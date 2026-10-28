Rente: Diese Fristen im November 2026 können Rentner bares Geld kosten

Der November 2026 bringt wichtige Termine für Rentner, Arbeitnehmer und Autofahrer. Während die gesetzliche Rente am 30. November ausgezahlt wird, müssen viele Fahrzeughalter ihre Versicherung bis zu diesem Tag kündigen, wenn sie zum Jahreswechsel ändern möchten.

Auch beim Steuerfreibetrag für 2027, beim Rentenbeginn und beim Black Friday gibt es wichtige Termine. Besonders dringend ist die Lage für bestimmte Auslandsrentner, denn ein fehlender Lebensnachweis kann bereits ab Ende Oktober zum Zahlungsstopp führen.

Diese sechs Termine sind im November 2026 wichtig

Nicht hinter jedem Termin steckt ein neues Gesetz. Einige betreffen jährlich wiederkehrende Fristen, andere ergeben sich aus den bestehenden Rentenregeln oder dem Verbraucherrecht.

Termin Änderung oder Ereignis Ab 1. November Lohnsteuerfreibetrag für 2027 beantragen Bis 30. November Kfz-Versicherung bei vielen Verträgen kündigen 30. November Auszahlung der Novemberrente bei nachschüssiger Zahlung 27. November Black Friday mit zahlreichen Rabattaktionen Ab 1. November Weitere Versicherte können erstmals Altersrente beziehen Bereits ab Ende Oktober Zahlungsstopp bei fehlendem Lebensnachweis möglich

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen festen gesetzlichen Fristen und individuellen Voraussetzungen. Wer einen Termin übersieht, verliert nicht direkt den entsprechenden Anspruch, muss aber unter Umständen mit finanziellen Nachteilen oder Verzögerungen rechnen.

Ab 1. November kann der Steuerfreibetrag für 2027 beantragt werden

Ab dem 1. November 2026 können Arbeitnehmer beim Finanzamt einen Lohnsteuerfreibetrag für das kommende Jahr beantragen. Dadurch lassen sich bestimmte steuerlich abziehbare Ausgaben bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigen.

Das kann sinnvoll sein, wenn Beschäftigte regelmäßig hohe Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen haben. Auch Rentner, die neben ihrer Rente weiterhin lohnsteuerpflichtig arbeiten, können unter den gesetzlichen Voraussetzungen davon profitieren.

Typische Beispiele sind hohe Fahrtkosten zur Arbeitsstelle, berücksichtigungsfähige Kinderbetreuungskosten oder bestimmte behinderungsbedingte Aufwendungen. Welche Beträge anerkannt werden, richtet sich nach § 39a Einkommensteuergesetz.

Für viele dieser Aufwendungen gilt eine Antragsgrenze von mehr als 600 Euro. Bei Werbungskosten wird dabei nur der Betrag berücksichtigt, der den Arbeitnehmer-Pauschbetrag übersteigt.

Ein bewilligter Freibetrag wird in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen hinterlegt. Der Arbeitgeber kann ihn dadurch bei der Berechnung des monatlichen Nettogehalts berücksichtigen.

Lohnsteuerfreibetrag und steuerlicher Grundfreibetrag sind nicht dasselbe

Eine wichtige Unterscheidung betrifft die Art des Freibetrags. Der ab November beantragbare Lohnsteuerfreibetrag ist nicht mit dem allgemeinen steuerlichen Grundfreibetrag zu verwechseln.

Der Grundfreibetrag wird bei der Einkommensteuerberechnung gesetzlich berücksichtigt und muss nicht gesondert beantragt werden. Der individuelle Lohnsteuerfreibetrag dient dagegen dazu, bestimmte zusätzliche Aufwendungen schon während des Jahres beim Steuerabzug zu berücksichtigen.

Ein Freibetrag von beispielsweise 1.200 Euro bedeutet deshalb nicht, dass das Finanzamt 1.200 Euro auszahlt. Vielmehr verringert dieser Betrag die Grundlage für den Lohnsteuerabzug, sodass die tatsächliche Entlastung von der persönlichen Steuerbelastung abhängt.

