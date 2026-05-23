Rente: Diese vier Gruppen sehen von der Rentenanpassung 2026 fast nichts

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten vorbehaltlich Bundesrats-Zustimmung und Bundesgesetzblatt-Veröffentlichung um 4,24 Prozent. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren bedeutet das 77,85 Euro mehr pro Monat. Doch für vier Gruppen bleibt von diesem Plus in der Praxis fast nichts oder buchstäblich nichts übrig.

Wer Grundsicherung im Alter bezieht, wer als Erwerbsminderungsrentner auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen ist, wer Bürgergeld mit einer befristeten EM-Rente kombiniert oder wessen Witwenrente durch Einkommensanrechnung auf null gedrückt ist, erlebt die Rentenanpassung 2026 als Nullrunde.

Dieser Artikel erklärt für jede dieser vier Gruppen den genauen Mechanismus, die rechnerische Konsequenz und welche Freibetragsregeln wann helfen können.

Rentenanpassung 2026 um 4,24 Prozent: Warum die Erhöhung für Millionen verpufft

Der Rentenwert steigt ab 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Wer 1.000 Euro Rente bezieht, kommt ab Juli auf 1.042,40 Euro brutto. Das klingt nach einem spürbaren Gewinn. Das Problem liegt dahinter: Die gesetzliche Rente ist eine Versicherungsleistung und wird in einkommensabhängigen Sozialsystemen vollständig als Einkommen behandelt.

Wer Grundsicherung, Bürgergeld oder eine durch Einkommensanrechnung geminderte Hinterbliebenenrente bezieht, erlebt die Rentenanpassung als Nullsummenspiel. Rente steigt, Sozialleistung sinkt um denselben Betrag. Der Kontoauszug im Juli ist identisch mit dem aus dem Juni: Die Erhöhung existiert nur auf dem Papier.

Gruppe 1: Grundsicherung im Alter frisst die Rentenanpassung 2026 vollständig

Wer eine zu niedrige Rente bezieht und deshalb ergänzende Grundsicherung im Alter vom Sozialamt erhält, steckt in der klassischen Anrechnungsfalle. Die Grundsicherung berechnet sich als Differenz zwischen individuellem Bedarf und anrechenbarem Einkommen, und die gesetzliche Rente gilt vollständig als Einkommen.

Steigt die Rente um 42,40 Euro, sinkt die Grundsicherung um exakt 42,40 Euro. Das Sozialamt zahlt weniger, weil die DRV mehr zahlt. Nettovorteil: null.

Es gibt eine Ausnahme für Versicherte mit langer Erwerbsbiografie. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten, also sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Kindererziehungszeiten oder Pflegezeiten, nachweisen kann, profitiert vom Freibetrag nach § 82a SGB XII.

Dieser stellt 100 Euro der Rente vollständig anrechnungsfrei, dazu 30 Prozent des darüber hinausgehenden Rentenbetrags, gedeckelt auf 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Diese liegt 2026 unverändert bei 563 Euro; der Höchstfreibetrag damit bei 281,50 Euro monatlich.

Auf diesen freibetragsgeschützten Rentenbetrag wirkt die Rentenanpassung anteilig. Wer keine 33 Grundrentenzeiten vorweisen kann, hat von der Erhöhung keinen Cent.

Rentnerin Maria K., 71, aus Bremen, bezieht 820 Euro Rente und 380 Euro Grundsicherung. Sie hat 38 Grundrentenzeiten. Ihr Freibetrag: 100 Euro plus 30 Prozent von 720 Euro, also 316 Euro, gedeckelt auf 281,50 Euro. Auf diesen geschützten Teil wirkt die Rentenanpassung. Den Rest der Erhöhung vereinnahmt das Sozialamt durch Kürzung der Grundsicherung.

Gruppe 2: Erwerbsminderungsrente mit Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Wer wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung eine gesetzliche Rente bezieht, die den Lebensunterhalt nicht deckt, hat Anspruch auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung vom Sozialamt.

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Die Anrechnungslogik ist identisch mit Gruppe 1: Jede Rentenerhöhung reduziert die Grundsicherung um denselben Betrag. Nettovorteil: null. Der Grundrentenfreibetrag gilt auch für EM-Rentner mit mindestens 33 Grundrentenzeiten, bis zu einer Höchstgrenze von 281,50 Euro.

