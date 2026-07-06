Rente: Auswandern nach Österreich als Rentner: Welche Vorteile es gibt

Österreich gehört für viele Rentnerinnen und Rentner aus Deutschland zu den naheliegenden Zielen, wenn sie ihren Ruhestand im Ausland verbringen möchten.

Die Sprache ist vertraut, die Entfernung zur Familie bleibt oft überschaubar, das Gesundheitssystem gilt als gut ausgebaut und viele Regionen bieten eine hohe Lebensqualität.

Doch wer als Rentner nach Österreich auswandern möchte, sollte nicht nur an Berge, Seen und Kaffeehauskultur denken. Entscheidend sind vor allem Rente, Krankenversicherung, Steuern, Pflege, Wohnkosten und die Frage, ob der Umzug finanziell wirklich entlastet.

Die deutsche Rente wird auch in Österreich weitergezahlt

Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass Österreich zur Europäischen Union gehört.

Wer eine gesetzliche Rente aus Deutschland bezieht und dauerhaft nach Österreich zieht, erhält seine Rente in aller Regel weiter in bisheriger Höhe.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass sich bei einem dauerhaften Umzug in ein EU-Land für die meisten Rentnerinnen und Rentner nichts an der Rentenzahlung ändert.

Die Rente kann auf ein deutsches oder ausländisches Konto überwiesen werden.

Vor dem Umzug sollte die Deutsche Rentenversicherung jedoch frühzeitig informiert werden, damit Anschrift, Bankverbindung und steuerliche Angaben korrekt hinterlegt sind.

Besondere Vorsicht gilt bei bestimmten Rentenarten, etwa bei Erwerbsminderungsrenten oder Renten mit Auslandsbezug. In solchen Fällen sollte vor dem Umzug schriftlich geklärt werden, ob sich der Wohnsitzwechsel auf die Zahlung auswirkt.

Krankenversicherung: Der Einzelfall entscheidet

Die Krankenversicherung ist einer der wichtigsten Punkte beim Umzug nach Österreich.

Wer nur eine deutsche gesetzliche Rente bezieht und keine österreichische Pension erhält, kann unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin über die deutsche gesetzliche Krankenversicherung abgesichert bleiben.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass die Kranken- und Pflegeversicherung im Ausland unter anderem davon abhängt, in welchem Land man wohnt und ob dort eigene Renten- oder Pensionsansprüche bestehen.

In der Praxis läuft die Versorgung häufig über europäische Sozialversicherungsregeln. Rentnerinnen und Rentner können dann in Österreich ärztliche Leistungen nutzen, obwohl die Versicherungszuordnung weiterhin mit Deutschland verbunden ist.

Die genaue Abwicklung sollte vor dem Umzug mit der deutschen Krankenkasse geklärt werden.

Anders kann es aussehen, wenn zusätzlich eine österreichische Pension bezogen wird oder ein eigener Krankenversicherungsanspruch in Österreich entsteht.

Die österreichische Sozialversicherung weist darauf hin, dass auch Pensionen und Renten aus EU- oder EWR-Staaten beitragspflichtig sein können, wenn Krankenversicherungsschutz in Österreich besteht.

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung in der Pension beträgt seit 1. Juni 2025 sechs Prozent der Bruttopension.

Pflegeversicherung: Ein Punkt, der oft unterschätzt wird

Viele Auswanderer denken zunächst an die Krankenversicherung, aber nicht an die Pflege. Gerade im höheren Alter kann dieser Punkt sehr wichtig werden.

Wer in Deutschland gesetzlich pflegeversichert ist und nach Österreich zieht, sollte klären, welche Leistungen im Pflegefall weiter möglich sind.

Innerhalb der EU gibt es zwar Koordinierungsregeln, dennoch sind Pflegeleistungen nicht immer so einfach übertragbar wie eine reine Rentenzahlung.

Leistungen, Zuständigkeiten und Verfahren können sich unterscheiden. Wer bereits einen Pflegegrad hat oder absehbar Unterstützung benötigt, sollte den Umzug nicht ohne vorherige Beratung durch Pflegekasse, Krankenkasse und Rentenversicherung planen.

Steuern: Österreich kann für deutsche Rentner wichtig werden

Wer nach Österreich auswandert, sollte die steuerlichen Folgen nicht unterschätzen.

Ob die deutsche Rente in Deutschland oder Österreich besteuert wird, hängt vom Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Staaten und von der Art der Einkünfte ab.

Das Bundesfinanzministerium verweist auf das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Österreich, das regelt, welchem Staat bestimmte Einkünfte steuerlich zugeordnet werden.

Für viele gesetzliche Renten gilt nach dem Abkommen, dass Renten grundsätzlich im Wohnsitzstaat besteuert werden können.

Wer also seinen Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen nach Österreich verlegt, muss seine deutsche Rente dort steuerlich angeben.

