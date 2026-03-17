Rente: Diese Befreiungen gibt es für Rentner 2026

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2026 gibt es für Rentner mehrere Entlastungen, Ermäßigungen und in bestimmten Fällen auch echte Befreiungen. Sie gelten aber fast nie allein deshalb, weil jemand Rente bezieht. Meistens kommt es auf zusätzliche Voraussetzungen an, etwa auf den Bezug bestimmter Sozialleistungen, eine anerkannte Behinderung, die Höhe des Einkommens oder den Versicherungsstatus.

Für viele Betroffene ist deshalb weniger die Frage wichtig, ob es Entlastungen gibt, sondern vielmehr, welche davon im Alltag tatsächlich erreichbar sind.

Gerade dann lohnt ein genauer Blick. Denn manche Vorteile greifen nur auf Antrag, andere werden erst im Steuerbescheid sichtbar, wieder andere gelten nur für bestimmte Gruppen innerhalb der Rentnerschaft. Wer das nicht weiß, verzichtet unter Umständen auf Geld oder zahlt weiter, obwohl eine Ermäßigung möglich wäre.

Rente allein führt 2026 in der Regel nicht automatisch zu einer Befreiung

Der Rentenbezug als solcher führt 2026 in den meisten Fällen nicht automatisch zu einer Befreiung. Das gilt etwa beim Rundfunkbeitrag, bei gesetzlichen Zuzahlungen im Gesundheitswesen oder bei steuerlichen Pflichten. Der Ruhestand verändert zwar die finanzielle und versicherungsrechtliche Situation, ersetzt aber keinen gesonderten Anspruchsnachweis.

Gerade deshalb ist es sinnvoll, zwischen drei Gruppen zu unterscheiden. Erstens gibt es echte Befreiungen, bei denen eine Zahlung vollständig entfällt. Zweitens existieren Ermäßigungen, bei denen nur ein reduzierter Betrag gezahlt werden muss. Drittens gibt es steuerliche Entlastungen oder Freigrenzen, die nicht dieselbe Wirkung wie eine klassische Befreiung haben, finanziell aber dennoch spürbar sein können.

Tabelle: Diese Befreiungen und Entlastungen gibt es 2026 für Rentner

Regelung 2026 Was für Rentner gilt Rundfunkbeitrag Keine automatische Befreiung nur wegen Rentenbezugs. Eine Befreiung ist möglich, wenn zusätzlich bestimmte Sozialleistungen wie Grundsicherung im Alter bezogen werden. Mit Merkzeichen RF ist in vielen Fällen eine Ermäßigung auf 6,12 Euro monatlich möglich. Zuzahlungen zur gesetzlichen Krankenversicherung Eine Befreiung ist auf Antrag möglich, sobald die persönliche Belastungsgrenze erreicht ist. Sie liegt grundsätzlich bei 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei chronisch Kranken bei 1 Prozent. Kfz-Steuer bei Schwerbehinderung Je nach Merkzeichen ist eine vollständige Steuerbefreiung oder eine Ermäßigung um 50 Prozent möglich. Die Entlastung hängt nicht von der Rente ab, ist für viele ältere Menschen aber besonders relevant. Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer 2026 steigt der Grundfreibetrag auf 12.348 Euro. Wer mit seinen steuerpflichtigen Einkünften darunter bleibt, zahlt in der Regel keine Einkommensteuer. Rentenfreibetrag für Neurentner 2026 Wer 2026 erstmals in Rente geht, muss 84 Prozent der Rente versteuern. 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben steuerfrei und werden grundsätzlich festgeschrieben. Altersentlastungsbetrag Bei zusätzlichen begünstigten Einkünften neben der Rente kann 2026 ein Altersentlastungsbetrag greifen. Für den Jahrgang mit erstmaliger Anwendung 2026 liegt er bei 12,8 Prozent, höchstens 608 Euro. Aktivrente Neu 2026: Nach Erreichen der Regelaltersgrenze können bis zu 2.000 Euro Hinzuverdienst im Monat grundsätzlich steuerfrei sein. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können dennoch anfallen.

Beim Rundfunkbeitrag gibt es für Rentner nur unter bestimmten Bedingungen eine Befreiung

Eines der verbreitetsten Missverständnisse betrifft den Rundfunkbeitrag. Viele ältere Menschen gehen davon aus, dass sie mit Rentenbeginn automatisch keine Beiträge mehr zahlen müssen. Das ist auch 2026 nicht der Fall. Wer eine Altersrente erhält, bleibt grundsätzlich beitragspflichtig. Eine Befreiung kommt nur dann infrage, wenn zusätzlich bestimmte Sozialleistungen bezogen werden, etwa Grundsicherung im Alter.

Das ist für viele Haushalte von Bedeutung, weil gerade im Ruhestand Einkommen häufig knapp kalkuliert sind. Entscheidend ist aber, dass der Anspruch nicht automatisch entsteht. Die Befreiung muss beantragt und mit geeigneten Nachweisen belegt werden. Der Beitragsservice weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass Rentner nicht schon wegen ihrer Rente befreit sind. Wer neben der Rente etwa Grundsicherung erhält, kann dagegen unter den gesetzlichen Voraussetzungen befreit werden.