Wer einen Freibetrag beantragt, kann ihn grundsätzlich für zwei Kalenderjahre berücksichtigen lassen. Besteht bereits eine entsprechende Bewilligung für 2027, ist möglicherweise kein erneuter Antrag erforderlich.

Die Antragstellung ist über Mein ELSTER oder beim zuständigen Finanzamt möglich. Der reguläre Antragszeitraum für das Jahr 2027 reicht vom 1. November 2026 bis zum 30. November 2027, wobei eine frühe Beantragung die Berücksichtigung ab Jahresbeginn erleichtert.

Bis zum 30. November sollten Autofahrer ihre Kfz-Versicherung prüfen

Für viele Autofahrer endet am Montag, dem 30. November 2026, die reguläre Kündigungsfrist ihrer Kfz-Versicherung. Das gilt insbesondere bei Verträgen, deren Versicherungsjahr am 31. Dezember endet und die eine einmonatige Kündigungsfrist vorsehen.

Entscheidend ist nicht das Datum, an dem die Kündigung abgeschickt wird. Sie muss spätestens am 30. November beim bisherigen Versicherer eingegangen sein.

Allerdings gilt dieser Termin nicht für sämtliche Kfz-Versicherungen. Bei Verträgen mit einem anderen Ablaufdatum verschiebt sich auch die Kündigungsfrist.

Gerade Rentner sollten ihre Versicherungsbedingungen überprüfen. Wer nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben deutlich weniger Auto fährt, kann möglicherweise durch eine niedrigere jährliche Fahrleistung Beiträge sparen.

Auch die Schadenfreiheitsklasse, der versicherte Fahrerkreis und die gewählte Selbstbeteiligung beeinflussen den Beitrag. Ein günstigeres Angebot muss deshalb mit dem bisherigen Versicherungsschutz verglichen werden.

Auch unfallfreie Rentner können höhere Beiträge zahlen

Besonders ärgerlich sind Beitragserhöhungen für Menschen, die seit vielen Jahren unfallfrei fahren. Dennoch können steigende Reparaturkosten, neue Typ- und Regionalklassen oder altersabhängige Tarifmerkmale zu höheren Versicherungsbeiträgen führen.

Wer bisher beispielsweise 750 Euro jährlich bezahlt und einen vergleichbaren Vertrag für 600 Euro findet, könnte 150 Euro pro Jahr sparen. Voraussetzung ist, dass der neue Versicherungsschutz tatsächlich den benötigten Leistungen entspricht.

Die Besonderheiten bei älteren Autofahrern erläutert auch unser Beitrag Unfallfreie Rentner müssen jetzt mehr für die Kfz-Versicherung zahlen.

Bei einer Beitragserhöhung kann außerdem ein Sonderkündigungsrecht bestehen. Nach § 40 Versicherungsvertragsgesetz ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Kündigung innerhalb eines Monats nach Zugang der Erhöhungsmitteilung möglich.

Betroffene sollten deshalb nicht automatisch davon ausgehen, dass nach dem 30. November jeder Versicherungswechsel ausgeschlossen ist. Ob ein späterer Wechsel möglich bleibt, hängt vom konkreten Vertrag und dem Grund der Beitragserhöhung ab.

Vor einer Kündigung sollte zudem feststehen, dass der neue Versicherer den gewünschten Schutz übernimmt. Eine Unterbrechung des gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherungsschutzes muss vermieden werden.

Die Novemberrente kommt am Montag, dem 30. November 2026

Für viele Rentner ist der letzte Bankarbeitstag des Monats besonders wichtig. Im November 2026 fällt dieser Termin auf Montag, den 30. November.

Wer seine gesetzliche Rente nachschüssig erhält, bekommt an diesem Tag die Zahlung für November. Das betrifft grundsätzlich Renten, die nach dem 31. März 2004 begonnen haben.

Bei älteren Renten sieht die Auszahlung anders aus. Wer seine Rente vorschüssig erhält, bekam die Novemberrente bereits am Freitag, dem 30. Oktober 2026.