Das österreichische Finanzministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass deutsche Renten beim österreichischen Wohnsitzfinanzamt bekanntzugeben sind. Komplizierter wird es bei Beamtenpensionen, Betriebsrenten, privaten Renten, Vermietungseinkünften oder Kapitalerträgen. In solchen Fällen sollte vor dem Umzug steuerlicher Rat eingeholt werden.

Ein vermeintlicher Vorteil kann sonst schnell verschwinden, wenn Abgabepflichten, Vorauszahlungen oder unterschiedliche Freibeträge falsch eingeschätzt werden.

Lebenshaltungskosten: Österreich ist nicht automatisch günstiger

Viele Rentner hoffen, dass der Ruhestand in Österreich günstiger ist als in Deutschland.

Das trifft aber nicht pauschal zu.

In beliebten Städten und touristisch geprägten Regionen können Mieten, Eigentumspreise und Alltagskosten hoch sein.

Statistik Austria erfasst die Entwicklung der Verbraucherpreise über den Verbraucherpreisindex und zeigt damit, dass auch Österreich in den vergangenen Jahren von spürbaren Preissteigerungen betroffen war. Besonders Wohnkosten sollten vor dem Umzug nüchtern geprüft werden.

Statistik Austria berichtet, dass Wohnen für Privathaushalte einen erheblichen Teil des Einkommens beansprucht und erfasst hierzu laufend Mieten und Wohnkosten.

Günstiger kann Österreich vor allem dann sein, wenn Rentner bewusst kleinere Orte wählen, nicht in touristische Spitzenlagen ziehen und bereits vor dem Umzug eine bezahlbare Wohnung sichern.

Wer hingegen nach Wien, Salzburg, Innsbruck oder in begehrte Seeregionen zieht, sollte nicht automatisch mit niedrigeren Ausgaben rechnen.

Welche Vorteile Österreich für Rentner bieten kann

Ein klarer Vorteil ist die Nähe zu Deutschland.

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Familienbesuche, Arztunterlagen, Bankangelegenheiten und Behördenthemen lassen sich oft leichter organisieren als bei einem Umzug nach Südeuropa oder Übersee.

Auch die gemeinsame Sprache senkt Hürden im Alltag. Arztgespräche, Mietverträge, Behördenbriefe und Bankunterlagen sind leichter zu verstehen als in Ländern mit fremder Amtssprache.

Ein weiterer Vorteil ist die gute medizinische Infrastruktur. Gerade für ältere Menschen kann es beruhigend sein, in einem Land zu leben, in dem medizinische Versorgung und Notfallstrukturen gut erreichbar sind.

Hinzu kommen Natur, Sicherheit, Kultur und ein hoher Freizeitwert. Für viele Rentner ist Österreich daher weniger ein Billigziel als ein Lebensqualitätsziel.

Welche Nachteile Rentner einplanen müssen

Der größte Nachteil ist, dass Österreich finanziell nicht automatisch entlastet. Wer mit einer kleinen Rente auswandert, kann auch dort schnell an Grenzen stoßen.

Hohe Mieten, Energiekosten, Versicherungen, Mobilität und private Zuzahlungen können das Budget belasten. Auch steuerliche Pflichten können umfangreicher sein, als viele vor dem Umzug erwarten.

Hinzu kommt der Verwaltungsaufwand.

Rentner müssen die Rentenversicherung, Krankenkasse, Pflegekasse, Finanzämter, Banken und Versicherungen informieren. Auch Aufenthalts- und Meldepflichten in Österreich sollten rechtzeitig erledigt werden.

Für EU-Bürger ist der Umzug zwar deutlich einfacher als in viele andere Staaten, aber nicht völlig formlos.

Vergleich: Was spricht dafür, was dagegen?

Bereich Bewertung für deutsche Rentner Rentenzahlung Die gesetzliche deutsche Rente wird bei einem Umzug nach Österreich in der Regel weitergezahlt. Krankenversicherung Oft gut lösbar, aber abhängig von deutscher Rente, österreichischer Pension und Versicherungsstatus. Steuern Bei dauerhaftem Wohnsitz in Österreich muss die deutsche Rente dort häufig steuerlich angegeben werden. Lebenshaltungskosten Nicht automatisch niedriger als in Deutschland; besonders Wohnorte und Mietpreise sind entscheidend. Sprache und Alltag Großer Vorteil, weil Behördengänge, Arztgespräche und Verträge sprachlich leichter verständlich sind. Pflege Vor dem Umzug unbedingt prüfen, welche Leistungen im Pflegefall weiter erreichbar sind.

Für wen sich der Umzug besonders lohnen kann

Ein Umzug nach Österreich kann sich besonders für Rentner lohnen, die nicht in erster Linie sparen wollen, sondern eine höhere Lebensqualität suchen.

Wer eine solide Rente hat, gerne naturnah lebt und weiterhin in einem deutschsprachigen Umfeld bleiben möchte, kann in Österreich viele Vorteile finden. Auch für Menschen, deren Familie in Süddeutschland lebt, kann Österreich attraktiv sein.

