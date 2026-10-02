Pflegeheim: In Dänemark ist Pflege gratis – in Deutschland zahlt man 3.364 Euro je Monat

Während Pflegebedürftige in Dänemark für die eigentliche Langzeitpflege grundsätzlich keinen gesonderten Pflege-Eigenanteil zahlen, müssen Bewohner deutscher Pflegeheime jeden Monat erhebliche Beträge aus ihrem Einkommen und Vermögen aufbringen.

Zum 1. Juli 2026 lag die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Jahr eines Heimaufenthalts bundesweit bereits bei 3.364 Euro pro Monat. Gegenüber dem Vorjahr waren das 256 Euro mehr.

Dänemark finanziert die eigentliche Pflege aus öffentlichen Mitteln

Das dänische System unterscheidet sich grundlegend vom deutschen Modell. Nach Angaben der OECD wird die Langzeitpflege in Dänemark grundsätzlich von den Kommunen bereitgestellt und öffentlich finanziert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Leben in einem dänischen Pflegeheim vollkommen kostenlos ist. Bewohner müssen beispielsweise für Unterkunft, Essen, Medikamente, Strom und Heizung aufkommen.

Die Pflegeleistung selbst wird dagegen nicht über einen monatlichen Eigenanteil finanziert, wie ihn Bewohner deutscher Pflegeheime kennen. Die Kosten werden überwiegend über das Steuer- und Kommunalsystem getragen.

„Pflege gratis“ bedeutet nicht „Pflegeheim gratis“

Kostenlos beziehungsweise öffentlich finanziert ist vor allem die notwendige persönliche und pflegerische Unterstützung.

Für das Wohnen entstehen jedochweiterhin Kosten. Die offizielle dänische Informationsplattform erklärt beispielsweise, dass Bewohner älterer Pflegeheime Miete sowie Heiz- und Stromkosten bezahlen.

Auch die Verpflegung ist nicht kostenlos. Für Bewohner von Pflegeheimen und Pflegewohnungen gilt 2026 allerdings eine gesetzliche Obergrenze von 4.453 dänischen Kronen pro Monat für die vollständige Essensversorgung.

Nicht jeder ältere Mensch bekommt in Dänemark automatisch einen Pflegeheimplatz

Der steuerfinanzierte Zugang bedeutet zugleich nicht, dass sich jeder ältere Bürger einfach für einen Pflegeheimplatz entscheiden kann. Die Kommune prüft zunächst die körperliche, psychische und soziale Situation der betroffenen Person.

Ein Pflegeheimplatz ist insbesondere vorgesehen, wenn mehrmals täglich Unterstützung benötigt wird und diese Versorgung in einer normalen Wohnung nicht mehr ausreichend möglich ist. Das Alter allein begründet keinen Anspruch.

Wird ein Mensch als pflegeheimberechtigt anerkannt und auf die allgemeine Warteliste aufgenommen, muss die Kommune grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten eine geeignete Unterkunft anbieten. Diese Vorgabe unterscheidet sich ebenfalls erheblich von den Strukturen in Deutschland.

Deutschland hat bewusst eine Teilversicherung geschaffen

Die deutsche Pflegeversicherung funktioniert nach einem anderen Prinzip. Sie übernimmt nicht sämtliche Kosten einer stationären Versorgung, sondern gewährt abhängig vom Pflegegrad festgelegte Leistungen.

Das Bundesgesundheitsministerium bezeichnet die Pflegeversicherung ausdrücklich als Teilabsicherung. Reichen die Versicherungsleistungen nicht aus, müssen Pflegebedürftige einen Eigenanteil übernehmen.

Genau daraus entsteht ein großer Teil der finanziellen Belastung. Hinzu kommen Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten des Pflegeheims.

3.364 Euro statt 2.600 Euro: Die Kosten sind weiter gestiegen

Die aktuelle Entwicklung verschärft den Vergleich mit Dänemark zusätzlich. Nach der vdek-Auswertung zum 1. Juli 2026 beträgt der durchschnittliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil vor dem gesetzlichen Zuschuss einschließlich Ausbildungskosten bundesweit 2.088 Euro.

📚 Lesen Sie auch: Grundsicherung 2027: Neue Berechnung könnte Rentner bei der nächsten Erhöhung treffen

Hinzu kommen durchschnittlich 1.068 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 521 Euro Investitionskosten. Ohne den Zuschuss für die Aufenthaltsdauer ergibt sich daraus eine Belastung von durchschnittlich 3.677 Euro.