Hinzu kommt ein zweiter Faktor, der diese Gruppe besonders hart trifft. Die Deutsche Rentenversicherung hat den Bestandszuschlag für ältere Erwerbsminderungsrenten zum Dezember 2025 nicht mehr separat ausgezahlt, sondern als zusätzliche Entgeltpunkte dauerhaft in die laufende Rente integriert.

Das erhöht den Rentenbruttobetrag, den das Sozialamt als Einkommen erfasst. Wer jetzt die Rentenanpassung hinzurechnet, hat formal eine deutlich höhere Rente als vor zwölf Monaten und trägt in der Grundsicherung einen entsprechend höheren Anrechnungsbetrag.

Betroffene, die diesen Zusammenhang nicht kennen, verstehen den neuen Grundsicherungsbescheid möglicherweise nicht und merken nicht, dass ihnen ein Freibetrag zusteht, den das Sozialamt vergessen hat zu berechnen.

Gruppe 3: Bürgergeld und befristete EM-Rente

Wer eine befristete Erwerbsminderungsrente bezieht, gilt nicht als dauerhaft erwerbsgemindert. Statt Grundsicherung vom Sozialamt erhält diese Gruppe bei Hilfebedürftigkeit Bürgergeld über das Jobcenter. Auch dort gilt die gesetzliche Rente als Einkommen, das gegen den Bedarf aufgerechnet wird. Für gesetzliche Renten gibt es im Bürgergeld keine eigenen Freibetragsregeln. Steigt die Rente durch die Rentenanpassung, fällt das Bürgergeld um denselben Betrag. Einzige Ausnahme: Ein Grundrentenzuschlag bleibt im Bürgergeld anrechnungsfrei; die reguläre Rentenanpassung auf den übrigen Rentenbetrag dagegen nicht.

EM-Rentner Klaus M., 53, aus Dortmund, bezieht 690 Euro befristete EM-Rente und 310 Euro Bürgergeld. Ab Juli 2026 steigt seine Rente auf 719,26 Euro. Das Jobcenter kürzt das Bürgergeld auf 280,74 Euro. Klaus M. hat 1.000 Euro auf dem Konto wie zuvor.

Gruppe 4: Witwenrente mit Einkommensanrechnung

Witwen und Witwer mit eigenem Einkommen unterliegen der Einkommensanrechnung auf ihre Hinterbliebenenrente nach § 97 SGB VI. Der Freibetrag entspricht dem 26,4-Fachen des aktuellen Rentenwerts.

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Ab 1. Juli 2026 liegt er bei 1.122,53 Euro netto monatlich, gegenüber 1.076,86 Euro zuvor. Nur das Einkommen, das diesen Freibetrag übersteigt, wird angerechnet, zu 40 Prozent. Wer knapp über dem Freibetrag liegt, profitiert von einem reduzierten, aber realen Anteil der Rentenanpassung.

Problematisch ist die Situation, wenn das eigene Einkommen so hoch ist, dass der Anrechnungsbetrag die gesamte Witwenrente aufzehrt und der Zahlbetrag null beträgt. In diesem Fall führt die DRV die jährlichen Anpassungen rechnerisch im Hintergrund fort, zahlt aber nichts aus.

Witwe Sabine R., 59, aus München, hat ein bereinigtes Einkommen von 1.238 Euro. Überschuss über den Freibetrag von 1.122,53 Euro: 115,47 Euro. Davon 40 Prozent: 46,19 Euro Kürzung.

Ihre rechnerische Witwenrente liegt bei 45 Euro brutto; der Anrechnungsbetrag übersteigt sie. Zahlbetrag: null. Ab Juli 2026 steigt die rechnerische Witwenrente auf 46,91 Euro. Der Anrechnungsbetrag übersteigt sie weiterhin. Sabine R. erhält keinen Cent mehr. Sinkt ihr eigenes Einkommen, belebt sich der Zahlbetrag sofort wieder, aber nicht rückwirkend.

Bescheid prüfen, Freibeträge sichern: Was Betroffene jetzt tun müssen

Für alle vier Gruppen ist die Rentenanpassungsmitteilung der DRV der Ausgangspunkt. Sie wird im Sommer 2026 zugestellt und enthält den neuen Bruttorentenbetrag sowie den Zahlbetrag. Der zuständige Leistungsträger, Sozialamt, Jobcenter oder DRV, muss die neue Rentenhöhe korrekt übernehmen.