Die Zahlung am 30. November betrifft bei diesen Rentnern deshalb schon den Dezember. Auch bei bestimmten Folgerenten kann die bisherige vorschüssige Zahlungsweise erhalten bleiben.

Zahlungsweise Novemberrente Zahlung am 30. November Nachschüssig 30. November 2026 Rente für November Vorschüssig 30. Oktober 2026 Rente für Dezember

Der Unterschied kann bei der Planung von Miete, Strom und anderen laufenden Ausgaben entscheidend sein. Besonders bei einem Wechsel der Rentenart sollten Versicherte prüfen, welcher Zahlungsrhythmus für sie gilt.

Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich insbesondere aus § 118 und § 272a SGB VI. Weitere Hinweise enthält unser Beitrag über die Rente im November 2026 und die wichtigsten Zahlungstermine.

Neue Versicherte können ab November erstmals Altersrente beziehen

Für bestimmte Geburtsjahrgänge beginnt am 1. November 2026 erstmals die Möglichkeit, eine Altersrente zu beziehen. Entscheidend sind dabei die jeweilige Rentenart, das Geburtsdatum und die erfüllten Versicherungszeiten.

Bei der regulären Altersrente betrifft das beispielsweise Menschen, die im Juni 1960 geboren wurden. Sie erreichen ihre Regelaltersgrenze von 66 Jahren und vier Monaten im Oktober 2026 und können bei rechtzeitigem Antrag grundsätzlich ab November eine Regelaltersrente beziehen.

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gelten andere Altersgrenzen. Wer im Februar 1962 geboren wurde und die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erfüllt, kann grundsätzlich ab November 2026 abschlagsfrei in Rente gehen.

Auch für langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren kann ein Rentenbeginn möglich sein. Menschen mit Geburtsmonat Oktober 1963 erreichen das Mindestalter von 63 Jahren, müssen bei einem so frühen Rentenbeginn jedoch grundsätzlich einen dauerhaften Abschlag von 13,8 Prozent hinnehmen.

Weitere Möglichkeiten bestehen für schwerbehinderte Menschen des Geburtsjahrgangs 1964. Wer im Oktober 1964 geboren wurde, einen Grad der Behinderung von mindestens 50 bei Rentenbeginn besitzt und 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann die entsprechende Altersrente ab November mit einem Abschlag von 10,8 Prozent beziehen.

Für Versicherte, die am ersten Tag eines Monats geboren wurden, kann sich der Rentenbeginn um einen Monat nach vorn verschieben. Deshalb muss der persönliche Rentenbeginn immer anhand des genauen Geburtsdatums bestimmt werden.

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Diese Altersgrenzen sind im November entscheidend

Die folgenden Beispiele zeigen, für welche Versicherten ein Rentenbeginn am 1. November 2026 möglich ist.

Rentenart Beispielgeburtstag Voraussetzungen Regelaltersrente 15. Juni 1960 66 Jahre und 4 Monate, mindestens 5 Versicherungsjahre Besonders langjährig Versicherte 15. Februar 1962 64 Jahre und 8 Monate, 45 Versicherungsjahre Langjährig Versicherte 15. Oktober 1963 63 Jahre, 35 Versicherungsjahre, 13,8 Prozent Abschlag Schwerbehinderte Menschen 15. Oktober 1964 62 Jahre, GdB mindestens 50, 35 Versicherungsjahre, 10,8 Prozent Abschlag

Die Beispiele setzen voraus, dass die Rentenversicherung sämtliche weiteren Anspruchsvoraussetzungen anerkennt. Ein bestimmtes Lebensalter allein löst noch keine automatische Rentenzahlung aus.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Wer die rechtzeitige Antragstellung versäumt, kann unter Umständen einen späteren Rentenbeginn riskieren.

Am 27. November beginnt der Black Friday

Am Freitag, dem 27. November 2026, findet der diesjährige Black Friday statt. Viele Händler werben an diesem Tag mit deutlichen Preisnachlässen bei Elektrogeräten, Haushaltswaren und zahlreichen weiteren Produkten.