Im ersten Jahr reduziert der gesetzliche Zuschuss den Betrag auf durchschnittlich 3.364 Euro monatlich. Gegen-Hartz hat die jüngste Kostenentwicklung in deutschen Pflegeheimen ausführlich ausgewertet.

Aufenthaltsdauer im Pflegeheim Durchschnittliche Eigenbelastung in Deutschland, Stand 1. Juli 2026 Bis 12 Monate 3.364 Euro monatlich Ab 12 Monaten 3.051 Euro monatlich Ab 24 Monaten 2.633 Euro monatlich Ab 36 Monaten 2.111 Euro monatlich

Die Tabelle zeigt zugleich, dass die Pflegeversicherung Bewohner mit zunehmender Aufenthaltsdauer stärker entlastet. Selbst ab dem vierten Jahr verbleibt im Bundesdurchschnitt jedoch eine erhebliche monatliche Belastung von mehr als 2.100 Euro.

Warum die Belastung trotz Pflegeversicherung so hoch bleibt

Bei den häufig genannten Eigenanteilen handelt es sich nicht ausschließlich um Pflegekosten. In der Rechnung stecken mehrere Positionen, die unterschiedlich finanziert werden.

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil betrifft die nicht von der Pflegeversicherung getragenen pflegebedingten Aufwendungen. Unterkunft, Verpflegung und die Investitionskosten der Einrichtung kommen zusätzlich hinzu.

Gerade deshalb kann eine steigende Leistung der Pflegeversicherung die Gesamtrechnung nicht automatisch vollständig auffangen. Wie sich die einzelnen Kosten eines Pflegeheimplatzes zusammensetzen, zeigt auch dieser Beitrag bei Gegen-Hartz.

Dänemark verteilt das finanzielle Risiko anders

Der dänische Ansatz beseitigt die Kosten der Pflege selbstverständlich nicht. Er entscheidet vielmehr anders darüber, wer diese Kosten trägt und zu welchem Zeitpunkt sie finanziert werden.

Die OECD beziffert die dänischen Ausgaben für Langzeitpflege einschließlich gesundheitlicher Bestandteile auf rund drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit gehört Dänemark bei den öffentlichen Ausgaben für Langzeitpflege zur oberen Gruppe innerhalb der OECD.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das finanzielle Risiko schwerer Pflegebedürftigkeit wird dadurch stärker auf die Allgemeinheit verteilt. In Deutschland verbleibt ein erheblicher Teil dieses Risikos unmittelbar beim Pflegebedürftigen.

Pflegebedürftigkeit kann in Deutschland das Ersparte aufzehren

Bei einem Eigenanteil von 3.364 Euro können selbst Menschen mit einer vergleichsweise ordentlichen Altersrente schnell an ihre finanziellen Grenzen gelangen. Eine Rente von beispielsweise 1.600 Euro würde allein rechnerisch eine monatliche Finanzierungslücke von mehr als 1.700 Euro hinterlassen.

Eigene Einkünfte und vorhandenes verwertbares Vermögen werden deshalb häufig zur Finanzierung des Pflegeheims eingesetzt. Besonders deutlich wird die Finanzierungslücke beim Vergleich zwischen einer normalen Altersrente und den heutigen Heimkosten.

Das kann dazu führen, dass über Jahrzehnte aufgebautes Vermögen innerhalb weniger Jahre erheblich schrumpft. Für viele Familien entsteht dadurch die Sorge, dass eine lange Pflegebedürftigkeit praktisch zur finanziellen Belastungsprobe wird.

Wenn Rente und Vermögen nicht ausreichen

Wer die Heimkosten nicht aus eigenen Mitteln bezahlen kann, muss nicht ohne Versorgung bleiben. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann das Sozialamt im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII einspringen.

Dabei werden Einkommen und verwertbares Vermögen berücksichtigt. Welche Bedeutung der Antrag auf Hilfe zur Pflege für Pflegeheimbewohner haben kann, erläutert Gegen-Hartz hier ausführlich.

Für Betroffene bedeutet das allerdings, dass aus einem Versicherungsfall unter Umständen zusätzlich ein Sozialhilfefall wird. Genau an diesem Punkt wird der Unterschied zum dänischen Finanzierungsmodell besonders sichtbar.

Die Unterschiede liegen nicht in günstigeren Pflegekräften

Der dänische Vergleich darf nicht darauf reduziert werden, dass Pflege dort angeblich erheblich günstiger sei. Auch Dänemark kämpft mit steigenden Kosten, einer alternden Bevölkerung und Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung.