Fehler bei der Freibetragsberechnung sind häufig. Wer nach § 82a SGB XII freibetragsberechtigt ist und diesen Betrag im Grundsicherungsbescheid nicht ausgewiesen sieht, hat Anspruch auf schriftliche Auskunft. Wer einen falschen Anrechnungsbetrag feststellt, kann innerhalb eines Monats nach Bescheiddatum Widerspruch einlegen.

Ein formloses Schreiben mit Nennung des Bescheids genügt; kein Anwalt notwendig. Fehler können rückwirkend für bis zu vier Jahre korrigiert werden.

Bürgergeld-Empfänger mit steigender Rente müssen die Rentenanpassungsmitteilung unverzüglich dem Jobcenter vorlegen. Wer wartet, bis das Jobcenter die neue Rentenhöhe von der DRV erhält, riskiert eine rückwirkende Anrechnung und eine Rückforderung.

Wer einen Witwenrenten-Zahlbetrag von null hat, sollte jeden Anpassungsbescheid aufbewahren und bei Einkommensminderung sofort eine Neumeldung bei der DRV vornehmen. Die aufgelaufene rechnerische Erhöhung wirkt sich erst ab dem Zeitpunkt der Meldung aus.

Häufige Fragen zur Rentenanpassung 2026 für Sozialleistungsempfänger

Kann das Sozialamt die Rentenerhöhung 2026 rückwirkend anrechnen?

Ja. Wenn das Sozialamt die neue Rentenhöhe erst mit Verzögerung erfährt, wird die Grundsicherung rückwirkend ab dem Monat angepasst, in dem die höhere Rente ausgezahlt wurde. Zu viel gezahlte Grundsicherung kann zurückgefordert werden. Die Rentenanpassungsmitteilung sollte daher sofort nach Erhalt beim Sozialamt eingereicht werden.

Bekomme ich den Freibetrag nach § 82a SGB XII automatisch?

Nicht zwingend. Die DRV meldet die Grundrentenzeiten an das Sozialamt, aber Fehler in der Berechnung kommen vor. Wer den Freibetrag im Grundsicherungsbescheid nicht explizit sieht, sollte schriftlich nachfragen. Eine Korrektur kann rückwirkend für bis zu vier Jahre verlangt werden.

Gilt die Rentenanpassung 2026 auch für befristete Erwerbsminderungsrenten?

Ja. Alle gesetzlichen Rentenarten einschließlich befristeter EM-Renten werden ab 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent erhöht. Ob diese Erhöhung beim Betroffenen ankommt, hängt davon ab, ob gleichzeitig einkommensabhängige Sozialleistungen bezogen werden.

Muss ich die Rentenanpassung dem Jobcenter melden?

Ja, unverzüglich. Die Rentenanpassung gilt als Einkommensänderung. Wer die Meldung verzögert, riskiert eine rückwirkende Bürgergeldkürzung. Ein Formlosbrief mit der Rentenanpassungsmitteilung als Anlage genügt.

Was passiert, wenn der Bundesrat der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 nicht zustimmt?

Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 steht unter dem Vorbehalt der Bundesratszustimmung und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Eine Ablehnung gilt als politisch unwahrscheinlich. Finanzielle Dispositionen auf Basis des neuen Rentenbetrags sollten bis zur offiziellen Verkündung zurückgestellt werden.

Vier Gruppen, vier rechtliche Mechanismen, ein gemeinsames Ergebnis: Die Rentenanpassung erhöht das Einkommen auf dem Papier, ohne dass am Monatsende mehr ankommt. Am Grundprinzip lässt sich nichts ändern. Jede fehlerhafte Anrechnung und jeden vergessenen Freibetrag aber können und müssen Betroffene zurückfordern, mit dem Bescheid in der Hand und dem Widerspruch fristgerecht abgeschickt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund: Pressemitteilung „Renten steigen zum 1. Juli”, Meldung vom 29. April 2026, Rentenanpassung 4,24 Prozent, neuer Rentenwert 42,52 Euro, Standardrentner plus 77,85 Euro

Gesetze im Internet / dejure.org: § 82a SGB XII, Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 97 SGB VI, Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes; aktuelle Rentenwertberechnungen und Freibetragsformeln