Für Menschen mit Behinderung gelten noch einmal eigene Regeln. Liegt das Merkzeichen RF vor, gibt es in vielen Fällen keine vollständige Befreiung, aber eine Ermäßigung. Dann fällt nur ein Drittel des regulären Rundfunkbeitrags an. 2026 sind das 6,12 Euro pro Monat. Auch hier gilt: Ohne Antrag läuft die Ermäßigung nicht von selbst an.

Bei Krankenkassen-Zuzahlungen ist 2026 eine Befreiung möglich

Wesentlich praxisnäher als viele andere Entlastungen ist für Rentner die Befreiung von Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie betrifft nicht nur Arzneimittel, sondern auch weitere Eigenanteile, etwa bei Krankenhausaufenthalten, Heilmitteln oder häuslicher Krankenpflege. Gerade für ältere Menschen mit regelmäßigem Medikamentenbedarf kann das finanziell stark ins Gewicht fallen.

Die entscheidende Grenze liegt 2026 wie bisher bei zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Für chronisch kranke Versicherte gilt eine niedrigere Belastungsgrenze von einem Prozent. Wer diese Grenze erreicht hat, kann sich für den Rest des Kalenderjahres von weiteren Zuzahlungen befreien lassen. In der Praxis bedeutet das: Es ist wichtig, Belege zu sammeln und rechtzeitig bei der Krankenkasse einen Antrag zu stellen.

Für Rentner ist diese Regel besonders bedeutsam, weil viele von ihnen dauerhaft Medikamente benötigen oder häufiger medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Anders als manche vermuten, entfällt die Zuzahlung aber nicht pauschal ab einem bestimmten Alter. Maßgeblich sind Einkommen, Gesundheitsstatus und die bereits geleisteten Zuzahlungen.

Kfz-Steuer: Vollständige Befreiung oder Ermäßigung nur bei anerkannter Schwerbehinderung

Auch bei der Kraftfahrzeugsteuer existieren 2026 Entlastungen, die für Rentner relevant sein können. Sie knüpfen aber nicht an die Rente an, sondern an eine anerkannte Schwerbehinderung. Je nach Merkzeichen ist entweder eine vollständige Befreiung oder eine Steuerermäßigung von 50 Prozent möglich.

Vor allem für ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität kann diese Regelung im Alltag eine wichtige Entlastung sein. Allerdings ist sie an klare Bedingungen gebunden.

Die Steuervergünstigung wird nicht pauschal im Alter gewährt, sondern setzt die entsprechenden gesundheitlichen Voraussetzungen und den förmlichen Nachweis voraus. Wer die Ermäßigung um 50 Prozent in Anspruch nimmt, muss außerdem auf das Recht zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr verzichten.

Für viele Rentner ist dieser Punkt deshalb interessant, weil er häufig übersehen wird. Die Kfz-Steuervergünstigung gehört zwar nicht zu den klassischen „Rentner-Vorteilen“, sie wirkt im Ruhestand aber oft besonders stark, weil Mobilität dann im Alltag häufig neu organisiert werden muss.

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Steuerliche Entlastungen 2026: Nicht jede Rente ist steuerfrei, aber es gibt Spielräume

Beim Thema Steuern lohnt 2026 ein besonders genauer Blick. Die weit verbreitete Vorstellung, Rentner müssten auf ihre Rente grundsätzlich keine Steuern zahlen, ist falsch. Ebenso falsch wäre aber die Annahme, dass jede Rente automatisch voll besteuert wird. Maßgeblich sind mehrere Faktoren, darunter der Jahrgang des Rentenbeginns, die Höhe der gesamten Einkünfte und der Grundfreibetrag.

Für das Jahr 2026 steigt der steuerliche Grundfreibetrag auf 12.348 Euro. Wer mit seinen steuerpflichtigen Einkünften unter dieser Schwelle bleibt, zahlt in der Regel keine Einkommensteuer. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass keine Steuererklärung notwendig ist. Ob eine Erklärung abzugeben ist, hängt von der individuellen Situation ab, etwa von weiteren Einkünften, Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder einer Witwen- oder Witwerrente.

Hinzu kommt der persönliche Rentenfreibetrag. Für Neurentner des Jahres 2026 gilt, dass 84 Prozent der Rente steuerpflichtig sind und 16 Prozent steuerfrei bleiben. Dieser steuerfreie Teil wird grundsätzlich im Jahr nach dem Rentenbeginn festgeschrieben. Wer bereits länger Rente bezieht, behält seinen früher festgelegten individuellen Freibetrag. Deshalb kann die steuerliche Belastung zweier Rentner mit gleicher Monatsrente sehr unterschiedlich ausfallen, wenn sie in verschiedenen Jahren in den Ruhestand gegangen sind.

