besitzt, findet dort Namen und Adresse des Versorgungsträgers.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG), §§ 1b, 2, 3, 4, 4a, 7, 18a, in der Fassung des Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes vom 16.01.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 14)

Deutsche Rentenversicherung: Lexikon – Unverfallbarkeit von Anwartschaften, Stand Mai 2026

Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG): Fragen und Antworten zur Insolvenzsicherung

Aba – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung: Schwellenwerte im Recht der bAV, Stand Dezember 2025