Die Rückkehr nach Deutschland ist im Notfall deutlich einfacher als bei einem Umzug in weit entfernte Länder. Weniger geeignet ist Österreich für Rentner, die ausschließlich wegen niedriger Kosten auswandern möchten.

In diesem Fall sollten vorab realistische Monatsbudgets erstellt und mehrere Wohnorte verglichen werden.

Diese Punkte sollten Rentner vor dem Umzug klären

Vor dem Umzug sollte schriftlich geprüft werden, ob die deutsche Rente unverändert weitergezahlt wird. Außerdem sollte die deutsche Krankenkasse bestätigen, wie der Versicherungsschutz in Österreich organisiert wird.

Wichtig ist auch eine steuerliche Einschätzung. Rentner sollten wissen, ob sie künftig in Österreich eine Steuererklärung abgeben müssen und ob Deutschland für einzelne Einkünfte weiterhin zuständig bleibt.

Wer eine kleine Rente bezieht, sollte zusätzlich prüfen, ob bisherige Sozialleistungen in Deutschland entfallen.

Viele bedarfsabhängige Leistungen sind an den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland gebunden und können bei einem dauerhaften Umzug wegfallen.

Fazit: Österreich bietet Vorteile, aber keine automatische finanzielle Entlastung

Österreich kann für deutsche Rentner ein attraktives Auswanderungsziel sein.

Die Rente wird in der Regel weitergezahlt, die Sprache ist vertraut und die medizinische Versorgung ist gut erreichbar. Der größte Vorteil liegt daher oft im Alltag und in der Lebensqualität.

Finanziell ist der Umzug dagegen kein Selbstläufer.

Steuern, Krankenversicherung, Pflege, Mieten und Lebenshaltungskosten müssen vorab genau geprüft werden. Wer gut plant, kann in Österreich einen angenehmen Ruhestand verbringen. Wer dagegen nur auf niedrigere Kosten hofft, sollte besonders vorsichtig rechnen.

Praxisbeispiel: Rentner zieht von Bayern nach Tirol

Herr M. ist 68 Jahre alt und bezieht eine gesetzliche Altersrente aus Deutschland. Er möchte von Bayern nach Tirol ziehen, weil seine Tochter dort lebt und er die Nähe zu den Bergen schätzt.

Vor dem Umzug informiert er die Deutsche Rentenversicherung und seine gesetzliche Krankenkasse. Die Rentenzahlung bleibt bestehen, die Krankenkasse erklärt ihm, welche Bescheinigung für die Versorgung in Österreich benötigt wird.

Zusätzlich lässt Herr M. steuerlich prüfen, ob seine deutsche Rente künftig in Österreich anzugeben ist. Er stellt fest, dass die Miete in seinem Wunschort deutlich höher ist als erwartet.

Deshalb entscheidet er sich nicht für den touristisch geprägten Ort, sondern für eine kleinere Gemeinde mit besser bezahlbarer Wohnung. Der Umzug lohnt sich für ihn am Ende nicht wegen niedriger Kosten, sondern wegen Familiennähe, Alltagssprache und Lebensqualität.

Fragen und Antworten zum Auswandern nach Österreich als Rentner

Wird die deutsche Rente in Österreich weitergezahlt?

Ja, bei einem dauerhaften Umzug nach Österreich wird die gesetzliche deutsche Rente in den meisten Fällen weitergezahlt.

Da Österreich zur EU gehört, ändert sich an der Rentenzahlung normalerweise nichts.

Muss ich meine deutsche Rente in Österreich versteuern?

Wer seinen Wohnsitz und Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegt, muss seine deutsche Rente dort in vielen Fällen steuerlich angeben.

Die genaue Besteuerung hängt von der Rentenart und vom Doppelbesteuerungsabkommen ab.

Bleibe ich in der deutschen Krankenversicherung?

Das ist möglich, wenn nur eine deutsche Rente bezogen wird und kein eigener Krankenversicherungsanspruch in Österreich entsteht.

Die genaue Einstufung sollte vor dem Umzug mit der deutschen Krankenkasse geklärt werden.

Ist Österreich für Rentner günstiger als Deutschland?

Nicht pauschal.

In vielen Regionen sind Mieten und Lebenshaltungskosten hoch.

Günstiger kann es in kleineren Orten sein, wenn Wohnkosten und Alltagsausgaben vorab realistisch berechnet werden.

Kann ich bei Pflegebedürftigkeit weiter Leistungen erhalten?

Das hängt vom Einzelfall ab. Wer bereits pflegebedürftig ist oder mit Pflegebedarf rechnet, sollte vor dem Umzug schriftlich klären, welche Leistungen im Ausland möglich sind.

Für wen lohnt sich der Umzug nach Österreich besonders?

Der Umzug lohnt sich vor allem für Rentner, die Wert auf ein deutschsprachiges Umfeld, Natur, Nähe zu Deutschland und eine gute medizinische Versorgung legen. Wer vor allem Geld sparen möchte, sollte sehr genau rechnen.