Für Menschen mit begrenztem Einkommen können günstige Angebote interessant sein, wenn ohnehin eine notwendige Anschaffung geplant war. Allerdings bedeutet ein auffälliger Rabatt nicht zwangsläufig, dass das Produkt tatsächlich besonders preiswert ist.

Einige Händler beziehen ihre Rabattangaben auf unverbindliche Preisempfehlungen, die deutlich über den üblichen Verkaufspreisen liegen können. Deshalb sollten Verbraucher den tatsächlichen Marktpreis und möglichst auch die Preisentwicklung der vergangenen Wochen vergleichen.

Nach § 11 Preisangabenverordnung müssen Händler bei der Bekanntgabe von Preisermäßigungen für Waren grundsätzlich den niedrigsten Gesamtpreis angeben, den sie innerhalb der vergangenen 30 Tage verlangt haben. Für bestimmte Preisaktionen gelten gesetzliche Ausnahmen.

Auch am Black Friday bleiben die gesetzlichen Verbraucherrechte bestehen. Bei gewöhnlichen Online-Warenkäufen gilt grundsätzlich ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Erhalt der Ware, wobei bestimmte Produkte und Verträge ausgenommen sind.

Der Cyber Monday fällt mit dem Rentenzahltag zusammen

Eine weitere Besonderheit des November 2026 ist der Cyber Monday am 30. November. Er fällt damit auf denselben Montag, an dem viele Rentner ihre Novemberrente ausgezahlt bekommen.

Händler setzen ihre Rabattaktionen häufig bis zu diesem Tag fort. Teilweise laufen sie sogar unter Bezeichnungen wie Black Week über mehrere Tage.

Wer eine größere Anschaffung plant, sollte deshalb nicht ausschließlich auf die zeitliche Nähe zur Rentenzahlung achten. Entscheidend ist, ob der tatsächliche Endpreis einschließlich Versandkosten günstiger ist und die Anschaffung ins verfügbare Haushaltsbudget passt.

Besondere Vorsicht ist bei unbekannten Onlineshops angebracht, die ausschließlich Vorkasse per Überweisung verlangen. Das Europäische Verbraucherzentrum empfiehlt, solche Angebote kritisch zu prüfen und sich nicht durch künstlichen Zeitdruck zu einem Kauf drängen zu lassen.

Auslandsrentner müssen wegen fehlendem Lebensnachweis aufpassen

Für bestimmte Bezieher einer deutschen Rente, die im Ausland leben, ist eine weitere Frist besonders wichtig. Der Renten Service der Deutschen Post verlangt von ihnen regelmäßig einen Nachweis darüber, dass sie noch leben.

Die Frist für den Lebensnachweis 2026 endete bereits am 9. Oktober 2026. Nach den aktuellen Angaben des Renten Service werden Rentenzahlungen bei fehlendem Nachweis ab Ende Oktober angehalten.

Damit kann sich das Problem unmittelbar auf die Rentenzahlungen im November auswirken. Wer einen solchen Nachweis abgeben musste und bisher nicht reagiert hat, sollte deshalb unverzüglich handeln.

Die Rentenzahlung wird nach Angaben des Renten Service so lange angehalten, bis der erforderliche Lebensnachweis eingegangen ist. Es handelt sich nicht automatisch um einen endgültigen Verlust des Rentenanspruchs.

Betroffene können den Nachweis entweder digital über das vorgesehene Verfahren oder durch eine bestätigte Lebensbescheinigung erbringen. Eine Übersendung per gewöhnlicher E-Mail oder Fax wird ausdrücklich nicht akzeptiert.

Nicht jeder Auslandsrentner muss eine Lebensbescheinigung einreichen

Der Nachweis wird nicht von allen im Ausland lebenden Rentnern verlangt. In immer mehr Staaten können die erforderlichen Informationen bereits durch einen Datenaustausch zwischen den Behörden übermittelt werden.