Die OECD erwartet deshalb erhebliche zusätzliche Belastungen für die öffentlichen Haushalte. Die großzügigere öffentliche Finanzierung wird langfristig ebenfalls finanzpolitische Entscheidungen verlangen.

Der Unterschied besteht vor allem darin, dass die Kosten nicht in gleichem Umfang als individuelle Pflegeheimrechnung bei der pflegebedürftigen Person ankommen. Sie werden stärker über Steuern und kommunale Haushalte finanziert.

Deutschland könnte einzelne Elemente übernehmen

Eine vollständige Übertragung des dänischen Modells auf Deutschland wäre schwierig, weil beide Staaten ihre Sozial- und Steuersysteme unterschiedlich aufgebaut haben. Der Vergleich zeigt dennoch, dass hohe private Eigenanteile keine unvermeidliche Folge stationärer Pflege sind.

Denkbar wäre beispielsweise, öffentliche Mittel stärker für Pflegekosten oder Investitionskosten einzusetzen. Ebenso könnte die Eigenbelastung gesetzlich begrenzt und ein größerer Kostenanteil solidarisch finanziert werden.

Damit würde Pflege nicht plötzlich kostenlos. Die Belastung würde lediglich anders zwischen Pflegebedürftigen, Beitragszahlern und Steuerzahlern verteilt.

“Kostenlose Pflege” trifft nur einen Teil der Wahrheit

Dänemark zeigt, dass eine umfassendere öffentliche Finanzierung möglich ist. Bewohner dänischer Pflegeeinrichtungen müssen dennoch Geld für Wohnen, Verpflegung und verschiedene persönliche Ausgaben einplanen.

Der große Unterschied zu Deutschland besteht darin, dass für die eigentlichen kommunal gewährten Pflegeleistungen grundsätzlich keine vergleichbare hohe monatliche Zuzahlung verlangt wird. In Deutschland müssen Pflegebedürftige dagegen selbst nach Leistungen der Pflegeversicherung im ersten Heimjahr inzwischen durchschnittlich 3.364 Euro im Monat aufbringen.

Die oft verbreitete Gegenüberstellung „Dänemark kostenlos, Deutschland 2.600 Euro“ muss deshalb an zwei Stellen korrigiert werden. Dänemark ist nicht vollständig kostenlos, während der deutsche Durchschnittsbetrag 2026 inzwischen sogar deutlich über 2.600 Euro liegt.

Häufige Fragen zum Vergleich zwischen Deutschland und Dänemark

Ist ein Pflegeheim in Dänemark wirklich kostenlos?

Nein. Öffentlich finanziert sind insbesondere die erforderlichen Langzeitpflegeleistungen, während Bewohner weiterhin unter anderem Miete, Verpflegung, Medikamente, Strom und Heizung bezahlen müssen.

Wie teuer ist ein Pflegeheim in Deutschland 2026?

Zum Stichtag 1. Juli 2026 betrug die durchschnittliche Eigenbelastung im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit 3.364 Euro monatlich. Die tatsächlichen Kosten unterscheiden sich erheblich nach Einrichtung und Bundesland.

Warum wird trotzdem häufig von etwa 2.600 Euro gesprochen?

Diese Größenordnung stammt aus älteren Erhebungen und beschreibt den aktuellen Bundesdurchschnitt nicht mehr. Die Eigenanteile sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und haben im ersten Heimjahr inzwischen die Marke von 3.300 Euro überschritten.

Warum zahlt die deutsche Pflegeversicherung nicht sämtliche Heimkosten?

Die deutsche Pflegeversicherung wurde als Teilabsicherung ausgestaltet. Sie übernimmt festgelegte Leistungen, während weitere pflegebedingte Kosten sowie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten teilweise beziehungsweise vollständig bei den Bewohnern verbleiben.

Was passiert, wenn ein Pflegebedürftiger die Heimkosten nicht bezahlen kann?

Reichen Einkommen und einzusetzendes Vermögen nicht aus, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII beantragt werden. Das Sozialamt prüft dabei die wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflegebedürftigen.

Könnte Deutschland das dänische Modell übernehmen?

Grundsätzlich könnte der Gesetzgeber einen größeren Teil der Pflegekosten über Steuern oder andere öffentliche Mittel finanzieren. Eine solche Reform würde die Kosten allerdings nicht beseitigen, sondern die Finanzierung stärker von einzelnen Pflegebedürftigen auf die Allgemeinheit verlagern.