Der Altersentlastungsbetrag bleibt auch 2026 ein wichtiger Faktor

Für Rentner mit zusätzlichen steuerpflichtigen Einkünften kann 2026 außerdem der Altersentlastungsbetrag eine Rolle spielen. Er betrifft nicht die gesetzliche Rente selbst, wohl aber bestimmte weitere Einkünfte, etwa aus Arbeit, Vermietung oder selbständiger Tätigkeit. Auch hier handelt es sich nicht um eine pauschale Befreiung, sondern um eine steuerliche Entlastung mit festen Grenzen.

Für den Jahrgang, der 2026 erstmals die Voraussetzungen erfüllt, liegt der Altersentlastungsbetrag bei 12,8 Prozent der begünstigten Einkünfte, höchstens 608 Euro im Jahr. In der öffentlichen Wahrnehmung steht dieser Punkt oft im Schatten der Rentenbesteuerung, tatsächlich kann er aber in Einzelfällen den Unterschied ausmachen, ob überhaupt Einkommensteuer anfällt oder nicht.

Gerade Menschen, die im Ruhestand noch nebenher arbeiten oder Mieteinnahmen erzielen, sollten diesen Aspekt nicht übersehen. Er ist komplizierter als eine klassische Befreiung, kann aber spürbar entlasten.

Neu 2026: Die Aktivrente bringt eine Steuerbefreiung für Hinzuverdienst im Alter

Eine der auffälligsten Neuerungen des Jahres 2026 ist die sogenannte Aktivrente. Dahinter steckt keine neue Rentenart, sondern ein steuerlicher Vorteil für Menschen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter arbeiten. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung sind bis zu 2.000 Euro Hinzuverdienst im Monat grundsätzlich steuerfrei.

Für viele ältere Beschäftigte ist das eine bemerkenswerte Änderung. Sie können weiter beruflich aktiv bleiben und profitieren zugleich von einer steuerlichen Entlastung. Allerdings sollte der Begriff nicht missverstanden werden. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Rentenzahlung und auch nicht um eine vollständige Abgabenfreiheit. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können auf den Hinzuverdienst in der Regel weiterhin anfallen.

Auch hier zeigt sich also das bekannte Muster: Eine Entlastung ist vorhanden, aber sie ist an klare Voraussetzungen gebunden. Profitieren können nur Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, fällt nicht automatisch darunter.

Warum viele Entlastungen im Ruhestand übersehen werden

Ein Grund dafür, dass so viele Rentner mögliche Befreiungen oder Ermäßigungen nicht nutzen, liegt in der unübersichtlichen Rechtslage. Die Begriffe Befreiung, Ermäßigung, Freibetrag und Entlastungsbetrag werden im Alltag häufig durcheinandergebracht. Dazu kommt, dass verschiedene Stellen zuständig sind. Mal ist die Krankenkasse Ansprechpartner, mal der Beitragsservice, mal das Finanzamt, mal die Zollverwaltung.

Hinzu kommt ein zweiter Punkt: Viele Regelungen werden nicht automatisch gewährt. Gerade ältere Menschen gehen verständlicherweise oft davon aus, dass Behörden und Kassen die nötigen Informationen untereinander austauschen und Vergünstigungen selbst umsetzen. In der Praxis ist das häufig nicht so. Deshalb bleibt es wichtig, Bescheide zu prüfen, Anträge zu stellen und Nachweise vollständig einzureichen.

Was 2026 für Rentner besonders wichtig ist

Für Rentner ist 2026 vor allem eines wichtig: Zwischen echtem Anspruch und bloßer Hoffnung auf Entlastung besteht ein großer Unterschied. Eine allgemeine „Rentner-Befreiung“ gibt es nicht. Es gibt aber mehrere Bereiche, in denen ältere Menschen finanziell entlastet werden können. Besonders relevant sind die Befreiung von Krankenkassen-Zuzahlungen, die mögliche Befreiung oder Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag, Kfz-Steuervorteile bei Schwerbehinderung und steuerliche Entlastungen wie Grundfreibetrag, Rentenfreibetrag, Altersentlastungsbetrag und die neue Aktivrente.

Wer diese Regelungen kennt, kann bares Geld sparen. Wer sie nicht kennt, zahlt womöglich mehr als nötig. Gerade deshalb ist es sinnvoll, 2026 nicht nur auf die Rentenhöhe zu schauen, sondern ebenso auf die Frage, welche Entlastungen im konkreten Einzelfall tatsächlich erreichbar sind.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung zu Änderungen 2026 in der gesetzlichen Rentenversicherung, insbesondere Grundfreibetrag 2026 sowie steuerpflichtiger Rentenanteil für Neurentner des Jahres 2026.

Deutsche Rentenversicherung zur Aktivrente und zur Einordnung als Steuerbonus, einschließlich der Aussage, dass bis zu 2.000 Euro monatlicher Hinzuverdienst nach Erreichen der Regelaltersgrenze grundsätzlich steuerfrei sein können und dass Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung weiter anfallen können.