Wer mit seiner Rentenanpassungsmitteilung keine Aufforderung zum Lebensnachweis erhalten hat, muss nach den Angaben des Renten Service für 2026 grundsätzlich nichts weiter unternehmen.

Anders sieht es aus, wenn eine entsprechende Aufforderung vorliegt. Dann ist der Nachweis in der vorgesehenen Form zu erbringen, auch wenn sich an den persönlichen Lebensumständen nichts verändert hat.

Beim digitalen Lebensnachweis muss sich die rentenberechtigte Person selbst identifizieren. Angehörige können dieses Verfahren nicht stellvertretend durchführen und sollten bei Schwierigkeiten gegebenenfalls das papiergebundene Verfahren unterstützen.

Besonders wichtig ist die rechtzeitige Klärung für Menschen, deren deutsche Rente ihre wesentliche Einkommensquelle darstellt. Bleibt die Zahlung aus, können sonst laufende Ausgaben wie Miete oder Krankenversicherung schnell zum Problem werden.

Was Betroffene vor und während des Novembers erledigen sollten

Für Rentner mit Auto ist zunächst die Kündigungsfrist der Kfz-Versicherung wichtig. Wer wechseln möchte, sollte den bisherigen Vertrag überprüfen, vergleichbare Angebote einholen und den rechtzeitigen Zugang seiner Kündigung sicherstellen.

Beschäftigte und weiterarbeitende Rentner können ab dem 1. November die Möglichkeit eines Lohnsteuerfreibetrags für 2027 prüfen. Dabei sollte auch kontrolliert werden, ob bereits ein gültiger Freibetrag für das kommende Jahr besteht.

Wer ab November erstmals Altersrente beziehen möchte, sollte seine Anspruchsvoraussetzungen und den Stand des Rentenantrags kontrollieren. Besonders bei fehlenden Versicherungszeiten kann eine Rückfrage bei der Rentenversicherung sinnvoll sein.

Auslandsrentner mit noch offenem Lebensnachweis sollten dagegen nicht bis Ende November warten. Die hierfür maßgebliche Frist ist bereits abgelaufen und der angekündigte Zahlungsstopp kann schon Ende Oktober einsetzen.

Beim Black Friday empfiehlt sich schließlich ein Preisvergleich vor dem Kauf. Ein angekündigter Rabatt ist nur dann eine tatsächliche Ersparnis, wenn das Angebot günstiger ist als vergleichbare reguläre Preise.

Häufige Fragen zu den Änderungen im November 2026

Wann wird die gesetzliche Rente im November 2026 überwiesen?

Bei nachschüssiger Auszahlung wird die Novemberrente am Montag, dem 30. November 2026, überwiesen. Wer seine Rente vorschüssig erhält, bekommt die Novemberzahlung bereits am 30. Oktober und am 30. November die Rente für Dezember.

Muss ich meine Kfz-Versicherung bis zum 30. November 2026 kündigen?

Nur wenn der Vertrag zum 31. Dezember 2026 endet und eine Kündigungsfrist von einem Monat gilt, ist der 30. November der reguläre Stichtag. Bei anderen Vertragslaufzeiten oder einem bestehenden Sonderkündigungsrecht können andere Termine maßgeblich sein.

Wird meine Auslandsrente im November gestoppt, wenn der Lebensnachweis fehlt?

Das ist möglich, wenn der Renten Service für 2026 einen Lebensnachweis verlangt hat und dieser nicht eingegangen ist. Die Frist endete am 9. Oktober 2026 und die Zahlungen können bereits ab Ende Oktober angehalten werden, bis der Nachweis vorliegt.

Quellen

Bundesfinanzministerium, Lohnsteuer-Handbuch 2026 zu § 39a EStG und dem Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren

ELSTER, Offizielle Anleitung zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung für 2027

Verbraucherzentrale, Kfz-Versicherung überprüfen und mehrere hundert Euro sparen

§ 40 Versicherungsvertragsgesetz zum Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhungen

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Erläuterungen zu § 118 SGB VI und den Rentenzahlungsterminen

§ 235 SGB VI zur Regelaltersgrenze

§ 236b SGB VI zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte